DHA YURT BÜLTENİ - 14

Erdoğan: Benim milletvekilli arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın' (3)

ERDOĞAN: UZAYDAN ALTIN GETİRECEKLERMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

''Tüm yatırımları durduracakmış. Hatta daha da ileri giderek, 'bu işler 18'inci yüzyıl, 19'üncü yüzyılın işi' diyerek, beyaz eşya fabrikalarının kapısına kilit vuracaklarını ima ediyorlar. Hiç projeleri yok mu? Haklarını yemeyelim, var. Uzayda içinde altın olan gezenler bulup, oradan altın getireceklermiş. Allah akıl fikir versin. Bunlar, meşhur Nuri Demirağ vardı ya Sivaslı, Nuri Demirağ, yerli uçak üretti, bunların ağababaları o uçak fabrikalarını yıkıp gazocağı fabrikasına dönüştürdü. CHP budur. Biz CHP'yi iyi biliriz. İyi tanırız. Bunlar çalışmazlar, emek vermezler, ter dökmezler, sürekli hazine bulma peşinde veya piyangoyu, lotoyu, at yarışını tutturma peşinde koşarlar. Emeksiz kazanç uğruna gösterilen bu çaba, genellikle eldeki avuçtakini de tüketerek hüsranla sonuçlanırlar. CHP başta olmak üzere bizdeki muhalefet partilerin durumu böyle. Bir tanesi de geçenlerde ne dedi? Çok enteresan. Sivas'ta hızlı trenin ne işi var? Neymiş oradan göç başlar. Benim Sivas'a, Sivaslı kardeşlerimize yüksek hızlı treni layık görmeyenlerden ne beklenir? Yıllar yılı benim vatandaşım bunları bekledi. Uçak, hızlı tren bekledi. Sivas'a da uçağı biz getirdik. Şimdi oraya yüksek hızlı tren de gelecek. Biz onları kendi dünyalarına bırakacağız. Elbette uzayı da ihmal etmeyeceğim. Türkiye Uzay Ajansı'nı kuracağız. Altın bulur muyuz bilmiyorum; ama uydularımızla, araştırma istasyonlarımızla uzaydaki yarışta yerimizi alacağız. Biz bu dönemde otomobili üreteceğiz. Biz bu dönemde sanayimizi geliştireceğiz. Silahlı, silahsız, insansız hava araçlarımız var mı? Ürettik mi? Onları da yapacağız.''

KANSER HASTASINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından kendisini çok görmek istediğini ve son arzusu olduğunu ileten akciğer kanseri hastası Rafize Ozan'ı (73) merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nasuhlar Sokak'taki evinde ziyaret etti. Erdoğan'ı evin önünde Raife Ozan'ın kızı Gülizar Ozan karşıladı. Daha sonra eve giren Erdoğan, Raife Ozan'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evin önünde çok sayıda vatandaş karşıladı. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Erdoğan, daha sonra Spor ve Kongre Merkezi'nin arkasındaki bir spor tesisinden helikoptere binerek Çumra ilçesine geçti. 650 milyon liraya mal olan 'Konya Mavi Tünel İçmesuyu Projesi'nin açılış törenine katılan Erdoğan, projeyi anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan'ın mitingdeki konuşması

- Erdoğan'ın Rafize Ozan'ı ziyareti

- Erdoğan'ın, Mavi Tünel açılış törenine katılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN / KONYA ()

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TBMM Başkanı Kahraman: Haçlı duvarını birlikte aşacağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, gelişmekte olan bir Türkiye'nin önünü kesmek isteyen 'haçlı duvarı' bulunduğunu belirterek, "Bu duvarı birlikte aşacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni tarafından karşılanan Kahraman, şeref defterini imzalamasının ardından, Vali Demirtaş ile görüşme yaptı. Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Kahraman, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü tarafından karşılandı. Kahraman, belediye personeliyle selamlaşmasının ardından başkanlık makamına geçti. Başkan Sözlü, Kahraman'a temsili 'bozkurt' heykeli, dokuma halı hediye etti. Kahraman ise Başkan Sözlü'ye TBMM logolu plaket verdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR

Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve batının bunun önünü kesmek istediğini anlatan Kahraman, "Gelişmemizi dünya istemiyor. Zıplıyoruz, ilerlere gidiyoruz. Hergün gelişen bir Türkiye var. Bunun önünü kesmek isteyen bir batı alemi var. Hatta 'haçlı duvarı' var. Beraber aşacağız bu duvarı" dedi.

