DHA YURT BÜLTENİ-14

MUHARREM İNCE: AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI, DEVLET ÇÖKTÜ (2)

1)MUHAREREM İNCE ELAZIĞ MİTİNGİNDE KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli'deki mitinginin ardından karayolu ile Elazığ'a geldi. Partisinin Elazığ İstasyon meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan İnce, partililerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Burada yaptığı kısa konuşmasında, Elazığ'ın sembolü olan 6 köşeli kasketi oğlunun düğününde giydiğini hatırlatan İnce, "Biliyor musunuz, sizin 6 köşeli şapkanızı ben meşhur ettim. Oğlumun düğününde giydim biliyorsunuz" sözleri alanda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

"BİZİM ZİHNİYETİMİZDE SEN, BEN, O YOK BİZ VARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği mitinglerde kendisine, "Bay Muharrem" dediğini aktaran İnce, "Erdoğan, son günlerde şunu demeye başladı, meydana çıkıyor 'bay Muharrem' diyor. O bana 'bay Muharrem' diyor, ben ona 'bay bay Recep' diyeceğim. Bay Recep, 'köprü yapabilir misin, tünel yapabilir misin?' diyor. Erdoğan sana sesleniyorum, fabrika yapabiliyor misin? Kalfalık döneminde tekeli sattın, ustalık döneminde şeker fabrikaların sattın. Büyük ustalık döneminde ise, emeklilik dönemin olacak emeklilik. Milleti parçaladın, böldün. Bizim zihniyetimizde sen, ben, o yok, biz varız. Toplumu barıştıracağız. Önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz, sonra da adil olarak bölüşceğiz. Birlikte başarabiliriz. Elazığ sokaklarında bunu gördüm, hazırsınız. Her türlü teröre IŞİD, PKK ve FETÖ'ye karşı kararlı mücadele edeceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Ülkenin kaynaklarını peşkeş çektirmeyeceğiz. Tarım alanlarımızı, meralarımızı, insan kaynağımızı denizlerimizi, bunların hepsiyle birlikte top yekun bir kalkınma. Onun dediği gibi her mahalleye bir krathane açarak olmaz bu işler. Çay ve kek varmış bedava. Gündüz bedava kek, akşam ne yiyeceğiz? Muharrem İnce'nin sloganı hak hukuk adalet, Erdoğan'ın sloganı, çay kek oralet. Menüyü zenginleştirdi, önce çay kek vardı şimdi çorba, köfte, Arnavut cigeri ekleyip zenginleştirdi" dedi.

"HER ŞEYİ BİLİYOR AMA İLKOKUL MEZUNU FETÖ ONU KANDIRIYOR"

Kendisinin 96, Erdoğan'ın ise 25 civarında miting yaptığını anlatan İnce, "96'ıncı mitingim. Erdoğan'da her halde 25 civarında miting yaptı. Her şeyi biliyor ama diploma ortada yok. Ama, ilk okul mezunu FETÖ onu kandırıyor. 16 yılda haram yediler, yalan söylediler, iftira attılar, kumpas kurdular, memleketi soydular, sandıkta oyu da çaldılar. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek, huzur olacak huzur, barış olacak barış. Mesela ben Cumhurbaşkanı olduğumda akşam yandaş gazetecilerle konuşmayacağım, gençlerle çıkacağım. Kadınları iş yaşamına katacağız. Her mahalleye krathane değil kreş açacağız. Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 olacak. Erdoğan gibi tavır içinde olmayacağız. Bazen barış, bazen savaş diyor. Devletin geleneklerini yıktılar, devleti yıktılar" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'te yaptığı bir konuşmada, Gazze'ye gideceğini söylediğini, ancak bugüne kadar gidemediğini de ifade ederek, "Ama, Allahın emri, milletin isteğiyle ben cumhurbaşkanı olduğumda devlette süreklilik var ben oraya gideceğim, söz gideceğim. Erdoğan gitse gitse Gebze'ye gider" şeklinde konuştu. 24 Haziran tarihine kadar herkesin 3 kişiyi ikna etmesini isteyen İnce, "24'üne kadar herkes 3 kişiyi ikna edecek. Amcaoğlu, halaoğlu, dayıoğlu, komşu, teyze kızı söz mü? Yapacak mıyız? Sonra oy kullanmaya gittik, işimiz bitti mi? Hayır. Akşam sandıklar açılırken oraya gideceğiz. Sandıklar açıldı, sayımlar bitti işimiz bitti mi? Gene bitmedi. Seçim kurulu önüne gideceksiniz. Peki buraya gittiniz, işimiz bitti mi? Hayır. Ondan sonra benim işim başlıyor. Pazar günü Yalova'da oyumu kullanacağım, daha sonra Ankara'ya gideceğim. Nereye gideceğim? YSK'nın önüne gideceğim" ifadelerini kullandı. 20 yıl önce ortağı olduğu bir dershanede, emekli öğretmenin SSK priminin ödenmediğini ve bunun da çok önemliymiş gibi söylendiğini belirten İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ERDOĞAN, ESKİ DEFTERLERİ AÇMA BAK AÇARIM ALTINDA KALIRSIN"

