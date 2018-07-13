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DHA YURT BÜLTENİ - 14

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki hastalar ve çalışanlar tahliye edildi. Bugün saat 17.30 sıralarında,...

DHA YURT BÜLTENİ - 14
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadaki hastalar ve çalışanlar tahliye edildi.

Bugün saat 17.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağından alevler yükselmeye başladı. Hastanede yönetimi, yangın alarmıyla birlikte hastaları tahliye etti, bir yandan da durum iftaiyeye bildirildi. Hastanede panik yaşanırken, olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da hastane yönetimiyle birlikte binadaki hasta ve personelin tahliyesine çalıştı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri daha fazla büyümeden yarım saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastaların tahliyesinden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Okuldan hırsızlık kamerada

GAZİANTEP'te, ilkokula pencereden giren İ.S. ile M.S., 6 monitör, 10 güvenlik kamerası ve mikroskop çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, İ.S. ve M.S. ile malzemeleri sattıkları kişi gözaltına alındı.
Olay, 12 Temmuz günü, merkez Şahinbey ilçesindeki ilköğretim okulunda meydana geldi. Okulun açık penceresinden içeri giren 2 kişi, 6 bilgisayar monitörü, 10 güvenlik kamerası ve mikroskop çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların İ.S. ve M.S. olduğunu belirledi. Ekipler, 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan 2 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İ.S. ve M.S.'nin ifadesi üzerine malzemeleri satın alan M.T. de gözaltına alındı. 3 kişi, emniyete götürülürken, el koyulan malzemeler ise okul idaresine teslim edildi.
Okuldaki hırsızlık olayı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişiden birinin, arkadaşının yardımıyla tırmandığı açık pencereden içeri girip, malzemeleri dışarı çıkararak, götürdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şüphelilerin okula girmesi
- Okul camından malzemeleri indirmesi
- Şüphelilerin kaçması
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)
 82 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7 - Düğünde zurnacıya otomobilin çarpma anı kamerada

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas),

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