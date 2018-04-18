DHA YURT BÜLTENİ-14

Lisinia Proje Alanı'nda yangın

Burdur'da Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki su kulesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Alanın sorumlusu Öztürk Sarıca, geçen günlerde merkezin kapısını zorlayan kişilerin bu kez güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu kuleyi ateşe verdiğini söyledi.

Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki ahşap su kulesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına önce gönüllüler ve Lisinia çalışanları ardından da ihbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürüldüğü kule kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, geçen günlerde merkezin kapılarının kimliği belirlenemeyen kişilerce zorlandığını, güvenlik kamerasını fark eden şahısların bugün de kamera kayıtlarının tutulduğu su kulesinin ikinci katını ateşe verdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından görüntü

- Söndürülen alandan inceleme

181 MB /// 01.38"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Trabzon’da sır cinayet çözüldü, 7 aydır kayıp ceset bulundu

Trabzon’da geçen yıl kaybolduktan sonra öldürülüp gömüldüğü belirlenen Mehmet Tüysüz (40), cinayetiyle aranan M.S. de yakalandı. Tutuklu sayısı 4'e çıkarken, M.S.'nin yer göstermesiyle Tüysüz'ün cesedi, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü yakınlarında brandaya sarılı halde bulundu.

Kentte inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Tüysüz, 29 Eylül 2017 günü bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Polise başvuran ailesi, hayatından endişe ettikleri Tüysüz’ün, bir süre önce boşandığı eşi ile sevgilisinden şüphelendiklerini söyledi. Polis ekipleri, yapılan incelemelerde Mehmet Tüysüz’ün son olarak Çömlekçi Mahallesi’nde görüldüğünü tespit etti. Bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tüysüz’ün bir araçla kaçırıldığını belirledi.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olayda kullanılan araç, bir süre sonra İzmit’te bulundu. Araçta yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanıldı. Ailesinden alınan örneklerle karşılaştırılan kan izlerinin Tüysüz’e ait olunduğunu belirleyen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Tüysüz’ün boşandığı eşi İ.P. ile sevgilisi A.Ö ve arkadaşı Ö.F.Ü., tutuklandı. Ekipler, kentte uzun süredir birçok noktada kazı yaparak Tüysüz'ün cesedini aradı, ancak sonuç alınamadı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ, CESEDİN YERİNİ SÖYLEDİ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Tüysüz’ün cinayete kurban gittiğini belirleyen polisler, olaya karıştığı tespit edilen M.S.’yi ise dün gece saatlerinde yapılan operasyonla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.'nin alınan ifadesiyle tutuklanan 3 şüphelinin ifadelerini yeniden gözden geçiren polis ekipleri, aracın son olarak gezindiği Sera Gölü çevresinde arama yaptı. M.S., tabancayla vurularak öldürüldüğünü söyleyidiği Tüysüz’ün cesedinin gömüldüğü yeri itiraf etti. Söğütlü Mahallesi, Esentepe/Çadır Dağı mevkiinde kazı çalışması yapan ekipler, brandaya sarılı erkek cesedi buldu. Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesedin yapılan otopside, 2 çocuk babası Mehmet Tüysüz’e ait olduğu belirlendi. Tüysüz’ün cenazesinin, Yomra ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesede ulaşılması

-Yapılan kazı çalışmaları

-Tüysüz'e ait fotoğraflar

-Şüpheli adliyeye sevk

-Detaylar

HABER: Fatih TURAN/TRABZON,()

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Hırsızlar, kamera kayıt cihazını parçalamış

Kahramanmaraş'ta girdikleri fırından hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yanlarına aldıkları güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı parçaladıklarını söyledi.

Olay, 25 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Fırının camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz 2 kişi, 150 lira madeni para çaldı. Hırsızlar, fırının güvenlik kameralarının görüntülerini kaydeden cihazı da yakalanmamak için giderken yanlarında götürdü. İhbar üzerine olay yerine giden polis, yaptığı çalışmayla şüphelilerin hırsızlıktan 16 kaydı olan Rüstem A. (19) ile 20 kaydı olan Halil G. (18) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf ederken, kayıt cihazını da parçaladıklarını söyledi. Rüstem A. ile Halil G., sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Nüfusa mı kaydedeceksin ağabey yeter artık çektiğin" diyerek tepki gösterdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Gazetecilere tepki göstermeleri

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' müze olarak ziyarete açıldı

Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine deniz yoluyla getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı 'M/G Acar', düzenlenen törenle 'Acar Müze Gemisi' olarak ziyarete açıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'M/G Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde deniz yoluyla Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi. Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ardından kaide üzerine oturtulan 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte bugün törenle ziyarete açıldı. Deniz Müzesi Komutanlığı konferans salonunda düzenlene törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, daire müdürleri ve askeri erkân katıldı.Törende, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Deniz Müzesi'ne kazandırılan 'M/G Acar'ın Çanakkale'ye geliş süreciyle ilgili bilgi verdi. Ardından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından 'Acar Müze Gemisi'nin ziyarete açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası protokol üyeleri müze gemiyi gezdi.

