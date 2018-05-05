DHA YURT BÜLTENİ-14

1)YUNANİSTAN, KEPÇE OPERATÖRÜNÜ SERBEST BIRAKTI

EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Orestiada'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), bugün serbest bırakılarak, Türkiye'ye geldi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, 4 gün önce Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde önceki gün çıkarıldığı İlk Derece Mahkemesi'nde, 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırdı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi.

Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Alerik, daha sonra ülkeye pasaportsuz girdiği için işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, Orestiada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Alerik, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Edirne Belediyesi'nden giden bir heyet tarafından Orestiada Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Alerik'i burada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, annesi Zeynep, babası Nadim Alerik ile eşi oğlu Onur ve yakınları karşıladı. Alerik, yakınlarına sarıyarak hasret giderdi.

BANA İYİ BAKTI

4 gün boyunca Yunanistan'da tutulan Musa Alerik, gümrük kapısı içerisinde su şebekesi çalışması yaptığını belirterek, "Ben çalışma sahamın içine giderken Yunan tarafına gitmişim. Ben karşıdaki Yunan askerlerini, Türk askeri zannettim, yanlarında gittiğimde Yunan olduklarını anladım. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan kepçeyle onların tarafına geçmişim. Hiç bir tepki vermedim. Bana 'sen bir suç işledin, biz seni Yunanistan'a götüreceğiz'. Oraya gittim misafir gibi karşılandım, hiç bir kötülük görmedim. Yunan polisinden de, avukatlarımda yanımda bana destek oldular. Konsolosluk da yanımda oldu. Hiç bir sorunum yok. Allah'a şükür iyiyim. Oranın polisleri, herkes bana iyi baktılar. Beni misafir gibi karşılamadıklar, beni suçlu gibi görmedim, buna emin olun. En çok ailemi ve arkadaşlarımı özledim. Böyle bir hata yaptığımdan dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da da özür dilerim" dedi.

Alerik'in sarılıp elini öptüğü Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Alerik ve ailesini geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları söyledi:

"Gönül bu tür olaylar olmasın istiyor, maalesef zaman zaman yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederim. Olayın ilk anından bu yana sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yunan makamlarına da teşekkür ediyoruz, bize göre her kadar Musa'nın alınması doğru bir olay olmasa da. Burası tampon bölge, geçiş yolu herkes bu yolu kullanıyor. Orada Yunan askerlerin aceleci davranışı söz konusu. Ama sonuç itibariyle Yunan mahkemeleri üzerlerinde bir gölge olmadan kararını verdiler. Musa kardeşimiz orada dinlenmiş oldu. Türkiye ve Yunanistan çok uzun yıllardır, binlerce yıldır komşular. Bu komşuluk bundan sonra binlerce yıl devam edecek. Biz yine bu bölgede bakın bir örnek vereyim, geçen yıl kar yağdığında bizim belediyemizin greyderi Yunanistan gümrüğüne kadar giderek bu yolu açmıştı. Yine yaz aylarında sinekle mücadele kapsamında araçlarımız gidip orada ilaçlama yapıyorlar. Yunan makamlarının gene bir ihtiyacı olduğunda bizim araçlarımız bu çalışmaları yine yapacaklar. Kırgınlığımız söz konusu değil. Allah yardımcımız olsun." Alerik, daha sonra ailesi ile birlikte evine gitti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Yunanistan Orestiada polis merkezi

Musa Alerik'in araçtan inişi

Oğlu ve yakınlarının karşılaması

Ailesine sarılması

Alerik'in açıklaması

Yakınları ile buluşma

Başkanın elini öpmesi

Başkan Gürkan'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

============================================================

2)SEÇİM STARTINI YALOVA'DAN VEREN İNCE: BENİM DERDİM MEMLEKET (EK)

İLK MİTİNG YALOVA’DA

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ilk mitingini memleketi Yalova’da gerçekleştirdi. Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitabeden İnce, “Küçükken teyzem sormuştu, büyüyünce ne olacaksın diye. Milletvekili olacağım, başbakan olacağım dedim. O zamanlar cumhurbaşkanı sembolikti, böyle olacağını bilseydim cumhurbaşkanı olacağım derdimö dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı toplantıdan sonra Ankara’dan Yalova’nın Elmalık köyündeki evine geldiğinde eşiyle arasında geçen diyaloğu da aktaran İnce, “Eşim sordu, nasıl hissediyorsun kendini, heyecanlı mısın diye. Biraz heyecanlı olduğumu söyledim. Korkuyor musun dedi, hayır dedim. Kazanacağına inanıyor musun dedi, evet dedim. Peki tanımlasan kendini nasıl tanımlarsın dedi. Ben de ‘80 milyonun yükü omuzlarımda öyle bir sorumluluk hissediyorum’ diye tanımlarım dedimö diye konuştu.

