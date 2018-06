DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şırnak şehidi Uslu, son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu (29) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde cami bahçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ın Güneyçam köyü Kaval Dağı mevkisinde PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, evlerinin yakınında şehidin dedesi Hadin Uslu'nun 2004 yılında yaptırdığı ve kendi adı verilen camiye getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şırnak’tan uçakla birlikte gelen silah arkadaşlarının omuzlarında evlerinden alınarak tören alanına konuldu.

Bir ay önce nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı Şeymanur Kavuncu Uslu da elinde şehidin fotoğrafıyla cenaze evine geldi. Şehidin annesi Abide Uslu, oğlunun tabutuna sarılarak, 'İntikamın alınacak yavrum, beni de al yanına'' diyerek göz yaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Uslu ve kardeşi Abdülhadi Uslu da tabuta sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

Şehid Uslu'nun cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık binlerce kişi katıldı. Şehit polisin naaşı Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu 2013’te vefat eden dedesinin de mezarının bulunduğu caminin bahçesinde toprağa verildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

Çatışmada yaralanan uzman onbaşı, 16 gün sonra şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 16 gün önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam (26), tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Lice ilçesinin Birlik Köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs 2018'de bir grup PKK'lı terörist ile çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır'daki ilk müdahaleinin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. GATA'da 16 gündür tedavi altına tutulan Sağlam, bugün şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Sağlam'ın cenazesinin, yarın memleketi Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Haber:Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (3)

'TURİZMİ GÜNAH SEKTÖRÜ GÖRÜRSENİZ BÜYÜTEMEZSİNİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki toplantılarının ardından kent merkezindeki Akra Hotel'de turizm sektörü, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Turizmde uzun bir süre geçmesine rağmen sorunların çözülemediği ve sektörün sorun yumağı içerisinde çabaladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu sektörün büyümesi için elimizde her türlü imkan var. Uygarlıklar beşiği olan bir Türkiye'yi düşünün. O kadar zengin bir tarihi var ki, yeteri kadar dünyaya tanıtamıyoruz. Yurtdışında bizim tarihimizle ilgili hatta kitaplar yazıyorlar. Ve bilgiyle turizmi çoğu zaman yan yana getiremedik. Önce kendi ülkemizi tanıtma konusunda ciddi, kararlı ve tutarlı bir politika izlememiz gerekir. Ama bunu tek başına siyasilerin yapması mümkün değil, turizmcilerle işbirliğinde içinde yapacağız" dedi.

'TURİZMİ GÜNAH SEKTÖRÜ GÖRÜRSENİZ BÜYÜTEMEZSİNİZ'

Siyaset kurumunun turizmin ne kadar önemli olduğuna inanması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Turizmin Türkiye için de geleceğimiz için de çok önemli bir kurum olduğuna inanması lazım. Ekonomiye yaptığı katkıları görmesi lazım. Turizmi bir günah sektörü gibi görür ve o şekliyle yaklaşırsanız turizmi büyütemezsiniz. Karşılaştığımız acı tablolardan biri bu. Bir dönem bağısız bir Turizm Bakanlığı vardı, hiç değilse turizmcinin dertlerini anlatabileceği bir yapıdaydı. Sonra bu Kültür Bakanlığı ile birleşti. Önümüzdeki günlerde bu bakanlık kalacak mı kalmayacak mı o da tartışmalı. Zengin uygarlıklara kaynaklık yapan bu coğrafyanın bütün dünyaya anlatılması gerekiyor" diye konuştu.

'TURİZMDE İMAJ SORUNU'

