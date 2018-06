DHA YURT BÜLTENİ 14

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BAŞTAN'IN CENAZESİ TRABZON'DA

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları adlı uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi, şehidin annesi Emine Baştan, ağabeyi Sebahattin Baştan, kardeşi Celal Baştan ile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik ile asker, polis ve vatandaşlar karşıladı.

Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kardeşleri tabutu asker selamlı ile karşıladı. Askeri manga tarafından uçaktan indirilen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak, karayoluyla yarın toprağa verileceği Düzköy ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anne ve kardeşlerinin havalimanıan gelişi

Uçağın alan gelişi

Cenazenin alınması

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

=========================================

Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (3)

DERNEKLERLE BULUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki esnaf buluşmasından sonra yine aynı otelde bu kez de Doğu ve Güneydoğu derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Dernek temsilcileri ve dernek üyelerine hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Yaklaşık 50 gündür Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Sizlerin desteğiyle 16 yıldır AK Parti olarak büyük hizmetlere imza attık. Bundan sonra da hem yaşadığımız şehir hem doğup büyüdüğümüz memleketimizin sorunları için beraber olacağız, birlikte çalışacağız. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin AK Parti iktidarında yaptığı 13. seçim. Her seçimde hamdolsun halkımız bizi yalnız bırakmadı, desteğini her seferinde arttırarak bizleri bugünlere getirdi. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş olan hainler, devletin, milletin vergileriyle aldığı silahları, topları milletin üzerine bomba olarak yağdırdılar. 251 vatan evladını şehit verdik. Millet olarak büyük acı yaşadık. Ancak alçaklara bu ülkeyi teslim etmedik. Ezanları dindirtmedik, bayrağı indirtmedik. 15 Temmuz bize bir şey gösterdi. Türkiye darbelerle, baskılarla yüzleşerek çok yıprandı. Kalkınmamız gecikti, sorunlarımız birikti. Biz bile 2002'den 2017 yılına kadar tek başına iktidar olmamıza rağmen, başımızdan neler geçti. Siz daha iyi biliyorsunuz. Enerjimizin bir kısmı hiç uğruna bu odaklarla mücadeleyle geçti. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan millete hizmeti ancak verdik. Bütün bunları yaşadıktan sonra artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesine karar verdik" dedi.

"Yeni seçimlerle birlikte Türkiye yeni bir döneme giriyor" diyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Darbeleri inşallah bir daha konuşmayacağız. Vesayeti, muhtıraları bir daha konuşmayacağız. Ayrılıkçı akımları konuşmayacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenmiş olacak. Türkiye her alanda gelişecek. 16 yıllık AK Parti iktidarımız boyunca önemli kararlar arifesinde bir araya geldik. Birlikte durum değerlendirmesi yaptık. Sizlerin katkıları, desteklerinizle şehirlerimizin gelecek vizyonunu konuştuk. Ülkemizin kalkınmasını konuştuk. Daha güzel bir Türkiye'yi evlatlarımıza nasıl hazırlarız, bunları konuştuk. 16 yıla dönüp baktığımızda dikkat çeken önemli bir mesafeyi kat ettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye'yi üç kat büyüktük. Alt yapı bakımından dünyanın 9. ülkesi konumuna geldi. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye 32. sıradaydı. Bunu 15 yılda başardık. Nasıl başardık? Sizlerin desteğiyle başardık. 2008 yılından beri dünyada kriz var. Dünya büyümüyor ama Türkiye her yıl büyüdü. Sadece misal vermek istiyorum. 1924 yılından 2002 yılına yüzde 4.7, bizim dönemimizde 5.7 büyüme oldu. Bu bir puanın ne önemi var denebilir, cumhuriyet döneminde 4.7 yerine 5.7 büyüseydik Türkiye bugün üç kat değil beş kat büyüyecekti. Fransa'dan sonra dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı. Darbeler, zayıf iktidarlar, vesayetler yüzünden Türkiye zaman kaybetti. Büyümesi, kalkınması gecikti."

