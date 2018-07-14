DHA YURT BÜLTENİ 14

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Marmaris-Datça Karayolu'nda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine giden Deniz Thomson (75) yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Thomson ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güniz Erenay'ın (82) hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadınların cesetleri, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), ()

=============================================

GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU



İZMİR Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yemek daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir otelde akşam yemeği daveti verildi. Yaklaşık 1500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra gaziler ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan davet, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemeğin ardından kürsüye çıkan Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmaları işitme engelliler için işaret diline çevrildi. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, siz yiğitlerin tüm haksızlıklara karşı dünyaya haykırırcasına dur dediği gündür. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi de hürmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Davetlilerden görüntü

- Kuran-ı Kerim tilavetinden görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü

- Vali Erol Ayyıldız'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

================================================

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, ÖNCE OTOMOBİLE SONRA DA POLİS ARACINA ÇARPTI



İZMİT'te kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, önce karşıdan gelen otomobile, ardından da yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Yağız Güngör yönetimindeki 06 EU 501 plakalı hafif ticari araç, önce karşıdan gelen Hasan Selçuk yönetimindeki 34 BF 152 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında bulunan polis aracına çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Fethi Güngör, Yağız Güngör ve otomobil sürücüsü Hasan Selçuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yeri

-Yaralıların ambulanstaki görüntüsü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİT (Kocaeli), ()

================================================

KARS'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARS’ta, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur kentin bazı noktalarını adeta göle çevirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalışırken yayalar ise uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yolun karşısına geçemeyenler için de ilginç bir yol bulundu. İtfaiye ekipleri yola taş döşeyerek vatandaşların geçişlerine yardımcı oldu.

Kars'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, arabalarını parka çekerek yağmurun durmasını bekledi. Şehir merkezinde ise tam bir kargaşa yaşandı. Çamlıca durağı olarak bilinen kentin en işlek caddesi Faikbey Caddesi üzerinde yayalar, arabalar, görevliler adeta birbirine girdi. Korna sesleri eşliğinde başlayan telaşla birlikte tıkanan rögarları açmak için seferberlik başlatıldı.

Yağmurun durmasının ardından göle dönen caddede bu defa yayalar için çözüm üretildi. İtfaiye aracının önünde yola taşlar dizildi ve itfaiye erlerinin yardımıyla yayalar yolun karşısına geçmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Yağmur detayları

Göllenen cadde

İşyerlerinden su çıkaranlar

Bir çocuğun konuşması

İtfaiye görevlilerinin çabası

Yayaların taşlar üzerinden geçmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

==============================================