TBMM’de grubu olmayan siyasi partilerin cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmek için 100 bin imza toplamak zorunda olduğuna değinen Muharrem İnce, “Niye? Zorlaştırmak için. Kendisi devletin uçağına, helikopterine binecek, örtülü ödeneceği kullanacak. Meral Akşener’e imza vermek isteyenlere FETÖ’cü diyecek. Saadet Partisi’ni karalayacak, CHP’ye iftira atacak, Selahattin Demirtaş’ı hapse atacak. Böyle yarış olur mu? Buradan ilan ediyorum, CHP üyelerine talimat veriyorum, vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Akşener’e, Perinçek’e kim aday olmak istiyorsa gidin imza verin, demokrasi budur. HDP’nin dünya görüşüyle benim görüşüm bağdaşmaz, ben İYİ Partili de değilim, ben Saadet Partili de değilim, ben sapına kadar CHP’liyim. Ama HDP’liler de, MHP’liler de, AKP’liler de, CHP’liler de, İYİ Partililer de bu memleketin evladıdır. Adil yarış yapacaksak, Meral Akşener’in imzasıyla, Doğu Perinçek’in imzasıyla uğraşma, Muharrem İnce’ye iftira atma; gel erkekça yarışalım, erkekçe. Demokrasi kendin için bir şey istemek değildir, demokrasi karşıdaki için bir şey istemektir. Ben dokunulmazlık konusunda ‘hayır’ oyu verdim, bugün olsa yine ‘hayır’ oyu veririm. Bunu yaparken Kürtlerin hoşuna gitsin diye yapmadım, bunu oy için yapmadım; bunu inandığım için yaptım. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Buradan ilan ediyorum; Aleviler, benim cumhurbaşkanlığımda haksızlığa uğramayacaksınız. Neden? Aleviler şehit oluyor, askere gidiyor, vergi veriyor. Devlet ise Alevilere yardım etmiyor. Olmaz böyle kardeşlik. Bir memleket adaletle yönetilir. Dolmabahçe’deki imam ‘Ben görmedim, yalan söylüyorlar’ dediğinde o imamı da savunmak bizim görevimizdirö dedi.

‘KENDİN İÇİN İSTEDİĞİNİ BAŞKASI İÇİN DE İSTEYECEKSİN’

Göreve gelmesi halinde önce içeride birliği sağlayacağını, Türklerle Kürtleri kol kola getireceğini, ülkücelerle de hiçbir husumetinin olmadığını söyleyen İnce, “Türk ile Kürt kol kola girecek. Çanakkale’de olduğu gibi yapacağım. Beraber olacağız. Biz Yalova’da ikinci belediye seçimlerini ülkücülerin katkılarıyla aldık. Onlar destek oldular bize. Benim MHP’ye ya da ülkücülere hiç bir husumetim yoktur. Tam tersine Yalova’da ikinci seçimlerde bize oy verdiler; görüşmeleri de ben yaptım. Ama Sayın Bahçeli, sen partiyi şehitlere kelle diyen, milliyetçiliği ayaklar altına alan birine yaslıyorsun, itirazım sanadırö diye konuştu.

‘TARİH 100 YIL SONRA TEKERRÜR EDİYOR’

İnce, şöyle devam etti

“Tarih 100 yıl sonra tekerrür edecek, Yalova yeniden Cumhuriyet’in yazlık başkenti olacaktır. Dün Yalova sokaklarında, rahmetli İsmail Cem’in, bizim milletekilimizdi, o zaman ilçeydik, onların milletvekili olduğu dönemlerde ben de genç öğretmen olarak onların broşürlerini dağıttığımı hatırlıyorum. 15 yaşından beri CHP’ye sevdalı biri olarak dün ilk kez rozetimi çıkardım. O rozeti Allah’ın izni ile 80 milyonu kucaklamak için çıkardım. Tek olan şey herkesindir, bayrak tektir, bayrak Diyarbakırlınındır, Edirnelinindir, 80 milyonundur. Vatan tektir, Atatürk hepimizin kurtarıcısıdır. Tektir. Cumhurbaşkanı da tektir. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olur. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. O sarayda asla oturmayacağım. Orayı ben aslında iyi bir emlakçı arıyordum satacaktım, ama milletvekilleri karşı çıktı, orayı bu ülkenin en yüksek puanı almış zeki çocuklarına üniversite yapacağım. Ben de cumhurbaşkanı olarak, Atatürk’ün oturduğu Çankaya Köşkü’nde oturacağım. Bu ülkede Cumhuriyet kurulduğunda demiryolunu CHP başlattı, fabrikaların temellerini CHP attı, kadına seçme hakkını CHP verdi, demokrasinin temellerini attı. Koalisyon kültürü beraber yaşamadır. Bu ülkede uzlaşmanın beraber olmanın ilk temellerini CHP attı. Hep birlikte bu milleti barıştıracağız, uzlaştıracağız; huzur gelecek.