"SEÇİME BİR AY KALA TOPLANDILAR"

Türkiye'ye karşı oyunlar oynandığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Sorun ne? Belirli oranda Türkiye'deki istikrarı bozmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların kayığına binen içeride de taşeronları var. Seçime bir ay kalmış, hesapta kitapta yok, değerlendirme kuruluşları 'Türkiye'yi izlemeye aldık' diyorlar. 'Bankaların notunu düşürdük' diyorlar. Bütün bunların maksatlı ve manidar olduğunu biliyoruz. Amaç Recep Tayyip Erdoğan olmasın, kim olursa olsun. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan işlerine göre birisi değil. Onların işini zorlaştırıyor. Tezgahlarını bozuyor. Masum milletlerin uyanışına neden oluyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan olmamalı. Planlarını rahat yapmalılar. Nedir planları? Bir terör devleti kurmak. Bunu da Kürt vatandaşlarımızın kanı canı üzerinden yapmanın gayretindeler. Buradan açık söylüyorum. Kürtlerin emperyal desteklerine ihtiyacı yok. Kürtlerin o bölgede bir yapay terör devletine de ihtiyacı yok. Devlet bin yıldır Anadolu toprağında, ay yıldızlı bayrağın rengini beraber verdik. Hilali şehitlerinin kanlarıyla süsledik. Yıldızı şehitlerimizi temsil ediyor. Bu topraklarda etle tırnak gibiyiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara dün de muvaffak olamadı bundan sonra da olamayacak" dedi.

HDP'Yİ ELEŞTİRDİ

HDP'ye yönelikte eleştirilerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Siyaset herkesin hakkı, kimse siyasetten müstani değil, yasaklı değil. Kuralı belli. Üniter yapıyı hedef alıyorsanız, etnik temelli, ayrılıkçı bir siyaset çizgisi üzerindeyseniz, bizim anayasamıza da aykırı. Devlet yapımıza da aykırı. Onun için 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP güzel söylemler ortaya koydu, 'Türkiye partisi olacağız' sözleri söyledi. Vatandaş bunu memnuniyetle karşıladı ve iyi oy verdi. 81 milletvekili aldılar. Büyük bir şanstı ama sonrası gelmedi. Sonra görüldü ki HDP'nin iradesi kendinde değil terör örgütünün emrinde, kurtulma şansı yok. Emirleri oradan alıyor. Art arta açıklama yapıyorlardı, 'PKK sizi tükürükle boğar' diyorlardı. İnsanlar hepimiz şaşırdık. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Hemen sonra iki tane gencecik polisimizi evinde kafalarına sıkıp şehit ettiler. Ondan sonra ne çözümü kardeşim! Ondan sonra gelişmeleri biliyorsunuz. Hendek olayları, çukur olayları ve büyük acılar yaşandı. Şimdi onu telafi etmekle meşgulüz, onun için çabalıyoruz. Bölgeye en az 10 sefer gittim. Yapılan binalar, yıkılan binalar yerine geliyor ama yok olan canlar yerine gelmiyor kardeşim. Onun için bizim yapmamız gereken birliğimizi beraberliğimizi sağlam tutup, bölücü, ayrıştırıcı örgütleri aramızdan çıkarıp atmak."

KÜRTLERİN, TÜRKLERİN PKK SORUNU VAR

Konuşmasında bölücü terör örgütüne de değinen Başbakan Yıldırım, "Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var. Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Bölgenin geri kalmasının sebebi terör örgütüdür. Acıların yaşanmasının kökü de terör örgütüdür. Bunun için yapmamız gereken bu örgütü, milletle devlet arasından söküp atmaktır. Bunu da yapıyoruz. Çok da mesafe aldık. 153 mera açıldı, kapalıydı. Ne güzel hayat normale döndü. İnsanlar tekrar özgüven kazandı. Teröre karşı Hakkari'de avaz avaz 'Kahrolsun PKK' diyen binlerce insana hitap ettim ben. Bizim istediğimiz bu. Gerisini biz yapacağız, aradaki kayıp zamanları da kapatacağız" dedi. Bu sırada yerinden kalkan bir kişinin, "Türk-Kürt kardeş, buna inanmayan kalleştir. Ölümüne yanınızdayız" diye bağırmasından sonra konuşmasını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"250 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine döndü, yerleşti, çocukları okullarında. Bize 'Suriyeliler ne olacak' diyorlar. 7 yıldan fazla misafir ettik. Biz ev sahibi, onlar misafir. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Yaramazlık yaparlarsa gereğini yaparız. Bir daha açık söylüyorum, darda zorda kalanlar bizim ecdadımızdan gelen hasretimiz. Kanunlar kurallar onlar için de geçerli. 250 bin kişi gitti. Birlikte geri dönecek bu insanlar. Bülbülü altını kafese koymuşlar ille de vatanım ille de vatanım demiş. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı'nı hem kendi güvenliğimizi sağlamak için yaptık aynı zamanda da buradaki Suriyeli kardeşlerimizin gidip yerleşmesi için yaptık. Benzer faaliyetleri şimdi Menbiç'te ABD ile yapıyoruz, daha fazlasını Kuzey Irak'ta yapıyoruz. Terörle mücadelede yöntem değişikliğine gittik. Savunma değil taarruz. Yurt içinde bitirdik kalıntıları yok mu, var. Kalem tutan eller silah tutuyor, dağda bunların ömrü 3.5 yıl. Gençlerimizin kendi fikirleri, inançları içinde bu ülkeye bir zenginlik kattığını biliyoruz. Her zaman da bunu vurguladık. Sadece seçme yaşı değil, seçilme yaşını da biz 18 yaşa indirdik. Onları tehlike görseydik bunları yapmazdık. Gençlerin apolitik olduğunu söylerler. Bunun doğru olmadığını 15 Temmuz'da biz gördük. Meydanlara inan vatandaşlarımızın yarısı gençlerdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmadan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Onur ATIŞ-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

