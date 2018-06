DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Uşak temsilciliğini açtı

UŞAK'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Vakfın Uşak temsilciliğinin açılışını yaptı.

Gediz Uluyolu Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Uşak Temsilciliği binasının açılışı yapıldı. Uşak Valisi Salim Demir, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, TÜGVA Uşak Temsilcisi Bilal Ertaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar törene katıldı. Tören öncesi Erdoğan, Uşak Belediyesi'ne ait cirit sahasında ata bindi. Ardından Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sonra da TÜGVA Uşak İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

"İHANETLER OLMASA, TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜYECEKTİ"

Son 10 yılda, yaşanan olaylara rağmen Türkiye'nin ortalama yüzde 5.8 oranında büyüdüğünü belirten Bilal Erdoğan, "Dünyanın normal bir 15 senesine denk gelseydik, bütün bu huzursuzluklar, bu ihanetler yaşanmasaydı, o zaman demek ki yüzde 7 büyüyecektik. En azından Çin gibi, Hindistan gibi büyüyecektik. İşte bu ülkenin ayağına dolananlar, bu ülkenin ayağını tutanlar, paçasına yapışanlar bunların hesabını vermeliler. 15 Temmuz'da burayı savaş yerine çevirmeye çalışanlar, milletine tanklarla, uçakla, helikopterle kurşun sıkanlar hesap vermek zorundalar. İşte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hainlerle hesaplaşmak için çetin bir mücadele veriyoruz. Ama milletimizin de bu zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle, dışımızdaki düşmanlarla ve onların içimizdeki maalesef işbirlikçileriyle hesaplaşması için seçimler büyük bir fırsattır. İşte 'Cumhurbaşkanımız zayıflasın, ülkesinin başında duramasın, giderse gitsin' diyenler, maalesef bu ülkenin düşmanlarına yardımcı olanlara hizmet edenler" dedi.

"CUMHURBAŞKANI MECLİSİ KONTROL EDECEK FALAN HİKAYE"

Açıklamalarını sürdüren Bilal Erdoğan, "Şimdiye kadar hükümetlerin ve bürokratların güdümünde olan yasa yapma fiili, bundan sonra bizzat meclisten, bizzat halkın oylarıyla gelmiş olan milletvekillerin emeğinden çıkacak. Cumhurbaşkanı meclisi kontrol edecek falan hikaye. Cumhurbaşkanı sadece bütçeyi yapabilecek. Kanun hükmünde kararname geçirmesi söz konusu olursa, meclis her zaman bunun aksine karar alma veya bunu onaylama merciidir. Bu kadar net. Kurumlar arası anlaşmazlıktan dolayı ülkenin kaderinin etkilenmemesi için tasarlanmış bir sistem" dedi.

Bu seçimin ülke sınırlarının ötesinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bosna'ya gidin, Gazze'ye gidin, Soma'ya gidin, kardeşlerimizin yanına. Hepsini yakın zamanda ziyarete gittim. Ortadoğu'daki Müslümanların hangisi ile konuşsanız, sokaktaki vatandaşlara sorun, bir 'Erdoğan' diyorlar, bir 'Ertuğrul' diyorlar. Vatandaşımız, Uşak'taki kardeşim oradaki insanlarla oturup bir konuşmuş olsa, Tayyip Erdoğan dediğinizde neler söylediklerini bilseniz, inanın Cumhurbaşkanımızı desteklemek için daha çok mücadele edersiniz, daha çok çalışırsınız. İşte böyle bir fırsatımız, böyle bir liderimiz var. Bizler bu liderimize sahip çıkarsak, Türkiye daha çok güçlü olacak" diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra TÜGVA Uşak Temsilciliğinin açılışını yaptı.

Kiraz toplarken üzerine düştüğü demir, boynuna saplandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kiraz toplarken merdivenden düşen Adem Orçan'ın boynuna inşaat demiri saplandı. Yaralanan Orçan, boynundaki demirle hastaneye götürülerk tedaviye alındı.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kadirli Caddesi'nde meydana geldi. Adem Orçan, kiraz toplamak için bahçe duvarına dayadığı merdivene çıktı. Kiraz toplarken birden dengesini kaybederek üzerine düştüğü inşaat demirlerinden biri Orçan'ın boynuna saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orçan'ın boynundaki demir çıkartılamayınca itfaiye ekipleri demiri kesti. Boynunda demirle Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Orçan, acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulansla Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Amigo Ali, bu kez cezaevinin önünü hareketlendirdi