MÜZE GEMİ ACAR'IN TARİHÇESİ

1936-1937 tarihleri arasında Almanya'da inşa edilmiştir. Dönemin Alman yetkilileri tarafından verilen izne istinaden deniz trafiğine kapalı Kıel Kanalı'ndan geçirilerek 3 gün içerisinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı önlerine getirilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul Boğaz'ında gezinti ve Savarona yatına ulaşım amaçlı kullanılmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini müteakip Acar makam motoru olarak görev icra etmiş, hizmet dışına ayrılmasına müteakip Deniz Harp Okulu'na bağlanmıştır. 2000 yılında onarım ve restorasyona tabi tutulmuştur. 25 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer tarafından denize indirilmiştir. 2001-2015 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı olarak makam motoru görevini icra etmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nda müze gemi olarak sergilenmek üzere 25 Eylül 2015 tarihinden itibaren hizmet dışına ayrılmıştır. 10 Mart 2017 tarihinden başlayan sergi alanına ait temel ve kaidenin yapım aşamasının sona ermesini müteakip; 15 Haziran 2017 tarihinde Çanakkale'ye deniz yoluyla intikal ettirilen gemi, 03 Temmuz 2017 tarihinde Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı önünde kara kreyni vasıtasıyla alınarak, şu anda üzerinde bulunduğu kaideye oturtulmuştur.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı M/G Acar gemisinin ziyarete açılması

-Gemiden genel ve detay görüntü

-Protokol üyeleri tarafından Acar Müze Gemisinin açılış töreni

-Açılış sonrası protokol üyelerinin müze gemiyi gezmesi

2 dakika 15 saniye. 250 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Balıkçı iğnesiyle yaralanan Caretta caretta tedavi edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oltası iğnesi yutarak yaralanan Caretta caretta, iğne çıkartılıp tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelin sahilinde dün çalışanlar tarafından yaralı halde Caretta caretta bulundu. Olta iğnesi yuttuğu belirlenen Caretta caretta için otel çalışanları veteriner hekim Arif Kökçam'dan yardım istedi. Gelen veteriner yaralı Caretta caretta'yı kliniğe götürdü. Caretta caretta'nın röntgen filmini çekerek iğnenin yerini tam olarak belirleyen veteriner hekim Kökçam, operasyonla iğneyi çıkartarak hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Tedavisinin ardından Caretta caretta veteriner hekim Arif Kökçam tarafından bulunduğu otelin sahilinden denize bırakıldı. Arif Kökçam, "Otel personeli Caretta caretta'nın ağzında olta olduğunu söyleyerek acil yardım istedi. Otele giderek kaplumbağayı kliniğe getirip ağzını açıp baktığımda; oltanın mideye indiğini, röntgen filmini çektiğimizde ise büyük bir olta iğnesi olduğunu ve akciğer bölgesinde olduğunu gördüm" dedi. Caretta caretta'nın tedavisi için balıkçılarda bulunan olta çıkartma aparatı getirttiğini anlatan Kökçam, "Aparat yardımıyla operasyonu yaptık. İğneyi bulunduğu yerden çıkardık. Caretta şu anda sağlığına kavuştu. Tedavinin ardından ihbar gelen otele Caretta caretta'yı götürüp denize bıraktık. Bu hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız oltalarına sahip çıkmalı, daha dikkatli davranmalı. Şanslı olduğumuz nokta iğne deniz yosunu ile kaplı olduğu için sağa sola batmadan çıkartabildik. Onun için daha dikkatli olunmasında fayda var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(Görüntüler cep telefonu)

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- Caretta caretta'nın ağzından iğnenin çıkarılması

- Veteriner Arif Kökçam'ın konuşması

- Caretta caretta'nın denize bırakılması

205 MB /// 01.51"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()