==========================================

Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (2)

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle ateş ederek öldüren F.D. emniyette sorgusu devam ediyor. Polis olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tütünçiftlik Sahil Mescidi'nde gönüllü müezzinlik yaptığı ve aynı zamanda müteahhitlik yaptığı belirtilen F.D.'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını, çocuklarını korkuttuğunu belirterek, korkutmak için ateş açtığını, yaralandığını görünce peşinden gitmek istediğini, ancak yetişemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI / Kocaeli ()

==========================================

İNCE: TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDİLECEK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay mitinginde, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 100 gün içinde yapacaklarını anlattı. İnce, "OHAL'i kaldıracağım. Terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Sevgi Parkı'nın önündeki alanda kalabalığa hitap eden İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk haftadan başlayıp, 100'üncü güne kadar yapacaklarını sıraladı. İnce, "OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani bakanlar arasında liyakat esas olacak; ama toplumu da kucaklayacak her kesimden insan olacak. Terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek. Passolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacaktır. Bağımsız, tarafsız, adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek" diye konuştu.

'KAPATILAN ASKERİ KURUMLARI AÇACAĞIM'

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere seslenen İnce, "KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz; ama KHK ile atılmışsın, hakkında dava açılmamış, hemen işe iade edileceksin. Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım" dedi.

Vaatlerini sıralamaya devam eden İnce, şunları kaydetti:

"Medya ile ilgili yasalar çıkaracağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Aynı yalakalığı bana yapacaklar; ama ben istemiyorum. Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz hemen. Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kimse senin mezhebine, cinsiyetine bakmayacak. 100 gün içinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumların özerkliğini sağlayacağız. SAB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen Avrupa turu atıp, yeni Türkiye'yi anlatacağız. Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz. Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek. 24 Kasım'da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz. 24 Haziran'dan sonra mülakatı kaldıracağız. Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. 100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek. Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris'teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız."

'DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK AİLENİN İŞİDİR'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda din eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirten Muharrem İnce, "Dindar nesil yetiştirmek ailenin işidir. Buna karşı değilim; ama buna aile karar verir. Ben değil, devlet değil. Din eğitimini şöyle yapacağız. Muhafazakar bir aile diyorsa ki 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez; ben fıkıh istiyorum, kelam, hadis istiyorum' derse seçmeli ders olarak 'Baş üstüne' deyip, o dersleri veririz. Ama bir başka aile diyorsa ki 'Ben zorunlu bu din dersini istemiyorum' ona da vermiyoruz. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok. Böyle düzenleyeceğiz. Sizin çocuklarınıza ben güzel hayaller kurduracağım. Sizin çocuklarınıza matematik öğreteceğiz, yabancı dil öğreteceğiz, 'nitelikli- niteliksiz' okul ayrımını kaldıracağız. Ayın 22'sinde sınavlar açıklanacaktı. Ne yaptılar? 26'sına aldılar. Niye? Çocuklar açıkta kalacak çünkü. Veliler size sesleniyorum; bu aldatmacaya bir son verelim. Hep birlikte 24 Haziran'da özgür bir Türkiye'nin hayalini kuralım" diye konuştu.

