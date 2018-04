DHA YURT BÜLTENİ-14

HONAZ'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (EK)

DEPREM KORKUTTU

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Denizli merkezindeki binalarda depremi hisseden vatandaşlar, merdivenlerden koşarak aşağıya indi. Gazi Bulvarı'ndaki özel bir lisenin bulunduğu binada depremi hisseden öğrenciler, soluğu aşağıda aldı. Bazı kız öğrenciler, deprem nedeniyle fenalık geçirdi, öğretmenler ve diğer öğrenciler sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Merdivenlerden koşan bir kişiden

- Depremi hissedenlerden konuşmalar

- Vatandaşlardan görüntüler

- Bir öğrencinin fenalık geçirmesi ve sakinleştirilmeye çalışılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

=======================================================

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI İRFAN DİNÇ MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

ÇANKIRI'nın AK Partili Belediye Başkanı İrfan Dinç'in, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çankırı Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir kesintisiz yürüten İrfan Dinç yeni dönemde milletvekilliği adayı olma kararı aldı. Başkan Dinç, bugün saat 14.00'te belediye binasında mesai arkadaşlarının yoğun katılımı ile düzenlediği basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerin varoluş meselesi olduğunu ifade eden Başkan Dinç, “Dünya olağanüstü hal dönemine girmiştir. ABD’den Avrupa’ya, Rusya’dan Çin’e ve Ortadoğu’ya kadar yayılan yıkıcı bir dalga büyümektedir. Ülkemizin bütün çevresi cephelere dönüşmüştür. Suriye’de savaş içindeyiz. Ülkemize yönelik topyekûn saldırıları önleme çabasındayız. Bu 24 Haziran hadisesi bir seçim değil bir varoluş meselesidirö dedi.

Başkan Dinç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz açık bir saldırı idi. Türkiye’yi dağıtmak için planlanmıştı. Yenileri var, bırakmış değiller. Ekonomi ile vuracaklar, içerden operasyoncularla vuracaklar, güneyden ve batıdan vuracaklar. Türkiye direnecek. Onlar vuracak biz direneceğiz. 24 Haziran’da karar kılmak, tam anlamıyla ulusal güvenlik meselesidir. Seçimlerle seçim sonuçları, iç politik kaygılarla alakalı bir konu değil. Bu seçim ülkemizin yükselişiyle, büyümesiyle alakalı bir seçim.

Sayın Devlet Bahçeli, 7 Haziran’da bütün senaryoları kilitlemeseydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Kasım için erken seçim kararı almasaydı bugün rehin alınmış, hırpalanmış belki de parçalanmış bir ülkede yaşıyor olacaktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran da seçimle ilgili almış oldukları ortak karar 2019‘a ayarlı bütün senaryoları ellerinde patlatmıştır. Ülkemizin geleceği kurtarılmıştır.ö

Çankırı için gece gündüz çalıştığını söyleyen Dinç, bugüne kadar birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

Başkan Dinç, daha sonra milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti Çankırı İl Başkanlığı’na müracaatta bulundu. Dinç, vatandaşların tebriklerini de kabul etti.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Belediye Başkanı İrfan Dinç'in konuşması

Detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

=========================================================

'ATAK' HELİKOPTERİNİN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

ANTALYA'da düzenlenen şova dayalı ilk havacılık fuarında, Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ATAK helikopteri gösteri uçuşuyla nefes kesti.

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı'nda uçakların sergilenmesi ve gösterilerle devam ediyor. Gösteriler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde yer alan Türkiye'nin savunma sanayiindeki gururu ATAK helikopteri de gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları da gösterileriyle herkesi kendine hayran bıraktı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de şovlarıyla gövde gösterisi yaptı. S-70, AB 412 ve UH-60 model helikopterlerin katımıyla gerçekleştirilen personel atma ve kurtarma gösterilerinin yanı sıra yine Türkiye'de üç kurumun ilk defa birlikte yer aldığı helikopter şovları izleyenlerden büyük ilgi gördü.

