DHA YURT BÜLTENİ-14

Suriyeli sığınmacı çocukların midilli keyfi

ADANA’da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 30 bin 600 kişilik konteyner kentteki 10 bin çocuk, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenlediği Dünya Mülteciler Günü etkinliğinde animatörlerle dans edip, ‘pony’ diye tabir edilen midilli atlarla tur attı.

TJK tarafından Adana Sarıçam Konaklama Merkezi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik animatör ve midilli atlar eşliğinde eğlence ve terapi etkinliği düzenlendi. Müzik eşliğinde animatörlerle doyasıya dans eden çocuklar daha sonra sıraya girip yelek ve kasklarını taktıktan sonra midilli atlara binerek tur attı. Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, konteyner kentte yaşayan 30 bin 600 sığınmacının 10 bininin çocuk olduğunu kaydederek, “Neticede burası bir kamp ortamı, bu tip etkinlikler çocukları çok sevindiriyor. Ülkelerindeki sorunlar nedeniyle ayrılıp buraya sığınmış olan çocukları sevindirmesi de ayrı bir güzellik. Bunun için TJK’ye teşekkür ediyoruz. Bu tür eğlencelerin devam etmesini temenni ediyoruzö diye konuştu.

‘ATLAR TEDAVİ VE TERAPİ EDİYOR’

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim ise dünya genelinde, çeşitli sebeplerle ülkelerini terk eden 65 milyonun üzerinde mülteci bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülke olarak milyonlarca mülteciye kucak açmış bir ülkeyiz. TJK olarak da pony atlarımızı buraya getirerek çocukların atlarla bir arada olup keyifli vakit geçirmelerini istedik. Atların tedavi ve terapi edici özelliği var. Mülteci çocukların yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa atlarla unutmaları, onlarla eğlenceli vakit geçirmeleri ve mülteci çocuklar gününü kutlamak amacıyla burada bulunuyoruz.ö

================================================

Bakan Eroğlu: CHP ile HDP şu anda ikizler gibi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından inşa edilen Karayolları Parkı'ndaki programda konuşan Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. CHP ve HDP'nin birbirlerini tamamlayan ikizler olduğunu savunan Bakan Eroğlu, "CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. CHP'li kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına bağlı kişiler, güzel insanlar. Onları tenzih ederim. Fakat çok iyi bir plan yaptılar. Bir grup CHP'yi teslim aldı. Bunu da ele geçiren, geçirmeye yardım eden FETÖ olmuştur. Bunu açık olarak söylüyorum. FETÖ önce dedi ki; 'CHP'yi yeniden dizayn edelim.' Deniz Baykal'a komplo kuran onlar ve neticede Kılıçdaroğlu'nu getiren onlar. Peki bitti mi? Dediler ki 'Sadece CHP'yi ele geçirmek yetmez, onun yanına MHP'yi de ele geçirelim.' FETÖ terör örgütü MHP için de bir plan yaptı. Kongrede MHP ve yönetimini ele geçireceklerdi. Fakat Devlet Bahçeli bunu sezdi ve oyunu bozdu. Şimdi oradan ayrılanlar kimin talimatıyla bir parti kurdular? Açık söylüyorum, FETÖ'nün talimatıyla bir parti kuruldu. Ben diyorum ki; İP'in ipi FETÖ'ye bağlı. Zaten FETÖ'nün aleyhinde bir kelime konuşan yok, kusura bakmasın. Halbuki FETÖ tarihimizdeki en kanlı, en alçak bir darbe teşebbüsünde bulunan hain örgüttür" diye konuştu.

HAL ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bakan Eroğlu buradaki programın ardından Yaş Meyve ve Sebze Hali'ni de ziyaret etti. Afyonkarahisar Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu ve hal esnafı tarafından karşılanan Bakan Veysel Eroğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın karpuz ve portakal suyu ikramını geri çevirmeyen Bakan Eroğlu, bir esnafın iş yeri önünde bulunan sarımsakları inceledi. Sarımsağın şifa dağıttığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Bu sarımsak var ya dünyanın en iyi antibiyotiğidir. Bunu vatandaşımız bir dişini parçalayıp yutarsa en iyi antibiyotiktir. En iyi sarımsak da Afyonkarahisar'ın halinde" dedi.