‘YARIM DA OLSA HEMŞERİYİZ‘

Erdoğan diyor ki, kendisiyle yarım da olsa hemşehri oluruz, ‘Meydanlarda kapışacağız’. Baba tarafından Selanikli ana tarafından Rizeli bir ailenin çocuğuyum. Tek derdimiz memleket. Ben şuna bakıyorum, seni indirirsek dolar iner. Seni indirirsek euro iner. Seni indirirsek enflasyon iner, benzin fiyatı iner, mazot fiyatı iner, gübre fiyatı iner. Vallahi indirelim seni, ne olacak? Dünyada kavga etmediğin insan kalmamış. Herkesle kavga etmişsin, kimseyle bir araya gelemiyorsun. Yeni bir cumhurbaşkanı olsun, ben gideyim Putin’i karşısına sıfırlayalım, yeniden başlayalım. 3 Kasım 2002’de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan milletvekili değildi. Ben ondan kıdemliyim, artı Mart 2003’te milletvekili oldu, bir gün bile milletvekilliği yapmadan başbakan oldu. Ben 16 senelik milletvekiliyim, benim diplomam da var. Daha ne olsun? O sarayı diyorum, en yüksek puanı alan çocuklara vereceğim diyorum, neden? Aziz milletim, bu ülkeyi zeki çocuklar geliştirir. Ben bu şehirde fizik anlattım, mekanik anlattım, sizin çocuklarınıza iş bulmak için yetki istiyorum, aş bulmak için yetki istiyorum. Bu zeki çocukların neyine güveniyorum biliyor musunuz? Zekalarına, mizahlarına. Müthiş. Sosyal medyada bir şey gördüm süper, hani ev sahibi kiracıyı çıkarmak istediği zaman ‘Almanya’dan oğlum gelecek evi boşalt’ der ya, sosyal medyada şöyle yazmış; Yalova’dan ağabeyim gelecek sarayı boşalt. Böyle giderse, bu 50 günde ince hastalığa tutulur bunlar. Benim derdim bu milletin yüzünü güldürmek, bu milleti barıştırmak, bu milletin refahını yükseltmek. Benim derdim sizsiniz. Size 2 sözüm olsun. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, nereden gelirse gelsin, terörle kararlı, emin adımlarla en kararlı şekilde mücadele edeceğim kuşkunuz olmasın. İkincisi yolsuzluklarla mücadele. Pazartesi günü mal varlığımı Yalova basınına göndereceğim. 3 Kasım’da neyim vardı, 16 yıllık milletvekillim sonrası neyim vardı görün. Bir iki artış var, onlar da rahmetli babamdan kalan, yanlış anlamayın onları. Yetimin hakkını çaldırmayacağız.

NE YAPACAKSIN YALOVA’YA?

"Seni 5 kere milletvekili seçtik, hep muhalefetteydin, Yalova’ya da hizmet edemedin. Ne yapacaksın Yalova’ya diyeceksiniz şimdi" diyen İnce, "2018 bitmeden Taşköprü’de askeri havalimanını sivil ulaşıma açacağım. Tıp fakültemiz olacak. Bursa’ya gitmekten bıktınız, Yalova’da 2018’de olacak fakülte. Bunu başaracağız" dedi.

DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ?

"Hep birlikte bir büyük değişime hazır mısınız?" diye soran İnce şöyle devam etti: "Bu meydanlarda size bir şey söylettim. Ben ne diyorum, bana büyük adamlar lazım değil, bana büyük davaya inanmış insanlar lazım. Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasetçi bu kadar kalabalığa hitap etmedi. Haydi şimdi hep birlikte söyleyelim: Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nal, bir atı kurtarır. Bir at, bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit, memleketi kurtarır. Helal olsun sana Yalova.Mitinge katılım gösteren kalabalığa teşekkür eden Muharrem İnce, toplulukla birlikte ‘İzmir Marşı’nı söyledikten sonra alandan ayrıldı. Muharrem İnce'nin alandan ayrılırken, halkı selamladığı sırada elinin bozkurt işareti şekli aldığı görüldü.

