DHA YURT BÜLTENİ-14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (KANDİL'E HAVA HAREKATI) 35 ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, Kandil Harekatı ile ilgili, "Kandil’i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin’de işi bitirdi, Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var." dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erdoğan'ın "35 önemli ismi orada bitirdik" açıklaması

Kahramanmaraş ()

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Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da (2)

GİZLİ NUMARADAN TELEFON

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ederken, baba Nihat Aydemir'e gizli numaradan bir telefon geldi. Telefonla arayan kişinin bir kadın olduğunu belirten amca Yusuf Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum. Leyla'nın yanında olduğunu söyledi. 1 dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz öldüğüne inanmıyoruz" diye konuştu.

Amca Aydemir, jandarmaya götürdüğü sırada telefonun kapandığını belirtirken, baba Nihat Aydemir, gizli numaradan aranarak meşgul edilmek istemediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Afad çalışmalar

-Kızın amcasının telefon açıklaması

- Afad Umke ve Jandarmanın arama çalışmaları

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

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AKARYAKIT ÇALIŞANLARINI KELEPÇELEYİP, 307 BİN LİRAYI GASP EDEN ŞÜPHELİ POLİS ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de, 1'i kadın, 2 akaryakıt istasyonu çalışanını silah zoruyla köy yoluna götüren, 307 bin lirayı gasp ettikten sonra arkadan gelen araca binerek kaçan kişinin, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Enver B. (40) olduğu ortaya çıktı. Enver B. ile paraları gasp edilen akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı belirtilen kayınbiraderi Yasin P. (35) ile kaçtıkları otomobilin sahibi Muhittin Y. yakalandı.

Olay, pazartesi öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi. Araç hareket ettirilirken, polis üniformalı bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi. Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı. Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobile hurdaya çıkmış bir otomobilin plakasının takıldığını ancak bu plakanın F harfinin siyah bantla E'ye dönüştürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmaların sonucunda gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil denetleme Şube'nde görevli polis memuru Enver B. olduğu ortaya çıktı. Eskişehir'den Kütahya'ya giden polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile Kütahya'dan Eskişehir'e geldikleri otomobilin sahibi Muhittin Y.'yi yakaladı.

BORÇLARI YÜZÜNDEN OLAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü belirtilirken şüphelilerden polis memuru Enver B.'nin gasp ettiği paraların bir kısmıyla borçlarını ödediği öğrenildi. Enver B.'nin borçları yüzünden bu olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Görüntü dökümü:

-Ele geçirilen silah ve paraların çekilen görüntüsü

- Gaspedilen akaryakıt calışanlarının görüntüsü (ARŞİV)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA/

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11 KİŞİNİN YARALANDIĞI ÇOCUKLARIN TORPİL PATLAMA KAVGASINDA 7 KİŞİ GÖZALTINDA

KONYA’da sokakta oynayan çocukların torpil patlaması yüzünden iki komşu arasında çıkan tüfek, satır ve sopaların kullandığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 11 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar torpil patladı. Bunun üzerine 4 yıl önce Konya'ya gelen ve cenazeleri nedeniyle evlerinde taziyeleri kabul eden Irak uyruklu Kaplan ailesi fertleri çocuklara tepki gösterdi. Çocuklarda durumu, komşuları olan Mehmet K.'ya (19) anlattı. Mehmet K. da, aynı mahallede oturan arkadaşları Übeyit K.(18), Abdulkadir S.(26), Mehmet Ali Ç.(20), Mehmet S.(28), Saffet Ö.(18) ve M.K. (15) ile N.K.'yı (16) yanına alıp, aynı sokaktaki Iraklı ailenin evine gitti. İki grup arasında çıkan tartışma satırlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet K. ve Übeyit K., pompalı tüfekle Iraklı ailenin evine rastgele ateş açtı. Kavgada Mehmet K. ve Abdulkadir S., satırla aldıkları darbe sonucu bacaklarından, Irak uyruklu Ali Kaplan (15), Muhammed Kaplan (29), Yunus Kaplan (23), Ahmed Kaplan (22), Fadıl Kaplan (63) ve Muhammed Kaplan (36) aldıkları satır ve sopa darbesiyle Abbas Zayd Kaplan (44), Ahmad Çhavuşh ve Muhammed Kaplan da (27) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle tarafla ayrılırken, mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı 11 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından Mehmet K. ve arkadaşları Übeyit K., Abdulkadir S., Mehmet Ali Ç., Mehmet S., Saffet Ö. ve M.K. ile N.K.'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K, Iraklı ailenin tepki gösterdiği çocukların öksüz olduğunu belirterek, ''Çocuklar sokakta oynarken torpil patlatmışlar. Iraklı ailede çocuklara küfür edip, bağırmış. Durumu bana anlattılar. Bende çocuklar öksüz ve sahipsiz olduğu için kızgınlıkla mahalledeki arkadaşlarla birlikte tepki göstermeye gitmiştik. Sonra kavga çıktı. ''dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Olay anında yaralıların ambulansa alınması

