DHA YURT BÜLTENİ - 14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından helikopterle gittiği Rize'de, İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan'ın alana gelişi sırasında yağmur şiddetini artırınca vatandaşlar tünelin içine alındı. Erdoğan'da konuşmasını otobüsün içerisinden gerçekleştirdi. Erdoğan'a Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti.

Ovit Tüneli ile büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmek mümkündü. Kendisi zaten zorlu olan bu güzergah kışın aşılmaz bir hale gelmişti. Biz bu proje ilk başladığımızda bazıları ne diyordu, ‘Hayal burayı yapamazlar’ diyordu. Yaptık mı, bitirdik mi? Çünkü 1880’den beri bu proje hep konuşulmuştur. Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı, çünkü bunu yapmamız gerekiyordu. Allah'a hamdolsun bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı. Hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız Ovit Tünelinin işte bugün sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, yolda 4 kilometre kısalıyor. Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylığı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacakö dedi.

Ovit Tüneli’nin inşaat hikâyesiyle ülkenin kalkınma hikâyesinin aynı olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

“Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz. Ovit tünelinin inşaatı hikâyesiyle ülkemizin kalkınma hikâyesi de aynıdır. Şimdi bir yanda hayalleri geçekleştirmek var. Asıl olan ney, 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Tabii bu lafla olmaz, icraatla olur. Laf ola beri gele yok. İşte biz bunları yaptık. Birileri de çıkıyor bol keseden atıyor. Ama biz hamd olsun 16 yıldır atmadık ve Türkiye 1950'lere kadar da böyle geldi. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi 1960'da tek parti dönemi artık bir zihniyet tarafından kesilmişti. Kimdi onlar? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar değil miydi? Menderes'i idama götüren. Ondan sonra demokrasi diyorlar. Ne demokrasisi. Demokrasiyle bunlar idam etti. Ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar. Rahmetli Özal yeni bir hamle başlattığı ve geldik 2002'ye. 2002'de artık gerçek hamle başladı. Hatırlayın hiçbir engel tanımadık. Biz yürüdük siz de arkamızdan geldiniz. İnşallah sizlerle yapacağımız çok daha şeyler var. Hatırlayın 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Olay bu. Yine ulaştırmadan gidecek olursak ülkemizde 26 havalimanı ve yılda 34 milyon yolcu kapasitesi vardı. Biz buna 29 yeni havalimanı ilave ettik. Ama ne kadar yolcu ilave ettik biliyor musunuz? 160 milyona yolcuyu çıkardık. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük ama bunu bile beyefendiler hazmedemedi. ‘Cebinize bir şey girdi mi?’ diyor. Ey zavallı ah işte cebine giren bu, Ovit Tüneli.ö

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından makam aracı ile tünelden geçti. Erdoğan tünelin dönüş yolunda direksiyonuna geçtiği makam aracını kendisi kullandı.

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Hayata geçirilmesi yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tüneli Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ OLDU

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz. Jandarma, kuruluşundan bu zamana kadar milletimizin güvenine mazhar olmuş, Türkiyemizin bölünmez bütünlüğünü koruması ve milletimizin güvenliğini sağlamak gibi göstermiş olduğunu mücadele ile her zaman takdir kazanmıştır. Jandarmamız günlük yaşamın her alanında, gece gündüz demeden, halkımızın hizmetinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise jandarmanın köklü bir teşkilat olduğunu belirterek, "Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğunu biliyoruz. Jandarmamız çok şerefli bir görev yapıyor. Dünya'nın en değerli coğrafyasında böyle şerefli bir görevi taşıyorlar. Ayrıca şerefli bir milletin bağrından çıkarak, onlara hizmet ediyorlar. Sadece bu ülke insanına değil dünyaya hizmet ediyorlar. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşan ve el uzatan bir jandarma teşkilatımız var.'dedi.

Konuşmaların ardından Jandarma teşkilatına bağlı narkotik köpekler gösteri düzenlerken, bomba imha ekipleri ise son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarını tanıttı.

===========

ZONGULDAK'ta kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyerek aracının başında bekledi.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Üzülmez Tüneli çıkışında meydana geldi. Devrek istikametine giden Murtaza Çıvak yönetimindeki 34 JN 6780 plakalı hafif ticari araç, tünelden çıktığı sırada karşı yöne geçmek isteyen Necati P. idaresindeki 06 DP 0719 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Murtaza Çıvak araçtan çıktı. Dayısı Satılmış Yılmaz(81) ise AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kolundan yaralanan Satılmış Yılmaz, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murtaza Çıvak hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Aracının başında polis gelmesini bekleyen Çıvak, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kazayı haber verdi ve hastaneye gitmelerini söyledi. Herhangi bir yaralanmasının olmadığını ifade eden Çıvak, görevlilere araç başında bekleyeceğini, çekiciyle çekildikten sonra hastaneye gidebileceğini ifade etti.

Polis ekiplerinin tuttuğu tutanağın arından araçlar çekiciyle yoldan çekildi. Çıvak daha sonra gelen yakınlarının aracıyla dayısının kaldırıldığı hastaneye gitti.

