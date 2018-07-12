DHA YURT BÜLTENİ-14

1)EMRAH SERBES DAVASINDA KARAR ÇIKTI

İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı otomobiliyle aşırı hız sonucu çarptığı araçta bulunan 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan senarist-yazar Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Emrah Serbes davasında suçu üstlenen Kenan Doğru da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ertelendi..

Görüntü Dökümü

--------------ARŞİV

Emrah Serbes in görüntüleri

İZMİR/

===================================================

'EFSANE KOMUTAN', HALİSDEMİR’İN MEZARINI SIK SIK ZİYARET EDİYOR (EK)

2)AİLESİYLE DE YAKINDAN İLGİLENİYOR

KORGENERAL Zekai Aksakallı, evladı gibi sevdiği şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini sık sık ziyaretlerini ardından, ailesini de zaman zaman ziyaret ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı, cuntacılar tarafından şehit edilen "Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et" diyerek darbeci general Semih Terzi'yi öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer Halisdemir'i hiç unutmadı. Sık sık Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki Halisdemir'in mezarını ziyaret edip, dua ediyor. Kimi günler sivil olarak mezarlığa gelen Aksakallı, daha sonra Halisdemir Ailesi'nin evine geçip, babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşleriyle bir araya gelip, sohbet ediyor. Aksakallı, aile ile de yakından ilgileniyor.

FOTOĞRAFLAR

Ali KADI/BOR(Niğde), ()

================================================

3)POLİS ÇİFTİN EVİNDEN 16 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

ANTALYA'da takibe aldıkları apartmanın önünde bir süre ağaçtan kopardıkları incirleri yiyen iki hırsız, daha sonra binada oturan polis çiftin evine girip, içinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı battaniyeye koyup çaldı. Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.Ö. sabah saatlerinde evden ayrılırken, polis eşi D.Ö. ve iki çocuğu evde kaldı. Bu sırada binanın arka bahçesine 20-25 yaşlarında iki erkek girdi. Bina önünde bulunan ağaçtaki incirden yiyen 2 kişi, daha sonra yukarı çıkarak ortak katın demir korkuluğunu kırıp polis memurunun dairesine girdi. D.Ö. ve iki çocuğu evde olduğu sırada şüphelilerden biri yatak odasındaki çelik kasayı battaniyeye sarıp bina girişine indirdi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ile birlikte iki hırsız battaniyeye sarılı kasayı duvardan atarak kaçtı.Bir süre sonra kasanın yerinde olmadığını fark eden D.Ö., durumu eşi S.Ö.'ye bildirdi. S.Ö.'nün ihbarıyla eve çok sayıda polis ekibi geldi. Binadaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, geniş çaplı inceleme başlattı. Kasada 16 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğu belirtildi.

2 şüphelinin binaya gelmesi, zillere basması ve içeri girme anı, battaniyeye sarılı kasanın binadan iki hırsız tarafından götürülme anı da görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Polisin bina etrafında araştırma yapması

- Polisin hırsızların geldiği yolda araştırma yapması

- Hırsızların binaya girmeden önce incir yemesi

- Hırsızlardan birisinin bina etrafında inceleme yapması

- Hırsızlardan birisinin girdiği binadan elinde battaniye ile geriye gelmesi

- Diğer hırsızında arkadaşına yardım ederek kaçması

- Evi soyulan polisin meslektaşları ile olay yerinde gezmesi

'176 MB// 5 DK 32 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

=========================================================

4)İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Dikbıyık Mahallesi Melik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Turan Özdemir (78) idaresindeki 41 U 3044 plakalı otomobil orta şeritten kavşağa giriş yapmak isterken sol şeritten gelen Hamza Demir (27) idaresindeki 55 SD 688 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Özdemir olay yerinde otomobile sıkışarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan yaralı Nihat Çalışkan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Demir ile aynı araçta bulunan Bekir Demir (49) ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nihat Çalışkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Turan Özdemir’in cansız bedeni ise olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden detaylar

-İtfaiyenin gelişi

-Kaza yapan araçlar

-Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

(SÜRE:3.32 Dk) (BOYUT:396.40 MB)



Haber-Kamera:Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun), ()

========================================================

5)20 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN ASKERİN AİLESİ: BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ

IRAK'ın kuzeyinde 20 yıl önce düşürülen jandarma helikopterinde 15 askerin şehit olduğu saldırının faili PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar'ın etkisiz hale getirilmesi, şehitlerden Mithat Akça'nın Burdur'un Ağlasun ilçesinde oturan ailesini sevindirdi. Şehidin mezarını ziyaret eden aile, "Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Sefer Açar'ın 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998 yılında tedavülde olan 500.000 TL paranın üzerinde 'Herkoda düşürülen helikopterin pilotun parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edildi.

AİLEYE HABER VERİLDİ

1998 yılındaki saldırıda şehit olanlardan Jandarma Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Mithat Akça'nın Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde oturan babası Ramazan Akça (64) ve annesi Fatma Akça'ya (65), çocuklarını şehit eden teröristin öldürüldüğü haberi verildi. Ağlasun İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Türk ve beraberindeki askeri erkanın haberi verdiği anne Fatma Akça, oğlunun fotoğrafını öperken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti ve çocuklarının kanının yerde kalmadığını aktardı. Aile daha sonra oğullarının Mamak köyündeki mezarına giderek dua etti.

'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ'

Baba Ramazan Akça, "Bugün oğlumuzu şehit eden teröristin öldürüldüğü haberini aldık. Çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize zeval vermesin. Askerimiz sağolsun" dedi.

'BUNDAN BÜYÜK BİR HABER OLAMAZ'

Şehidin kardeşi Ali Akça(46), "Bugün çok mutluyuz. Bundan büyük bir haber olamaz. Kardeşimi şehit eden teröristin vurulmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

'HABERİ DUYUNCA ÇOK SEVİNDİM'

Anne Fatma Akça (65), "Allah'a şükür bugün çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval vermesin. Haberi duyunca çok sevindim. Bizi nasıl yaktılarsa onlar da yandı, gitti. Askerimizle gurur duyduk" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar da "20 yıl önce şehit edilen Mithat Akça kardeşimizi şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü öğrendik. Bizim için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, şehitlerimizin intikamını er veya geç alacaktı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Şehit mezarı

- Şehit ailesi

- Baba ile röp.

- Ağabey ile röp.

- Anne ile röp.

- Annenin mezardaki fotoğrafı öpmesi

- Detay

- Annenin anlatımı

- Detay

240 MB /// 04.00"

( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

========================================================

6)KARABÜK'TE YANAN EVLERE HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, Safranbolu Gökpınar köyünde Kazım Yılmaz'a ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kazım Yılmaz alevleri söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Kazım Yılmaz'a ait bitişikte bulunan diğer eve sonra da Saadet Ünlü'nün evine sıçradı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti. Alevler helikopterin havadan boşalttığı suyla söndürüldü. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, helikopterin müdahale etmesiyle yangının diğer evlere sıçraması da önlendi. Yangında Kazım Yılmaz'a ait traktör de kullanılamaz hale geldi.

Ellerinde yanıklar oluşan Kazım Yılmaz ise otomobille Ovacuma Köyü’ndeki sağlık ocağına götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() -