"Emin olun iş tamam, ben bunu görüyorum. Her gün bir şeyler söylüyor. 20 sene öncesine gitmişler. 20 yıl önce dershane ortağıyım, öğretmenlerin 'SSK primini ödemedi' diyorlar. Dershanede, emekliler ve gençler çalışıyor. Emekliler için SSK primi ayrı yatar ve ona da bir faydası yok. Emekli öğretmenler o dönemde az maaş aldıkları için primin kendisine ödenmesine ister. Bize ceza kesilmiş cezayı ödemişiz. Trafik cezası yemeye benzer. Evet ceza yemişiz ama ödemişiz. Erdoğan eski defterleri açma, bak açarım altında kalırsın. Benim korkum yok. 20 sen önce olmuş cezayı ödemişim. Bırak bu işleri altında kalırsın. Çiğ yemedim ki karnım ağırsın. Erdoğan seni son kez uyarıyorum. Çık karşıma bir televizyonda ekonomi tartışalım, karşıma çık. Kaçak güreşme. Kendine dünya lideri diyorsun, bana çırak diyorsun. Dünya lideri olsan çıraktan korkar mısın? Demek ki sen çakma lidersin."

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Mitingten detaylar

-İnce'den detaylar

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Ferit DEMİR-Burak EMEK-Erkan BAY/TUNCELİ-ELAZIĞ,()

===============================================================

2)MALKARA'DA YAĞMURDAN SONRA SOKAKLAR KÜÇÜK KURBAĞALARLA DOLDU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan onlarca küçük kurbağa görenleri şaşırttı.

Malkara'da etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklarda çok sayıda küçük kurbağa görüldü. Özellikle Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde kurbağaları görenler cep telefonlarına kaydederek, 'gökte kurbağa yağdı' yorumlarında bulundu. Mahalleli, küçük kurbağaları görebilmek için yollara çıktı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Çakmak (50), ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Caddede çok fazla küçük kurbağa gördük. Bunun neden olduğunu bizde merak ediyoruz. Hepsi aynı boyda ve küçük kurbağalar. Gerçekten şok olduk" dedi. Küçük kurbağaları cep telefonuna kaydedenlerde İsmail Süren ise "Sanki gökten kurbağa yağdı. Bu nedir böyle ben böyle görmedim. Bu mevsimde yağmur yağmadı gökten kurbağa yağdı heralde. Şaşkınlık içerisindeyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yağmurdan sonra çıkan kurbağalar

-Vatandaşın şaşkınlığı

-Vatandaşın yoldaki kurbağaları incelemesi

-Eliyle tutup kameraya göstermesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

=======================================

3)ANTİK HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN BREZİLYALI KADIN TURİSTEN ACI HABER

DENİZLİ'de, Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Antik Havuzu'nda boğulmak üzereyken cankurtaran tarafından sudan çıkartılıp, hastaneye kaldrılan Brezilyalı turist iki kardeşten 65 yaşındaki Jandira Maria De Souza yaşamını yitirdi. Diğer kardeşin ise sağlık durumun iyi olduğu, hayat tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Jandira Maria D Souza ile kardeşi Valdete Maria De Souza, geçen Cuma günü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki,