==================

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, bekçilerin ve polis ekiplerinin bir hırsızlık şüphelisini kovaladığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cennetoğlu Mahallesi 5695 Sokak’ta meydana geldi. Devriye gezen asayiş ekipleri, mahallede hırsızlık olayına karışan bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, izini buldukları ve 'dur' uyarısı yapılmasına rağmen motosikletle kaçmaya başlayan şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheli, 5695 sokakta dengesini kaybedip motosikletiyle yere savruldu ve koşarak kaçmaya başladı. Motosiklet, yere düştükten sonra polis otosunun önünü kapatıp hareket etmesine engel olunca, içerideki bekçi de otodan inip şüpheliyi kovalamaya başladı. Hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra kıskıvrak yakalanıp polis merkezine götürüldü.

===========

- TURİZMDE YENİ DESTİNASYONLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında, ulaşım esnafıyla Şoförler Odası Düğün Salonu'nda bir araya geldi. Ulaşım esnafının dertlerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu, ulaşım esnafının daha konforlu hizmet edebilmesi ve vatandaşın daha konforlu seyahat edebilmesi için yeni yollar yaptıklarını söyledi. Turizmdeki gelirin artması için çaba gösterdiklerini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yeni destinasyonlara giderek Türkiye'nin Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını söyledi. Kore'den, Çin'den ,Japonya'dan gelen turistlerde artış olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Hindistan'dan gelen turistlerin sayısının artması için çabaladıklarını söyledi.

'UBER FURYASINDA ESAS RACONU ERDOĞAN KESTİ'

Şoför esnafının her zaman devletin yanında olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde esnafın yollarda sabaha kadar nöbet tuttuğunu söyledi. Yurt dışında güçlü duruşlarını halkın desteğinden aldıklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, esnaftan gelen taleplere hiçbir zaman sırt çevirmediklerini aktardı. İstanbul'da özellikle taksici esnafını zor durumda bırakan UBER uygulamasıyla ilgili herkesin racon kestiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “UBER furyası çıktı. Her gün konuşuyor, herkes racon kesiyor. Odalar, şoförler, taksicilerimiz Cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. Bu sorunu Cumhurbaşkanımız bitirdi mi? Esas raconu liderimiz Erdoğan kesti. Trafikte kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. 16 senede çetelerle, mafyalarla, teröristlerle mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da turistlerin otel-havalimanı gibi transferleriyle ilgili otelin servisinin kullanılabileceğini ancak bunun da sıkı denetimlere tabi tutulacağını ve taksici esnafının mağdur edilmeyeceğini söyledi.

'HEDEFİMİZ KANDİL'DİR'

16 yıldır hem ülkenin gelişimi için çalıştıklarını hem de terörle mücadele ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “PKK, DAEŞ, YPG adı ne olursa olsun hiç fark etmez topu gelsin. Afrin'de Cerablus'ta, El Bab'da ne oldu? Şimdi ise hedefimiz Kandil'dir. Nerede olursa olsunlar bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz. Allah'a şükür bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Ardından Bilim Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere tecrübelerini anlattı, okul birincilerine plaket verdi.

6 - Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda piknik yapacak vatandaşı uyararak, "Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptı. 2'nci Dumlupınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu, vatandaşla da sohbet etti. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Eroğlu, bazı vatandaşın taleplerini de dinleyerek danışmanları aracılığıyla ilgili birimlere yönlendirdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

'AKDENİZ HARİÇ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAĞIŞ VAR'

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı'ndaki hava durumuyla ilgili bilgiler veren Bakan Veysel Eroğlu, yarın genelde Ege Bölgesi'nde özellikle Uşak ile Muğla civarına yakın Muğla merkez ve Seydikemer bölgesinde yağış göründüğünü söyledi. Ayrıca kıyı bölgesi hariç Güneydoğu Anadolu hariç İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağış göründüğünü kaydeden Eroğlu, "Bayramın 1'inci günü Ege, Karadeniz'in kıyı bölgeleri ve Güney Doğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde Akdeniz'in kıyı bölgesi hariç yağış var. Bayramın ikinci gününde Marmara'da, Karadeniz'in kıyı bölgeleri hariç Rize'ye yağıyor, yalnız ve Güneydoğu Anadolu hariç aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde yağış var" dedi.

Bayramın üçüncü günü yağışların ülkeyi kapladığını vurgulayan Bakan Eroğlu, vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasını indirmesini istedi. Bayramda piknik yapmak isteyenleri yaktıkları ateşi mutlaka söndürmeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Tabiat parkı hazırladık. Mesire alanları hazırladık. Mümkünse oralarda olursa kontrollü olur. Onu rica edeceğiz. Ayrıca yoldan geçerken en çok sigara izmaritinden yangın çıkıyor. Atıyor sigara izmaritini kuru zaten mutlaka yanıyor. Anız yangınları özellikle köyde bayram temizliği diye onu yakıyor neticede ormana atılıyor. Bunlara dikkat edilirse çünkü ormanlar bizim akciğerlerimiz bunu özellikle talep ediyoruz vatandaşımızdan. Orman yangınları bizi çok yoruyor."