'KARPUZLAR KESMECE KAN KIRMIZI'

Hal esnafını selamlayarak ziyaretini sürdüren Bakan Eroğlu, kendisine ikram edilen portakal suyunu da içerek çok güzel bir lezzeti olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, meyve suyundan beraberindeki gazetecilere de ikram ederek, çok çalıştıklarını dile getirdi. Hal esnafı ve çalışanları ile sohbet eden Veysel Eroğlu, eline aldığı karpuzu da havaya atarak, "Karpuzlar kesmece kan kırmızı. Gel vatandaş kilosu 60 kuruş" diye bağırdı. Hal esnafı ise Bakan Eroğlu'na her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Bakan Veysel Eroğlu, bir et entegre tesisinin açılışını yapmak üzere ayrıldı.

- Bakan Eroğlu'nun hale gelişi

- Bakan Eroğlu'nun hal esnafı ile sohbet ederken

- Bakan Eroğlu karpuz yerken

- Bakan Eroğlu sarımsağı anlatırken

- Bakan Eroğlu meyve suyu içerken

- Bakan Eroğlu karpuzu eline alırken

- Hal esnafının Bakan Eroğlu'na destek sözleri

- Toplu fotoğraf çekimi

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

Arife günü evden ayrılan anne- kızdan haber yok



ADANA'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak için evden ayrılan Fidan Ciyavul (28) ve kızı Elif Ada Ciyavul (3), bir daha eve dönmedi. Gelini ve torunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Dursun Ölmez, yetkililerden yardım istedi.

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Ciyavul ile 4 yıllık evli olan Fidan Ciyavul, kızı Elif Ada ile birlikte Ramazan Bayramı arifesinde alışverişe çıktığını söyleyip evden ayrıldı. Cep telefonunu kapatan Ciyavul ve kızı bir daha dönmedi.

Genç kadının ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Gelini ve torunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Dursun Ölmez yetkililerden yardım istedi. Evin yatak odasına girip gelini ve torununun eşyaların koklayan Ölmez, "Gelinimi ve torunumu çok özledim. Hayatlarından endişe ediyorum. Beni duyuyorlarsa, bir an önce evlerine geri dönsünler. Gelinim çok temiz kalpli, birileri onu kandırmış yuvasından koparmış olabilir" dedi.

Duygu Ciyavul ise yeğenini ayakkabılarını göstererek, "Canımdan çok sevdiğim yeğenimi kaybettim. Evden ayrıldıklarında yengem yanına bir çanta almış. Son görüntülerini güvenlik kamerasından gördük. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, lütfen bulmamıza yardım edin" dedi.

Çavuşoğlu: 2023'teki turizm geliri, sağlıkla birlikte 100 milyar dolar (2)

JAPONCA KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokenti'nde bulunan firmaların sahip ve çalışanlarıyla biraraya geldi. Toplantıya AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Teknokent A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuşması sırasında Antalya Teknokent'deki 110 firma arasında 3 Japon firması bulunduğunu da belirterek, toplantıya katılan Japon firmalarının temsilcileriyle kısa süre Japonca konuştu.

Antalya'da güzel gelişmelerin yanı sıra AÜ ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kısa sürede büyük yol kat ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “İktidara geldiğimiz ilk yıllarda üniversitelere ar-ge için gönderilen ödeneklerin büyük bölümünün geri döndüğünü gördük. Gerçekten cumhurbaşkanımız buna çok üzülüyordu. Ar-ge için gönderilen bu kaynaklar nasıl kullanılabilir, bu konuda 16 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde artık bu ödenekler yetmemeye başladı, ek ödenekler talep ediliyor. Türkiye 16 yılda teknoloji, bilişim alanında ciddi mesafe katetti. Dünyanın en çoğu demiyorum ama geçmişle kıyaslıyorum. Bilişim altyapısı, iletişim, teknoloji ve ar-ge kapsamında Türkiye ciddi yol katetti" dedi.