2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde tarihi eserler bulunan havuzda bir süre yüzen iki turist, derin olan bölüme gittiklerinde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, turistleri sudan çıkardı. İki kadın turist, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yolunda iki kez duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırılan Jandira Maria De Souza, yaşam destek ünitesine bağlandı. Jandira Maria De Souza, hastanede yoğun bakıma alındı. Valdete Maria De Souza'nın ise aynı hastanedeki müdahale ile hayati tehlikeyi atlattı. Jandira Maria De Souza, bugün tedavi gördüğü özel hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. De Souza'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Buradaki otopsinin ardından De Souza'nın cenazesi, Brezilya Konsolosluğu tarafından gönderilen cenaze aracıyla Ankara'ya götürüldü. Cenazenin buradan da uçakla Brezilya'ya gönderileceği bildirildi. Cenaze götürülürken De Souza'nın kızı Rose Maria De Souza, gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Morgtan ve cenaze aracından görüntü

-Cenazenin taşınmasından

-Cenaze götürülürken De Souza'nın kızı Rose Maria De Souza'nın ağlamasından görüntü

(Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

======================================================

4)HIRSIZLIK İÇİN EVLERE GİRMEYE ÇALIŞTIKLARI İDDİASIYLA 5 KİŞİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, sahipleri bayram ziyaretinde olan evlere hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıkları iddia edilen 5 kişi, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Dövülerek ve tüfekle açılan ateşle yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., Ekrem Y., Ahmet K., Mahmut K., ve Kemal K., Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarına ziyarete giden kişilerin evlerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Bunu fark eden mahalle sakinleri, 5 kişiyi tekme- tokat saldırıp linç girişiminde bulundu. Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin tüfekle ateş açması sonucu da vücutlarına saçmalar isabet eden 5 kişi, çevredekilerin ihbarıyla gelen güvenlik görevlileri tarafından linçten kurtarıldı. Hırsızlık yapacakları iddia edilen yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ise mahallede inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Ambulanslarla acile getirilen yaralılar

- Sedyeyle acil servise götürülen yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 127MB

=================================================

5) MHP HEYETİNDEN KUMLUCA ZİYARETİ

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dolu ve yağmurdan zarar gören alanları ziyaret eden MHP Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Antalya Milletvekili Adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindekiler üreticilere 'geçmiş olsun' dedi.MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya 1'inci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan ve beraberindeki heyet dün dolu ve şiddetli yağmurdan zarar gören Kumluca'da incelemelerde bulundu. Ahmet Selim Yurdakul, "Maalesef dün Kumluca'da üzücü bir olay yaşadık. Çiftçi kardeşlerimiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı. Tabii ki afetler üzücü. Ancak şunu ifade edebilirim ki Türk milleti güçlü bir millettir. Devletimiz çok güçlüdür. İnşallah buradaki tüm çiftçi kardeşlerimize, ailelerimize, Kumlucalı hemşehrilerimize devlet ve millet el ele vererek yarın tüm hasarların tespit edildikten sonra valiliğimiz başta olmak üzere devletimiz tarafından ödemeler karşılanacaktır. O yüzden endişe etmelerine gerek yok" dedi.

Abdurrahman Başkan da Türkiye'de son dönemde tropik fırtınaların görülmeye başladığını vurgularken, "Bu da gösteriyor ki daha da olacak. Akdeniz'de daha önce denizlerimizde hiç bulunmayan balon balığı, lambuka gibi balıkların gelmesiyle tropik hava orada başlamıştır. Yaklaşık 8- 10 yıl önce balıkçılarımız Kumluca sahilinde de tutmuştur. Onlar bilir. O yüzden buna hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

TARSİM'de bilgilendirme eksikliği olduğunu aktaran Abdurrahman Başkan, şöyle devam etti:

