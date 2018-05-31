DHA YURT BÜLTENİ-14

Tokat'a şehit acısı düştü

KUZEY Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonrası şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) acı haberi Tokat’ıta yaşayan ailesine ulaştı.

Kuzey Irak'ın Tepe bölgesinde operasyon düzenleyen askerlere yönelik saldırıda şehit düşen 3 askerden evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Duran-Rabia Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Seyfettin Turan Aktaş’ın şehadet haberini ailesine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu ve askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Yarın kente getirilmesi planlanan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesi ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Tokat'ta toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin evinden görüntüler

-Babası ve yakınlarının yaşadığı üzüntü

-Bayrak asılması ve taziyeye gelenler

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT ()

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Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (2)

VALİLİKTE STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Giresun Valiliği’nde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, ülke ekonomisi üzerinde ortaya atılan yalanlar ve senaryoların FETÖ üst aklının yurtdışındaki plan ve kurguları olduğunu söyledi. Yıldırım, “Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar. Milli şairimiz Mehmet Akif’in dediği gibi; ‘kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şuhüda. Canı, cananı bütün varımı alsan da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’ İşte biz Türk Milleti olarak, bağımsızlığımıza, bayrağımıza, vatanımıza böylesine düşkün bir milletiz. Küresel güç odakları, onların piyonları diyor ki; ‘Türkiye’de 2018’de büyüme yüzde 2 olacak’. Bir başkası çıkıyor diyor ki; ‘Türkiye’de büyüme yüzde 5’in üzerinde olacak. Yani birbirlerini düzeltmekle meşgul oluyorlar. Bizi ne kadar çok düşünüyorlar. Yatıp kalkıp Türkiye’nin geleceğini düşünüyorlar. Bunlar geçen sene de aynısını yaptılar. Hatırlayın; ardı ardına not düşürmeler, büyüme tahminlerini yüzde 2’ye kadar indirdiler. Sonunda Türkiye bütün bu tahminleri alt üst etti, yüzde 7.4 büyümeyi gerçekleştirdi. Milletin alın teriyle bunu başardık. Bu sene de farklı olmayacak. Önümüzdeki Haziran’ın 10’unda ilk 6 ayın büyüme rakamı açıklanacak. Orada da yüzümüzü güldürecek bir büyümeyi hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

‘FIRAT’IN BATISI TAMAM, DOĞUSU DA AYNI OLACAK’

Suriye’de PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek ülke olduklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Baktık içeride temizlik yapmak, huzuru, güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal emniyetini teminat altına almak mümkün olmuyor. Ne kadar yapsak aşağıdan yenileri geliyor. Bu sefer ‘yerinde bu işi halledelim’ dedik. Fırat Kalkanı, Afrin Harekatını gerçekleştirdik. Bu küçük bir iş değil. Ordumuzun 15 Temmuz’da yaşadığı olaylardan sonra bu yapılan çok büyük bir iş. İki tane süper gücün arasına hançer gibi girip, o alanı temizleyeceksiniz. Bu önemli bir karar, önemli bir iş. Böylesine cesur kararları da memleket sevdası olan, vizyonu olan liderler yapar. Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi yapar. Bu kararı aldık ve güney sınarlarımızda tesis edilmeye çalışılan bu terör çemberini kırdık. Şimdi Fırat’ın batısı tamam, doğusu da aynı olacak. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında ABD olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu. Şimdi Menbiç konusunda da ısrarımız sonrası bu noktaya geldi ve burnundan kıl aldırmayanlar şimdi ‘gelin bu işi oturup konuşalım’ diyor. Bu süreçte büyük gayretler oldu. Görüşmeler oldu ve bir noktaya geldik. Türkiye’nin yeni dönemde güçlü iradeye, iktidara ihtiyacı var. Bu işlerin üstesinden gelmek başka türlü olmaz. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar? Türkiye etliye, sütlüye karışmasa, sessiz olsa, birileri konuştuktan sonra konuşsa, sonunda da siz en iyisini bilirsiniz dese Türkiye’ye kimse bir şey yapmaz. Ama Türkiye, Türkiye olmaz. Türkiye’nin bir imparatorluk geleneği var. İstiklaline aşık bir milletten bahsediyoruz. Şartların en zor olduğu zamanlarda bile küllerinden yeniden dirilmiş bir milletten bahsediyoruz”

Giresun’da Eğribel tünelinin yapımının sürdüğünü ifade eden Yıldırım, “Nurettin Canikli Eğribel tüneli diye diye başımızın etini yedi. Eğribel’i düzlettik” dedi.