Kahraman, isimlerin farklı olsa da milli menfaatlerde herkesin bir araya gelip bir yumruk olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da oldu. Bu gece 3 siyasi parti meclisteydi. Biz yeri geldiğinde bütünlüğümüzü hissediyor, hatırlıyor ve biliyoruz. Bunu her zaman bilmeliyiz" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Birlik Vakfı Adana Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahraman Adana’daki ziyaretlerinden sonra Mersin’e hareket etti.

Görüntü Dökümü

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- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın aracının gelişi

- Kahraman'ın valilik çalışanlarıile tokalaşması

- Kahraman, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte şeref defterini imzalarken

- Adana Büyükşehir Belediyesi genel görüntüsü

- Kahraman'ın Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile tokalaşması

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün odasına girerken

- Sözlü, İsmail Kahraman'a hediyeler verirken

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmaları

- Genel ve edetay görüntüler

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Hüseyin Sözlü ile vedalaşması

SÜRE:03'55" BOYUT:239MB

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

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Kahramanmaraş'ta nesli tehlikedeki beyaz bantlı engerek bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, nesli tükenmekte olan endemik türlerden 'Beyaz bantlı dağ engereği' bulundu. Sürüngen uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya, bu türün dünyada sadece Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 'Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardımcısı sürüngen uzmanı Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Yalçınkaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Biyolog Özlem Gülnar tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Andırın'ın kırsalında bir yılanla karşılaşıldı. Dr. Yalçınkaya, yakından incelediği yılanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerden 'Beyaz bantlı dağ engereği' (Montivipera albizona) olduğunu belirledi.

'DÜNYADA SADECE TÜRKİYE'DE VAR'

Engerek hakkında bilgiler veren Dr. Deniz Yalçınkaya, "Tespit edilen yılan, dünyada sadece Türkiye'de var, ülkemize endemik bir tür. Kırsalda çok nadir görülen bir türdür ve koruma altındadır. IUCN tarafından da koruma altına alınmış bir türdür. Maraş, Sivas, Hatay, Erzincan ve Tunceli'de de kayıtları var. Kahramanmaraş'ta ilk defa 2006'da görülmüştü. 2015'te başka bir çalışma yürütürken de ben ikinci kez görüntülemiştim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arazideki yılan

- Yılandan detaylar

Haber: Ömer KOÇ - Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bunlar bize yerimizde saymayı vadediyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, " Bunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor. Bugün eski Türkiye'yi vadedenler statükocudur, gericidir. Türkiye, eski Türkiye'ye dönemez. Macun tüpten çıkmıştır. Türkiye, 'Yelkenler fora' diyerek hak ettiği noktaya taşınmak zorundadır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde belediyeye alınan araçların hizmete girmesi törenine katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Spor Kompleksi’nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmalarda seçim gününden itibaren Türkiye'nin hızla şaha kalkacağını belirtti. Çavuşoğlu, “Sandıkta millet bir taraftan güçlü yürütmenin temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden bu devletin başına cumhurbaşkanı olarak seçecek, diğer tarafta da güçlü bir Meclis adına AK Parti listelerinden müteşekkil kadroları Meclis'te milletvekilliğine taşıyacak ve milli iradesinin temsilini sağlayacak. Güçlü yürütme, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Bolluk, birlik ve bereket için yaparsa AK Parti yapar. Yaptıklarımız, önümüzdeki döneme ilişkin çok umut vadediyor. AK Parti, 16 yıllık dönemde her türlü tuzağa, kirli tezgaha, siyaset mühendisliklerine hatta ülke savunması için kendine emanet edilen tüfeği, silahı, uçağı bu milletin başına bomba olarak boca edenlere karşı güçlü yürümeyi, kalkınmayı, gelişmeyi sağlamış kadrolar, bundan sonraki süreçte istikrarın, güvenin hakim olacağı, siyasi çekişmelerin tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacağı önümüzdeki beş yıllık dönemde Türkiye'yi 3-4 kat daha büyütecektirö dedi.