- Olay yerinden detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA ()

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BOZDAĞ: BÜYÜKELÇİLER OY VERSEYDİ, İNCE CUMHURBAŞKANI OLURDU

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, başka ülkelerin büyükelçilerinin 24 Haziran seçimlerinde oy vermeyeceğini belirterek, "Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenliler, Yozgatlılar oy verecek. Büyük elçiler oy verseydi, eminim İnce, cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin ilçe teşkilatı tarafından Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada partililerine seslenen Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bozdağ, konuşmasında şunları söyledi:

“Şimdi Muharrem İnce bey dün bir açıklama yaptı. Diyor ki, 50 tane güçlü ülkenin büyükelçisi beni arıyor onlarla görüştüm, ben kazanacağımı bunların aramasından anladım diyor. 50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce, doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki; Tayyip bey kaybetsin, Muharrem İnce kazansın ister. Hiç şüphem yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi, doğru mu, eğri mi demeden sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı. Konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince, ince, dönderiyorum. İstediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum. Demez mi adam. Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenliler, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi, eminim İnce, cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan, cumhurbaşkanı olacak. Ak Parti parlamento da salt çoğunlukta iktidar olacak.”

'SEÇİMLERDE HİÇBİR ZAMAN HİLE VE HURDA OLMAMIŞTIR'

Seçim öncesinde oy pusulaları üzerinden asılsız tartışmaların başladığını ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde seçimlere yaklaştıkça oy pusulaları üzerinden tartışmalar başlıyor. Oradan, buradan daha şimdiden, seçim sonuçlarını açıklıyorlar. Bak şurada şu var, burada bu var, diye haberler çoğalıyor. Haberiniz olsun o haberler yarın bir gün daha da artacak neden biliyor musunuz? Her seçim öncesi bu haberleri yapanlar seçime şaibe düşürmek için planlı yapıyorlar. Seçimde hile vardı algısı yaratmak için başarısızlıklarına kılıf hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum; Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bugüne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır. Sandıkta bütün partiler var. Hep partiler seçimi yapıyor. Partilerin yaptığı seçime kim hileye bulaştırabilir. Yok böyle bir şey, ama bunlar bunu yapıyorlar. Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Seçimlerimiz geçmişte olduğu gibi Pazar günü de huzur güven içerisinde yapılacak ve hiçbir sıkıntı, Allah'ın izni ile hiçbir yerden olmayacaktır. Başarısızlıklarına başka başka yerden çözüm arasınlar."

Görüntü Dökümü:

-Miting alanından detay

-Bozdağ'ın kürsüye çıkması

-Bozdağ'ın konuşması

Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Bakan Eroğlu: Bizi millet tanıyor (2)

'İHRACAT RAKAMLARIMIZ 15 YILDA 3 KAT ARTTI'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar çarşı merkezinde, mobilya mağazasının şubesinin açılışına katıldı. Mağazanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, ticaret yapmanın önemine değindi. Eroğlu, "Biz yıllar boyunca ticareti yabancılara bırakmışız. Artık Türkiye'de ticaret konusunda da çok büyük gelişme var. Artık bütün iş adamlarımız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyaya ihracat yapıyor. İş adamlarımızın gitmediği ülke yok artık. İhracat rakamlarımız da son 15 yılda 3 kat arttı" dedi.