DENİZLİ'de stada girmeme cezası aldığı için tribüne giremeyen, bunun yerine ise vinç kiralayarak stat duvarları arkasından sepette maçı izleyince 15 günlük hapis yatan Denizlispor amigosu Ali Demirkaya, tahliye olunca yaptığı etkinlikle dikkat çekti. 3 davulcu ve 2 zurnacı kiralayarak cezaevi önündeki üst geçide 'Mahkumlara Af' yazılı afiş astıran Demirkaya, güvenlik güçlerini harekete geçirirken, davulcu ve zurnacılar ise uzaklaştırıldı.

Spor müsabakalarını izlemekten men edildiği için polis merkezine imza veren Demirkaya, Denizlispor'un bir ay önce evinde Gaziantepspor ile oynadığı lig maçı sırasında Denizli Atatürk Stadı'ndaki maraton tribünü arkasında bir vincin sepetine çıkıp, tribünlerdeki taraftarları buradan coşturdu. Müdahalenin ardından vinçten indirilen Demirkaya, olaydan kısa süre sonra ceza aldı ve 15 gün Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı. Bugün cezaevinden tahliye olan Demirkaya, arkadaşları tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

Cezaevi kapısından çıkan Demirkaya için arkadaşları, önce üst geçide 'Mahkumlara Af, Efsane Amigo Geçmiş Olsun' yazılı afiş astırdı. Ardından davul zurna çaldırılmaya başlandı. Çıkarılan gürültü üzerine cezaevi önüne jandarma ekipleri geldi. Davul- zurna çalan kişileri ve Demirkaya'nın arkadaşlarını cezaevi kapısının önünden uzaklaştıran jandarma ekipleri, uzun süre gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen Demirkaya ve arkadaşları, davul çalınmasında ısrar etti. Bu kez görevlilerin ihtarı üzerine cezaevi çıkış kapısı karşısındaki kaldırıma geçen grup, burada davul ve zurna ile kutlama yapmak istedi.

Basın açıklaması yapmak isteyen Demirkaya'ya, izni olmadığı gerekçesiyle jandarma ekipleri müdahale etti, izin vermedi. Demirkaya, "Denizlispor için hapse girdim. Denizlispor'un ve benim adımı artık tüm dünya öğrendi. Tahliye olduk. Hayırlı olsun" diye bağırdı.

Ali Demirkaya'nın arkadaşları ile birlikte cezaevi önünden ayrılmasının ardından zabıta ekipleri üst geçitte asılı olan afişi indirdi.

Oğlu ırmakta kaybolan annenin feryadı: Suya girme demiştim

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmakta yüzen Ramazan Çalı (19), akıntıya kapılarak kayboldu. Çalı'yı kurtarmak isterken akıntıyla sürüklenen Halil Yüksel (31) ise kendi çabasıyla kıyıya çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen Çalı'nın annesi, "Oğlum sana suya girme demiştim" diye feryat etti.

Manavgat ilçesi Küçük Şelale mevkiindeki olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ramazan Çalı ve 4 arkadaşı yüzmek için ırmağa girdi. 5 arkadaştan 4'ü sudan çıkarken karşı kıyıya gidip tekrar ırmağa atlayan Ramazan Çalı ise akıntıya kapıldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Çalı'yı fark eden ve ırmakta balık tutan Halil Yüksel, hemen suya atlayarak yardım etmek istedi. Güçlü akıntı nedeniyle sürüklenen Ramazan Çalı, bir süre sonra gözden kayboldu. Halil Yüksel ise kendi çapasıyla kıyıya çıkmayı başardı. Su yutan ve bitkin düşen Yüksel için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Acil çağrı üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Manavgat Irmağı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri botlarla su yüzeyinde arama yaparken, deniz polisi ve AFAD'tan da yardım istendi.

ANNESİ 'OĞLUM SANA SUYA GİRME DEMİŞTİM' DİYE FERYAT ETTİ

Olayı haber alarak gelen Ramazan Çalı'nın annesi, "Oğlum sana suya girme demiştim. Daha geçen gün 2 kişi boğuldu. Neden böyle bir şey yaptın" diye feryat etti. Bir süre sonra fenalık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Çalı'nın yakınları ise gözyaşları içinde arama çalışmalarını izledi.

