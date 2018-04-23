DHA YURT BÜLTENİ-14

Sınırda 23 Nisan coşkusu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Umurlu köyünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı. Sınırdaki öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı.

Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesindeki Umurlu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Köyde yaşayan aileler ile komutanların da izlediği minik öğrencilerin dans ve tiyatro gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, öğrencilerin söylediği şarkılar ve okulun folklor ekibinin gösterisiyle sürdürüldü. Etkinliği izlemeyene gelenler ise öğretmenlerle kol kola girip, halay çekti.

AHLAT'TA KÖY OKULUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Burcukaya Köyü İlkokulu'nda yapılan 23 Nisan kutlamaları da coşkulu geçti. Şiirlerin okunduğu kutlamalarda, öğrencilerin dans gösterileri, veliler ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalarda çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ŞEMDİNLİ(DERECİK)

-Umurlu köyü Orta okulundaki 23 Nisan etkinliğine gelenler

-Etkinlikte yapılan gösterilerden genel ve detaylar

-Etkinlikleri izleyen komutan ve veliler

-Halayların çekilmesi

-Detaylar

AHLAT

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-Yüzlerini boyatan çocuklar

-Dans gösterisi

-Öğrencilerin dans gösterilerini izleyen veliler

-Top taşıma yarışması

-Öğrencilerin patates toplama yarışması

-Bulaşık süngerleriyle su taşıma yarışması

-Detaylar

Abdullah KAYA- Halil ÜLKER/ŞEMDİNLİ (Hakkari), AHLAT (Bitlis), ()

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Forkliftten devrilen yükün altında kalan Afgan işçi öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde forkliftten devrilen malzemelerin altında kalan Afgan işçi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Kızılcıkorman mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste forkliftle taşınan malzemeler Nuraga Sahil'in üstüne düştü. İş arkadaşlarının çağırdığı 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde işçinin öldüğünü belirledi. İşçinin cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nuraga Sahil'in cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.

Soruşturma kapsamında tesiste çalışan işçilerin ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçinin cesedinin cenaze nakil aracına taşınması

Akyazı Devlet Hastanesi morgu önünden detaylar

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı eve baskın düzenlendi. Eğitilmiş polis köpeğinin de katıldığı operasyonda 10 kişi yakalandı. Bir polis memuru kaçan şüphelilerden birini yakalarken düşme sonucunda ayağından hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alılan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 47 gram skunk maddesi, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, bir miktar yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira para ele geçirildi.

Görüntü döökümü:

-Polislerin çektiği cep telefonu görüntülerinde;

-Özel harekat polislerinin bir eve girmesi,

-Eğitilmiş polisköpeğiin evdeki çekmecede uyuşturucu bulması,

-Uyuşturucun çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/

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Kanser tedavisi gören çocukların Vosvos'lu bayram coşkusu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Vosvos' diye bilinen otomobillerle şehir turu atarak eğlendi.

Kentteki 'Vosvos' tutkunları tarafından kurulan Zonvos Derneği üyeleri, bir günlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde ve BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocuklara ayırdı. Dernek üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk olarak Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara 15 araçla şehir turu attırdı. Ardından dernek üyeleri, kanser tedavisi gören çocukları, balon ve bayraklarla süsledikleri birbirinden renkli Vosvos'larla hastaneden aldı. 20 çocuk, otomobillerle şehirde gezdi. Araçlarda bulunan çocuklar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Çocuklar daha sonra polis eskortu eşliğinde Fener semtinde bulunan bir restorana götürüldü. Zonguldak Belediyesi ve Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte yemek yedi. Etkinlikle ilgili konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, "Biz onkolojide tedavi gören çocuklarımıza az da olsa moral verme adına, onlarla birlikte olmak için bu etkinliği yapıyoruz. Kent konseyi bize destek veriyor. Bu etkinlik uzun süre devam edecek inşallah. Çocuklarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Biz hep onların yanındayız. Bayram gününde onlara bir nebze mutluluk verebiliyorsak biz de mutlu oluruz" dedi. Zonvos Derneği Başkanı Melih Öztürk ise onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Sabah Sevgi Evleri'ndeki çocukları gezdirdik. Ardından onkoloji bölümündeki çocuklarımızla bir araya geldik. Vosvos'larla şehirde gezdiler, eğlendiler ve mutlu oldular. İçlerinde ilk defa Vosvos'a binen var. Geçen yıl bizle beraber olanlar var. Sadece bayramda değil, talep ettiklerinde onları alıp gezdiriyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Çocuklar gün sonunda Vosvos'larla birlikte fotoğraf çektirdikten sonra tekrar tedavi gördükleri hastaneye bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların vosvostaki görüntüsü

-Vosvosların hareket etmesi

-Konvoydan görüntü

-Çocukların Vosvosların restorana gelmesi

-Çocukların inmesi

-Vosvos kulüp başkanı Melih Öztürk ile röp.