GÜÇ DENGESİ DOĞUYA KAYIYOR

Gebze'de kurulan teknoloji bankasının az gelişmiş ülkelere teknoloji transferiyle destek verdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “İletişim ve bilişimde ilerleyelim ama ileri teknoloji üretim, endüstri ve ekonomiye nasıl geçebiliriz. Dünyada da artık ağır teknolojiden yüksek teknolojiye geçiş var ve güç dengesi yılda 140 km hızla batıdan doğuya kayıyor. Biz de buna ayak uyduralım ki dünyayla rekabet eden bir ülkemiz olsun. 16 sene öncesine göre geldiğimiz noktayla övünüyoruz ama tablo iyi değildi. Ama gelecekle kıyasladığımızda bu yolun daha başındayız. Önemli olan bu zihinsel değişimi yakalayabilmek. 16 yıldır karşılaştığımız zorluklardan biri zihinsel değişimdeki zorluklar, statüko. Bilim, ar-ge, teknolojiye önem veren özel sektör ve akademik dünyada böyle bir statüko olmadığını görüyoruz" dedi.

5 MİLYON KİŞİLİK TEKNOLOJİ ŞEHRİ

Antalya'da 5 milyon kişilik teknoloji şehri kurulma projesini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Bilişim vadisi önemli ama bizim rüyamız, hayalimiz Antalya'ya bir teknoloji şehri kazandırmak. Tüm alanlarda ar-ge yapılacak, üniversitelerle entegre edilecek, teknoloji ağırlıklı üretim yapılacak, milyonlarca insanın yaşayacağı bir şehirden bahsediyorum. Silikon vadisi gibi bir şehri kurmamız lazım. Türkiye'de en uygun yer Antalya. İstanbul'a alternatif olabilecek, İstanbul'un yükünü alabilecek, göçü açısından tek şehir. Antalya ayrıca çok kolay ulaşılır. Buraya gelen akademisyen, mühendislerin sıkılmadan çalışabileceği bir şehir. Geçen gün Çin'de Huwai şirketini ziyaret ettim. Konyaaltı plajında akılı kent için Büyükşehir Belediyemiz Huwavi ile çalışıyor. Antalya'yı tamamıyla akıllı kent yapmamız lazım. Altyapımızın da güçlü olması lazım. Teknoloji şehrimizde sadece ar-ge üretim olmayacak sanat, spor tesisleri, golf sahası, kültür her alanda da gelen mühendislere hizmet edecek alanlar olacak. Yüksek teknolojili ekonomi için bedava arsa dahil her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda sektörler belirlendi ve stratejik planımız da hazır. Önümüzdeki süreçte bu bizim önceliğimizd. Ancak böyle rekabet edebiliriz, ancak böyle 11 bin dolan kişi başına düşen milli gelirimizi 30-40 bin dolara çıkarabiliriz."

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız (2)

KOCAOĞLU'NUN SÖZLERİNE İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere geldiği İzmir'de muhtarlarla buluştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik olar sarf ettiği "Yine en garantili yerde, birinci sırada seçime giriyorsun. Gelip benimle yarışsana. 8 ay sonra yerel seçim var. 31 Mart 2019’da. Buyur kardeşim" sözlerine tepki gösterdi. Şengül, "Eğer kendine inanıyorsan sen de çık bağımsız aday ol. Salondaki herhangi bir muhtar bile Aziz Kocaoğlu'ndan daha fazla oy alır. Böyle konuşmakla bu işler olmaz. Kendine güveniyorsan çık ve 'ben CHP'den değil bağımsız aday olacağım' de kazan biz de seni tebrik edelim. Sahillere çiçek ekmekle olmuyor, mahallelerin sorunlarına çözüm bul. 2019 Mart yerele seçimleri görülüyor, orada görüşürüz" dedi.