Ramazan Çalı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşerek kaybolduktan sonra 13 gün sonra cansız bedeni bulunan Samet Durmuş Vurkun'un (5), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne Zeynep Vurkun, "Samet'im evine hoş geldin. Sen böyle mi gelecektin? Bu çok acı oldu" diye ağıt yaktı.

Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun, 6 gün boyunca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, sahil güvenlik, deniz polisi, AFAD ve İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ekipleri ve sualtı arama robotları tarafından arandı. Küçük Samet'in izine rastlanmazken, aramalar esnasında ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarından su tutuldu. Barajlarda su haddinin yükseldiği gerekçesiyle geçen cuma günü ırmakta dalgıçlarla aramalar sonlandırılırken, ırmak kenarı ve denizde arama başlatıldı.

KAYBOLDUĞU YERİN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) toplantısına katılmak üzere 29 Mayıs'ta ilçeye gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Vurkun ailesini Sarılar Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette ailenin çocuklarının yeniden aranması talebi üzerine Tuğgeneral Yıldız'ın talimatıyla 30 Mayıs'ta JAK Sualtı Arama Timi ve deniz polisi ekipleri ırmakta arama yaptı. Dün sabah Konya, Muğla ve Antalya'dan gelen 15 kişilik deniz polisi su altı arama ekibiyle birlikte İHH tarafından yeniden arama yapıldı. Aramalar sonucunda Samet Durmuş Vurkun'un cansız bedeni, ırmağa düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda dalgıçlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve Samet'in ailesi de geldi. Savcının incelemesinin ardından Samet'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

ANNE ZEYNEP VURKUN: SEN BÖYLE Mİ GELECEKTİN? BU ÇOK ACI OLDU

Bugün babası İbrahim Vurkun tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Samet Durmuş'un cenazesi önce Sarılar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Anne Zeynep Vurkun ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Zeynep Vurkun, "Samet'im evine hoş geldin. Sen böyle mi gelecektin? Bu çok acı oldu" diye ağıt yaktı. Samet Durmuş için daha sonra ikindi vakti Sarılar Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Atilla'nın kıldırdığı cenaze namazına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, Samet Durmuş'un ailesi, yakınları ve komşuları katıldı. Cenaze namazında konuşan müftü Atilla, İslam dininde şehitliğin iki türlü olduğunu belirterek, "Savaştaki şehitliğin yanında suda boğulanların da hükmi şehit sayılır. Bu nedenle Samet Durmuş da şehit olarak nitelendirilebilir" dedi.

ANNESİ KADINLARLA SAF TUTTU

Anne Zeynep Vurkun ve diğer kadınların da saf tuttuğu namazın ardından Samet Durmuş'un cenazesi daha önce doğum sırasında yaşamını yitiren ikiz kardeşlerinin yanına defnedildi.

Bıçakla yaralama şüphelisini, linçten polis kurtardı



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otopark yüzünden çıkan kavgada Mustafa Kavlak'ı (44) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan Halit C., sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede yaralının öfkeli yakınlarının saldırısına uğradı. Polis, saldırganları güçlükle uzaklaştırırken, takviye ekip istendi.

Olay, dün Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Kavlak ile Halit C. arasında iddiaya göre otopark yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit C., otomobilinden aldığı bıçakla Kavlak'ı karın bölgesinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Halit C., olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken, Kavlak, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren Mustafa Kavlak'ın, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın akrabası olması nedeniyle bugün sendikanın Çerkezköy'deki üyeleri ziyarete gitti. Bu sırada gözaltında bulunan Halit C. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis tarafından aynı hastaneye götürüldü. Kavlak'ın yakınları ve sendika üyeleri, Halit C.'yi görünce üzerine saldırdı. Polis, saldırganları güçlükle uzaklaştırırken, takviye ekip istendi. Halit C., hastane içine alınıp sağlık kontrolünden geçirilirken, dışarıda Kavlak'ın yakınları ve sendika üyeleri çıkışını bekledi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan Halit C.'ye dışarıda bekleyenler tekrar saldırdı. Halit C., güçlükle polis aracına bindirilirken, öfkeli kalabalık polis aracına vurup, içindeki şüpheliyi darp etmeye çalıştı. Polis aracı bölgeden hızla uzaklaştı. Adliyeye götürülen Halit C. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bakan Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet tarihi boyunca en çok öğretmen atamasının AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını belirterek, "Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Gaziantep'in eğitim sorununun 2018- 2019 döneminde çözüleceğini aktaran Yılmaz, şöyle dedi:

