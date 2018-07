DHA YURT BÜLTENİ 14

15 TEMMUZ'DA SELA OKUYAN İMAM DARP EDİLDİ İDDİASI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Esenler Camisi imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde okuduğu selanın ardından İ.Ö.(22), tarafından darp edildiğini belirtti. Darp iddiası üzerine yakalanan İ.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Cami imamı Faruk Açıkgöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı gereği saat 00.13'te şehitler için sela okudu. İmam Açıkgöz, selayı okuduktan sonra camiye giren iki kişiden İ.Ö. ile aralarında tartışma çıktığı bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini söyledi. Açıkgöz, "Ben o gece caminin içindeydim gelip oturdu. Bana, 'sen cuma günü de AK Parti'yi övücü şeyler söyleyip, hutbe okumuşsun' dedi. Ben de Diyanet Başkanlığı'nın verdiği görevi yerine getirdiğimi söyledi. Bunun üzerine 'Şimdi neden bu selayı okuyorsun?' dedi. 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle okuduğumu söyledim. Ondan sonra da camiyi kapatacağımı ve dışarıya çıkmasını söyledim. Bu sırada tartışma çıkınca, camiye giden bir kişi ayırdı. Ben camiyi kapatıp dışarıya çıktığımda bizi ayıran vatandaşla sohbet ederken İ.Ö., gelip bana bir yumruk attı. Bende jandarmaya haber verdim" dedi.

İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarma, mahalle muhtarı, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. Üzücü olayı duyar duymaz görevli imama destek vermek amacıyla Esenler Camii'ne geldiklerini söyleyen Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesi alındı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİVAS'TA İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 7 YARALI



SİVAS'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 21'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Y. ile komşusu Y.B. sokaktaki evlerinin önünde karşılaştı. İki komşu arasında yaşanan tartışmanın ardından, M.Y. 42 RA 119 plakalı aracıyla apartman önünde bekleyen Y.B.'ye çarparak yaraladı. Olayı gören Y.B.'nin yakınları ve M.Y.'nin yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada M.Y., babası M.Y. ve annesi F.Y. ile Y.B.'nin akrabaları S.Ş., N.Ş. ve A.Ş. aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, su kuyusuna düşen koyun, kuyuya inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Gölcük Düzağaç Mahallesi'nde Kudbettin Sancak'a ait koyunlar çayırda otlarken, bir koyun su kuyusuna düştü. Koyun suyun içerisinde çırpınırken, itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibindeki bir görevli, vinç ile aşağı inerek, suyun içerisindeki koyunun üzerine aparatı bağladı. İtfaiye eri ve koyun vinçle yaklaşık 5 derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Vücudunda yaralar oluşan koyun ayakta durmakta zorlandı. İtfaiye ekibi daha sonra kuyunun üstünü tahtalarla kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Kudbettin Sancak itfaiye ekibine teşekkür etti.

GAZİANTEP'TE GENÇLERE 300 BİSİKLET DAĞITILDI



GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında 300 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi tarafından vatandaşlara bisiklete binme alışkanlığı kazandırmak için 300 adet bisiklet dağıtıldı. Masal Park'ta düzenlenen törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Tural, Engelliler Daire Başkanlığı Yusuf Çelebi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehrin tamamına yakınında bisiklet yolları yapıldığını ifade eden Fatma Şahin, " Hava kirliliğinin sınırda olan ve gençlerinin çok olduğu Gaziantep'te şehrin ana damarı olan tek yönlü yollara bisiklet yolları koymak ciddi bir uğraş gerektiriyordu. Bisiklet yolları yapabilmek için ciddi kararlar almamız gerekiyordu. Uygulama projelerine başladık. 50 kilometrelik bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim bisiklet yollarında gençleri görmek. Bisiklet yolu yapmak elbette önemli ama asıl olan sizin zihinsel dönüşümünüz. Sabah kalktığınız zaman hangi ulaşım aracıyla, nereye gideceğim sorusuna bisikletinde çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım. Ben caddelerde dolaşırken bisiklet yollarını kullanan gençleri görmek istediğimi söyledim. Bunun içinde bir kampanya yaparak tatilde sizlere bu güzel hedefimize ulaşmak için bisiklet dağıtıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı.

