DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KASTAMONU’DA 8 KİŞİLİK BASIN AÇIKLAMASINA 40 JANDARMA İLE GÜVENLİK ÖNLEMİ

KASTAMONU’nun Tosya ilçesi Ortalıca köyü sakinlerinden 8 kişi, çeltik fabrikası ve bir akaryakıt istasyonun bulunduğu alanın D-100 Karayolu’na bariyerlerle kapatılmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyince ilçe jandarması ve Kastamonu’dan getirilen yaklaşık 40 jandarma güvenlik önlemi aldı.

Ortalıca Kooperatif Başkanı Şevket Yerli ve Muhtar Mehmet Çolak ile yanlarındaki 6 kişi, bugün sabah saatlerinde kendilerine ait çeltik fabrikası ve yanında yer alan yöresel ürünlerin satıldığı tesis ile akaryakıt istasyonundan oluşan alanın D-100 Karayoluna açılan bölümünün bariyerlerle kapatılmasıyla ilgili yaşayacakları mağduriyeti anlatmak için basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine Tosya ve Kastamonu merkezden takviye olarak getirtilen 40 kişilik jandarma ekibi bu alanda güvenlik tedbiri aldı.

Ortalıca Kooperatif Başkanı Şevket Yerli ve Muhtar Mehmet Çolak burada yaptıkları basın açıklamasında, çeltik fabrikası ve tesisin köylerinin gelir kaynağı olduğunu belirttiler. Yerli ve Çolak, köylerinin belediyelik olduğu dönemlerde 480 ortaklı bir kooperatif olan S.S. Ortalıca Beldesi Tarım ve Kalkınma Kooperatifi olarak yol kenarında 22 bin dönüm ve buna ek olarak 4 bin 700 metrekarelik bir arsayı hazineden satın aldıklarını hatırlattı.

‘ARTIK SATIŞ YAPAMAYACAĞIZ’

Kooperatif Başkanı Şevket Yerli,öKarayolları Bölge Müdürlüğü’nün burada yapmış olduğu inceleme sonucu burasının köye ait olduğu için kapatılmamasına ve 30 metrelik bir kısmın giriş yolu olarak bırakılmasına karar verildikten sonra bariyerlerin de bu karara göre çekilmesi kararı alındı. Bugün görüyoruz ki köylümüzün ürünlerini satabileceği tesislerimizin önü kapatılıyor. Sesimizi devlet büyüklerine duyurmak istiyoruz. Bu hareketi dünyaca ünlü Tosya pirincine karşı bir darbe olarak nitelendiriyoruz. Çorum’un Osmancık ilçesinde yol kenarında hiçbir bariyer yok, oradaki insanların rahat rahat satış yapabilirken biz bu bariyerler yüzünden artık satış yapamayacağızö dedi.Daha sonra karayolları yetkili ve çalışanları jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri altında Ortalıca köyüne ait tesisler ile yol arasındaki alanı bariyerlerle kapattı.

Görüntü Dökümü;

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-Açıklamadan görüntü

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Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), ()-

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ATAK, KOBRA VE SİKORSKY İLE KARADENİZ ORMANLARINDA TERÖRİST AVI (ek)

2)YAYLADA HAVA HAREKATI BAŞLADI, VATANDAŞLAR UYARILDI

Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu- Giresun Havalimanı'na sevk edilen ve buradan havalanıp Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de yaylalar, kırsal ile ormanlık alanlar da ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterlerinin de katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda yaşanan çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge havadan ve karadan ablukaya alınırken, bölgedeki birçok yaylalara ise konuşlandırılan zırhlı araç eşliğindeki güvenlik güçleri arama- tarama faaliyetlerde bulundu. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri yayladaki evlerde oturan vatandaşlara ise hava harekatı için 'ormanlık alanlarda bulunmamaları' yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ara verilen helikopter destekli hava harekâtının sisin dağılmasıyla yeniden süreceği öğrenildi.

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3)CAMİDE NAMAZ KILDIRAN İMAMIN, MOTOSİKLETİNİ ÇALDILAR

NEVŞEHİR’de geçen gün yatsı namazını kıldıran cami imamı Durmuş Emre Şimşek’in, caminin bahçesindeki motosikleti, 3 kişi tarafından çalındı. Caminin güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayını polise bildiren genç imam, hırsızların yakalanmasını ve motosikletinin bulunmasını istedi.

Kent merkezindeki 2000 Evler Mahallesi Dört Kollu Camisi’nin imamı 25 yaşındaki Durmuş Emre Şimşek, önceki gün aynı mahallede oturduğu evinden motosikletle yatsı namazını kıldırmak için geldiğini, camide namaz kılarken, bahçedeki motosikletinin 3 kişi tarafından çalındığını bildirdi. Şimşek, ‘’Evimin önünde zincirle bağladığım motosikletimi, cami bahçesine gelince zincirle bağlamadım. Camide böyle bir hırsızlık olabileceği aklıma gelmedi. Namazı bitirip dışarı çıkınca, motosikletimin bıraktığım yerde olmadığını gördüm. Mahallede beni tanıyan çocukların aldığını düşünerek bir süre bekledim ama gelen olmayınca, güvenlik kameralarını izledim. Kamera kayıtlarına, cemaat camiye girdikten ve namaza başladıktan sonra 3 kişinin girdiğini gördüm. Bu kişiler, önce motosikletin yanına geliyorlar, sonra etrafta biraz dolaştıktan sonra tekrar motosikletin yanına gelen ikisi, iterek merdivenlere doğru götürüyorlar. Sonra da merdivende bekleyen diğer kişiyle birlikte kucaklayıp, merdivenleri çıkıyorlar ve gözden kayboluyorlar. Bu görüntüleri görünce hemen karakola gidip polise durumu bildirdim. Onlar da camiye geldiler ve inceleme yaptılar. Hırsızların bir an önce yakalanmasını ve motosikletimin bulunmasını istiyorum’’ dedi.

Hırsızların yakalanması ve motosikletinin bulunması için vatandaşlardan da yardım isteyen genç imam, ‘’Bu konuyla ilgili bilgisi olanların, 155 polis ihbar hattını arayıp bildirmelerini rica ediyorum. Caminin bahçesindeki motosikleti çalan hırsızların yakalanmasını istiyorum’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Motosikleti çalınan imamın konuşması

-Motosikletin çalındığı yerden görüntüler

-İmamın güvenlik kameramı görüntüleri üzerinden olayı anlatması

-İmamın namaz kıldırması

-Detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

(Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

DV 2 Dosya 2 Dakika, 45 saniye /88 MB (Güvenlik kamerası görüntüleri hariç)