Turizmin tek başına Türkiye'nin pek çok sorununa, cari açık sorununa çözüm üretebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, turizmin kan kaybettiği süreçte bu açığın daha da büyüdüğünü söyledi. Siyaset kurumunun yapması gereken en önemli şeyin Türkiye'nin imajını düzeltmek olduğuna dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda önümüzdeki en ciddi sorun Türkiye'nin imajı. Gelişmiş herhangi bir ülkeye gidin Türkiye'nin imajı güven vermiyor. Kavganın, dövüşün olduğu, demokrasinin olmadığı, bir dikta yönetiminin olduğu şeklindeki algı bütün çağdaş demokrasilerde kurumlaşmıştır. Bu algının kalkması lazım. Algıyı kaldıracak olan da sizler değilsiniz, sizin şimdilik böyle bir gücünüz de yok, sandıktaki gücünüzü saymıyorum. Ama asıl Türkiye'nin imajıyla ilgili sorunu çözecek olan siyaset kurumunun kendisidir. Demokratik standartları yükselttiğiniz, kişileri can ve mal güvenliğini sağladığınızda turist elbette gelir. Zaten o zaman bizim özel propaganda yapmamıza gerek yok, anlatacak olan o turist. Ama imaj çok kötüyse ne yaparsanız yapın zaten o turist gelmeyecektir. Türkiye'nin imajını değiştirmek, hepimizin ortak görevidir. İmajı değiştirme konusunda bana göre 24 Haziran'da önünüzde bir fırsat var. Eğer bir cumhurbaşkanı adayı 'Ben 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım' diyorsa bu demokrasi adına atılmış çok önemli bir adımdır."

İÇKİ ELEŞTİRİSİ

İçki fiyatlarında yapılan artışları da eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Elbette ki turist buraya geldiğinde beslenecektir, içkisini alacaktır, ama siz içki fiyatlarına olağanüstü zam yaparsanız, adeta intikam alır gibi yaparsanız, otellerde kokteyl nasıl yapılacak diye, bunu otel de çalışacak görevliye öğretemezseniz, eğitimini vermezseniz, yasaklarsanız, hangi turizmden söz ediyorsunuz siz. Turist geliyor doğru, içki içecek. Sen içmeyebilirsin, otel sahibi de içmeyebilir, çalışan da içmeyebilir ama turist geliyor, içki içecek. Sanki saraya giden birisi içki içmiyor mu, içiyor. Devlet başkanları bir araya gelirler, otururlar kadeh kaldırırlar. Sen içmezsin ama öbür kişi içiyor, kendi kültüründe var. Eğer turist gelecekse, onun geleneklerine, göreneklerine, örfüne, adetine, beslenmesine saygı duyacaksın. Aksi halde ben dayatacağım, gel benim istediğim yemeği ye, istediğim içkiyi içeceksin diye. Niye gelsin kardeşim. Kolundan zorla tutup getirebilir miyiz turisti? O açıdan siyaset kurumunun bu konuda anlayışlı olması lazım. Turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunu anlaması lazım."

Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti sırasında girdiği bir restoranda sucuk döner kesti. Dönerleri biraz kalın kesen Bakan Ağbal, "Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş" yorumunu yaptı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar programı kapsamında esnaf ziyareti yaptı. İş yerlerine girerek satılan ürünlerin fiyatlarını soran Bakan Ağbal, özellikle sucuk, kıyma ve kırmızı et fiyatlarının ucuz olduğunu söyledi. Bir restorana giren Bakan Ağbal, burada yöreye özgü sucuk döner tezgahına geçerek döner kesti. Biraz kalın kesim yapan Bakan Ağbal, "Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş" dedi. Eline aldığı sucuklarla da gazetecilere poz veren Bakan Ağbal, "Buradaki sucukların hem fiyatı uygun hem de lezzet olarak güzel" yorumunu yaptı. Bir gazetecinin Kayseri'nin mi Afyonkarahisar'ın mı sucuğunun iyi olduğunu sorması üzerine Naci Ağbal, "Her iki ilimizi de seviyoruz. Ama bugün Afyonkarahisar'dayız" yanıtını verdi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

Yolda karşılaştığı emeklilerle sohbet eden Bakan Naci Ağbal, bayram ikramiyeleri olan 1000 lirayı alıp almadıklarını sordu. Emeklilerden biri çektiği parayı Bakan Naci Ağbal'a göstererek, "Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" diye konuştu. Bakan Ağbal da emekliye ikramiyesini ailesiyle hayırla harcaması temennisinde bulundu. Bakan Naci Ağbal kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

'ÇOCUKLUĞUM AKLIMA GELDİ'

Bakan Ağbal, şarküteri satışı yapan iş yerlerinden de yumurtanın fiyatını sordu. Bakan Ağbal, "Yumurtanın merkezinde yumurta tabii ki ucuz olur" dedi. Esnaf ziyaretine Berberler Çarşısı ile devam eden Bakan Naci Ağbal, burada bir iş yerine girerek, eline aldığı tarak ve makasla koltukta tıraş olan bir vatandaşın saçlarını ucundan kesti. Ardından girdiği bir bisiklet tamircisinde inceleme yapan Bakan Ağbal, "Çocukluğum aklıma geldi. Biz de yaz tatilinde bisikletlerimizi yaptırırdık" dedi. İş yerindeki malzemeleri soran Bakan Ağbal, çekiçle tamir edilen bisikletin bir parçasını düzeltmeye çalıştı.

