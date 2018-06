DHA YURT BÜLTENİ-14

Bahçeli: Apoleti sökecek müptezel anasından doğmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözüne sert tepki göstererek, "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Hazian seçimleri kapsamında Sivas, Tokat, Yozgat, Amasya ve Adıyaman illerine yönelik, '24 Haziran Yeni bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden Nasıl" konulu böle istişare toplantısına katıldı. Karayolu ile kente gelen ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, bir süre otelde dinlendikten sonra, Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Coşku ile karşılanan Bahçeli, partililere hitap etti. Yaklaşan Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayan 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan tarihi Sivas Kongresi'nden örnekler verdi. Türkiye'nin 24 Haziran'a da Sivas Kongresi benzeri bir süreçte gideceğini anlatan Bahçeli, "24 Haziran'da Sivas kongresinin irade itibar ve iffet oylanacaktır. Mandacılar tekrar işbaşındadır. Himaye arayanlar ileri atılmışlardır. 24 Haziran'da ya milli irade hakim olacak, ya da zillet ittifakı hakim olacak Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu yoktur. CHP'nin seçim beyannamesi Federasyona yeşil ışık Kürdistan'a yaldızlı davetiyedir. İP ve HDP'nin seçim beyannameleri CHP'den farksız değildir. Bunlar Sivas kongresinin karşısında filizlenen mandacı çürüklerdir. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Şayet verirse hıyanet temize çıkacak Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır. Dikkat ediniz. CHP, SP, DP, İP, HDP kaosa gel gel yapıyor, kriz ve kargaşa sinyali yakıyorlar. Türkiye'yi gerileterek düşürmek için el birliği söz birliği emel birliği içinde çalışıyorlar. Fitne ve dedikodu yayıyorlar, milli bekayla ilgili hiç bir kaygı taşımıyorlar. Sundukları, söyledikleri bir şey yok. Yaptıkları, yapacakları bir şyey de yok. Ancak yalanları, dolanları uyduruk lafları pek çok" dedi.

'APOLETLERİNİ SÖKECEK MÜPTEZEL ANASINDAN DOĞMADI'

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözüne tepki gösteren Bahçeli şöyle dedi:"Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız. Tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, 'parlamenter sisteme geri döneceğiz' diyor. Diğeri çıkıyor terörle mücadelede üstün başarılar imza atmış saygın bir generalin 'apoletlerini sökeceğim' iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Neymiş Cumhurbaşkanını alkışlamış. Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti, muhtıra mı verecekti? Protesto mu edecekti. Bu dil Kandil dilidir bu ağız FETÖ ağzıdır. Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. CHP'nin Cumhurbaşkanı gevşeyen akıl vidalarını söksün. İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP Genel Başkanının Afrin'e girilmesi çağrısının ayaklar altına alan inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan, edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır."

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM ETMELİDİR, EDECEKTİR'

24 Haziran sonrası gelecek Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Bahçeli şöyle devam etti:"Bize göre 24 haziran yeni bir doğuştur, sistemsel arızalar, yeni hükümet sisteminde son bulacaktır. 24 Haziran'dan sonra en aza inecektir. Tüm sorunlara odaklanan bir hükümet sistemi tesis ve bina edilecektir.Cumhuriyetin 3'üncü evresine geçilmektedir. Beka sorunları göğüslenecektir. Birliğimze saldıran çevrelere karşılık verilecektir. 24 Haziran'dan sonraki 5 yıl boyunca, yeni sistem kurum ve kurallarıyla yerleşinceye kadar Cumhur ittifakı devam etmelidir ve bizim açımızdan da devam edecektir. Bunu politik malzeme yapanlar, 24 Haziran'dan sonra biteceğini iddia edenler, hayallerini gerçek gibi sunmaya çalışan siyasi hazımsızlardır. İttifak sağlam hesaplara bağlanmıştır. Konu vatandır, konu millettir konu Türkiye'dir. Siyasi çıkar hesabı yapamayız. Siyasi çetele tutamayız. Ne kazanır ve kaybeder derdinde olamayız. Türkiye için pusuya yatmış namertleri mahçup ve mağlup etme amacındayız."

'FIRAT'IN DOĞUSU ÇÖZÜM DEĞİLDİR'

Son günlerde yeniden gelen şehit haberlerinin herkesi hüzne boğduğunu ifade eden Bahçeli, Münbiç konusundaki olumlu gelişmelere rağmen, teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Menbiç konusundaki gelişmeler olumludur. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna sürülmesi çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. İnsanlığın yüz karası olan canilere, sınırlarımızda hayat hakkı tanınmamalıdır. Fırat'ın doğusuna alınmalarına izin verilmemeli, baştan aşağı yakılmalı, yok edilmelidirler. Terör örgütlerine barınma, silahlanma, tahkimat ve yaşama imkanı sunulmamalıdır" diye konuştu.