“Yeniden milletimizin oylarıyla değiştirdiğimiz sistemi, eski sistemini icra ettirmek için vaatlerle karşınıza çıkıyorlarö diyen Çavuşoğlu, " AK Parti, reformist bir partidir, değişimin ve gelişimin öncüsüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kararlı adımlarla Türkiye'nin büyük idealini gerçekleştirmek üzere yol yürüyen bir liderdir. Bugün eski Türkiye'yi vadedenler, statükocudur, gericidir. Türkiye, eski Türkiye'ye dönemez. Macun tüpten çıkmıştır. Türkiye, 'Yelkenler fora' diyerek hak ettiği noktaya taşınmak zorundadır" dedi.

Hakan Çavuşoğlu, eski Türkiye'yi vadedenlerin eskide kaldığını söyleyerek, "Eğer eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Siz, Türkiye için önümüzdeki dönemde neyi değiştireceksiniz? Türkiye'yi hangi koşullarda geliştireceksiniz? Yapılanların üzerine ne katacaksınız? Millete bunu anlatmanız gerekirken bu vizyonu ortaya koymanız gerekirken gerisini, geçmişte kalanları vadediyorlar" şeklinde konuştu.

Bir cumhurbaşkanı adayının "Kanal İstanbul'u durduracağım" belirten Çavuşoğlu, öBunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor. 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili projesini durduracağım' diyor. Öbür taraftan Almanya'daki bir otomobil fabrikasını gezdiği için onunla övünç duyuyor. Onların yaptıklarıyla gurur duyuyor. Türkiye'nin yapacaklarına inancı olmayanların yapabileceği, gurur duyabileceği sadece başkalarının yaptıklarına gıptayla bakmak ve onlarla gurur duymak olur. Bu, zelaletin, zelilliğin, Türkiye'ye olan güvensizliğin, bu milleti tanımamanın bir ifadesidir" dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) Sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Burada adını bile zikretmek istemediğim bir siyasi partinin seçim beyannamesinde TİKA'yı kapatmak vaad ediliyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? FETÖ de TİKA'nın kapatılmasını bizden sürekli istiyor. FETÖ, TİKA'dan rahatsızlık duyuyor. Siz de mi FETÖ ile beraber TİKA'dan rahatsızlık duyuyorsunuz? Biraz olsun FETÖ'nün önünüze koyduğu vaatleri okuyun da öyle milletin karşısına çıkın. Çünkü bunlar, milletin gerçekleriyle bağdaşmayan vaatler. Çünkü bunlar, TİKA'yı tanımıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KONUŞMA

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

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Bisiklet sevdalıları, kazada ölen arkadaşları için pedal çevirdi

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden bisikletçi Eray Köseler'i (17) anmak için, bisiklet sevdalısı dostları Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayıp kazanın olduğu bölgeye kadar pedal çevirdi.

Geçen 24 Mayıs'ta, saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi İstihkam Lojmanları önünde meydana gelen kazada, Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne giden Berkcan Dikme yönetimindeki 35 F 6229 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında seyir halindeki 3 bisikletliye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Berkcan Dikme ile bisikletli Eray Köseler hayatını kaybederken, birlikkte pedal bastığı arkadaşları Remzi Batu Karabulut (19) ve Mustafa Can Yağcı (16) yaralı olarak kurtuldu.