İYİ Parti ilçe başkanı ve yardımcısının otomobillerine zarar verildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar'a ait otomobillere kimyasal madde dökülerek zarar verildi.

Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ'un, Yörük Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan otomobili ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki duran otomobiline kimyasal madde dökülerek zarar verildi. Her iki otomobilin de boyalarının kabarması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ, "Gece geç saatlerde seçim çalışmalarımızı tamamladıktan sonra otomobillerimiz ile evlerimize gittik. Ben 45 LJ 832 plakalı otomobilimi İlçe Başkan Yardımcımız Nurettin Uçar'da 45 LM 838 plakalı otomobilini evlerimizin önlerine park ettik. Sabah kalktığımızda her iki otomobile de kimyasal maddeler dökülerek zarar verildiğini gördük ve durumu polise bildirdik. Her iki otomobilinde çevresinde onlarca otomobil olmasına rağmen sadece bu iki otomobile zarar verildiği tespit edildi. Bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp gereken cezayı alacaklarına inancımız tamdır. İYİ Parti olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden aralıksız devam edeceğiz. Bizi durduramayacaklar" dedi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

BURSA'da şarampole yuvarlanan işçi servisinde 9 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa kent merkezi ile Gemlik ilçesindeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mevkii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A., idaresindeki 16 S 1418 plakalı işçi servisi, Gemlik'ten binen fabrika işçilerini evlerine bırakmak için seyir ederken, Dürdane rampasında geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yan yatan serviste otobüsünde 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 9 yaralı, Bursa ve Gemlik'teki Devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde 65 yaşındaki Ali Rıza B., tartıştığı 55 yaşındaki Kazım Kızıltaş'ı sokak ortasında pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Olay yerinden ayrılan Ali Rıza B., bir sokak ötede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi Zekai Avcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. 09 JU 465 plakalı otomobiliyle sokağa gelen Ali Rıza B. ile 09 JR 437 plakalı otomobille aynı sokağa gelen Kazım Kızıltaş arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Ali Rıza B., otomobilden aldığı pompalı tüfekle Kızıltaş'ı başına ateş ederek vurdu. Ali Rıza B., sonrasında otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kızıltaş'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Kızıltaş'ı öldüren kişiyi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ali Rıza B.'yi bir sokak ötede otomobilinde yakaladı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kızıltaş'ın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcu treninin açık bırakılan merdiveni istasyona zarar verdi, 1 yolcu yaralandı

İzmir'de, merdivenleri açık unutulan bir yolcu treni, girdiği istasyonun kenarlarına zarar verdi, zemin kaplamalarının bir sırasını yerinden söktü. Fırlayan parçaların başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı hafif şekilde yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, İzmir'den Menemen yönüne giden TCDD'ye ait bir yolcu treninin makinisti, yolcuların rahatça inip binebilmeleri için istasyonlarda açılan merdivenleri kapatmayı unutup, yola böyle çıktı. İzmir'de raylı sistemle banliyö taşımacılığı yapan İZBAN'ın da kullandığı hat üzerindeki Salhane İstasyonu'na giren TCDD treninin açık durumdaki merdivenleri, kenardaki duvarlara sürttü. İstasyonun kenarına zarar veren tren, yolcu bekleme bölümünde, zemindeki kaplamaların da bir sırasını yerinden söktü. Yolcuların uyarısı üzerine bir süre sonra duran tren, ardından yoluna devam etti.

BİR YOLCU YARALANDI

Fırlayan parçalardan bininin başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı ise hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri İkikarakayalı'ya ayakta müdahale etti. Yaralı yolcu iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi. Yaşadığı o anları anlatan İkikarakayalı, "Tren gürültüyle geliyordu. Kulaklarımı kapattım. Bir baktım taşlar geliyor. Kaçamadım. Döndüm arkamı eğildim ama baktım alnıma gelmiş" dedi. Aynı hattaki İZBAN tren seferlerinin ise yananan kazadan olumsuz etilenmediği belirtildi.

