DHA YURT BÜLTENİ- 14

Zabıta, dilencilerden paraları etek uçlarından topladı

ÇORUM Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin merkezi noktalarında vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çorum'da zabıta ekipleri gün boyunca halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda dilencilere yönelik önleyici denetim çalışması yaptı. Daha önce de dilencilik yaptığı tespit edilen kadınların üzerlerinden para çıkmaması üzerine zabıta ekipleri, kadınların giydiği elbiseleri didik didik aradı. Zabıtalar yine para bulamayınca kadınların hareketlerinden şüphelenip tekrar giysileri bir kez daha aradı. Ekipler bu kez gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Dilenci kadınların gün boyu topladığı bozuk paraları esnaflara gidip kağıt paraya çevirdiği ve 10’luk, 20’lik ve 50’lik kağıt paraları etek alt kısımlarına sakladıkları ortaya çıktı.

Zabıtanın paralarını almasına sinirlenen kadınlar tepki gösterirken, dilencilik yapan kadınlara ‘Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenen ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıtanın etek uçlarına saklanan paraları çıkarması

-Zabıtaların sokakta dilenci araması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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İngiliz turistin oyununu, kamera görüntüleri bozdu

ANTALYA'da diş tedavisi için gerekli parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını iddia eden İngiliz turist Craig M.'nin (28) sigortadan para alma planını, kamera görüntüleri bozdu. İngiliz turistin, çalındığını iddia ettiği pasaportunu otelin bahçesine atması ve ayağıyla itmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan İngiliz turist Craig M., dün sabah saatlerinde sırtında çantasıyla tesisten ayrıldı. Pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bırakan Craig M., ayağıyla da iyice duvar dibine itti. Otelin bahçesinde pasaportunu görebilecek bir noktada bekleyen Craig M., bir otel çalışanının pasaportu alıp güvenlik görevlisine teslim etmesi üzerine odasına döndü. Craig M.'nin odasını telefonla arayan resepsiyon görevlisi, otelin bahçesinde pasaportunu bulduklarını haber verdi. Olaydan haberi yokmuş gibi davranan Craig M., pasaportunun odasındaki kasada olduğunu, kasada ayrıca 4 bin 500 paund (yaklaşık 28 bin lira) bulunduğunu ve çalındığını ileri sürdü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İddialar üzerine durumu polise bildiren otel yönetimi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen güvenlik görevlileri, Craig M.'nin sırtında çantayla otelden çıktığını, pasaportunu yere attığını ve ayağıyla duvar dibine ittiğini, uzun süre bahçede beklediğini belirledi. Görüntülerde ayrıca pasaportu bir otel çalışanının bulup güvenlik görevlisine teslim ettiği de tespit edildi. Gözaltına alınan Craig M.'nin, Antalya'da diş tedavisi yaptırdığı, sigorta parası almak için böyle bir yola teşebbüs ettiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde planı bozulan Craig M., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Otelin ön büro müdürü Yasin Kuşcu, çok ilginç bir hırsızlık oyunu yaşadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerinin olayı aydınlattığını söyledi. Otel bahçesinde bulunan pasaportun güvenlik görevlisi tarafından resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Kuşcu, "Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine odada inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi" dedi.

'SİGORTADAN PARA ALACAĞINI İTİRAF ETTİ'

Çalındığı iddia edilen para yüksek bir meblağ olduğu için hırsızlık olabileceği şüphesiyle polise haber verdiklerini kaydeden Yasin Kuşcu, hemen geriye dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini ifade etti. Pasaportu misafirin otel çıkışının sağ tarafındaki duvar dibine atıp, böyle bir ortam hazırladığını tespit ettiklerini belirten Kuşcu, "Hırsızlık süsü vererek, sigortadan para alacağını itiraf etti. Polisler geldiği zaman da pasaportu ve parasının alındığını söyledi. Polis, kamera kayıtlarından pasaportu kendisinin attığının görüldüğünü söylemesi üzerine turist geri adım attı ve sigortadan para almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Parayı alabilse diş tedavisinde kullanacağını anlattı. Biz yine de oteli küçük düşürmesinden dolayı polis merkezine şikayette bulunduk, kendisinin de otelden çıkışını verdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Otel dış plan

- Röp: Otelin ön büro müdürü Yasin Kuşcu

- Pasaportun bırakıldığı yerden görüntü

- Detay

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

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Caminin çalınan tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülü

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depodaki tarihi halı ve kilimleri çalıp, ortadan kayboldu. Köy muhtarlığınca halı ve kilimlerin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceği duyuruldu.

