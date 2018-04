DHA YURT BÜLTENİ -14

Kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, Ereğli Profesör Muammer Aksoy Caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. Bir yakınını hastaneye götüren 35 yaşındaki Ali Kantarcı idaresindeki 67 TK 289 plakalı hafif ticari araç ile 31 yaşındaki Tayfun Fenerci idaresindeki 67 TF 562 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Fenerci hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayfun Fenerci tedavi altına alındı.

Ali Kantarcı, "Hastam vardı. Hastaneye gidiyordum. Dörtlülerim yanıyordu. Sarıdan kırmızıya dönerken geçtim. Herhalde ona da yeşil yandı. Kaza oldu" dedi. Ali Kantarcı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Gül: CHP Genel Başkanı buyursun er meydanına gelsin

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde adaylığını açıklamamasını eleştirerek, "Karşı tarafta, 'er meydanı', 'hadi gelin', 'hodri meydan' diyenlerin bugün nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. CHP Genel Başkanı'nın da er meydanına gelmesi gerekiyor. Demokraside er meydanı da sandıktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY'ın temel atma törenine katılmak için Gaziantep'e geldi. Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle siyasi istikrarın kalıca hale geleceğini ifade ederek şunları dedi:

"Biz bu büyük projeleri yaparken petrol, doğal gaz, doğal kaynak mı bulduk? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetlerle gerçekleştirdik. İstikrarın kalıcı hale gelmesinin adı 24 Haziran seçimleri olacak. Vesayetin sandığa gömüldüğü, milletin istikrarının kalıcı hale geleceği günün adı 24 Haziran olacak. Uçağın önü havaya kalktı. Bu uçağı millet havaya kaldıracak. Milletimiz süper lige, yeni bir aşamaya kalkmış olacak. 2023, 2053 hedeflerimiz var. Ana muhalefetin vizyonu, hedefi yok. Milletimiz sayesinde bu hedefleri başaracağız. Ben buradan yargı mensuplarına da adalet çerçevesinde yapmış oldukları yargılamalar için teşekkür ederim."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, Gaziantep'in ülke ekonomisinde önemli bir rolü olduğunu söyleyerek kente yapılan yatırımlardan bahsetti. GAZİRAY projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın ortak olarak yaptığını belirten Arslan şöyle devam etti:

"Biz bu projeyi Büyükşehir Belediyemizle beraber yaptık. 1 milyar 100 milyon liralık projenin 580 milyon liralık kısmını biz, 520 milyon liralık kısmını belediye karşılıyor. İkisi hızlı tren yolcularına ait olmak üzere 6 hattan oluşacak. 2019 başında doğu kısmını açmış olacağız. Günde 100 bin kişiyi taşıma hedefimiz var. Hızlı trenle İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Adana, Konya ve Şanlıurfa'ya kadar gidebilmeli dedik. Ham maddeyi hedef pazarlara yetiştirmek için tren yolları gerekiyor. Bunun da limanlarla buluşması lazım. Demir yolu, bölünmüş yol ve karayollarıyla limanlara ulaştırıyoruz. Bunu yaptığımızda şehrin ekonomisi daha da büyüyecek. Gazianteplilerin çok önemsediği, denize kısa mesafede kavuşmak. İskenderun Limanı'ndan kısa sürede Hassa Tüneli'nin yapılması talebi vardı. Biz bu projeyi yatırım programına koyduk. 30 kilometre yolun 20 kilometresi tünel olacak. Mezarlık Köprülü Kavşağı'nı geniş, konforlu hale getireceğiz. 45 milyon liralık Yeşilvadi-TOKİ Kavşağı yapılacak. Musabeyli-Kilis 46 kilometrelik yol çalışmalarına bu ay başladık, 2 yıl içerisinde bitecek. Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolu önümüzdeki yıl bitiyor. Narlı-Karkamış yolunun ikmal ihalesi yapılıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolu çalışmaları başladı. Nurdağı-Osmaniye yolu bitiyor. Haziran ayından itibaren Gaziantep'ten Almanya'nın Köln, Münih, Hannover, Stuttgart'a uçuşlar düzenlenecek ve havalimanına 6 körüklü modern bir terminal yapılacak. Bunun da projesi tamamlandı. İhaleye çıkıldı."

