DHA YURT BÜLTENİ-14

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (4)

'EŞİM İKİZ DOĞURACAK DİYE İZİN ALMIŞ'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine dün personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Fadime Ç., Fazlı Ç. (40) ve Emine Ö.'nün (23) Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor. Şüphelilerden Fazlı Ç.'nin 3 yıldır Çay İlçesi Pazarağaç Belde Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalıştığı belirtildi.

Belde Belediye Başkanı MHP'li Adem Bulut, şüphelilerin, beldedeki evlerinde sabaha karşı polis ekiplerince gözaltına alındığını söyledi. Şüphelilerin önce Çay İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğünü anlatan Başkan Bulut, Fazlı Ç.'nin 3 yıldır kepçe operatörü olarak belediyede çalıştığını kaydetti. Fazlı Ç.'nin dürüst ve çalışkan bir insan olduğunu belirten Başkan Bulut, "Olaya karışan Fadime Ç., Fazlı'nın yengesi. Emine Ö. ise nikahsız eşi. Emine Ö. Ispartalı. Fazlı Ç., 10 ay önce kendisini düğünde görmüş, beğenmiş. Kadın yeni boşanmış. İkisi dini nikahla yaşamaya başlamış" dedi.

'EŞİM İKİZ DOĞURACAK DİYE İZİN ALMIŞ'

Fazlı Ç.'nin, dün sabah makamına geldiğini söyleyen Başkan Bulut, "Bana 'Başkanım karım hamileydi. İkiz bebek bekliyorduk. Şu an doğum yaptı. Afyonkarahisar Devlet hastanesi'nde' dedi ve izin istedi. Ben de 'Tabi git oğlum' diyerek izin verdim. Akşam yengesi Fadime Ç.'nin evine bir çocukla dönmüşler. Nereden bilinirdi ki çocuğun çalıntı olduğu. Tahminim Emine Ö. doğum yapmadan düşük yapmış. Ailesine 'Çocuğum oldu' diyerek bu yalanı söylemiş olabilir. Gerekli ifadeler verildi" diye konuştu.

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), ()

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Çanakkaleli 100 öğrenci, Diyarbakır'da (2)

ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında, Çanakkale'den Diyarbakır'a gelen 100 öğrenci, kentteki gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Çanakkale'den gelen çocuklar, Vali Güzeloğlu'na çiçek ve plaket verdi. Ziyaret sırasında konuşan Vali Güzeloğlu, "Çanakkale çok özel bir belde, ülkenin ve milletin kuruluş ile kurtuluşuna giden yolda çok büyük bir öneme sahiptir. Yedi düvele karşı bu ülkenin evlatları her bir köşesinden gelerek mücadele etti. Aynı iman ve kararlılıkla aynı cephede dünya tarihini değiştirdiği ve dönüştürdüğü yerdir Çanakkale" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, çocuklara Diyarbakır hatırasının olduğu hediyeleri takdim etti.

Görüntü dökümü:

-Valilik makamı

-Vali ve çocuklar

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Hediyelerin verilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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Edirne'de Eski Cami, 5 bin çiçekle donatıldı

EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkarak, Eski Cami'yi gül ve karanfil olmak üzere 5 bin mevsim çiçekleriyle donattı.

Edirne'de 1403 yılında Sultan 1'nci Süleyman tarafından yapımına başlanan ve 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet, tarafından tamamalanıp ibadete açılan Eski Cami, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, caminin 'mevsim çiçekleriyle donatılmış' yazması nedeniyle 5 yıldır geleneksel olarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami, mevsim çiçekleriyle donatıyor. Bu yılda Vakıf Haftası nedeniyle camii gül ve karanfil başta olmak üzere, 5 bin adet mevsim çiçeğiyle donatıldı. Vazo ve halı üzerine konulan çiçekler arasında saf tutan cemaat namazlarını kılıp ,ibadetlerini yerine getirmesinin ardından cemaate pilav ayran dağıtıldı. Etkinliği sonunda ise Edirne Mehteran takımı camii avlusunda mini konser verdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, 5 yıldır bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Edirne Eski Cami de 5 yıl önce başlattığımız geleneğimizi devam ettiriyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şu şekilde bahsediyor, 'öyle bir ulu camidir ki' yazılarından bahsettikten sonra caminin 'mevsim çiçekleriyle donatıldığından' bahsediyor. Bizde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Vakıf Haftası'nda Cuma gününe denk gelen gününde, camiyi mevsim çiçekleriyle donatıyoruz. Böylece vatandaş camiye girdiğinde çiçek kokularını alabiliyor. Yüzyıllar önce başlatılan geleneği yaşatmış oluyoruz. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugün burada 5 bin adet mevsim çiçeğini temin ettik. Gül ve karanfil başta olmak üzere. Bunları safların arasına yerleştirerek, camimizin hoş güzel kokuya büründüğünü sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiçeklerden genel detay

Camii içinden detay

Osman Güneren ile röp.

Pilav dağıtımı

Mehteran takımı konseri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Afrin'den Ordu'ya dönen PÖH'ler törenle karşılandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 21 Şubat tarihinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Özül Harekat Şube Müdürlüğü'nden Afrin'e gönderilen 22 kişilik Polis Özel Harekat (PÖH) timi Ordu'ya geri döndü.

Afrin'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılarak tekrar Ordu'ya geri dönen PÖH timi, Valilik önünde törenle karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve meslektaşları ile yakınları tarafından karşılanan PÖH timi için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Operasyondan başarıyla dönen PÖH timini kutlayan Vali Seddar Yavuz, “Kardeşlerimiz böylesine kutlu bir yola çıkmış, bu kutlu yoldan da görevlerini hakkıyla yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun, onları yetiştiren annelerden, babalardan da Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devletini terörle, terör örgütleri ile terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıyayız. Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Aziz Türk Milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkaracak, ellerini kıracak, güç ve kudrete sahibiz. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir, hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

-Görüntü Dökümü

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-Vali Seddar Yavuz'un konuşması

-PÖH timini karşılamadan görüntü

-Karşılamadan detay görüntü

(SÜRE: 3.51 Dk ) (BOYUT: 225 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-

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Yolcu otobüsü ışıklarda bekleyen çöp kamyonuna çarptı: 9 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonuna arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Milas- Söke Karayolu 23 Nisan Bulvarı Balçık Kavşağı'nda meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a giden, Tamer İçinak'ın (39) kullandığı 06 FV 7212 plakalı yolcu otobüsü, trafik ışıklarında kırmızıda bekleyen Ali Özyılmaz'ın (39) yönetimindeki 35 EA 673 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Taner İçinak ile yolcular Haldun Bozkurt, Elif Altın, Hilal Fatma Altın, Halim Gazi Savaş, Erdal Ertaş, Mustafa Gökpınar, Hülya Batanoğlu ve Hüseyin Yağcı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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Para nakil aracı devrildi : 2 yaralı

ÇORUM’da para nakil aracının yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Çorum Mecitözü Elvançelebi mevkiinde bir bankaya ait parayı taşıyan Bayram İncesi yönetimindeki 34 FK 1339 plakalı zırhlı nakil aracı, Elvan Çelebi mevkiinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bayram İncesu ve Serkan Çil, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Saçılan paralar ise görevliler tarafından toplandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan araç

- Görevlilerin paraları toplamaları

- Detaylar

(SÜRE: 3 DK) - (BOYUT180 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()