Olay, dün gece saatlerinde, Şavşat ilçesi Tepeköy'de meydana geldi. 600 yıllık Tepeköy Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, depoda saklanan tarihi halı ile kilimleri çalıp, kaçtı. Sabah ezan okumak için camiye gelen imam Cemil Altun, kapısının açık olduğunu gördüğü depoya girince halı ve kilimlerin yerinde olmadığını fark etti. Haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, camide inceleme yapıp, parmak izi aradı. Camiye pencere camının kırılarak, girildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'RAMAZAN AYINDA HİÇ ÇALINMAZ'

Ramazan ayında camide meydana gelen hırsızlık olayı köylüleri üzerken, Tepeköy'ün muhtarı Davut Karaaslan, tarihi özelliği olduğunu belirttiği halı ve kilimlerin bulunmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini açıkladı. Karaaslan, "Caminin halısı, kilimi çalınmaz. Hele hele de Ramazan ayında hiç çalınmaz. Olay artık adli mercilere intikal etmiştir. Umuyoruz ki failler en kısa sürede yakalanır" dedi.

Tepeköy Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Karahan ise "Bu kilimler günümüz şartlarında üretilmez. Koyun yünlerinden özel hazırlanıyordu. Üzerlerinde hiçbir kimyasal madde yoktu. Boyaları ise kök boyaydı. Osmanlı'dan günümüze çeşitli motifler vardı. Ninelerimizin çok değerli hatıralarıydı. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Tepeköy Camii'nin imamı Cemil Altun da hırsızlık olayının vicdana sığmayacağını belirterek, "Bunu yapanlar, bunu kendi vicdanlarına, ailelerine nasıl anlatacaklar? Bunu yapanları önce Allah’a sonra adalete havale ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köy ve cami detayları

VatandaşLarla röp.

Cami imamı ile röp.

Köy muhtarının açıklaması

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-

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Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı



TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynayan İdil Büyükbüce (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırılan İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, parkta oynayan çocuklardan İdil Büyükbüce'ye saldırdı. Köpeğin yüzünü ısırdığı İdil, çevredekiler tarafından güçlükle hayvandan ayırıldı. Saldırı sırasında parktaki çocuklar ve aileleri panik yaşadı. Kanlar içinde kalan İdil, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 52 dikiş atılan İdil, taburcu edilirken, yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi.

Pitbull saldırısının şokunu üzerinden atamayan İdil'in babası Bilal Büyükbüce, "Kendini bilmez, densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek, kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak, öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin" dedi.

Olayın ardından araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Parktan görüntü

Çocuklarla röportaj

Detaylar

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), ()

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HDP'li Buldan: Sandıklarını Menbiç'e ve Kandil'e götürmeye çalışıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç'e ve Kandil'e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil'den yapmaya çalışıyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 24 Haziran'a yönelik seçim çalışmaları kapsamında, partisince Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Azizoğlu Meydanı'ndaki mitinge HDP'nin Diyarbakır milletvekili adaylarıyla birlikte gelen Buldan, Silvanlılara seslendi. Buldan, "Bu kent, yüzyıllardır büyük acılara tanıklık etti. Bizlere büyük acılar yaşattılar, bu acıları en fazla Silvan halkı ödedi. Hiç kimse Silvan halkının içinde yaşadığı acıyı hiçbir zaman görmedi. Bizler bu acılarla yoğrulduk, bu bedellerle büyüdük. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Şimdi bu acılar yetmiyormuş gibi, bu bedeller yetmiyormuş gibi Kürt halkına yeni acıları yaşatmanın oyununu oynuyorlar" diye konuştu.

'KAMPANYASINI MENBİÇ VE KANDİL’DEN YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Halklar arasında kurulan kardeşlik köprüsünü yıkmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getiren Buldan, şöyle konuştu:

"AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç’e ve Kandil’e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil’den yapmaya çalışıyor. Fırat’ın doğusuna savaş açarak, Fırat’ın batısına huzurun gelmeyeceğini bilmeyecek kadar siyasetten yoksunlar. Bu halk yıllardır bu acıyı yaşarken hep barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, kardeşliği ve insan haklarını savundu. Bu ülkede halklar arasında kurulan kardeşlik köprüsünü yıkmaya kimsenin hakkı yok. İşte AKP hükümeti, buradan size sesleniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Kürtlerin yakasından elinizi çekin. Bu ülke artık çocuklarının ölmesini istemiyor. Burada toplanan halk, kardeşlerinin yaşamını yitirmesini istemiyor. Hiçbir anamız gözyaşı dökmek istemiyor. Artık kardeş kanının akmadığı bir coğrafya istiyoruz. 20 günleri kaldı zaten, gidiyorlar. Biz AKP’nin yolcu olduğunu biliyoruz. AKP’nin artık Türkiye’yi yönetemediğini biliyoruz. Bırakın bu ülkeyi bu güzel insanlar yönetsin. Bırakın bu ülkeyi Demirtaş yönetsin."