'MHP, YENİ SİSTEMİN PAYDAŞIDIR'

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha yineleyen Bahçeli, "Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve beraberliğimizin baki kalması için, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mutlaka kurulmalıdır. Türk milleti Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bütün ağır sorunlarından kurtulacak. Devlete ahenk gelecektir. Cumhur ittifakı, millet aklı, milli bekanın teminatı, bin yıllık kardeşliğin teminatı. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP'nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç olduğunu hissederek bu adımı attığını, ülkenin beka sorunu yaşadığı bir dönemde parlamenter sistemi geri getirmek istemenin beyhude bir çabadan ibaret olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi gelecektir, gelecek bizimle birlikte gelecektir. MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Hedefimiz, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP'nin varlığıdır. Hedefimiz TBMM'nin denge ve denetleme görevini yerine getirmektir. Partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye yönelik şerefsiz bir kumpasın, şerefsiz anketçileri ne söylerse söylesin, MHP sizin desteğiyle barajları aşa aşa geliyor. Bizden rahatsız olanlar, FETÖ, PKK'nın ekmeğine yağ süren onursuzlardır. Bizi çekemeyenler Müslüman Türk milletine düşman kesilenlerdir. Bundan 24 Haziran'a kadar konuşsunlar. Sonları yakındır, hesap vereceği günleri yakındır. MHP varsa Türkiye vardır, MHP varsa özgürlük ve demokrasi vardır" ifadelerini kullandı.

AF, SEÇİM VADİ OLDU

MHP Lideri Bahçeli'nin son günlerde sık sık gündeme getirdiği mahkumlar için af isteği, seçim vaatleri arasında yer aldı. Bahçeli, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri haricinde kader kurbanlarına af çıkarılması için çalışacaklarını anlattı. Bahçeli, MHP'nin seçim vaatlerini ise şöyle sıraladı:"Halkın yüksek faiz sarmalından kurtarılması, esnaf ve sanatkarlara borçlanma hakkı tanınması. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıtı,şoförlere yıpranma hakkı. Çiftçilerin mazotundan vergilerin kaldırılması, sulamada kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum ve gübre vergi dilimi düşürülmesi, işsiz aileye asgari ücretin yarısı kadar aile yardımı yapılması, gençlerin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, emekli maaşlarında refah payının yükseltilmesi, kadınlara, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, cezaların ağırlaştırılması ve dava açmada zaman aşımı kaldırılması. Asgari ücretten vergi alınmaması. Kadro alamayan taşeron işçiler, ve 4B'lilerin kadroya alınması. Atanamayan öğretmenler için kadro ihdas edilmesi." Konuşmasının ardından Bahçeli'ye Sivas İl Teşkilatı tarafından Sivasspor forması ve 3 hilal işlemeli tablo hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bahçeli'nin gelişi ve karşılama

-Salona girişi

-Salondan görnütüler

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

============================================

Tosya Dipsiz Göl Milli Parkı’ndaki boş otelde yangın çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Milli Parkı’nda bulunan ahşap otelde yangın çıktı.

Tosya Dipsiz Göl Milli Parkı’ndaki Dipsizgöl Otel’de saat 14.30’da çıkan yangını gören bölgedeki köylüler itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya İtfaiyesine bağlı ekipler yangını söndürmeye çalışsa da tarihi bina küle döndü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Dipsiz Göl Milli Parkı’nın işletmeciliği 49 yıllığına Tosya’dan bir şirkete verilmişti. Önceki hafta da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Dipsiz Göl Milli Parkı’nın yeniden revize edilmesi için onay verildiği ve işletmeciyle olan sözleşmenin fesih edilerek yeniden ihaleye çıkarılacağı açıklanmıştı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Haber:Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu) ()

============================================

Çevre etkinliğinde sağanak bastırınca protokol, çadırda kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen çevre etkinliğinde, sağanak etkili olunca Vali Ahmet Hamdi Nayir, protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlar, stant çadırlarında yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı.