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()

===========================================

Diyarbakır-Almanya karşılıklı uçuş seferleri başladı

DİYARBAKIR'da, SunExpress firmasının Diyarbakır- Almanya karşılıklı uçak seferleri bugün başlarken, Almanya'dan Diyarbakır'a ilk seferi yapan uçak kente geliip yolcuları karanfillerle karşılanırken, Diyarbakır'dan da Almanya'ya ilk uçuş gerçekleştirildi.

Hava yolu şirketi SunExpressinin, Diyarbakır'dan Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine karşılıklı uçak seferleri başladı. Yaklaşık 2 yıl önce açılan ve Dış hatlar terminali de bulunan Diyarbakır Havalimanına Almanya'dan gelen ilk uçak indi. Almanya'dan Diyarbakır'a direk seferle gelen 138 yolcuyu, hava limanında havayolu şirketi hostesleri karanfillerle karşılayarak, yolculara karanfil verdi. Aktarmasız olarak Almanya'dan direk Diyarbakır Havalimanına gelen yolcular, daha önce aktarmalarla kente geldiklerini belirterek, çok mutlu oldukların söylediler.

Frankfurt'tan ilk kez Diyarbakır'a gelen uçak daha sonra bakıma alınırken, Diyarbakır'dan ilk kez gidecek olan Almanya Düsseldorf seferi için hazırlandı. İlk kez düzenlenecek uçuş için 68 yolcu bilet alırken, pasaport işlemlerinin ardından yolcular uçağa alınarak, ilk uçuş seferi de gerçekleşti. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Hasan Gökpınar, hava alanında yaptığı açıklamada, seferlerin doğrudan Almanya'nın Frankfurt, Hannover ve Düsseldorf kentlerine direk olarak gerçekleşeceğini söyledi. Uçuşların Diyarbakır'ın tanıtımına ve ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını belirten Vali Yardımcısı Gökpınar, şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede, doluluk oranına göre uçuşların yılın 12 ayına birden yayılabileceğini, karşılıklı 3 günde seferlerin icra edileceğini söyledi.

Havayolu şirketi Kurumsal İletişim ve PR Grup Müdürü Serdar Alyamaç ise, yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dan Avrupa uçuşlarını gerçekleştirmeyi istediklerini belirterek, "Maalesef terminalin fiziki şartları nedeni ile bunu yapamamıştık, bugüne kısmet oldu. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 Haziran'da Düsseldorf'a, 22 Haziran'da ise Hannover'e uçuşlarımız gerçekleştirilecek. Biz, 2006'dan bu yana Antalya ve İzmir'den Diyarbakır'a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibari ile Diyarbakır pazarına 313 bin koltuk hazırlayacağız. Uluslararası uçuşlara geldiğimiz zaman, bu uçuşların zaman içerisinde artacağına inanıyoruz. Bu hem ekonomik hem de zaman anlamda çok ciddi avantajlar getiren bir olay"dedi.

Konuşmaların ardından Gökpınar ve Alyamaç, uçuş ekibini tebrik ederek kendilerine çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

-Dış hatlar tabelasından görüntü

-Giden yolculardan görüntü

-Habil'in konuşması

-Uçağın aprona gelmesi

-Uçağa köpük sıkılması

-Yolcuların çıkışı ve karanfil verilmesi

-Gökpınar'ın konuşması

-Alyamaç'ın konuşması

-Uçuş ekibine çiçek verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

============================================

BAHÇELİ, SAMSUN'DA COŞKUYLA KARŞILANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına' isimli mitingi için geldiği Samsun'da partililer tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Ankara’dan Samsun’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini bekleyen partilileri selamladı. Partililerle bir süre görüşen Bahçeli, kendisini karşılayanlar arasında bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Bahçeli, daha sonra Samsun’a hareket etti. MHP Lideri Bahçeli, Samsun'da da sevgi gösterileri arasında karşılandı. Samsun-Ankara karayolu şehir girişinde MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bahçeli, daha sonra miting için Cumhuriyet Meydanı'na geçti.



Görüntü dökümü

-----------------------

-Karşılamadan detay

-MHP lideri Bahçeli'nin gelişi ve partililerle selamlaşması

(Süre: 01.57 dk) - (Boyut:221mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=============================================

Evinde bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Suriyeli annenin çocuğu kucağında bulundu

BURSA'da 7 aylık bebeği olan Suriye uyruklu Dima Aşaelim evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, annesinin kucağında duran bebeği yakınlarına teslim ederken talihsiz kadının eşi ve kardeşini gözaltına aldı.