Arkadaşları, Köseler'i anmak için bugün saat 16.00'da, Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplandı. Üzerinde Köseler'in resmi olan siyah bandanalar takan yaklaşık 100 bisikletli, kazanın olduğu, Narlıdere'ye pedal çevirdi. Köseler'in kullandığı bisiklet, kazanın olduğu bölgedeki ağaca zincirle asıldı. Arkadaşları, Köseler'in hurdaya dönen bisikletine karanfiller astı. Eray'ın babası Ertuğrul Köseler, 30 kilometre hız sınırı olan bir yolda bu kazanın yaşanmasının kendisini kahrettiğini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kemal Kara, bisiklet tutkunlarının artık güvenli sürüş yapmak istediklerini vurgulayarak, bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülüp, trafiğe entegre edilmesini istediklerini söyledi. Aynı güzergah üzerinde, geçen 16 Ocak'ta meydana gelen ve Deniz Deniz'in yaralı olarak kurtulduğu kazayı hatırlatan Kara, "Kendisi bugün hala bisiklet sürememektedir. Aradan 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala düzeltici herhangi bir aksiyon alınmamıştır. Ancak Eray kardeşimiz, Deniz kadar şanslı olamamıştır. Gelecekte pilot olmayı arzulayan 17 yaşındaki Eray, hakkı olan bir yolda, önlemlerini almış halde bisiklet sürerken aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun bisiklet arkadaşları olarak, yaşanılan bu durumu kendimize bir görev olarak benimsedik. Başka canlar yanmasın, başka aileler üzülmesin istiyoruz. Sayın belediye başkanımızdan ve yetkililerden, bisikletin trafikte güvenli sürüş yapabilmesi konusunda bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz" dedi.

Bisikletli grup, yapılan açıklamanın ardından kaza yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bisiklet sürenlerden görüntü

- Kazalı bisiklete karanfil asılmasından görüntü

- Basın açıklamasının okunmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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HDP'li Buldan: AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir



HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak, "AKP'ye 'dur' demenin, AKP'nin ampullerini patlatmanın zamanı gelmiştir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Iğdır'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Cumhuriyet Mahallesi, Kapan Sokak'ta bulunan HDP İl Başkanlığı önündeki mitingde milletvekili adaylarını tanıtan Pervin Buldan, 24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunu kaydetti. Iğdır esnafının siftah yapmadan kapısını kapatıp evine gitmek zorunda kaldığını söyleyen Buldan, "Çünkü Iğdır'a herhangi bize hizmet gelmiyor. Sınır kapıları ticarete ve mazota kapatılıyor. Geçmişte 4 bin TIR sınıra gidiyorken, bugün sadece 400 TIR sınıra gidebiliyor. Sınır kapısını ticarete kapattılar. Biz 'Niçin kapattınız?' diye sorduğumuzda özellikle Ermenistan sınır kapısı için 'Bizim siyasi ilişkilerimiz var, bunun için kapatıyoruz' dediler. Oysa sizin siyasi ilişkileriniz Iğdır halkının 1 aylık geçimini engelliyor. Mazot gelmediği için tarım, hayvancılık bitti. İnsanlar yaylalara, meralara gidemiyor. Yaylaları, meraları yasakladınız, hayvancılığı bitirdiniz. Iğdır halkı bunu hak etmiyor. 24 Haziran'da AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir. 24 Haziran ilk defa bir başkanlık seçiminin yapılacağı bir tarihtir. Bu tercih ya karanlıktan yana olacak, ya aydınlıktan yana olacak. Ya AKP hükümetine 'tamam' diyeceğiz ya da HDP'ye 'devam' diyeceğiz. Bu ülkeyi olağanüstü halle yöneten, barışı dillendiren herkesi cezaevine koyan AKP hükümetine 'dur' demenin zamanı gelmiştir" diye konuştu.