Tavşanlı Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çevre Koruma Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çeşitli stantların kurulduğu etkinlikte, at yetiştiricileri de atlı gösteri sunmak için alana geldi. Etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Nayir ve beraberindekiler, çadırların içine kurulan stantları gezerken, sağanak bastırdı. Nayir ile beraberindekiler, yaklaşık 15 dakika çadırda kalıp, yağmurun dinmesini bekledi. Etkinliğe katılan Kütahyalılar da diğer çadırların altına girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı.Yağmurun dinmesiyle Vali Nayir, bölgeden ayrılıp, Kaymakamlığa gitti. Nayir, burada Kaymakam Yüksel Kara ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Meydandaki atlıların,

-Kurulan çadırların,

-Sağanak yağmurda Vali Ahmet Hamdi Nayir ve beraberindekilerin çadırın içinde beklemeleri,

-Vali korumalarının çadırın üstünde biriken yağmur sularını şemsiye ile tahliye etmeye çalışmaları,

-Vali Ahmet Hamdi Nayir ve bebarindekilerin yağmurun hafiflemesinden sonra çadırdan çıkarak Kaymakamlığa gitmeleri

Haber:Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()

============================================

Yaşama tutunmak için denizde 5 saat bidona sarılmışlar

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk 9 Suriyeliden Raşit ailesinin 5 çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Tekne faciasında 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, "Karımla denizde bulduğumuz bidona sarıldık. 5 saat dalgalarla mücadele ettik" dedi.

Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, geçen pazar günü saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden dalış teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kaybolduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Abdu Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet, Hüseyin, Elif Abdu ve Zehra Bilal'in cenazeleri ise dün yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

BABA, MORGA GİREMEDİ

Derin, Dildar, ikizler Şiar ve Dicvar ile Emine Raşit'in cenazeleri, kazadan kurtulan babaları İdris Raşit ve diğer yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İdris Raşit, morga giremeyip, kapısının önünde oturarak, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının teşhis ettiği 5 çocuğunun cenazesi, cenaze aracına konuldu. Cenazeler, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

ÇOCUKLARIM 'BABA KURTAR' DİYE BAĞIRDI

Tekne faciasında 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, yıllardır Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadıklarını söyledi. Şoförlük ve işçi çavuşluğu yaparak, ailesine bakmaya çalıştığını anlatan Raşit, Yunanistan'a gitmek için bir şebekeyle kişi başı 1200 TL'ye anlaştıklarını dile getirdi. Demre'den Yunanistan'a gitmek için saat 22.00'de tekneye binip, hareket ettiklerini anlatan Raşit, "Yanımızda kimse yoktu. Tekneyi bize verdiler. '10 dakikada Yunanistan'da olursunuz' dediler. Tekneyi kendimiz kullandık. Saat 22.00'de yola çıktık; ancak 2 saat sonra tekne alabora oldu. Sanırım teknede 19 kişiydik. Hepimiz suya gömüldük. Çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Çocuklarım çığlık çığılığa 'Baba kurtar' diye bağırdı; ama kurtaramadım. Çok üzgünüm. Bir ara ben de battım. Tekrar su yüzeyine çıktığımda çocuklarım yoktu. Sadece karımı gördüm. Bir bidon buldum ve karımla ona sarıldık. 5 saat dalgalarla mücadele ettik. Hava aydınlandığında üstümüzden önce bir uçak geçti; ama bizi hemen göremediler. Daha sonra jandarma geldi ve bizi kurtardı. Gerisini hatırlamıyorum. Kimse kaçakçılara inanmasın ve bu yola girmesin" dedi. İdris Raşit, akrabalarının İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oturduğunu, bu nedenle çocuklarının İstanbul'da toprağa verileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Cenazelerin taşınması

- İdris Raşit'in morg kapısında oturması

- İdris Raşit otururken cenazelerin getirilmesi

- Yakınlarını cenazeleri teşhise gitmesi

- Çocuklarından birinin cenazesinin kucakta taşınması

- Röp İdris Raşit (baba)

- Detay

225 MB ///7.05

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,()

============================================

Çöpte bebek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çöp konteynerine atılmış, göbeği yeni kesilen bebek cesedi bulundu. Polis, bebeği çöpe atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Saat 15.00 sıralarında, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Kudret Sokak'ta bulunan çöp konteynerine çöp atmaya giden bir inşaatta bekçilik yapan Mustafa Oğuz, çöp konteynerindeki bebeği görünce polisi aradı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirlerken, çıplak vaziyatteki kız bebeğin göbeğinin henüz yeni kesildiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Oğuz bekçiliğini yaptığı inşaatta biriken kağıtları atmak için çöp konteynerine geldiğini, bu sırada konteynerin içerisinde çıplak vaziyette yatan bebeği fark ettiğini söyledi. Bir an tereddüt yaşadığını ifade eden Mustafa Oğuz, durumu hemen polise bildirdiklerini belirtti. Darıca Belediyesi'ne bağlı temizlik işçilerinin saat 11.30 ile12.00 sıralarında çöpleri aldığı öğrenilirken, bebeğin bu saatlerden sonra bırakıldığı tahmin edildi. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bebeğin bulunduğu çöp konteyneri