'SEÇİM BİTİNCE ARTIK BİZİM PARTİMİZ YOK'

Başbakan Binali Yıldırım, muhtarlara yaptığı konuşmada, "Şehirlerimizde vatandaşlarıma mahallelerimizde en yakın yönetici muhtarlardır. Vatandaşla her zaman iç içesiniz. Derdiyle dertleniyorsunuz. Çözebildiklerinizi çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi yetkili yerlere iletiyorsunuz" dedi. Bu sırada kendisine uzatılan notta Işıkkent semtinde otoyol bağlantı yolunun belediye tarafından kapatıldığının yazılı olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi belediyelerin işi vatandaşın hayatını zorlaştırmak mı yoksa kolaylaştırmak mı? Yolunu kapamak mı? Yolunu açmak mı? O halde vatandaşın yolunu da açacağız bahtını da açacağız. Çünkü vatandaş bizi seçiyor. Vatandaşın verdiği yetkiye karşı onun hayatını zorlaştırmak ahlaklı değil, insani değil. Seçimle iş başına gelmiş muhtarlarımızın önemli sorumlulukları var. Demokrasi yerelden başlar siz bunun temsilcisisiniz. Hizmette siyaset olmaz arkadaşlar. Hizmet ülkenin geleceği içindir. Hizmet yaparken siyaset yapıyorsak 'bana destek verenlere önce hizmet edeyim vermeyenlere yapmayayım' diyorsan suç işliyorsun. Seçim ayrı şey, oyumuzu alacağız. Seçim bitince artık bizim partimiz yok. Temsil ettiğimiz insanlar var. Oy versin vermesin herkese karşı sorumluluğumuz var. Bunu yaparsak siyasette bunu başarabilirsek o zamana birliğimiz, beraberliğimiz kardeşliğimiz ve birlikte Türkiye olma hedefimiz yerine gelmiş olur" dedi.

'HER NE KADAR MUHARREM BEY 'KÜLLİYEYİ YIKACAĞIM' DİYORSA DA ORAYI YIKMAYA GÜCÜ YETMEZ'

Muhtarların zor şartlarda görev yaptıklarını bildiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunun farkındayız onun içinde cumhurbaşkanımızda uzun bir süredir, muhtarları milletin evinde topluyor sizlerle sohbet ediyor. Sizlere verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyan bu güzel buluşmaların aynı güzellikte inşallah yeni dönemde de devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Her ne kadar Muharrem Bey 'külliyeyi yıkacağım' diyorsa da orayı yıkmaya gücü yetmez. O kararı millet verir. Bizi siz yakından tanırsınız biz asla millete hizmet yolunda ayrımcılık yapmadık. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Roman, Boşnak hangi mezhepten olursak olalım Rabbimizin yarattığı kullarız. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir bizim. Onun için kaderde tasada sevinçle hep bir olmak zorundayız. Bu ülke hepimizin. Hepimiz bu ülkenin ev sahibiyiz. Burada misafir yok. Her vatandaşımız, birinci sınıf vatandaşız, 81 milyon vatan evladını aynı muhabbetle seviyoruz" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEDE SON İKİ YILDA BAŞARI SAĞLADIK'

Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelede son ili yılda başarı sağlandığını ile sürerek, "Güneydoğu'da dağlar, ovalar, meralar ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Terörün yerinde yeller esiyor ancak işimiz bitmedi kardeşlerimizi ülke topraklarından temizliyoruz fakat Suriye'de Irak'ta yönetim boşluğu olduğu için oradan bu tarafa sürülmekte, bazı emperyal devletlerin de desteğiyle ülkemize sızıyorlar. Saldırıyorlar, şehitlere veriyoruz. İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik. Daha ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek. Bunu Fırat Kalkanı'nda yaptık. Afrin'de yaptık. Şimdi Kuzey Irak'ta Kandil'de yapıyoruz. Güneyde güvenli bir hat oluşturuyoruz ki buradan sızmalar olmasın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altına girmesin" dedi.

