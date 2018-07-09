DHA YURT BÜLTENİ-14

1 - Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEVİZCİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci için Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutan vekili Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı.

Törende şehidin özgeçmişi okunurken, İl Müftüsü Muhittin Oral ise dua etti. Törende Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Sarıca bir konuşma yaptı. Acılarının sonsuz olduğunu kaydeden Sarıca, “Bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanunu uygulamak maksadıyla görevimizi daha azim ve inançla devam edeceğiz. Aziz şehidim; seni kaybetmiş olmanın vermiş olduğu acımız sonsuzdur. Şimdi sende, tüm şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz temelinin bir harcı oldun. Uğruna can verdiğin emanetlerin bekçisiyiz rahat uyu. Bizler ülkesini, milletini, vatanını canımız pahasına korumaya yemin etmiş silah arkadaşların olarak hakkımızı sana helal ediyoruzö dedi.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Ordu-Giresun Havalimanı'ndan askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, yarın Konya’daki törenin ardından toprağa verilecek.

YAYLADA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, sarp ve ormanlık alandan kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. Güce ilçesine bağlı Körükbelen ile çevre yaylarda süren operasyonlarda çok sayıda zırhlı araç da konuşlandırılırken, bazı yaylalara da araç girişine izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze tören alanından görüntüler

Cenazenin alana gelişi

Yapılan konuşma ve dua edilmesi

Törende şehidin öz geçmişinin okunması

Şehidin cenaze aracına konuluşu

Detaylar

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK / GİRESUN,()

Boyut: 576 mb



===========



2 - Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ettiği yemin sonrası 41 pare top atışı yapıldı.

Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yemin sonrası itfaiye ekipleri tarafından top atışı yapıldı. İtfaiye ekipleri ilk önce kent merkezinde topların atılacağı alanda güvenlik önlemleri aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından 41 pare top atışı gerçekleştirildi. Topların atılmasını, çevrede bulunanlar anı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

Tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, "Yeni sistemin birinci devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız yeminle göreve başlamış oldu. Bizde bu anı tarihi kılmak adına, unutmamak adına Türk devlet geleneğimizde olan 41 top atışını gerçekleştirdik" dedi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi

-Top atımı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih Yılmaz

(123 MB)

==========

3 - Tren kazasında 2 kızını ve 2 torununu kaybetti



Remzi Güvenç, Çorlu'daki tren kazasında kızı Derya Kurtuluş (30) ile 5 aylık torunu Beren Kurtuluş ve büyük kızı Emel Duman (36) ve torunu Bihter Güvenç'i (14) kaybetti.

Bihter Güvenç, Çorlu Garaj Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtulmuş ile kızı Beren ve Emel Duman ise aynı camide ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde tabuta sarıldı. Güvenç, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşini ve kızını kaybeden Melih Kurtulmuş ise gezmeye gittiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Tabutların getirilmesi

- Ailenin görüntüsü

- Melih Kurtulmuş ile röportaj

- Baba Remzi Güvenç ile röportaj (ÖZEL)

- Babanın görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera::Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - Yılmaz BEZGİN/ÇORLU(Tekirdağ), ()

==================

4 - Tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç son yolculuklarına uğurlandı (1)

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Cenaze namazından görüntüler

Haber - Kamera: Alican ZERAY, İdris TİFTİKCİ, Osman Can Erok, Özgür Deniz KAYA, TEKİRDAĞ ()

=========

5 - Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

NİĞDE'de Taner Özkale (61) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Balhasan Mahallesi Müftü Sokak'ta Taner Özkale'ye ait müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Özkale'nin cansız bedenini buldu. 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Taner Özkale'nin evinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, cenaze Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Ceset taşınırken görüntü

- Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

