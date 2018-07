DHA YURT BÜLTENİ 14

AREF, KENDİSİNİ ISIRAN YILANA 1.5 YILDIR BAKIYORMUŞ

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel bir uçakla Mısır’a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri’nin tedavisi sürüyor. Aref, tedavi gördü hastanede Demirören Haber Ajansı muhabirini olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. Aref, bir Suriyeli tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada yılanın birden geri döndüğünü ve sağ kolundan ısırıldığını kaydetti. Zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını ve bir pez parçasıyla kolunu ısırığın üst tarafından sıkıcı sardığını anlatan Aref, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını söyledi.

YILAN ÖLDÜ SANIRIM

Evden çıkarken yılana baktığını belirten Aref, "Çok yaşlı bir yılandı. Sanrım öldü. Bir iki hastaneye gittik. Son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Beni ısıran yılan sadece Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşıyor. Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Bu nedenle Mısır'a gelme kararı aldık. En hızlı şekilde Mısır'a gelmek için ambulans uçak ayarlandı" dedi.

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM, DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır'da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil" dedi.

AK PARTİLİ KARACAN: CHP'DE YEMEĞİN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEKSE ONUN KARARINI ALACAKLAR



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP'de yaşanan kurultay gündeminin parti içi iç mesele olduğunu belirterek, "Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan 341 kişi arasında bulunan ve hastanede tedavileri süren vatandaşları ziyaret etti. Basına kapalı ziyaretin ardından açıklama yapan Karacan, "Maalesef geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasında yaralı hastalarımızı ziyaret ettik. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerini de başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

CHP'deki kurultay söylentilerini de değerlendiren Karacan, "24 Haziran 2018'de bildiğiniz gibi Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bir seçimimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi o gün, kendi iç işleri, sadece şunu söyleyelim, o gün bir yemek yendi. Onun bedeli ve faturasını kim ödeyecek onun tartışmasıdır. Bunlar iç meseleleridir. CHP bunları kendi içinde çözecektir. Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlikle ilgili de konuşan Karacan, "Bugün grup toplantısında önce 27 yaş, sonra 25 yaş, bu bizim gerekli kurullarımızda AK Parti'nin komisyonlarında, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bununla ilgili olarak Milli Savunma Komisyonu'nda çalışmalarını yapıyorlar. Biraz sonra grubumuzda netleşir. Çünkü yeni çıkacak olan torbayla bedelliyle ilgili gerekli çalışmalar devam edecek. Ama şu an daha üzerinde çalışılıyor" dedi.

TOKAT'TA TRAKTÖR KAZASI: 3 ÖLÜ, 10 YARALI



TOKAT’ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktörün römorkun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolunda meydana geldi. Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı traktör, Ballıca Mağarası yakınlarında rampa aşağıya inerken henüz belirlenemeyen sebeple arkasında bulunan römork çıktı. Çıkan römorkun devrilmesi sonucu üzerinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildeirmes üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza da traktör römorkunda bulunan Mehmet Gezer, Semire Gezer ve Hanife Özbektaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaşamını yitiren 3 kişi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

KAYIKTA, KÖPRÜDE, KIYIDA İNTİHAR GİRİŞİMİNİ İZLEDİLER



ADANA'da Ramazan B. (50), intihar için Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıktı. Ailesiyle anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Ramazan B., polis tarafından köprüden indirildi. Birçok kişi kayıkta, köprüde ve kıyıda intihar girişimini izledi.

Olay, Seyhan ilçesinde, D-400 karayolunun geçtiği Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürüldü.

Nehir üzerinde kayıkla gezenlerle köprüde ve kıyıda birçok kişinin olayı izleyip, görüntülemesi dikkat çekti.

