DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BUNALIMA GİRDİ, SATIRLA TEHLİKE SAÇTI



ADANA'da, bunalıma giren ve eline aldığı satırla kendisine zarar veren Serkan K. (37), uzun süren uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde, bunalım geçiren ve alkollü olduğu iddia edilen Serkan K., eline aldığı satırla çevreye zarar vermeye başladı. Yalnız yaşadığı evin güneş enerjisi camlarını satırla kıran Serkan K., kapıları kilitleyerek kimseyi yanına yaklaştırmadı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de taş, cam ve sopa ile karşılık veren Serkan K.'ya ekipler biber gazıyla müdahale etti.Evin kapısını kırarak içeri giren polisleri gören Serkan K., yaklaşık bir saat iki evin arasındaki istinat duvarının arasına gizlenerek direndi. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mahalle sakinleri de biber gazından etkilendi. Uyarılara ve biber gazına aldırış etmeyen Serkan K.'yı polis duvarı balyozla kırarak saklandığı yerde yakaladı. Polise direnen Serkan K., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Polisin müdahalesi

- Satırlı gencin evin istinat duvarına saklanması

- Polis, vatandaş ve sağlık ekiplerinin şahsı ikna etmeye çalışması

- Duvarın yıkılarak şahsın çıkarılması

- Serkan K. ambulansa bindirilirken

- Biber gazından etkilenen vatandaşlar ve polise meslektaşlarının yardımcı olması

Süre : 03'13" Boyut : 143 mb

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), ()

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2)EN ACI TELEFON: AĞABEY BURAYA GELİN, HÜSEYİN SUDA KAYBOLDU

ADANA'da sulama kanalı girip kaybolan 19 yaşındaki Hüseyin Bülgen'in ailesine acı haberi onu kurtarmak isterken ölmümden dönen arkadaşı 28 yaşındaki Faruk Erdoğan verdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Faruk Erdoğan (28), arkadaşı Hüseyin Bülgen ile birlikte kamyonete yükledikleri salatalıkları yımaka istedi. Sıcak havada bunalan Bülgen, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Arkadaşı Erdoğan ise, " Su akıntılı, yüzme bilmiyorsan suya girme" dedi. Yüzme bildiğini söyleyen Bülgen, kanala girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının boğulduğunu gören Erdoğan ise, kamyonettin arkasındaki hortumu suya attıp, çırpınan Bülgen'i kurtarmaya çalıştı. Bülgen hortumu yakalayamayınca, Erdoğan arkadaşını kurtarmak için suya atladı, ancak Bülgen suda kayboydu.

TELEFONLA AİLESİNİ ARADI

Bu sırada, kamyonette bulunan Faruk Erdoğan'ın 9 yaşındaki yeğeni Kadir, olay anında bağırarak yardım istedi. Bu esnada tarlada çalışan vatandaşlar, polisi aradı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, Erdoğan'ı yarı çıplak halde kanal kenarında buldu. Tüm çabalarına rağmen Bülgen'i kurtamadığını söyleyen Erdoğan, " Yüzme biliyorum dedi. Kurtarmak istedim ama başaramadım. Beni de suyun dibine çekti, az kalsın bende boğuluyordum" dedi. Yere oturup gözyaşı döken Erdoğan, daha sonra arkadaşının ailesini arayarak, " Ağabey kurban olayın buraya gelin. Hüseyin suda kayboldu" deyip gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen sualtı ekipleri ise Bülgen'i bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kanaldan görüntüler

- Sualtı dalgıçlarının kanalda yaptığı arama çalışmasından görüntüler

- Kanalda arkadaşını kurtarmaya çalışan Faruk Erdoğan'ın konuşması

- Yerdeki hortumdan detay

- Faruk Erdoğan'ın arkadaşının yakını ile telefonda konuşması

- Araçlarının görüntüsü

- Faruk Erdoğan'ın yeğeninin aracın içinde görüntüsü ve konuşması

- Faruk Erdoğan'ın yeğeni ile röp

- Araçlarının arkasındaki eşyaların görüntüsü

- Bidonlardan detay

- Faruk Erdoğan'ın detay görüntüleri

- Polisin telefonda aileye haber vermesi

- Kanalın görüntüsü

- Yerdeki terlikler

- Polis araçlarının görüntüsü

- Faruk Erdoğan'ın yeğeni ve polis ile birlikte görüntüleri

- Genel görüntü

- Kanalda kaybılan şahsın sağlık fotoğrafı

SÜRE: 04'53" BOYUT:298 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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3)LAPSEKİ'DE SOKAK KÖPEĞİNİN SIRTINI KESTİLER

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeğinin sırtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Sırtında yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda yara oluşan köpek tedaviye alındı.

Lapseki'nin Zeytinlik Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, çevredekilerin 'Kınalı' adını taktığı sokak köpeği kanlar içinde bulundu. Mahalle sakinleri tarafından ilçe merkezindeki veterinere götürülen köpeğin sırtında, yaklaşık 15 santimetrelik kesici alet yarası olduğu belirlendi. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis ve Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Hayvanseverler, köpeğin sırtını kesen saldırgan ya da saldırganların yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

'Kınalı'nın yaklaşık 2 ay önce de üzerine tiner dökülerek, işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sırtında kesik olan sokak köpeğinden görüntü.

-Sırtında kesik olan köpeğin fotoğraf görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

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4)YÜKSEKOVA'DA MAYINA BASAN ÇOBAN AĞIR YARALANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden döşediği mayına basan çoban Nurullah Çoruh (24), patlamada ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları kırsalında meydana geldi. Koyunlarını otlatan Nurullah Çoruh, daha önceden PKK'lı teröristlerce araziye döşenen mayına bastı. Mayının patlaması sonucu Çoruh ağır yaralandı. Patlamayı duyup koşan çobanın yakınları, jandarmaya haber verdi. Nurullah Çoruh, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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5)KAMU BANKASINI 20 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

ADANA'da polis yaptığı operasyonda bir kamu bankasını 20 milyon lira dolandıran 15 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında bankanın çalışanı ve eski müdüründe bulunduğu şüphelilerin, 120 kişiye çiftçi kredisi çektirdiği ortaya çıktı.

İmamoğlu ilçesinde bulunan bir kamu bankasının Genel Müdürlüğü, şubelerinde 120 kişiye çiftçi kredisi kullandırıldığı ve geri ödemelerinin yapılmadığını tespit etti. Şubeye müfettiş gönderen yetkililer, inceledikleri hesaplarda toplam zararın 20 milyon lira olduğunu saptadı. Krediyi tek bir kişinin onayladığını ortaya çıkaran yetkililer, polise bilgi verdi.

PARALARI HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. İlçeye giden ekipler, aralarında banka personeli ve eski şube müdürünün de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin işbirliği yaptığı kişilere çiftçi kredisi çektirdiği, anlaşma sonunda ise paraları kendi hesaplarına geçirdi anlaşıldı. Şüphelilerin ise bu yöntemle bankayı 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen 15 kişinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:01'01" BOYUT:62 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()