-Savcının olay yerinde inceleme yapması

-Mustafa Oğuz'un olayı anlatması

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

===========================================

Eğitime destek için Artvin'den Muğla'ya koştu

TÜRK Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü, restoran zinciri işletmecisi, işadamı Ahmet Uysal, 5 bin 500 çocuğun eğitimi için bağış toplamak amacıyla başlatılan 'Eğitime Koşar Adım' projesi kapsamında Artvin'den Muğla'ya kadar 1645 kilometre koştu. Köyceğiz ilçesinin kısal Döğüşbelen Mahallesi'nde son bulan koşusunun son 500 metresinde Uysal'a oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da eşlik etti.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllüsü Ahmet Uysal, 5 bin 500 çocuğun kaliteli eğitim alabilmesi için 'Eğitime Koşar Adım' projesi kapsamında 57 gün önce Artvin'den koşuya başladı. Sosyal medya hesaplarından projeyi duyurup, TEGV hesap numalaralarından bağış yapılması çağrısında bulunan Uysal, 14 ili koşarak geçtiği yolculuğunu, bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinın kırsal Döğüşbelen Mahallesi'ndeki, aynı zamanda TEGV Mütevelli Heyeti üyesi olan, oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın sahibi olduğu BKM Film Platosu'nda tamamladı. Koşunun son 500 metresinde oyucu Yılmaz Erdoğan da Uysal'a eşlik etti. Uysal ve Erdoğan, finişe elele girdi. Artin'den Muğla'ya kadar 1645 kilometre koşarak 550 bin TL bağış toplayan Uysal'ı burada, Japon asıllı eşi Maika Uysal, kızları Anka Uysal ve Ada Uysal, annesi Rezan Uysal, babası Sefa Uysal, yeğenleri Aden Tezölmez ve Bahar Tezölmez, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Yönetim Kurulu üyeleri ve BKM Film Platosu çalışanları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama töreni sırasında konuşan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, koşmaktan çok durmamanın önemine dikkat çekip, "Ahmet Uysal'ın özel yanı bu işte. Çünkü herkes, biraz koşar, biraz durup dinlenir. Ama o hiç durmadan Artvin'den buraya kadar koştu. Zaten böyle bir kararlılığın yarattığı sinerji, birçok şey için geçerli. Ben buradaki bu metaforda bütün eğitim meselemizi görüyorum. Biraz koşup, durduğumuzda, daha sonra yeni bir sistemle koştuğumuz, sonra onu da beğenmeyip bir başka bir sistemle koşmaya devam ettiğimiz ağır aksak bir koşu ortaya çıkar. Türkiye bir ucundan diğerine koşan Ahmet bize bunu gösterdi. Bence bu koşu eğitimde yapılması gereken hareketin sembolü. Kendisini canı gönülden kutluyorum, alkışlıyorum" dedi. TEGV için koşmanın kendisi için bir şeref olduğunu belirten Ahmet Uysal ise, "TEGV, 80'e yakın öğrenim birimi ile Türkiye'nin her tarafını sarmış bir aile. Eğitim koşumuz devam edecek. Geçen sene Kuzey Kutbu'na gitmiştim ve bayrağımızı orada sallamıştık. Oradan da eğitim için bağış toplamıştım. Bugün itibariyle de 5 bin 500 çocuğumuzun eğitimi için koşumuzu tamamladık. Çok mutluyum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Koşudan görüntü

-Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal'ın oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile son 500 metdreyi koşması

-Karşılamadan görüntü

-Ahmet Uysal ile röp.