Konuşmaların ardından, GAZİRAY'ın temeli atıldı.

YUNAN MEVKİDAŞA HATIRLATMALAR

Temel atma törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Abdulhamit Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'e yazdığı mektupla bazı hatırlatmalar yapıldığını ifade etti. Yunanistan'ın son zamanlarda teröristlerin sığınma üssü haline geldiğini dile getiren Gül şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, duyduğumuz rahatsızlığı iletmiş olduk. Daha önceleri de hem yargı taleplerimiz vardı, bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişimine karışan 8 askerin. Hem FETÖ terör örgütü, hem DHKP-C hem diğer terör örgütlerinin bir anlamda korunup kollandığı bir hale gelmesi bir devlet adına gerçekten çok üzücü bir durumdur. Bu hususta hem uluslararası sözleşmeler hem ikili sözleşmeler gereğince, terörle ortak mücadeleyi hatırlatma ve bu konuda hukukun gereğini yapma hususunda gerekli hatırlatmaları yapmak adına tekrar bir ikaz ve talepte bulunduk. Umarım Yunanistan hem idari hem adli makamları hukukun, uluslararası hukukun gereğini ve terörle mücadelenin gereğini yerine getirirler."

"ASLI OLMAYAN İDDİALAR"

Sosyal medyada, YSK'nın Adalet Bakanlığı'na, İYİ Parti'nin seçimlere giremeyeceği yönünde yazılan yazının dolaşması sorulması üzerine, Gül belgenin sahte olduğunu söyledi. YSK başkanının da belgeyi yalanladığını aktaran Gül, "Bunlar aslı olmayan iddialar. Böyle bir usul, böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Hukuk neyse, kanun neyse bunlar uygulanır. Seçim milletle yapılır, birileri trollerle, birtakım uydurma, üretilmiş belgelerle, işte nitekim YSK gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

"BUYURSUN ER MEYDANINA GELSİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olup olmayacağı konusuna da değinen Gül, Türkiye'de kime sorulursa sorulsun milletin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı cevabını vereceklerini söyledi. CHP'nin seçimlere kaçamak yaklaştığını belirten Gül, "Karşı tarafta, 'er meydanı', 'hadi gelin', 'hodri meydan' diyenlerin bugün nasıl kaçamak yaptıklarını görüyoruz. Bizim adayımız milletimizin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğer tarafta meydan okuyan kişinin CHP Genel Başkanının da er meydanına gelmesi gerekiyor. Demokraside er meydanı da sandıktır. Buyursun sandığa eşit şartlarda yarışmaya gelsinler. Bizde bu konuda bekliyoruz ama başbakanımızın da dediği gibi her gün bir aday çıkıyor, sıra gelmeyecek gibi. Gönülsüz mü? Sandıktan mı kaçıyor? Milletten mi korkuyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Bizde sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI HER PATİYE HER DÜŞÜNCEYE AÇIK"

Seçimlere MHP ile yapılan ittifak sonucu 'Cumhur İttifakı' ile girileceğini ifade eden Gül, ittifakın kapılarının açık olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı adı üstünde Cumhurun ittifakıdır bunun öncülüğünü AK Parti- MHP yapmıştır. Ama yasal mevzuat ve hazırlıklar bütün partilere, bütün milletimizin her kesimine açık bir ittifak çağrısıdır. Bu Yeni Kapı ruhudur. Bu milli mutabakattık dolayısıyla her parti ve her düşünceye açık bir ittifaktır. Cumhurun ittifakıdır, dolayısıyla her kesime bu çağrı açıktır. Onların desteğiyle milli, yerli Cumhurun ittifakının kazanacağı bir seçimde mülaki olmaya herkesi davet ediyoruz."

