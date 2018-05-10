DHA YURT BÜLTENİ-14

ODUNLUKTA TADİLAT YAPARKEN DEFİNE BULDU (2)

NİĞDE'de Niyazi Erez, evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu. Erez, bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti.

Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oturan Niyazi Erez, müstakil evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, kazılan bir alanda kese buldu. Kesenin içinden 308 parça sikke, küpe, yüzükten oluşan tarihi eser çıktı. Erez bulduğu tarihi eserleri Niğde Müzesi'ne götürerek teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarihi eserleri bulan niyazi erez'in tarihi eseri bulduğu yere gelmesi

- Tarihi eseri bulduğu yeri ile kazması

- Tarihi eserin bulunduğu yerden görüntü

- Tarihi eserleri bulan niyazi erez ile röportaj

- Tarihi eseri bulan niyazi erez'in müzeye girişi

- Tarihi eserlerden görüntü

(GÖRÜNTÜLER İLK HABERLE GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

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Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 2 ölü, 11 yaralı



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yapan araçlar

- Yerde cansız yatan kazazedeler

- İtfaiye ekibi detay

- Sağlık ekipleri detay

- Genel ve detay

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Direkteki yuvadan düşen leylek, tekrar yuvaya kondu

KONYA'nın Kulu ilçesinde aydınlatma direğinin tepesindeki yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvaya kondu.

Fevziye Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üstündeki leylek yuvasında bulunan yavru leyleklerden biri dengesini kaybedip, düştü. Toprak zemindeki otların üstüne düşen ve yara almadan kurtulan leyleği gören mahalle muhtarı Necmettin Kılıç, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Kulu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, düşen leyleği, itfaiye aracının merdiveniyle tekrar yuvaya koydu.

Görüntü Dökümü

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- Leylekten detay

- İtfaiye ekibinden detay

- İtfaiye ekibinin leyleği yuvaya bırakması

- genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU / KONYA ()

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Sporun gücü terörü yenecektir

DİYARBAKIR Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu eserin gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye'nin eseri olduğunu belirterek, "Buranın insanlarına böyle güzel bir eser kazandırdık. Sporun gücü terörü yenecektir. Terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nu gezdi. Bakan Bak'a gezisinde, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Cumali Atilla ve yetkililer eşlik etti.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ŞAHANE STATLAR YAPILDI'

Diyarbakır Stadyumu'nun 160 milyon liraya mal olduğunu anlatan Bakan Bak,"Bugün Diyarbakır için önemli bir gün. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu, Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapıyor. Bu güzel stadyum 160 milyon liraya mal oldu. Türkiye'nin her yerinde şahane statlar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. 34 tane yeni stadyum tamamlayacağız. Türkiye ve Türkiye Futbol Fedarasyonu, Euro 2024'e aday. Nisan ayı sonunda adaylık dosyasımızı teslim ettik. Eylül ayında karar verilecek."

'DİYARBAKIRSPOR'UN SÜPER LİGE DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Bu stadyumun büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye'nin eseri olduğunu belirten Bak, "Spor barışın dilidir. İnsanlarımız futboldan keyif alıyor. Diyarbakırspor'un Süper Lige dönmesini arzu ediyoruz. Buranın insanlarına böyle güzel bir eser kazandırdık. Sporun gücü terörü yenecektir. Bu noktada terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz. Diyarbakır'ın gençleri burada final oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin spordaki bu hamlesini çok önemsiyoruz. Diyarbakır halkının bu stadyuma sahip çıkmasını, burada yaşanan başarıları, Türk sporu için saymasını arzu ediyoruz. Bugün final oynayacak her iki takıma başarılar diliyorum. Güçlü, büyüyen, gelişen Türkiye'nin bir eseridir bu stadyum. Spordaki yatırımlarımızın bir yansımasıdır. Bu esere baktığımız zaman gurur duyuyoruz. Muhtemeşem bir atmosfer. Yürekten inanıyoruz, Euro 2024 Avrupa futbol şampiyonasını Türkiye'miz kazanacak. Bu noktada heyecanlıyız, gururluyuz. Çünkü eserlerimizi ortada. Böylesi stadyumlar seyirciyle güzeldir. Diyarbakır'ın gençleri inşallah burada çok daha güzel müsabakalar oynarlar. Barışın dilini, ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşarlar" dedi.

