DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın cenazesi, uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit için ikindi namazından sonra Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif (2), babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 2 yaşındaki şehit kızı Elif'in babasının tabutuna ve fotoğrafına dokunarak konuşmaya çalışması törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Güçlükle ayakta duran şehit eşi Merve Pampal'da şehit eşinin fotoğrafını öptü. Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Küçükçalağıl köyü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şehidin annesi ve babasından görüntü

-Şehidin tabutunun taşınması

-Şehit yakınlarının tabuta sarılması

-şehit babası Mehmet Pampal’ın tabuta sarılması

-Şehit eşi Merve(Açık mavi pembe çiçekli esarplı) ve Kızı Elif'ten görüntü

-Şehit eşinin dua etmesi

-Cenaze namazı

-Bakan Özhaseki'den görüntü

-Cenazenin götürülmesi

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

================================================

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de sıcak karşılama/EK

TİRE STADI'NI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tire ilçesinde arıtma tesisindeki incelemesinden sonra stadyuma geçti. Kılıçdaroğlu, burada tribünleri dolduran coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Halk oyunları gösterisinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kürsüye çıktı. Tire'nin yerelden kalkınma projesinin çıkış noktası olduğunu söyleyen Kocaoğlu, şunları söyledi:"Türkiye'ye örnek model olan Okul Sütü projesine, Tireli süt üretici kardeşlerimizle birlikte başladık ve birlikte başardık. Süt Kuzusu projemizde yine onlarla birlikte yol aldık. Bu bölgedeki üreticilerimizin bize olan inancı, başarımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tire, Bayındır, Bademli ve İğdeli'deki tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklerken, tek bir hedefimiz vardı; Yerelden kalkınma. Bugün birlikte çalıştığımız, desteklediğimiz kooperatifler Birleşmiş Milletler tarafından 'örnek ve başarılı model' seçiliyorsa, desteğe başladığımız 2007 senesinden bu yana üye sayılarında ortalama yüzde 161 oranında artış yaşanıyorsa, çalışanlarının sayısı ise yüzde 616 oranında artmışsa ve cirolarındaki artış oranı yüzde 658 olarak gerçekleşmişse, bu aşı tutmuş demektir. İzmir'deki tarımsal üretim Türkiye ortalamasının iki katından fazla büyümüşse, Türkiye 'tarımda yoksullaşmayı' konuşurken, İzmirli üretici mucizeler yaratıyorsa, hedefe ulaşılmış demektir. İflas aşamasındaki kooperatifler bugün ihracatçı konumuna gelmişse, biz bu işi başarmışız demektir. İzmir'de köyden kente göç durdurulmuş, köylü yeniden 'milletin efendisi' olmuşsa, kimse başka yerlerde başka modeller aramasın. İzmir'e görmezden gelmesin."

"ONLARIN YAPTIĞI GİBİ 'BANA OY VERMEYENE HİZMET ETMEM' ANLAYIŞIYLA HAREKET ETMEDİK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada CHP'li belediye başkanlarının kırsal ve kent arasında uçurum olmaması için destekleyici uygulamar yaptıklarını hatırlatarak, "Biz Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına hayat standartlarının yükselmesine özen gösteriyoruz. Bu çerçevede çalışma yapıyoruz. Biz çalışma yapıyoruz ama birileri çekemiyor kıskanıyor, eleştiriyor, gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki CHP'liler geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 397 yıl hapis cezasıyla iddianame hazırlandı. Bizler dedik ki; Kocaoğlu ve arkadaşları namsuludur, boğazlarından aşağı bir kuruş haram lokma girmez dedik. Çünkü bizim belediye başkanlarımızın vazgeçilmez iki amacı ve kuralı vardır. Kendisine oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan bütün beldeye hizmet götürecektir. Onların yaptığı gibi 'bana oy vermeyene hizmet etmem' anlayışıyla hareket etmedik. Bizim başkanlarımız, koltuğa oturduktan sonra herkese hangi partiden olursa olsun eşit hizmet götürüyorlar. Onlardan birinci farkımız bu. İkinci farkımız şu; Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vermek. Hizmeti kaça mal ettiğimizi sizlere sunmak. Az önce belediye başkanımız güzel bir örnek verdi. Burayı 64 milyon liraya mal etmişler. Onlar aynı yeri 200 milyon liraya ihaleye çıkardılar daha rakam belli değil. Para, vatandaşın parası" dedi.

"ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR O TAPU ONA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde geçici tasis belgesi olana herkese tapu vereceğini şunları söyledi:"Meşhur bir zat var ya. Arada bir 'Ey Kılıçdaroğlu' diyen zat. geçenlerde diyor ya 'bu adam diyor, Bay Kemal diyor devlete hizmet ederken maaş dışında bir şey kazanamamış. Devletin en önemli makamlarında görev yaparken malı mı götürelim? Sizin gibi mi yapalım? Bizim boğazımızdan haram lokma geçmez. Bugün yine konuşmuş Bay Recep diyor ki; Kılıçdaroğlu tapusuz binalara tapu verecekmiş, gecekondulara tapu verecekmiş. Bay Recep! Sana söylüyorum. 50 yıldır aynı yerde oturan çoluk çocuğunu yetiştirmiş, torunlarını büyütmüş, çocuklarını askere göndermiş geçici tahsis belgesi olan herkese tapusunu vereceğim. Anasının ak sütü gibi helaldir o tapu ona. Kimse senin gibi kaçak saraylarda oturmayacak. Herkes evinde huzur içinde oturacak" dedi.

"KAYBEDEN SARAYDA OTURAN VE ONUN LOBİLERİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, hükümetin tarım politikasını eleştirerek mercimeğin, buğdayın, samanın ithal edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, tarımın sorunlarının ithalatla çözülemeyeceğini belirterek, "Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Üreticinin sorununu çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalda tarımı bitirirseniz oradaki insanlar kentin varoşlarına gelerek hayata tutunmaya çalışacaklardır. Herkes huzur içinde yaşasın. Bizim yol haritamız tekelleşme, ithalat değil üretime artıracağız, kendi halkımıza vereceğiz. Kaybeden sarayda oturan ve onun lobileri olacak. Sanıyorlar ki ithalat yapınca Türkiye'nin sorunlarını çözeriz. Çiğ süt, peynir, saman, bakliyat, nohut üreteceksiniz. Kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye bugün kendi kendine yetemez hale geldi. Sütü, çiçeği, fidanı, peyniri de kırsaldan alıp kentle paylaşan belediyelerimiz hem kırsala hem kente hizmet ediyor. Halka hizmeti Hak'ka hizmet olarak görüyoruz" dedi.

"OĞLUMUN POSTALINI, SENİN ASKERE GİTMEYEN ÇOCUKLARINA GÖNDEREYİM"

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içtiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatay'a gittim. Recep Bey diyor ki 'Ey Kılıçdaroğlu senin Hatay'da ne işin var?' Recep Bey, kusura bakma ben senin gibi yapmadım. Davul zurna yanıma almadım, şehitlerimizin kanı kurumadan onlarla şarkı türkü söylemek gibi bir adet edinmedim. Şehitler üzerinden siyaset yapmadım, şehitlere her zaman her ortamda saygı duydum. 'Kılıçdaroğlu postalın eksikse postal göndereyim' demiş. Ben postalı bu ülkenin yiğit bir genci olarak 1968'li yıllarda giymiştim. Postalı da giymiştim parkayı da giymiştim. Sevgili Recep, Bay Recep, gözlerinden öptüğüm Recep, eğer sen gerçekten milliyetçiysen ben askerden yeni gelen oğlumun postalını, senin askere gitmeyen çocuklarına göndereyim. Oturup benimle uğraşıyorsun. Emin olun ben olmasan Recep Bey bunalıma girecek. İyi ki varız, bunalıma girmekten kurtarıyoruz onu. Askerlerle oturdum, acılarını paylaştım, komutanlarla beraber oldum. Şova yeltenmedik onların kahramanlıkları her zaman gururumuz oldu. Sakız Karakolu'nda görev yapan komutanlara buradan İzmir'den Tire'den selam gönderiyorum. Erlerin gözlerinden öpüyorum. Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin' diyor. Senin çocuklarını gönder askere bakanlarının çocuklarını gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın dönüp Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın. Sen benimle aynı karatta değilsin. Benim yoldaşlarım bu ülkenin 80 milyonu Kadını erkedeği yaşlığı genci Kuvva-yi Milliyecidir."