Çatak kar yağışıyla beyaza büründü

VAN'ın Çatak ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yerine kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ilçe merkezi ve mahalleleri beyaza bürürken, sürücüler araçlarından inerek, fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

Çatak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve mahalleler beyaza büründü. Araçlar karda ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler araçlarından inerek fotoğraf çekerken bazıları ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Karayolları ve Belediye ekipleri ise araç sürücülerinin yolda mahsur kalmaması ve yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da şiddetli yağış

DİYARBAKIR'da bugün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, yürümeyi tercih edenler ise yağmurun etkisiyle ıslandı.

Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur yağan Diyarbakır'da bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık bir saat boyunca gök gürültülü ve sağanak şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.



Bakan Yılmaz: İkili eğitim 2019'da tamamen sonlandırılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaliteyi arttırmak için ikili eğitimi kaldırmaya karar verdiklerini belirterek, derslik açığını en kısa sürede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eğitimi tamamen sonlandıracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde belediye tarafından Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen 'Bucak Kitap Günleri'nin açılışına katıldı. Bakan Yılmaz'a Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de eşlik etti.

'OKUYAN KİŞİ İKİ KAT DAHA İYİ GÖRÜR'

Açılışta konuşan Bakan İsmet Yılmaz, "'Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kağıttır' derler. Kitabın asıl sahibi kim okursa odur. Tıpkı 'gidemediğin yer senin değildir, gidersen senindir' denildiği gibi. Bu günümüzü dünden daha iyi yapalım, yarınımızı da bugünden daha iyi yaparak iki günümüzü birbirine eşit kılmayalım. İki günümüzü birbirine eşit kılmamızın yolu okumaktan geçiyor, eğitimden geçiyor. Dolayısıyla okuyan kişi iki kat daha iyi görür, daha iyi düşünür. Eğitimin amacı da budur" dedi.

'EĞİTİME AYRILAN PAYI YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTIRDIK'

Okullarda Değerler Eğitimi dersinin verilmeye başlandığını hatırlatan Bakan Yılmaz, bu eğitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadığını, başta aileler olmak üzere herkese bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü aktardı. Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, eğitime yapılan yatırımı Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi. Eğitimin ekmek kadar, su kadar toplumun hayati ve mecburi ihtiyacı olduğuna işaret eden Bakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Demokrasiyi güçlendirmek için eğitim şart. 2002'den bu döneme kadar her alanda büyük hizmetlerle geldik. Vatandaşlar bunlara şahit, eğitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dün' diye bir dersin konulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Biz geldiğimizde bütçeden eğitime ayrılan pay sadece yüzde 2.9'du. Şimdi ise yüzde 6.2 pay ayırıyoruz. Eğitime ayrılan payı yüzde 100'den fazla arttırdık. 284 binin üstünde derslik yaptık. Türkiye'de bugün eğitimde kalitenin konuşuluyor olması, alt yapı sorununun büyük ölçüde çözülmesinden kaynaklanıyor. Artık Avrupa'dan daha fazla eğitime kaynak ayırıyoruz. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düşürerek eğitimde önemli bir başarı elde ettik."

'DÖNEMİMİZDE 584 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kaliteyi arttırmak için ikili eğitimi kaldırmaya karar verdiklerine değinen Bakan Yılmaz, derslik açığını en kısa sürede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eğitimi tamamen sonlandıracaklarını vurguladı. Kodlama dersini başlattıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem çocuklarımıza kodlama dersinin uygulamasını yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem meslek lisesi ve özel eğitim kurumlarını da bu kapsama alacağız. Dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bugün görev yapan her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Bu yıl 25 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. 600 binden fazlası bizim dönemimizde atanmış öğretmenlerimizle, evlatlarımıza daha iyi eğitim vereceğiz."

Törenden sonra BEKAP kapsamında öğrenciler ve veliler arasında kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere bisiklet, velilerine de küçük altın hediye edildi.

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Törenin ardından Bakan İsmet Yılmaz beraberindekilerle kitap fuarını gezdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz ardından da şehidin adının verildiği Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