Bakan Bak, stadyumdaki incelemelerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın karşılanması

-Stadyumuda incelemeler

-Bakan Bak'ın açıklamaları

-Valilik ziyareti

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz, çocuklarla halat çekti

KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kentte düzenlenen 'Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklarla birlikte halat çekti.

Kırıkkale'de Başpınar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında yetenekli öğrencilerin seçimleri yapıldı. Daha sonraki etkinliklerde ise öğrenciler geleneksel sporlarla gün boyu hoş bir vakit geçirdi. Etkinliğe, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekci ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Yasin Özdemir ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Parkurda incelemelerde bulunan Vali Haktankaçmaz, 2016 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan proje kapsamında, Kırıkkale'den yetenekli sporcuların çıkacağını söyledi. Yetenek tarama uygulamasının 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapıldığını belirten Vali Haktankaçmaz, şunları söyledi:

"İlkokul öğrencilerimiz arasında yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecektir. Bugün burada öğrencilerimiz, çocuklarımız heyecanlı bir şekilde ölçüm yapılan yerlerde hünerlerini sergiliyorlar. Bu projenin ülkemize ve Kırıkkale'mize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İnceleme sonrası Başpınar Stadyumu'na geçen Vali Haktankaçmaz, burada düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği'ne de katıldı. Vali Haktankaçmaz daha sonra çocuklarla birlikte halat çekme oyununa katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yetenek taramasından görüntüler

-Çocuk oyunlarında vali halat çekti

-Vali ile röp

-Toplu çekim

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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Boyacıyı 200 liralık yemek borcu için öldürüp, evi ateşe vermişler(2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasan BÖLÜKBAŞ / Aksaray ()

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Anadolu Üniversitesi'nde bölünme eylemi



ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde yaklaşık 200 öğrenci, üniversitelerinin bölünmesi kararını protesto etti.

Yunusemre Kampusü'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde toplanan öğrenciler 'Üniversiteme dokunma, kampüsüme dokunma' yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Çeşitli sloganlar atan öğrenciler Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı girişine kadar yürüdü. Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay, Anadolu Üniversitesi'nin de bölünerek Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kurulacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir gece yarısı önerge sunulup komisyonda kabul edilen ve içinde üniversitemizin de bulunduğu 20 üniversitenin kurulması yönünde hazırlanan ve 16 üniversitenin bölünmesini içeren yasa, Mecliste de onaylandı. Akademik anlamda ve biz öğrenciler için herhangi bir faydası bulunmayan, sözde üniversite sayısını artırıp, aslında eğitimin içini boşaltan, öğrencilere ve akademisyenlere dayatılan kararın karşısındayız. Büyük emeklerle kazandığımız üniversitemizin, siyasi çıkarlar ve imara açılacak alanlar için peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu karar meclisten geçse de üniversitelerden, öğrencilerden geçmez. Kazanmış olduğumuz haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı direnmeye, bilimsel ve özgür akademiyi savunmaya devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan öğrenciler daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Öğrencilerin toplu halde çekilen görüntüsü,

-Öğrenciler slogan atarak yürürken,

-Üniversite girişindeki basın açıklaması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

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İcra tartışmasında baba ve 2 oğlunu vuran zanlı yakalandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve 2 oğlunun iddiaya göre bıçakla saldırması üzerine silahını ateşlerken, olayın ardından kaçtı. Baba ve 2 oğlu tedavi altına alınırken, Coşkun Ç. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde büfe işleten Coşkun Ç.'nin (54) dükkanına Ahmet H. ile oğulları Muhammet H. ve Bayram H. geldi. Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Ahmet H. ve oğulları Coşkun Ç.'ye bıçakla saldırdı. Tabancasını çıkaran Coşkun Ç. ateş açarak, Ahmet H. ile oğulları Muhammed H. ve Bayram H.'yi vurdu. Yaralanan Ahmet H., Muhammet H. ile Bayram H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Coşkun Ç., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Başiskele İlçesi Bahçecik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Coşkun Ç. eski kiracılarından yaklaşık 30 bin lira alacaklı olduğunu, bıçakla büfeyi bastıkları için silahını ateşlediğini söyledi. Coşkun Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Coşkun Ç.'nin adliyeye sevk edilmesi

-Detay

HABER-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT, ()