'ARTIK SAYMIYORUM GERİSİNİ AZİZ KOCAOĞLU SAYSIN'

İzmir'e yaptıkları yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım, 35 projenin bir çoğunu yaptığını belirterek, "İzmir Türkiye'nin bir özetidir. Türkiye'nin her tarafından İzmir'de vatandaşlarımız var. O bakımdan 'Güneydoğuda terör var bundan İzmir'e ne' deme şansımız yok. Bu terör yurdun hangi köşesinde olursa olsun bir başka köşesini de rahatsız ediyor. Bu mücadele bölgesel bir mücadele değil. Ülke çapında bir mücadele. 16 sene boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize büyük hizmetler yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımız da elbette vardır. Hayal olan bir çok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Ben ilk defa 2011 yılında aday oldum. Orada verdiğimiz sözler vardı. 35 proje sözü verdik. Onları teker teker yaptım. Çevre Yolu'nu tamamladım. Adnan Menderes Havalimanı'nı yenileyeceğim dedim, yaptım. Artık saymıyorum gerisini Aziz Kocaoğlu saysın" dedi.

'MUHALEFET ADAYLARININ İSTEĞİ 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I İNDİRELİM DE NE OLURSA OLSUN'

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefit şu sözlerle eleştirdi:

"Geçen sene rekor büyüme sağladık. Bir önceki yıl büyük bir darbenin eşiğinden döndük ona da siz sahip çıktınız bayrağı indirtmediniz. Alçaklara FETÖ'cülere bu ülkeyi teslim etmediniz. Bu senenin ilk dört ayında rekor büyüme yaptık. İhracatımız turizmimiz artmaya devam ediyor. Fakat bu gelişmeler ortada iken birileri rahatsız. Seçim tabi herkes bildiğini söyleyecek sizlerde kararınızı sonunda söyleyeceksiniz. Bakıyorum adayların ortak bir söylemi var. Hepsinin ortak söylemi. Muhalefet adaylarının isteği 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun'. Recep Tayyip Erdoğan, onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor. 'Bizim Türkiye ile problemimiz yok' diyorlar. 'Bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan ile' diyor. Onlara inat milletin adamı Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 'Yapılan projeleri durduracağız' diyorlar. 'Yerli otomobil projesi ilkelliktir' diyorlar. Yapılanı bozmak, işleri milletin faydasına olan her şeyi durdurmak. Bu ne biçim iş. Böyle siyaset olur mu? Böyle ülkeye hizmet edilir mi? Bakın ne yaparsa yapsınlar, boşa uğraşıyorlar. Bu millet yapılanları biliyor, yapılanlara da kimsenin dokunmasına izin vermez. Onlar istediği kadar söylesinler. Yaptıklarımızı onayladığınız için 12 seçimdir arka arkaya bize destek verdiniz. Biz milletin yoluna baş koymuşuz. Siz bari milletin yoluna taş koymayın yeter" dedi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

MERSİN'de, hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 2 genç, tehlikeye aldırmadan bir süre bu şekilde ilerledi.

İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli 2 genç, sağ şeritte seyreden özel halk otobüsünün arkasındaki çıkıntıya tutunarak yol alıyor. Otobüsün fren yapmasıyla birlikte gençler aracı bırakıp, aniden yola çıkarak süratli bir şekilde caddede ilerliyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüye yorum yapan bazı kişiler, gençlerin daha önce de benzer tehlikeli hareketlerde bulunduklarını iddia etti.



HAKKARİ'DE ASKERİ ARACA ROKETLİ SALDIRI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

================================================

Malatya'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Ali Seydi Özdemir'in şehit olduğu haberi, Zaviye Mahallesi'nde oturan babası Zekeriye ile anne Emine Özdemir'e askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 3 kız kardeşi bulunan Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

ÇARŞAMBA'DA SAĞANAK; PAZAR YERLERİNİ SU BASTI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanakta pazar yerleri ve yollar sularla kaplandı.

Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak ile ilçenin Zübeyde Hanım Meydanı, Abdullahpaşa Meydanı, Doğuyaka Kapalı Pazar Yeri ve Batıyaka Pazar Yeri ile Samsun-Ordu karayolunun bazı bölümleri sularla kaplandı. Pazar yerlerinde de tezgahlar sular içerisinde kaldı. Sürücüler yağmur suyu ile kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın durmasının ardından ise Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri tarafından su boşaltma çalışmaları başlatıldı.