-Yılmaz Erdoğan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()

============================================

Büyükşehir’den uyuşturucuya karşı bilgi ve kültür evleri

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında almış olduğu meclis kararı ile Samsun’da 3-5 yaş arasındaki 97 çocuğa ve 97 anneye ‘Bilgi ve Kültür Evleri’nde eğitim veriyor. Belediye yapmış olduğu bu proje ile özellikle genç neslin uyuşturucu gibi alışkanlıklardan korunmasını amaçlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayında almış olduğu karar ve uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da tavsiyesi ile İlkadım ilçesi Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde ‘Bilgi ve Kültür Evleri’ni açtı. Bu karar neticesinde Zeytinlik Mahallesinde 2, Kadıköy Mahallesinde 1 ve Anadolu Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 5 adet Bilgi ve Kültür Evi’nde 3-5 yaş arası 97 çocuk ve 97 anne eğitimler veriliyor. Samsun’un sosyo-ekonomik olarak geri kalmış mahallelerinde oturan ailelere daha kaliteli eğitim ve hizmet sunabilmek amacıyla aylık hane geliri bin TL ve altında olup, 3-5 yaş aralığında çocuğu olan aileler eğitilerek aile içi bağlarının güçlendirilmesi, ekonomik yapılarının arttırılması, madde alışkanlığı olan bireylerin rehabilite sürecine katkı verilmesi sağlanmış, çocuk ile anne-baba ilişkisinin arttırılması hedeflenmiştir. Zeytinlik Mahallesindeki Bilgi ve Kültür Evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, buradaki çocuklar ve annelerle bir araya geldi. Türk toplumunun en önemli ihtiyaçlarından birinin çocukların eğitimi olduğunu belirten Şahin, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu anlamda çocuklarla birlikte annelerin de kendilerini geliştirmesi ve annelik noktasında çocuklara karşı nasıl davranmaları konusunda eğitim almaları hem anneleri mutlu ediyor, hem de aileyi mutlu ediyor. İnşallah bu örnekler çoğaltılarak devam edecektir. Her şeyden önce sağlam bir aile yapısı oluştuğunda inşallah kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, çocukları etkileyecek davranışlardan çocuklar kurtulmuş olacak. Çünkü aile bütünlüğü ve ailedeki dayanışma her zaman bu problemlerin önünü keser ama ailedeki bilinçsizlik ve iletişim zayıf olduğunda çocuklar ailede mutlu olamıyorlarsa, nerede mutlu olacaklarsa oraya yöneleceklerdir. Buda dolayısıyla hem çocukların hem de ailenin başına problemler getirecektir. Onun için bu yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel. Burada herkes mutlu. Mutlu toplum ancak böyle oluşur. Bunu daha da genişleterek ve sayılarımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

‘BU PROJEYİ GENİŞLETECEĞİZ’

Samsun’da 5 tane Bilgi ve Kültür Evlerinin olduğunu belirten Şahin, “97 tane de çocuk ve 97 tane de annelerimiz var. Zaman zaman babalarda geliyor. Burada bulunan hocalarımız çocuklarımızın ve annelerimizin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda anneler burada çeşitli kurslardan ürettikleri şeyleri de pazarlayıp, satabiliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğünden de faydalanıyorlar. Buradaki temel amaç, bu mahallerimizin gelişmesi noktasında çok eksiklikler var. Daha önceki yıllarda da yapılaşma anlamında imar noktasında sıkıntılı yerleşim alanlarında her türlü şer odakları at oynatacak alanı buluyorlar. Bizim bu semtlerimizde de bu olaylar geçmişten beri uyuşturucunun, gayri meşru iş yapanların bir alanı olarak seçtiği bir çevreydi. O anlamda bizde bu çevrenin çocuklarına sahip çıkalım dedik. Bu çevrenin ailelerine destek olmak istedik ve böyle bir çalışmayı burada gerçekleştirdik. Bunlar daha başlangıç, ileride bahçeli evler bulup, iyi bir çalışma yapıp bunu geliştirmek zorundayız. Her küçük başlangıçlar büyük hizmetlere vesile olur” diye konuştu.

BİZ SOSYALLEŞİYORUZ

Bilgi ve Kültür Evlerinde çocuklarıyla birlikte eğitim gören 38 yaşında 2 çocuk annesi Hanife Ak, “5 yaşındaki çocuğumla birlikte buraya geliyorum. Biz daha önce burası açılmadan önce evlerdeydik. Evimizde tek kişi çalıştığı için çocuklarımızı özel kreşlere veremedik. Böyle bir yer olduğunu duyduk ve başvurumuzu yaptık. Çocuğumuz burada anasınıfı eğitimini alıyor. Çok güzel etkinliklere katılıyor. Bizde bilmediğimiz el işlerini öğreniyoruz. Daha sonra bunları dışarıda satışlarını yapabiliyoruz. Biz sosyalleşiyoruz. Çocuk sosyalleşiyor. Bu durumdan eşimde mutlu oluyor” şeklinde konuştu.