Olay, Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşandı. 1.5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlenen ve 7 ay önce dünyaya gelen oğluna Hasan Kasim adını veren Dima Aşaelim, bugün evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

İddiaya göre olay, eşi Muhammet Kasım'ın, saat 11.30'da, garson olarak çalıştığı Kent Meydanı'ndaki lokantaya gitmesi sonucu ve genç kızın kardeşi Valiht Aşaelim'in eve ziyaretine gelmesi sonucu ortaya çıktı. Zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca bu kez annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, yeğeni kucağında bulunan kız kardeşinin kanlar içindeki cansız bedeni ile karşılaştı. Hasan Kasım isimli bebek alınıp akrabalarının evine götürülürken, polis, öldürülen kadının garsonluk yapan eşi Muhammed Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim'i gözaltına aldı.

Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis talihsiz kadını öldüren kişi veya kişilerin kimliğini araştırıyor

Görüntü dökümü

Olay yerinden görüntü

Babanın görüntüsü

Detaylar

Bebeğin fotOğrafı

Mehmet İNAN/BURSA ()

============================================

Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde apartman boşluğunda mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı.

İlçe merkezindeki bir apartmanın çevresinde bir köpeğin sürekli havlaması üzerine yanına giden çevredekiler ilk önce durumu anlamadı. Köpeğin sürekli girip çıktığı apartman boşluğunu görenler iki yavrusunun sıkıştığı yerden çıkamadığını fark etti. Vatandaşlar yavru köpekleri kurtaramayınca itfaiyeye haber verildi. Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yavru köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı. Süt ve su verilen yavru köpekler daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-Çuvalların olduğu apartman boşluğu

-İtfaiye erlerinin kurtarma çalışması

-Yavru Köpeklerin çıkarılması

-İtfaiye müdürü Sinan Taşkın ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),()

===============================================

KILIÇDAROĞLU, ESNAF ODALARI VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf odaları, iş dünyası temsilcilerinden oluşan katılımcıların sorularını yanıtladı. CHP İzmir milletvekillerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP olarak beton ekonomisinden, israf ekonomisinden değil üretim ekonomisinden yana olduklarını, üretim için iş dünyasının önünü açacaklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "İlk mali af çıktığında 2002'ydi sanırım. 'Avrupa'ya sorun orada kaç yıl önce çıktı' dedim, aradılar bulamadılar ama bizde her yıl mali af çıkar. Ödememe kültürü üzerine inşa edilen mali politikanın değişmesi lazım. Ekonomi tehditle, şantajla çözülecek bir şey değil. Ekonomik çözümlerle hayata geçirilmesi lazım. Ceza kanunu ile değil ekonominin kabul ettiği evrensel düzenlemelerle çözebilirsiniz" diye konuştu.

CHP'nin projelerini de açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. KOBİ'ler ara eleman sıkıntısı çektiğini söylüyor. Yapacağımız ilk işlerden biri meslek sınıflandırmasını sağlıklı şekilde hayata geçirmek. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. 6 yıl olacak liselerde, ilk 3 yıl yatılı okuyacaklar. 3. sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa o alanda fabrikada staj yapacak."

'HÜKÜMETTEN DAHA BÜYÜK YATIRIMI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPMIŞTIR'

Vergide büyük rakamların tahsil edilemediğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda affın çözüm olmadığını, bunu aşmanın yolunun ise basit olduğunu belirterek, çözüm önerisini paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bütün organize sanayi bölgelerinde ya da KOBİ'ler borçları olmadığı takdirde ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Devlet tahsilat peşinde koşmayacak, ceza yazmayacak, tehdit etmeyecek, şantaj uygulamayacak. Bunun zarar edeni yok. Devlet, KOBİ, işçi karlı. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle de mücadele etmenin yoludur. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Gelişen teknolojiye en hızlı ayak uyduranlar ise KOBİ'lerdir. KOBİ'ler üzerinde önemle duruyoruz. İzmir'in başkent olacak çok şeyi var. Bütün Ege'nin bir anlamda at başı. Hak ettiği kadar hükümetten destek almış değildir. Hükümetten daha büyük yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Belediyenin uluslararası kredi notu A'dır. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için sizi kutluyorum" diye konuştu. CHP'nin üretim ekonomisi konusunda projelerinin olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Biz, 'üretim' diyoruz. Her anlamda üretmek. Üretim ekonomimizi öncelememiz lazım. Ürettiğimiz zaman faizler düşer, işsizlik düşer, ihracat artar. Neyi üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretemezsek belli ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünü tüketen ülke oluruz. Katma değeri yüksek ürün üretmenin yolu, üniversitelerin bilgi üretmesinden geçiyor."