"Devletimizin tarım sigortasına daha çok pay vermesi yani bunu desteklemesi gerektiğini gördük. Bunun için yasal düzenlemeler de ne gerekiyorsa, mecliste bunun için ne gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak elimizden gelen bütün destekleri göstereceğiz. Çiftçinin fidenin alınışından, toprağa dikilişinden, satışından, ürün satışına kadar her gün risk taşıdığının farkındayım. Özellikle cam seraların neredeyse yüzde 100'e yakını batı cepheleri heba oldu. Naylon seralarımız ise 2 veya 3 yıllık olanların hepsi delinmiş. Yeni yapılanlarda bir miktar delinme olmamış. Plastiklerin bir kısmı tadilat yapılacak. Geri kalan hepsi değişecek. Cam seraların değiştirmekten başka çaresi yok."

MHP heyeti doludan zarar gören portakal bahçesine de giderek inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Ahmet Selim Yurdakul’un açıklamaları

- Abdurrahman Başkan’ın açıklamaları

- Seralarda inceleme

- Portakal ağaçlarında inceleme

- Seralarda inceleme

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()

======================================================

6)BAŞKALE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ, ENGELLİ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI

VAN’ın Başkale İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilk kez cübbe giyerek, TRT Kurdi canlı yayınında engelli çift Serap Çelik ve Azat Karaman'ın nikahını kıydı.

Başkale'de, belediyenin Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği, TRT Kurdi'nin de canlı yayınladığı sanatçı Aydın Aydın konserinde, vatandaşlar keyifil dakikalar geçirdi. Konserin ardından ilçede oturan Azat Karaman ve Mardin'den Başkale'ye gelin gelen Serap Çelik, TRT Kurdi televizyonunun canlı yayınında nikah masasına oturdu. Nikahtan önce Kaymakam Öztürk'ün gelin Serap Çelik'e, 'Bir isteğin var mı?' sorusuna, Çelik'in 'Üşüyorum' cevap verince, sahneye tezek sobası getirildi. Genç çift, sobayla ısındı.

Daha sonra ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilk kez cübbe giyerek engelli çiftin nikahını kıydı. Kaymakam Öztürk, genç çiftin mutluluklarına ortak oldukları için sevindiğini belirterek, "Genç çiftimize bir ev hediye edeceğiz. Ben bu işe vesile olduğum için son derece mutluyum. Biz burada Başkale halkıyla birlikte milli birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Bizler halkımız için buradayız. Böyle bir organizasyonu yapmayı hayal bile edemiyorduk. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl. Halkımızla beraber gece geç saatlere kadar sokaklardayız. Allah huzurumuzu ve birliğimiz daim etsin. Genç çift kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Sanatçı Aydın Aydın da Kaymakam Öztürk'e organizasyona ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Çok önemli bir düğüne şahitlik ettik. Allah mesut bahtiyar etsin. Damat ve gelin başta biraz üşüdüler, ama yine özümüze döndük, tezek sobasıyla ısınıdırlar. Damat ve geline mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Öztürk, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını gelin Serap Çelik'e teslim ederek genç çifte mutluluklar diledi. Program daha sonra halayların çekmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kaymakam Öztürk, nikahı kıyarken detaylar

- Üşüyen gelin damat için tezek sobası yakılıp sahneye cıkarılırken

- Davetlilerin halay çekmesi

- Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün röpotajı

- Sanatçı Aydın Aydın ile röportaj

- Damat Azat Karaman ile röportaj

- Alandan detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()-

=================================================

7)İKİ KATLI EVİN ÇATISINDAN YÜKSELEN ALEVLER MAHALLE HALKINI KORKUTTU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Duman gökyüzünü kaplarken, evden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından başka binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı bağımsız evin çatısında yangın çıktı. Evin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Çatı katından yükselen alevler mahalle halkını korkuturken, itfaiye ekipleri, yangına su sıkarak müdahale etti. Polis ekipleri yangının yakındaki diğer binalara sıçramaması için geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cep telefonuyla çekilen alevli görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Güvenlik önlemlerinden görüntüler

-Söndürme çalışmalarını izleyen mahalle halkından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

( Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()