-Muharrem Akdemir ile röp.

Süre: (7.07) Boyut: (796 MB)

Haber- Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Bakan Albayrak ve Bakan Kurtulmuş, Yalova’da cenaze törenine katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da ölen İlim Yayma Cemiyeti’nin eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur'un cenaze törenine katıldılar.

Yalova'da 94 yaşında ölen İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularından ve eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur için Yalova’nın merkez köylerinden Güneyköy’deki köy camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katılarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Törene ayrıca Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile akraba ve sevenleri katıldı.

Köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra Sungur, köy mezarlığına defnedildi. Her iki bakan da mezarlığa kadar gelerek burada dua okudu. Bakan Albayrak ve Bakan Kurtulmuş, mezarlıktaki törenin ardından Yalova’dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakanların camiden çıkışı

Bakanların yürüyüşü

Mezarlıkta dua

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Kemer'de Çocuk Şenliği

KEMER Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kemer Belediyesi Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tarafından başlatılan Kemer Belediyesi Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin üçüncüsü ilçe stadında yapıldı. Şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şişme oyun alanları, palyaço gösterileri ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen animatörlerin yer aldığı etkinliklere Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve çocukları İsmail ve Lavin Gül de katıldı.

Çocuklara uçurtma ve top hediye eden Başkan Gül, "Ata'mızın armağan ettiği en önemli 4 resmi bayramımız var. Onlardan biri ve ilkini yapıyoruz. Dünyada ilk defa çocuklarına bayram hediye eden o muhteşem insan Ata'mız ve onun bize bırakmış olduğu cumhuriyetin değerleriyle yaşıyoruz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza söylüyorum bayramınız kutlu olsun" dedi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan organizasyona sonraki dönemlerde de devam edeceklerini kaydeden Başkan Gül, "Önümüzde 19 Mayıs var. Yaş grubu biraz daha yüksek arkadaşlarımızla inşallah burada güzel bir eğlence yapacağız. Tabii arkasından 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımız var. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Hepsi düşünülerek yapılmış ve ülkemizin en sıkıntılı döneminde hem askerimiz, hem halkımız ve çocuklarımız, gençlerimiz için yapılan bu bayramların değerini ve önemini bugünlerde daha çok hissetmeye başladık. Bu sıcakta, bu güzel havada burada toplanan herkese teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Konuşmanın ardından alanı gezen Başkan Gül, herkesle selamlaşırken, çocukların da bayramını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocuk Şenliği afişi detay

- Şişme oyunlardaki çocuklar detaylar

- Atatürk posteri detay

- Pamuk şeker hazırlanması ve dağıtılması

- Şişme oyunlardan detaylar

- Başkan Gül ve ailesinin alana gelişi

- Çocuklarla fotoğraf çekilmesi

- Başkan Gül’ün sahneye çıkışı detaylar ve konuşması

- Hediyelerin dağıtılması

- Başkan Gül’ün ailesi ile birlikte alanı gezmesi ve şişme oyunlarda ailece el sallamaları

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (Antalya) ()

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Önce mevlit sonra kutlama

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Miralay Reşatbey İlkokulu'nda vefat eden öğretmenler için mevlit okutularak, helva dağıtıldıktan sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Okul yönetimi program öncesi 2 yıl önce vefat eden öğretmen Hasan Turinay ve geçen yarı yıl tatilinde vefat eden Tuncar Karakuş için mevlit okutarak, helva dağıttı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından 23 Nisan ile ilgili konuşma ve şiirler okunurken, halk oyunları ve skeçler sahnelendi.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, futbol dalında ilçe ikincisi olan Miralay Reşatbey İlkokulu futbol takımına kupa ve madalyalarını verdi. Emin Karaosman, "Ebediyete intikal eden, vefat eden öğretmenlerimizin unutulmaması, mevlit okutulması, rahmet dilenmesi çok güzel bir şey. İlkokulumuz için çok söz söylemeye gerek yok. Velilerimizin ilgi, alaka ve eğitime verdiği emeği takdirle karşılıyorum. Velilerin bu kadar istekli olmasından biz son derece memnunuz. Okulumuz biraz kalabalık ama birkaç yıl içerisinde bu sorun da çözülecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlit okunurken ve dua edilirken

- Öğrenciler dua ederken

- Helva dağıtımından

- Öğrencilerin 23 Nisan kutlamaları ve halk oyunu gösterileri

- İlçe Milli Eğitimi Müdürü Emin Karosman konuşması

- İlçe Milli Eğitimi Müdürü Emin Karosman'ın okul futbol takımına ikincilik kupasını takdiminden

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (Afyonkarahisar) ()

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