'24 HAZİRAN, GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEK TARİH'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmaya değinen HDP'li Buldan, şunları söyledi:

"Diyarbakır’da 'Kürt sorunu yoktur' diyen Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sizin görmediğiniz, anlamadığınız, bilmediğiniz bir sorun var. Bu sorun Kürtlerin sorunudur, bu sorun dil sorunudur, kimlik sorunudur. Eskiden Ankara’da 'Kürt sorunu yoktur' diyordunuz, Diyarbakır’da 'Vardır' diyordunuz; ama artık bundan bile yoksunsunuz. Şimdi Diyarbakır’da da inkar ediyorsunuz. Yine kapınıza gelecekler ve oylarınızı isteyecekler. Biz Kürtler, bundan sonra hiçbir oyumuzun başka partilere gitmesine izin vermeyeceğiz. Kürtler birliğini, beraberliğini sağlamıştır. Çok fazla zamanımız yok. 24 Haziran’a çok az bir zaman kaldı. Varsa bizi anlamayan, tanımayan çektiğimiz acıları, zulümleri aktarın ve her bir vatandaşımız 24 Haziran’da sandık başına giderken elini vicdanına koysun. Bu el sürekli vicdanın üzerinde kalsın. 24 Haziran bizim geleceğimizi belirleyecek bir tarihtir. Geleceğimiz için çocuklarımız için bu seçimde vereceğimiz karar çok önemlidir. Ya geçmiş döneme bir kez daha 'Evet' denilecek ya da el ele, omuz omuza yürüyerek 24 Haziran’ı büyük bir umutla kazanacağız. Yarınlar bizim olacak, yarınlar Kürtlerin, Türkiye halklarının olacak."

Görüntü Dökümü

-Miting alanında toplanan kalabalık

-Pervin Buldan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), ()-

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Erdoğan'dan İnce'ye: Demirtaş'a mı takacaksın apoletleri? (2)

SEVİNÇTEN AĞLADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı'ndaki mitingin ardından otobüsle helikoptere gittiği sırada kendisini uğurlayan kalabalıkla selamlaşarak, satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Genç kızlar, Cumhurbaşkanı ile görüşürken fotoğraf çekti. Sevinçten ağlayan genç kızlardan biri, "Çok seviyoruz, sonunda görüştük. 'Oy kullanabiliyor musunuz?' dedi, 'Hayır' dedim. Yine de onu çok sevdiğimizi desteklediğimizi söyledik. Sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Cumhurbaşkanımızı görmek hayalimizdi. İmam Hatip'te okuyoruz. Teşekkürlerimizi sunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Zonguldak'a gitti.

Görüntü Dökümü

Ağlayan kızlarla röportaj

Detay

Azim ÇELİK / Sakarya

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Pet şişeler dev heykellere dönüştü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından, Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, pet şişelerden 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 mert uzunluğunda tarantula yaptı. 100 çocuk iki heykel için 3000 pet şişe kullandı.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, atıklara karşı çocukların bilinçlenmesi, geri dönüşüme destek olunması amacıyla sanat etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar ve alışveriş merkezi tarafından toplanan pet şişeler, "Pet şişe toplayalım, dev heykeller yapalım" sloganıyla sanat eserine dönüştü. Öğrenciler heykelleri yapmak için, sanatçılarla birlikte işe koyuldu. Öğrencilerin seçimi ile zürafa ve tarantula yapılmasına karar verildikten sonra, çocuklar pet şişleri birbirine bantlamaya başladı. Öğrencilerin de el emeğiyle, sanatçılarla birlikte 2 saatte heykel oluşturuldu. Geri dönüşüm ve doğa bilincini oluşturmak için bu etkinliğe katıldıklarını belirten öğrencilerden Yasemin Bora, pet şişe tüketiminin ne kadar fazla olduğunu ve bu kadar pet şişe toplanabileceğini, tahmin etmediklerini söyledi. Ressam ve çocuklarla birlikte açık alanlarda sanat etkinlikleri düzenleyen Sevcan Tekcan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında geri dönüşümü dev heykeller yapıyoruz. Bodrum ilçesi genelinde çocukların, aileleriyle ve alışveriş merkezi tarafından toplanan binlerce pet şişe, bir araya getiriyoruz. Geri dönüşümlü dev hayvan heykelleri yapıyoruz. 4 metre yüksekliğinde bir zürafa ve 3 mert uzunluğunda tarantula yapıyoruz. 100 çocuğun katılımı ile 3 bin pet şişe kullanılarak yapılan heykeller Haziran ayı boyunca da sergilenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlik alanından görüntü

-Çocukların şişeleri birleştirmesinden ve heykellere dönüştürmesinden görüntü

-Sanat etkinlikleri düzenleyen Sevcan Tekcan ile röp.

-Etkinliğe katılan öğrencilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Zonguldak'ta patlama sesi endişe yarattı

ZONGULDAK'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için hazırlıklar yapılırken, duyulan bir patlama sesi kısa süreli endişe yarattı. Polis, patlama sesinin neden kaynaklandığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Saat 17.00 sıralarında, Zonguldak'ta patlama sesi şehrin her yerinden duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için hazırlıklar yapılırken, duyulan patlama sesi polisleri hareket geçirdi. Kısa süreli paniğe neden olan patlama sesinin neden kaynaklandığını tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye Kaşkömürü Kurumu yetkilileri kentte duyulan patlama sesi ile ilgili olarak maden ocaklarında grizu veya benzeri bir patlamanın olmadığını, konuyla ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Patlama sesinin jetlerin geçişi sırasında olmuş olabileceği de belirtildi.

ZONGULDAK, () -

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