Süheyla GÖZDERELİLER-Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,()

========================================================

3)DÜZCE OTLARI BEREKET FESTİVALİ

DÜZCE Otları Bereket Festivali'nde kadınlar doğada yetişen otlardan yaptıkları yiyecekleri tanıtarak, satışa sundu. Düzce'de doğada yetişen otlardan esinlenerek düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali'nin bu yıl 4'ncüsü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin başlangıcı nedeniyle Düzce Belediyesi ve Anıtpark arasında kortej düzenlendi. Korteje Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej sırasında Roman çocukların dansları büyük ilgi topladı. Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılarla oynayan Roman çocuklar korteje büyük eğlence kattı. Anıtpark'ta ise doğal ürünlerin sergilenmesi için stantlar kuruldu. Burada özellikle köylü kadınlar yaptıkları ürünleri hem sergiledi, hem de satışa sundu.

Festival hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Festival büyük ilgi görüyor. Belediye olarak stantlarımızı kurduk. Bütün ilçelerimizden vatandaşlarımız geldi ve ürünleri sergilemeye başladı. Halkımızın büyük ilgisi var. Büyük kaynaşma var. 1 ton kaldirik otu tüketileceği söyleniyor. Sadece kaldirik değil, birçok ot var. 40 çeşit değişik ot var" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Kortejden görüntü

Çocukların oynarken görüntüsü ve detaylar

Başkan ile röp

Alandan görüntüler

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

======================================================

4)NİĞDE’DE KİTAP FUARI AÇILDI

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. 13 Mayıs’a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nda 156 yayınevi ve 60 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak. Ömer Halisdemir Meydanında yapılan açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Şehirlerin büyüyüp gelişmesindeki ve tarihler boyunca varlıklarını sürdürebilmelerinde en büyük etkenlerden biriside mimarisi olduğu kadar kültürel yapısıdır. Kültürler ise bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. Biz ise o kültüre önceki kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü bir insan olmanın yegâne yolu okumaktır. Bu nedenle, kitaplara gereken değeri ve özeni göstermeli, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmalı, kitaba dokunmaktan ve okumaktan zevk alan çocuklar yetiştirmeliyiz. İlimiz Niğde genelinde 72 bin ilk ve orta, 22 bini aşkın üniversite öğrencimiz olmak üzere 100 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilere yönelik yıl boyunca çeşitli eğitim faaliyetleri ve bazı etkinlikler gerçekleştiriliyor fakat öğrenciler için en anlamlı ve faydalı faaliyet bu kitap fuarıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Belediyesi 3. Kitap Fuarı’n açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kitap Fuarı'nın dışından görüntü

- Fuar alanında gezen vatandaşlar

- Kitapları inceleyen öğrenciler

- Fuarın açılış töreninden genel ve detay görüntüler

- Niğde Valisi Yılmaz Şimşik'in konuşması

SÜRE:02'14" BOYUT:250MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, ()

=========================================================

5)AMASYA CEP TELEFONU HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

AMASYA’da bir ganyan bayiinden cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve polis tarafından otogarda gözaltına alınan Aslan M., (36) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün akşam saatlerinde Amasya'da meydana geldi. İddiaya göre, Kocacık çarşısında bulunan ganyan bayiine Menderes K.(53), cep telefonunu şarja taktı. Aslan M., isimli şüpheli, cep telefonunu alarak ganyan bayiinden koşarak kaçtı. Telefon sahibi durumu hemen Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis olayla ile ilgili çalışma başlattı. Amasya Otogarında yakalanan hırsızlık şüphelisi üzerinden Yasin S.'ye (31) ait ehliyet ve kimlik çıktı. Çalınan cep telefonu ise polis tarafından otogarın tuvaletinde bulundu. Hırsızlık şüphelisinin 20 ayrı dosyasının olduğu ve 6 farklı ilde ayrı dosyalardan 7 yakalama kararının olduğu ortaya çıktı.

ANKARA’DA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI, KOLU KIRILDI

Ankara’da motosiklet çalan ve kaza yaparak sol kolu kıran Aslan A., adliyeye kolu alçıda getirildi. Polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Aslan M., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Adliye binası dışından detay

-Hırsızlık şüphelisinin adliyeye getirilişi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 0:34-BOYUT 63,9 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-