'ANAYASA MAHKEMESİ SUÇ İŞLİYOR'

Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olamayacağını dile getiren Buldan, Anayasa Mahkemesi'nin suç işlemeye devam ettiğini söyledi. Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi kendi içtihadını uygulamıyor, karar vermiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün meydanlarda Demirtaş için 53 kişinin katili olarak bahsediyor. Selahattin Demirtaş'ın davaları özgürlük davalarıdır, düşünce davalarıdır. Cumhurbaşkanı bunları meydanlarda anlatırken hiç utanmadan sıkılmadan insanlara yalan söylüyor. İnsanları kandırıyor. Cesaretin varsa Selahattin Demirtaş'ı çıkart karşına yüzleş onunla. Bu yakıştırmanın ahlaken, vicdanen ve siyaseten büyük bir ayıptır. Ayıptır, günahtır, yazıktır. AKP ve MHP ittifakı Kürt halkının unutmayacağı bir ittifaktır. Cizre ve Şırnak yakılıp yıkılırken Bahçeli, 'Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın' demişti. Kürt halkı bunları unutmaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pervin Buldan'ın konuşması

-Miting

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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Alpaslan bebek için uygun ilik aranıyor

UŞAK'ta yaşayan Rukiye Cidan (40) ve Yemliha Cidan (47) çifti, ilik nakli olması gereken oğulları 9 aylık Alpaslan Cidan'ın operasyonu için gün sayarken, donörün son anda vazgeçmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Bağışçının donör olmak için uygun olmadığı öğrenilirken, bebeğin ailesi aynı hastalıktan daha önce bir çocuklarını yitirdiklerini, bir an önce çocuğa ilik nakli yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ev hanımı Rukiye Cidan (40) ve giysi dükkanı bulunan Yemliha Cidan (47) çiftinin 4'üncü çocuğu Alpaslan Cidan'a, anne karnındayken bağışıklık sistemi yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların ilik nakli gerektiğini söylemesi üzerine aileyi telaş sardı. Cidan ailesi, donör olmak için başvurdu. Ancak çifttin, çocuklarının ve yakınlarının iliği Alpaslan'a uymadı.

SON ANDA VAZGEÇTİ

TÜRKÖK'te yapılan taramada, ismi ve hangi ilde yaşadığı açıklanmayan 30'lu yaşlardaki bir erkek donör uygun çıktı. Donörün iliğinin, Alpaslan'a yüzde 90 uyumlu olduğu saptandı. Kızılay, detaylı test için bağışçıyla iletişime geçti. Detaylı testin de olumlu çıkmasının ardından, ilik naklinin mayıs ayında yapılmasına karar verildi. Aileyi umut sararken, kemik iliği bankasından donörün ilik vermekten vazgeçtiği haberi geldi. Aile, bu haberle yıkıldı.

DONÖR OLMAYA UYUN DEĞİLMİŞ

Anne Rukiye Cidan, "Donörümüzün vicdanına sesleniyoruz; Alpaslan'ı kendi evladı yerine koysun, kalbinin sesini dinlesin. Allah rızası için geç olmadan geri dönsün" diye sosyal medyadan, Instagram hesabından çağrı yaptı. Ayrıca aile, BİMER'e başvurarak bağışçıyla iletişime geçilmesini talep etti. BİMER'in başvuruyu yönlendirdiği Kızılay'dan ise "Bağışçı hastalık nedeniyle donör olmak için uygun değil" cevabı geldiği öğrenildi.

Baba Yemliha Cidan ise, "Bağışçıları bekliyoruz. İlik nakli olursa çocuğum sağlığına kavuşacak" dedi.

Cidan ailesi, Alparslan'ın en kısa sürede ilik nakli olması gerektiğini söyledi, vatandaşları Kızılay'a ilik nakli için kan bağışında bulunmaya çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rukiye Cidan ve Yemliha Cidan çifti, kucaklarında Alparslan görüntü

- Anne ve baba açıklamalar görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Fevzi DAVULCU / UŞAK, ()