‘İNCE’Yİ ELEYİP ERDOĞAN’I SEÇECEKSİNİZ’’

24 Haziran’da yeni bir döneme girileceğini ifade eden Yıldırım, “Milletimizin desteğine talibiz. En iyi kararı siz vereceksiniz. Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. İnce’yi eleyip Erdoğan’ı seçeceksiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Hakan KABAHASANOĞLU / Giresun

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Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda toplam 187 şişe sahte içki ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bir şebekeyi takibi aldı. Sevkiyat yapmak için 30 Mayıs günü yola çıkan hafif ticari aracı takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Her anı kaydedilen operasyon sırasında aracı durduran ekipler, M.A.K. ve H.A. adlı iki kişiyi gözaltına alırken araçta yapılan aramada, 187 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkilerin üzerinde bulunan bandrollerin, etiketlerin ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.

İki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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KOM şube dış plan görüntü

Aracın takibi

Diğer polis aracının aracın önünü kesmesi

Polislerin sürücü şahsı etkisiz hale getirmeleri

Araç içinden çıkan alkol şişelerinden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, ()

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Hacer Nine 84 yaşında okuma-yazmayı öğrendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta okuma yazma öğrenen 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı'ya düzenlenen törenle Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından okur-yazarlık sertifikası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'de başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Nazilli Halk Eğitim Merkezi tarafından da okuma-yazma kursları açıldı. Kurslara yılbaşından bu yana 300 kişi katıldı. 3 ay süren kurslar sonucunda okumayı öğren 120 kursiyere okur -yazar belgesi verildi. Kurslardan son olarak mezun olan kursiyerlere Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nin alt katında bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle okur-yazarlık sertifikaları dağıtıldı. Törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Turan, Nazili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, kurs öğretmenleri ile kursiyerler katıldı. Kursiyerler arasındaki 84 yaşında okuma, yazma öğrenen Hacer Büyükyapıcı büyük ilgi gördü. Büyükyapcı'ya okur-yazarlık sertifikasını Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük verdi. Kaymakam Küçük, Büyükyapıcı'yı ilerleyen yaşına rağmen kursa katılarak örnek olduğu için kutladı. 84 yıl sonra okama yazma öğrenen Büyükyapıcı ise mutluluğunu, "Kursumuz çok güzel geçti. Hiç zorlanmadım. Daha önce okuma yazma bilmediğim için birçok işimde başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyordum. Artık her şeyi kendim yapabilirim" sözleriyle dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaymakam İbrahim Küçük'ün 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı'ya okur-yazarlık sertifikasını vermesindeng örüntü

-Diğer kursiyerlere sertifikalarının verilmelerinden görüntü

-84 yaşında okuma yazma öğrenen Hacer Büyükyapıcı'nın duygularını dile getirmesi

-Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (2)

ARAKLI MİTİNGİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of ilçesindeki Hükümet Konağı açılışı ve mitingin ardından geldiği Araklı ilçesinde de düzenlenen mitingde konuştu. Partisinin Trabzon Milletvekili adaylarını tanıtan Bakan Soylu, hükümetlerinin Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım ile projeleri de sıraladı.Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirten Bakan Soylu, terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Yılbaşından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların içinde örgütün üst düzeyinde yer alan da var. Bizim evlatlarımız sayesinde bu yıl içerisinde 33 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 ayda kırmızı listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getirildi, evlatlarımız şaşkına çevirdiler. Sadece bu konu da değil, uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya, bizde onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 uyuşturucu satıcısı yılbaşından itibaren cezaevine girdiler, tutuklandılar. Nefes aldırmıyoruz. Ne PKK'sına, ne DHKPC'sine, ne DEAŞ'ına, ne FETÖ'süne nefes aldırmıyoruz. Güvenlik güçlerimizin teşkilatlarını güçlendiriyoruz" dedi.

'KAÇACAK DELİK BULAMAYACAK'

Bakan Soylu, İsrail'in Türkiye'ye insansız hava aracı vermediğini anımsatarak, Türkiye'nin artık insansız hava aracını kendisinin ürettiğini ve kimseye bu konuda muhtaç olmadığını da kaydetti. Güvenlik güçlerinin elinde bulunan silahlı insansız hava aracıyla dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Bunlar kaçacak delik bulamayacak. Nereye kadar kaçacakçalar" diye konuştu.

'YAZIKLAR OLSUN'

Bakanı Soylu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na olan tepkisini sürdürdü, "Yazıklar olsun" ifadesinde bulundu.

Bakan Soylu, kalabalıktan seçimlerinde bölgeden rekor oy beklediklerini ve sandıkları tıka basa doldurmalarını isteyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miting detayları

Süleyman Soylu konuşması

Haber: Fatih TURAN Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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