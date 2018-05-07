DHA YURT BÜLTENİ- 14

Karabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttı

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören 53 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri bugün yapılan törenlerle başladı. Demir Çelik Kampüsünde düzenlenen etkinlikte 53 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, şarkı söyleyip yöresel halk oyunları ve dans gösterilerini sundu. Tüm öğrenciler 'Erik dalı' türküsü eşliğinde oynayıp doyasıya eğlendi. Öğrenciler, ülkelerinin yöresel ürünlerini açtıkları stantlarda sergiledi. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi. Çeber ve Polat Teknokent'te masa tenisi oynadı.Vali Çeber öğrencilerin uyum içerisinde olduklarını belirterek, "Beni çok memnun eden hususlardan birisi de gelen yabancı öğrencilerimiz ve üniversitemizin tamamıyla birlikte kentimizin çok ciddi bir uyum içerisinde olması, birbirlerini çok çabuk özümsemeleri, benimsemeleri ve birbirlerine tam bir kardeşlik, hukuk anlayışı içerisinde sahip çıkmalarıdır. Sevgili konuk öğrencilerimiz, her biriniz bize ailelerinizin, ülkelerinizin emanetisiniz. Bu anlamda siz görmeseniz de, duymasanız da sorunlarınız ve burayla uyum ve yaşam standartlarınız anlamında takip etmeye çalışıyoruz" dedi. Prof. Dr. Refik Polat ise bu tür faaliyetlerle uluslararası öğrencileri daha yakından tanıdıklarını söyledi. Etkinliğin 5 gün süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin gösterileri

-Tüm öğrencilerin 'Erik dalı' oynaması

-Stantların gezilmesi

-Vali Kemal Çeber'in açıklaması

-Rektör Refik Polat'ın açıklaması

Süre:(05.28) Boyutu:(607 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Şehit onbaşının ismi okulda yaşatılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın ismi törenle okula verildi.

Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde yaptırılan okula Şehit Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın adı verildi. Şehit ismi verilen okulda düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehidin annesi Aynur, babası Mehmet Sağır, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu törende sık sık duygusal anlar yaşandı. Şehidin anne ve babasıyla birlikte kurdele kesen protokol daha sonra okulu gezdi. Açılış töreninde şehidin ailesi Şehit Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın fotoğrafını öperken gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Törene katılan protokol heyeti

- İstiklal Marşının okunması okulun kurdelesi kesilmesi

- Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulması

- Öğrencilerin sergisini gezen protokol

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()

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Boğa seyircilerin arasına daldı

Erzurum'un İspir ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen kafkasörde yarışan boğalardan biri rakibinden kaçınca izleyenlerin arasına daldı. Büyük bir şans eseri yaralanan olmadı.

Erzurum, Artvin ve Rize kent merkezi ve ilçelerden 170 boğanın çıktığı arenada heyecanlı ve renkli görüntüler yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişinin izleği güreşlerde toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı. Arenada karşılan iki boğa dakikalarca birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Bir süre sonra boğalardan biri arenanın dışına kaçanken güreşleri izleyen izleyicilerin arasına daldı. Bu sırada büyük bir panik yaşandı. Arenayı yöneten sunucu boğanın daldığı yere, "Yaralanan varmı ambulansı gönderelim" diye bağırdı. Vatandaşların ellerini sallayarak yok demesi üzerine boğa günleri kaldığı yerden devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boğa güreşleri

-Boğanın izleyiclerin arazına dalması

-Yapılan ananslar

(Süre: 1.02 Dk / 112 MB)

Haber-Kamera: ERZURUM, ()

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Manavgat'ta okul protokolü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayırsever Barut ailesi tarafından yaptırılacak okula ilişkin protokol imzalandı.

Manavgat Kaymakamlığı'nda Gündoğdu Düriye Duran İlk ve Ortaokulu'nun yıkılarak yerine 12 derslikli ilkokul ve ortaokul ile 2 derslikli ana sınıfı yapılmasına ilişki protokol imzalandı. Protokol imza törenine Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve hayırsever Barut ailesi adına Levent Barut katıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, ilçede hayırseverlerin eğitime yaptıkları yatırımın takdire şayan olduğunu belirterek, "6 aydır Manavgat'ta görev yapıyorum. 3- 4 yeni protokol imzaladık. Sayın valimiz de imzaladı, okey verildiğinde biz de imzalıyoruz" dedi. Manavgat'ın yapısı gereği eğitime yapılan yatırımların turizmle bağlantılı olduğunu aktaran Kaymakam Yiğit, "Bu sene turizm şahlanıyor. Veriler artmış, otelciler kendileri de söylüyor. Ciddi bir artış var. Kazanç bol olacak. O bol kazanç eğitime yatırım olarak dönecek" diye konuştu. Manavgat Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, ilçe genelinde sınıflarda öğrenci ortalamasının matematiksel olarak 28 olduğunu ancak kırsal kesimdeki okullar nedeniyle bunun yanıltıcı olacağını kaydetti. Sarıdemir, "İlçe merkezinde de şu anda 30- 35 arasında. Aşırı yığılmalı bir okulumuz yok. Ancak bunu 2'li eğitim olarak değil de normal eğitim olarak düşünürseniz bu defa dersliklerin alma şansı yok" dedi. Müdür Sarıdemir, tekli eğitime geçilmesi için Manavgat'ta 24 veya 36 derslikli 10- 11 yeni okula ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Hayırsever Barut ailesi adına protokolü imzalayan Levent Barut da yeni okul inşa etme fikrinin çok ani geliştiğini, okul müdürünün kendilerine okulda tadilat yapılması gerektiğini söylediğini anlattı. Yaptıkları değerlendirmede okulun tadilattan geçirilmesi yerine, yıkılarak yeniden yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Barut, "Biz sürüncemeye bırakılan işleri sevmeyiz. Özel hayatımızda da iş hayatımızda da hızlı hareket etmeyi severiz. Geçen cuma günü bunu konuştuk. Ben Erkan'ı (müteahhit) aradım. Şu işi konuşalım dedik. İş bugün buraya geldi" dedi. Levent Barut, mayıs ayı içerisinde mevcut okulun arsasına yeni okul inşaatı için çalışmaya başlayacaklarını ve ağustos sonunda okul binasını eğitim ve öğretime hazır halde teslim edeceklerini söyledi. Levent Barut, yeni yapılacak okul binasının yaklaşık 1500 metrekare kapalı alanda 2'si anasınıfı, 4'ü ilkokul 8'i de ortaokul olmak üzere toplam 14 derslikten oluşacağını anlattı. Konuşmaların ardından Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve Levent Barut arasında yeni okul binası yapımı konusunda protokol imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayır sever işadamı Levent Barut'un Kaymakam Mustafa Yiğit'in makamına gelmesi

-Kısa süreli sohbet

-Kaymakam Mustafa Yiğit'e yeni yapılacak okul binasıyla ilgili bilgi verilmesi

-Kaymakam Mustafa Yiğit'in açıklaması

-Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in açıklaması

-Hayırsever Levent Barut'un açıklaması

-Protokolün imzalanması

249 MB /// 02:10"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()