'İNDİRİMLİ ÜRÜN' İZHİDAMI

Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, mağaza sahipleri ve katılanlarla birlikte açılış kurdelesini kesip, mağazayı gezdi. Açılışın ardından günün anısına yastık ve paspaslarda indirim olduğu duyuruldu. 1 lira olan yastık ve paspasları almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin kasasının önünde izdihama neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mobilya mağazası önünden detay

- Bakan Eroğlu'nun gelişi ve karşılanması

- Bakan Eroğlu'ndan detay

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

- İl Müftüsü Şükrü Kabukçu dua ederken

- Kurdele kesilirken detay

- Bakan mağazayı dolaşırken

- Yastık ve paspas izdihamından detay

- Bakan Eroğlu mağazadan çıkarken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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YOL GÖLE DÖNÜŞÜNCE OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

KAYSERi’de etkili olan şiddetli yağmur sonrası yollar göle döndü. TOKİ’de 2 otomobil suya gömüldü. Yolda mahsur kalan bir otomobil sürücüsünün aracının üzerine çıkarak beklemesi ise dikkat çekti.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yollar adeta göle döndü. Şiddetli yağmur sonrası ortaya ilginç görüntüler de çıktı. TOKİ Bölgesi’nde yolda biriken yağmur suları otomobilleri neredeyse sular altında bıraktı. Bir sürücü o anlarda yolda kalan ve suya gömülen otomobilinin üzerine çıktı ve bir süre yardım bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yine Esenyurt ve Kartal Kavşağı’nda da yollarda benzer görüntüler ortaya çıktı. Araçlar bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekince polis ekiplerince alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Görüntü dökümü: (cep telefonu görüntüsü)

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-Bazı yollardan görüntüler

-Otomobilin üzerine çıkan sürücüden görüntü

-Detaylar

Haber:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

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KATLİAM YAPAN DAMAT, BİR GÜN ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Eyyüp Yakar'ın (27), tüfekle vurarak öldürdüğü eşi Gülşen Yakar (22) ile kayınpederi Bekir Köse (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'nin (42) cenazeleri, yan yana toprağa verildi. Eyyüp Yakar'ın, olaydan bir gün önce geldiği evde kızını zorla aldığını, aileyi, sabah dönüp herkesi öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Nizip'te özel güvenlik görevlisi Eyyüp Yakar, dün boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Yakar'ın kaldığı kayınpederi Bekir Köse'nin Bahçeli Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir gün önce de eve gelip 1 yaşındaki kızını zorla aldığı belirtilen Eyyüp Yakar, tüfekle girdiği evde kayınpederi Bekir ile kayınvalidesi Gülsüm Köse çifti ile eşi Gülşen Yakar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Kayınbiraderi Yunus Köse ise ölü taklidi yaparak ağır yaralı olarak kurtuldu.

Olayın ardından güvenlik güçleri, Eyyüp Yakar'ı yakalayarak gözaltına alındı. Yakar'ın kızı ise yakınlarına teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyyüp Yakar tutuklandı.

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Bekir ile Gülsüm Köse çifti ile kızları Gülşen Yakar'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köse çifti ile kızları için Bahçeli Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. 3 kişinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

'EVİN YAKININDA SABAH OLMASINI BEKLEMİŞ'

Ailenin yakınlarından Adem Esen, Eyyüp Yakar'ın bir gece önce geldiği evde, aileyi tehdit ettiğini anlattı. Ailenin şikayetçi olmadığını ifade eden Adem Esen, olayın şokunu yaşadıklarını kaydederek, "Duyduğumuza göre Eyyüp Yakar; olaydan bir gün önce akşam eve gelerek çocuğunu zorla alıyor ve evden çıkarken aileyi de tehdit ederek, 'Yarın sabah saat 8.00'de geldiğimde hepinizi öldüreceğim' diyerek evden uzaklaşıyor. Tabi aile bunu ciddiye almıyor ve çocuk kaçırılınca eve jandarma geliyor, ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Bizim duyduğumuz bu adam gece gelip, evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş ve sabah olunca da eve girmiş. Adamı evin girişinde, kadını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak da kaynını vuruyor. Kayını ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin ambulanstan inişi

- Cenazelerin musalla taşına konuşu

- Cenaze namazı kılınması

- Yakını ile röp.

- Olay öncesini anlatması

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

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