EL İŞİNDEN KAZANDIĞIM PARAYI ÇOCUKLARIMA HARCIYORUM

El işinden kazandığı parayla çocuğuna alışveriş yaptığını ifade eden bir çocuk annesi 28 yaşındaki Derya Şentaş ise, “Burada arkadaşlarla el işi yapıyoruz. 5 yaşında bir kızım var. Çocuk güzel eğitim alıyor. Kızımın çok sinirli bir yapısı vardı ve buraya geldikten sonra çok uysallaştı. Eşim buraya gelmeye destek veriyor. Mahallede de artık komşuluk yok. Burada birbirimizle her şeyimizi paylaşıyoruz. Burada yaptığımız elişlerinin parası bize dönüyor. Buradan kazandığım parayla çocuğumu koşa koşa mağazaya götürüyorum onlara harcıyorum. Onları giydiriyorum. En azından eşimden para almamış oluyorum. Kendi emeğim ile çocuklarıma bir şeyler alıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. Daha önce hiç çalışmadım. El işinden kazandığım parayı çocuklarıma harcıyorum. Mutfağıma harcıyorum ve buda beni çok mutlu ediyor. Çünkü kendi kazandığım para bu”

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Çocukların resim yapması

-Çocukların oyunlar oynaması

-Annelerin elişi yapmaları

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in evi gezmesi

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile röportaj

-Anne Hanife Ak ile röportaj

-Anne Derya Şentaş ile röportaj

(SÜRE: 05.57 DK.)-(BOYUT: 668 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

============================================

Tedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştu

Çanakkale'de, denizde yaralı halde bulunan ve Özgür adı verilen Caretta caretta, 6 ay süren tedavi sürecinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi önünden doğal ortamı denize bırakıldı.

Gökçeada ilçesi açıklarında Aralık 2017 tarihinde başından yaralı bulunan Caretta Caretta, ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (DEKUM) tedavi altına alındı. Özgür ismi verilen Caretta caretta ardından İstanbul Akvaryuma gönderilerek burada 6 ay devam eden tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilen Caretta canetta için ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nde doğal ortamı denize salınması için tören düzenlendi. Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Doğa Koruma Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, İstanbul Akvaryum Veteriner Hekim Murat Mirzaoğlu, Uzman Akvarist Nebi Arslan, ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek katıldı. İstanbul Akvaryum Veteriner Hekimi Murat Mirzaoğlu, Caretta Özgür'ün Çanakkale Gökçeada ilçesinde bir tekne çarpması sonucu kafasında kırıklar meydana geldiğini söyledi. DEKUM tarafından Caretta caretta için tedavi sürecinin başlatıldığını belirten Murat Mirzaoğlu, şöyle konuştu: "İstanbul Akvaryum olarak bizler rehabilitasyon merkezimizde onu misafir ettik. Caretta Özgür'ün durumu çok iyi. Nesli tükenmekte olan bir canlının tedavi sürecini başlatıp, bitirip, tekrar doğaya salmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise "Özgür adlı dişi Caretta caretta geçen yıl bize Gökçeada açıklarında muhtemelen başından tekne çarpması sonucu geldi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra DEKUM'da bakıma aldık. Talebimiz doğrultusunda İstanbul Akvaryum caretta caretta'yı rehabilitasyon süreci için aldılar. Caretta Özgür İstanbul'da da bizimle istişare halinde bakımı ve tedavisi yapıldı. Kendisini toparladı. Havaların ısınmasıyla birlikte artık doğal ortamına gidebileceği kanaatine varıldı. Caretta Özgür ilk bulunduğunda ağırlığı yaklaşık 46 kilo kadardı. Boyu da yaklaşık 40-45 santimetre kadardı. Tedavi süresinde sonraki ağırlığı 62 kilogram, boyutlarında da 10 santimetre kadar büyüme olmuş. İyi bakılmış. Normalde doğal ortamda bir yılda alması gerekenden daha fazla ağırlık aldığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Konuşmaların ardından 20'li yaşlarda, 62 kilogram ağırlığında ve 55 santimetre boyundaki Caretta Özgür, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi önünden doğal ortamı denize bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Tedavisi tamamlanan Caretta Özgür'den genel ve detay görüntü.

- Murat Mirzaoğlu açıklama görüntüsü.

- Şükran Yalçın Özdilek açıklama görüntüsü.

- Caretta Özgür'ün denize salınmasından görüntü.

3 dakika 2 saniye. 336 MB.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

==============================================