"Hükümetimizin bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Bizden önce, savunma ve sağlıktan sonra eğitim gelirdi. Ama şimdi eğitim bir numara. Eğitime 134 milyar 700 milyon liranın üzerindeki bir kaynağı, yani bütçemizin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 2002'de ayrılan miktar 10,5 milyar bile değildi. Yüzde 10'una bile tekabül etmeyen bir miktardan, miktar olarak 12 katının üzerine çıktık. Bu yatırımlarla sadece bizim bakanlığımız döneminde 281 binin üzerinde derslik yaptık. Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi, derslik başına düşen öğrenci sayısının ne kadar önemli olduğunu bilen illerden biri Gaziantep'tir. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen atadık. Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede, bu kadar öğretmen ataması hiçbir dönemde olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Ama biz 584 bin öğretmen atadık. Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 584 bin artı 25 bin yaklaşık 610 bine yakın öğretmenimizi biz istihdam etmiş oluyoruz. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanan öğretmenlerdir."

GÜL: GELECEĞİN TEMİNATI, EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye'nin mutlu ve müreffeh geleceğinin teminatının eğitime yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek, "Her okul, her açıdan değerlendirirsek bizim geleceğimiz için çok güçlü bir teminat anlamına geliyor. Türkiye'nin sağlam, mutlu ve müreffeh geleceğinin teminatı eğitime yapılan yatırımlardır. Türkiye'de AK Parti öncesi, 2002 öncesinde eğitime yapılan yatırımları anlattı Sayın Bakanımız. Elbette daha iyisini yapmak istiyoruz. Ama 16 yılda bu kadar yapabildik. Gaziantep'in en büyük meselesi eğitimde, istenilen seviyeye ulaşacağız. Gaziantep'i eğitimde parlayan yıldız yapacağız. Nasıl ekonomide birinciysek, inşallah eğitimde de önümüzdeki dönem birinci Gaziantep'e olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları okulun sınıflarını gezdi.

350 BEKÇİ TÖRENLE YEMİN ETTİ

Bakanlar Gül ve Yılmaz, buradaki törenin ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen 350 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin törenine katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin, huzur ve güven adası olduğunu belirterek, "Bekçilerimiz inşallah huzur getirecektir. Mallarımız, sizin mallarınız. Şehirde huzur ve güven denildiğinde akla önce bekçi gelir. Ola ki o mahallede bir sıkıntı oldu, polisten önce gitmesi gereken bekçidir. Şimdi görüyorum bekçilerin hepsi genç, mert, kartal, civanmert. Yarından sonra bekçilerimiz Gaziantep'in güvenliğine huzur, esenlikler katacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise bekçilerin önemine dikkat çekerek, kimsenin Türkiye'yi diz çöktüremeyeceğini kaydetti. Bakan Gül, Türkiye'nin 80 milyon bir ve kardeş olduğunu ifade ederek, "Hepimizin çocukluğunda, gençlik çağlarında bekçiler güven ve huzurun adresi olmuştur. Esnafımız dükkanını kilitlediğinde rahat uyuyacak. Çünkü bekçilerimiz görevde olacaklar. Çocuklarımızı uyuşturucu müptelası yapmak isteyen o alçakların da karşısında bekçilerimiz duracak. Yanı başımızdaki hadiselere baktığımızda Türkiye 80 milyon bir ve beraber, kardeşçe, el ele, birlikte hayatını sürdürmektedir. Birliğimizi bozmak isteyen hainlere; terör örgütlerine, PKK'ya, YPG'ye, DEAŞ'a, FETÖ'ye göz açtırmayan emniyet güçlerimiz, kolluk kuvvetimiz ve en önemlisi milletimiz teröre Türkiye'yi diz çöktürmedi. Hiçbir kimse huzurumuzu bozamayacak. Allah'ın izniyle Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenler, ay-yıldızlı bayrak karşısında diz çökmeye mahkum olacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlanan 350 çarşı ve mahalle bekçisi, birlikte Polis Marşı'nı okuyarak yemin etti. Dereceye girenlerin bakanlar tarafından ödüllendirildiği tören bekçilerin havaya kep atmasıyla sona erdi.