'ESNAF ŞİKAYET EDİYOR DA SONRA GİDİP OY VERİYORSUNUZ, SONRA DA AĞLIYORSUNUZ'

Üniversitelerde her türlü düşüncenin tartışılmasının gerekli olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Barış Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen akademisyenler hakkında da "Barış bildirisine imza attı, kapı dışına koyalım. Dünyada böyle bir örnek yok. Ancak darbe dönemlerinde yaşanır. İstediğiniz kadar 'demokrasi var' deyin, tüm anayasa hukukçuları 'Türkiye'de demokrasi yok' diyor. Nokta" diye konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında da değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı, şöyle konuştu:

"Eğer Muharrem İnce cumhurbaşkanı olur ve parlamentoda çoğunluğu saplarsak Avrupa Birliği ile uyum yasalarının tamamı yeni fasıl açılması beklenmeden parlamentodan çıkacak. Bunu önerdim. Niye 'Avrupa Birliği dayattıktan sonra yapıyoruz?' dedim. Oturalım, demokrasi standartlarını kendimiz hayata geçirelim, sonra dönüp 'sende ne kadar demokrasi varsa bizde de o kadar var' diyelim. Bunu yapmaya kararlıyız. Ülkemiz insanı üçüncü sınıf demokrasiye layık değil."

İktidarın ve onun düşüncesinin esnafı korumadığını savunan Kılıçdaroğlu, esnafa sitem ederek, "Esnaf şikayet ediyor da sonra gidip oy veriyorsunuz, sonra da ağlıyorsunuz. Ağlamaya hakkınız yok. Esnaf bakanlığı kuracağız. Bütün sorunları da, çözümü de biliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyup öyle gidin sandığa" dedi.

ORTA DOĞU MESAJI

Konuşması sırasında sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den örnek veren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Muharrem İnce'nin de dediği gibi restorasyon dönemine ihtiyacımız var. Demokratik parlamenter sistemin inşası bir anayasa değişikliği ile olacak. Bunu yangından mal kaçırır gibi değil, belki de ilk defa tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, siyasi partiler ve meslek kuruluşların katılımı ile demokratik anayasayı yeniden yapabiliriz. Millet İttifakı olarak bunun ön çalışmasını yaptık anayasa değişikliği konusunda. Erken seçim gündeme geldiği için ön çalışmayı biraz öteledik."

Konuşmasında Orta Doğu'da yaşanan sorunlara da dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk işi İran, Irak ve Suriye devlet başkanlarını ziyaret etmek. Oturup konuşalım. Orta Doğu'yu kavga ve terör alanı değil barış havzasına çevirebiliriz. Bu konuda olağanüstü çaba sarf edilecek. İlk kez bir siyasi parti tarihinde dış politika ile ilgili proje üretti. Dış politika millidir. İktidarı ve muhalefeti olmaz. Ancak 7-8 yıldır dış politika milli olmaktan çıktı, maceracı dış politika Türkiye'yi perişan etti. Emin olun Orta Doğu'nun inşasını biz yapacağız, Londra'ya gidip para dilenmeyeceğiz."

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NI KAPATACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, imar barışı ile ilgili bir soru üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında şaibe iddialı olduğunu ileri sürerek, iktidara gelirlerse bu bakanlığı kapatacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, katılımcılardan 24 Haziran'da sandığa gitmelerini isteyerek "Yalnızca siz değil, yanınızda çalışanları da sandığa götürün. Onların da oylarına ihtiyacımız var. Eğer huzur içerisinde üretim yapmak istiyorsanız, doğrudan yabancı sermeye ülkeye gelsin, herkesin can ve mal güvenliği olsun istiyorsanız CHP'yi destekleyeceksiniz. 16 yıla ihtiyacımız yok. 5 yılda Türkiye farklı bir Türkiye olacak. Türkiye bölgesinin yıldızı olacak, üretim konusunda ciddi bir patlama yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iş dünyasına seslenmesi

-Salondan detay ve genel görüntü

Umut KARAKOYUNLU- Mücahit BEKTAŞ / İZMiR