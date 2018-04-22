DHA YURT BÜLTENİ-14

1)TRABZON'DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNİ BASTI

TRABZON'da bir işyerinin balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışılıyor.

Olay, saat 16:30 sıralarında Uzun Sokak'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışıyor.

Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Fatih TURAN

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2)ÖNCE OTOMOBİLE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde ilerlemekte olan otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recep Dane idaresindeki 54 ZF 452 plakalı otomobil aynı yönde ilerlemekte olan Ali Kaya idaresindeki 06 BZ 4636 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılırken, 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Recep Dane ve beraberindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılardan görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Detay

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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3)DATÇA'DA, DOĞAYA KOŞTULAR

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilki geçen yıl 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla düzenlenen 'Run Datça' koşusunun ikincisi, 'Doğaya Koş' adıyla bugün yapıldı.

Datça'da bir grup genç tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğe, her yaştan profesyonel ve amatör 500 koşucu katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı. 5 kilometre koşusuna katılarak, başarıyla tamamlayan ortopedik engelli 40 yaşındaki Gülay Şabba herkesin takdirini topladı. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar koşu sonrası, Şabba'yı kutlayarak tebrik etti.

Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi paylaşan Ömer Oklu (1.22.42), Kevin Bora (1.27.23), ve Osman Duran (1.28.24) ile bayanlarda ilk üçe giren Benhür Öncel (1.41.57), Seher Sinem Berger (1.43.36) ve Şeyda Gül Akbulut'a (1.47.43) madalyaları, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından verildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 kilometre koşusunda, erkeklerde ilk üçe giren Çağlar Kasım (39.21), Muzaffer Taylan (41.44) ve Seyran Güneş (42.46) ile bayanlarda ilk üç dereceyi paylaşan Selma Akgün (46.24), Serpil Kurd (49.33) ve Çağla Şengör'ün (49.36) ödüllerini verdi.

Etkinliğin, 5 kilometre koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi paylaşan Enis Biter (16.26), Çağrı Yüksel (19.18) ve Sergen Çelik (20.48) ile bayanlarda ilk üçün sahipleri Ece Vahapoğlu (26.84), Gamze Yağmur Çakmak (28.41) ve Feride Ünal (29.41) madalyalarını, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş'un elinden aldı. Yarışmada ayrıca yaş kategorilerinde dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi.Datça Kaymakamı Vehbi Bakır törende yaptığı konuşmada; denizi, kumu ve güneşi güzel olan Datça'nın sadece yaz aylarında değil, yılın 4 mevsiminde her dakikası ile güzel olduğuna dikkat çekti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Datça'da buluşmak, Datça'da koşmak bir yarış değildir. Bugünü, ömrünüze bir gün daha ömür katacak gün olarak değerlendirin. Datça'nın güzelliklerini, gittiğiniz her yerde yakınlarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Run Datça etkinliğine katılan sporcuların 'Run Datça' sloganı atmalarından görüntü

-Koşudan görüntü

-Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ile röp.

-Datça'dan genel görüntü

-Ödül töreninden görüntüler

-21 km koşusunda dereceye girenlere Kaymakam Vehbi Bakır ödüllerini vermesi

-10 kilometre koşusunda ilk üç dereceyi paylaşanlara Belediye Başkanı Gürsel Uçar ödüllerini vermesi…

-5 kilometre koşusunda ilk üçe girenlere MUTSO Başkanı Bülent Karakuş tarafından ödülleri vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()



