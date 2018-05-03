DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Eroğlu'nun konvoyunda kaza: 1 öğrenci ve 2 polis yaralı

KÜTAHYA'da, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 1 öğrenci ile 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı Domaniçler kavşağında meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, çeşitli açılışlara ve temel atma törenlerine katılmak için Kütahya'ya geldi. Eroğlu'nun konvoyunda görev alan polis memuru Adnan Ayvazoğlu yönetimindeki 43 A 5948 resmi plakalı otomobil ile ortaokul öğrencilerini taşıyan Hakkı Çavuş'un kullandığı 43 S 0380 servis minibüsü çarpıştı. Kazada ekip otosu sürücüsü Ayvazoğlu ile aynı araçtaki komiser yardımcısı Murat Oflaz ve minibüsteki 1 ortaokul öğrencisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakan Eroğlu bölgeden geçtikten sonra meydana geldiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde;

-Polis aracının,

-Yaralıların ambulansta çekilen görüntüleri

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()

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Engelli raporuyla ÖTV indiriminden yararlanıp otomobil aldığı iddia edilen Rektör, FMF hastası çıktı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan hakkında, hak etmediği raporla ÖTV indiriminden faydalanıp otomobil aldığı iddia edildi. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Rektör Bircan, "2001 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde ehliyet almak için başvurduğum sağlık raporu sonucunda böyle bir sağlık raporu tanzim edildi. O raporu ben 2001 yılında aldım" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Cavit Bircan'ın kendisine bağlı üniversite hastanesinden 'engelli sağlık kurulu raporu' alıp, ÖTV indirimden faydalanarak otomobil aldığı öne sürüldü. Rektörle ilgili 'sahte rapor' aldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa şikayet yapıldığı ve Maliye Bakanlığı'nın inceleme başlattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hakkında çıkan iddialar ve haberlerle ilgili açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, şöyle konuştu:

"Doğuştan, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım. Yalan ve iftira dolu haberden dolayı özelimi açıklamak zorunda kaldım. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına yakalanan insanlar, bu hastalığı iyi bilirler. Bu hastalığın teşhisi bana 2000'li yıllarda kondu. Vücut sistemi o kadar çok hareket eder ki bir süre sonra kendine saldırmaya başlar. Benim sol diz ve sağ kalça tamamen tahrip olmuş. Bu hastalığa bir de romatizma hastalıkları eklendi. Bu kamuoyunun bilgisi dışında bir şey değildir. Herkes bildiği için benim saklamaya çalıştığım bir durum değil. ABD'de bir süre bulundum, sol dizimden defalarca ameliyat oldum. Doktorların bana söylediği şey "Hocam senin 50 metre dahi yürüyememen gerekiyor. Bununla ilgili tüm raporlarım var. Bunu söylemekten utanıyorum"

"SAĞLIK RAPORU İÇİN GİTTİĞİMDE ORTAYA ÇIKTI"

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, 2001 yılında Ankara Numune Hastanesi'ne ehliyet almak için başvurduğunda kendisine böyle bir sağlık raporu düzenlendiğini belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O raporu ben, 2001 yılında aldım. Daha sonraki süreç içerisinde ise bu raporlar zaman zaman yenilendi. Yani 'yok araba almış, yok ÖTV'den indirim almış ve raporu da sahteymiş' gibi bir algı yaratıldı. Bunlar, bizi küçük düşürecek şekilde yapıldı. Benim çekilen MR'ları bir görseler zaten durumu çok net anlayabilecekler. Sanırım ben yürürken, çökmemi veya tekerlekli sandalyeyle gelmemi bekliyorlar. Bizim de bu hastalığa karşı nasıl ayakta durduğumuzu isterlerse söyleriz. Şunu söyleyeyim; bu saldırı, bu saldırının arkasındakiler, bunun peşinde olanları biz biliyoruz. Hepsi takibimizde, dava süreçlerini de başlattık. Biz üniversitede çok ciddi çalışıyoruz. Çok şeyler başardığımıza inanıyorum. Bizim imajımızı zedelemeye çalışıyorlar. Onların buna gücü yetmeyecek. Yapmalarına da izin vermeyeceğiz. Tüm raporları yayınlayacağım. Benle ilgili ne özel bilgi varsa alsın kullansınlar. Bundan sonrada özür dilenmezse bütün davalar açılacak. Ben öğrencilerime söz vermiştim. Birkaç konuda daha dava açmıştım. Bu davayla birlikte o davaları da kazandığım taktirde öğrencilerime döner keserek ziyafet çekeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cavit Bircan röp; sağlık belgeleri fotosu:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Foça'da yenilikçi ve yaratıcı bilim insanları etkinliği başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde iki gün sürecek Yenilikçi ve Yaratıcı Bilim İnsanları etkinliği törenle başladı. Okul öncesi ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin yer aldığı etkinliğe, bölgedeki okullardan 600 çocuk katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzelman, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ortaklığı ve Foça Belediyesi'nin destekleriyle Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğin açışına; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Şube Müdürü Beyhan Gökdemir, İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, öğretmenler, öğreticiler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

İzmir merkez ve Beydağ ilçelerinden sonra 3'üncüsü Foça'da düzenlenen etkinlik kapsamında, istasyonlara ayrılan öğrenciler, 'Terlik mi Hayvan mı?', 'Balonlu Uçan Araba', 'Uçurmaya Hazırmısın', 'Kaçışan Arabalar', 'Kaz, Bul ve Gör', 'Sürüngenlerin Dünyası', 'Robot Hayvanlar', 'Akışkan Maddeler', 'Çılgın Balonlar', 'Elektriğin Gücü', 'Kayıp Buzlar' başlığıyla tanımladıkları deney ve çalışmaları konuklara uygulamalı olarak sundu.

İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişliğin, o ülkede verilen bilim eğitimiyle çok yakından ilişkili olduğunu belirterek, özellikle erken yaşlarda çocukların bilim ile tanışmasının önemine dikkat çekti.

Foça'daki bilim insanları etkinliği yarın (cuma) diğer grupların çalışmalarıyla devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Etkinlik salonundan görüntü

- Açılıştan görünümler

- istasyonlar ve yapılan çalışmalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı



AKSARAY merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün öğrenci yapılanmasında mahrem abi olarak görev yaptığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine Aksaray merkezli 20 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()

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