29 Nisan'a kadar Antalya'da sürecek Eurasia Airshow'da uçuş gösterileri 28-29 Nisan tarihlerinde halka açık olacak.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Polis helikopterinden gösteri

- Polislerin helikopterden inişi

- Sahil Güvenlik Helikopterinin gösterisi

- Jandarma Helikopterinin Gösterisi

- Ukrayna uçağı Antonov'un gösterisi

- ATAK Helikopterinin gösterisi

- Türk yıldızlarının gösterisi

MB/ / 4.54' (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

=========================================================

FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAKTAN "HÜSN-Ü ŞEHADET' YÖNTEMİYLE KURTULUYORLAR İDDİASI

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi işadamları ile kamu kurumlarında çalışan bazı kişilerin güzel, iyi yönde tanıklık etme anlamına gelen "Hüsn-ü Şehadet" yöntemi ile terör örgütü üyesi olmaktan kurtarıldığını söyledi. Üçok, FETÖ/PDY ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini de kaydetti. Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığına gelen emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ/PDY ile mücadelede yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 yıllık bir zaman geçtiğine dikkat çeken Üçok, "Bu süreci değerlendirdiğimizde, mücadele eden bir Cumhurbaşkanı var, onunla birlikte hareket eden kendilerini adeta bu işe adamış olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde 100-150 savcı arkadaşımız var. Bu savcılarla beraber çalışan yaklaşık 1000 polis arkadaşımız var. Bunun haricinde FETÖ/PDY ile mücadele eden ben kimseyi görmüyorum. Şu an itibariyle özellikle kamu kurumlarını, bakanlıkları incelediğimizde şunu görüyoruz. Yaklaşık 12 bakanlıkla ilgili bir yayın yapıldı, 381 bin 300 civarında personel çalışıyor. Bunların 15 bini bugüne kadar kanun hükmünde kararname (KHK) ile FETÖ/PDY'den ihraç edilmiş, yani yüzde 4 civarında bir ihraç var. Bunun sebeplerini araştırdığımızda şunu görüyoruz. Eskiden PKK ile ilgili 'Sadece askerlerin mücadele etmesi yeterli değil devletin topyekün mücadele etmesi gerekir' diye söylenirdi. Şimdi de FETÖ/PDY ile sadece bu savcı arkadaşlarımızın, polis arkadaşlarımız mücadele ediyor. Aslında topyekün bir mücadele olması gerekiyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşları bu mücadelenin içinde olmalı" dedi.

"YENİ SİSTEM HÜSN-Ü ŞEHADET"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın geçen mart ayında "FETÖ borsası kuruldu" iddiasıyla TBMM gündemine getirip, FETÖ/PDY davalarından yargılanan işadamlarının serbest bırakılması için kurulan borsada milyon dolarların döndüğü ve danışmanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunları iletmediği iddialarına ilgili Adalet Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine dikkati çeken Üçok, kendisinin de bu konuda yeni bir yöntemle karşılaştığını söyledi. Bunun kamu kurumlarında, bakanlıklarda ve yine zengin iş adamları arasında uygulanan bir sistem olduğunu ve adına "Hüsn-ü Şehadet" denildiğine dikkat çeken Üçok, şunları söyledi:

"Hüsn-ü, güzel iyi kuvvetli demek. Şehadet ise şahitlik anlamına geliyor. Eğer sizinle ilgili makbul birisi hakkınızda Hüsn-ü Şehadet de bulunursa siz Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan, atılmaktan, yargılanmaktan, hakkınızda soruşturma açılmasından kurtuluyorsunuz. Bu yöntem şu an yaygın olarak bazı bakanlıklarda uygulanıyor. Bugüne kadar belki de binlerce kişi Hüsn-ü Şehadet yoluyla, FETÖ/PDY üyesi memur KHK ile ihraç edilmekten kurtuldu. Bir bakanlıkta 2017 Kasım ayında yaklaşık 40 kişi ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bunların Bank Asya'da para artışları vardı. Özellikle 2014 yılında Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmışlardı. Bunların aileleri hatta çocuklarının maaşlarında bile Bank Asya'da artış vardı. Bu 40 kişinin 35'i KHK ile ihraç edildi, 5 kişi ise aynı pozisyonda olmalarına rağmen görevlerine devam etti. Bir kısmı şu an halen devam ediyor, bir kısmı ise emekli oldu. Burada bu 5 kişi ile ilgili 'Makbul, muteber' kişiler dediğimiz kişiler geldiler, 'Bu adam iyidir, Fetullahçı değildir. Bu bizimle öğrenciyken, beraber aynı yurttaydık, işte şu cemaatin mensubudur' gibi sizinle ilgili Fethullahçı olmadığınıza dair Hüsn-ü Şehadet de bulunuyor, iyi şahitlik yapıyor ve siz bu sayede atılmıyorsunuz, hakkınızda soruşturma açılmıyor. Bununla ilgili bugüne kadar bana çeşitli bakanlıklarla kamu kurumları ile ilgili gelen birçok şey var."

HÜSN-Ü ŞEHADETTE BULUNANLAR KİMLER?

"Hüsnü Şehadet de bulunan kişiler kimler diye baktığımızda, ağırlıklı olarak bazı cemaatlerin ileri gelenleri yine bakanlıklarda, müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdürlüklerdeki genel müdür seviyesindeki kişilerin, üst düzey danışmanları sayabiliriz" diyen Üçok, şöyle devam etti:

"Özellikle kamu kurumları ve bakanlıklarda FETÖ/PDY ile mücadelede yaşanan aksamasındaki en önemli neden bana göre bu yöntem. İnşallah, bununla ilgili en kısa zamanda gereken önlemler alınır."

Üçok, FETÖ/PDY yargılamalarından bu Hüsn-ü Şehadet yöntemiyle KHK'dan kurtulmanın önüne geçildiğinin altını çizen Üçok, "Hüsn-ü Şehadet de paradan daha ziyade, cemaat ağırlığı, siyasi ağırlık, kişilerin o kurumdaki pozisyonun ağırlıkları etkili oluyor. Tabiki bunlar, az önce verdiğim örnekte gibi 40 kişinin tamamına Hüsn-ü Şehadet de bulunmuyorlar. Az sayıda kişi oluyor. Burada para dönüyor mu, dönmüyor mu onu bilmiyorum. Ama gerçek olan şu, bizim ülkemizde tabiri caizse, adamını bulduğunuzda FETÖ/PDY mensubu olmaktan da kurtulabileceğinizin en somut göstergesi. İnşallah bunun önüne geçilecek. Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamasından sonra bu FETÖ Borsası'nın önüne geçildiyse, bundan sonra da bu Hüsn-ü Şehadet'in önüne geçilerek, FETÖ/PDY yargılamalarında KHK ile ihraç edilmesi gerekenlerin kurtulmasının önüne geçilecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un açıklamaları

-Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un arşiv görüntüleri

(Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

=============================================================

AK PARTİ AFYON İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, belediye başkanları, ilçe ve belde başkanlarıyla teşkilat mensupları da yer aldı. İbrahim Yurdunuseven, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 'BU BİR YANLIŞ ANLAŞILMA MESAJI'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yurdunuseven, yönetim kurulu üyelerine gönderdiği mesajla ilgili konuştu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş'ın talimatıyla istifa ettiği yönündeki ifadelerin yer aldığı mesaja ilişkin Yurdunuseven şu açıklamayı yaptı:

"Yanlış anlaşılma olmuş. Bunu normalde talep eden biziz. İl başkanlığından istifa edeceğimizi ilettik. Oradaki istişarelerimiz, il başkanlığımızdaki istişarelerimiz ve ailemle yaptığım istişaremiz sonrası istifa etmeye karar verdik. Genel merkezin bize olumlu destekleri olmuştur. Bu bir yanlış anlaşılma mesajı ve böyle bir şey yok. Biz talepte bulunduk. Genel merkezimiz de olur verdi. Biz de istifa ettik. İnşallah hayırlı olur. Şu an milletvekili aday adayıyım."

'HİÇ KİMSENİN GARANTİSİ YOK'

muhabirinin telefonla ulaştığı Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise herhangi bir kişiye aday adaylığıyla ilgili talimat vermediğini söyledi. Ataş, "İl başkanlarımızın bazıları bize milletvekili aday adayı olma taleplerini iletti. Biz de il başkanlarımızın genel durumunu genel başkanımızla istişare ettik. Genel başkanımız da 'İl başkanları aday adayı olabilirler ve hiç birinin adaylık garantisi yok' dedi. Hatta hiçbir aday adayı ile ilgili genel başkanımız böyle bir garanti vermiyor. Yetkili kurullarda ve konjonktürde değerlendirilir. Kim en uygun aday olacaksa onlar aday yapılır. Biz de il başkanlarımıza genel başkanımızın müsaadesiyle tebliğde bulunduk" diye konuştu.

Yurdunuseven'in istifasının ardından il başkanlığını vekaleten İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hüseyin Sezen'in yürüteceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Parti binası dışından detay

- Toplantı salonundan detay

- İl Başkanı tebrikleri kabul ederken

- Salondan detay

- İl Başkanı röp

157.86 MB /// 01.24"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()