"YİĞİT KİMMİŞ 80 MİLYON GÖRSÜN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ÖSO, bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur" sözlerini hatırlatan kılıçdaroğlu, "Bu zat bir densizlik daha yaptı. Kalktı dedi ki 'Efendim dedi ÖSO'cular Kuvva-yi Miliyecidir' dedi. Parayla savaşa gönderiyorsun. Allah aşkına bütün vatanadaşlarıma sesleniyorum. Hangi Kuvvayi Milliyeci parayla askere gitti. Onlar bayrakları, vatandaşları çocukları için Türkiye için mücadele ettiler. 5 kuruş beklentileri olmadı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Para için değil vatan için mücadele ettiler" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Senin belirleyeceğin bir yerde senin yandaşlarında gel er meydanına. Yiğit kimmiş 80 milyon görsün. Kaçma Recep Bey kaçma" dedi. Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle stadın orta sahasına gidip kaleye şut çekerek stadın açılışını orta sahadan gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Arıtma tesisinin açılışından görüntü

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

=================================================

Bakan Soylu: Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz /EK

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane’deki tarihi Santa Harabeleri ziyaretinin ardından Beşirli Tenis Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Soylu ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye’de yaşanan olaylara rağmen samimi olmakta geç kalındığını ve kimyasal silahların ortaya çıkmasıyla apar topar operasyon yapıldığını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu dünya artık rahat bir dünya değildir. Bize ne yapmak istediklerini görüyorsunuz. 7-8 yıldır Suriye’de, Irak’ta yaşananları görüyorsunuz. Ellerini sürmeden bu bölgedeki insanları birbirine kırdırıyorlar. Biri; teröristlere 5 bin TIR silah verip ‘terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne salıyor. Öteki koltuğuna yapışmış halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Batılı medeni devletler, kimi kulağını, kimi gözünü tıkıyor. Şimdi bıçak kemiğe dayandı, kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yapıyorlar. Eğer dün samimi olsalardı, bugün bu operasyona gerek kalmazdı. Teröristlerle değil, legal devletlerle iş tutsalardı, bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmazlardı.”

‘BU MİLLET İNSANLIĞINI DÖVİZ KURUNA SATMAZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun döviz kuruna yönelik söylemlerine tepki gösteren Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Şimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki: ‘Ben sana dememiş miydim, Ortadoğu bataklığına girmeseydin’ derdi ne, dolar yükselmiş. Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bizi yanlış tanımışsın. Türkiye ne yapmış? Ölümden kaçan insanlara kapısını açmış, kapatsa mıydı? İnönü CHP’sinin Boraltan Köprü’sünde yaptığı gibi insanları ölüme geri mi yollasaydık? Yanı başımızda Türkiye’ye saldırmak için tahkimat yapan bir terör örgütüne karşı kafamızı kuma mı gömseydik? ‘Aman dolar yükselmesin’ diye onurumuzu, insanlığımızı ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse, dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık? Ben bu siyaset anlayışını görmüş olmaktan hicap duyuyorum.

'8 LEŞ ALARAK İNTİKAMLARINI ALDIK'

Terörle mücadelenin sürdüğünü de ifade eden Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 askerin şehit edildiğini belirterek "Dün 2 evladımızı şehit ettiler. Bugün 8 leş alarak intikamlarını aldık" ifadesinde bulundu. Bakan Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönündeki taleplere de tepki gösterdi, Türkiye'nin olağanüstü halde yüzde 7,4 büyüme kat ettiğini de söyledi.

TRABZON- ERZİNCAN DEMİRYOLUNU DUYURDU

Trabzon- Erzincan demiryolu hattı projesine ilişkin de konuşan Bakan Soylu, projede etüt çalışmalarının tamamlandığını ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde konuya ilişkin yönetim kurulu toplantısı yapılacağını ve Cuma günü de ihale ilanına çıkacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hükümetlerinin kent ve bölgeye kazandırdıkları ve kazandıracak oldukları bazı yatırım ve projeleri anlatarak konuşmasını tamamladı.Öte yandan tek liste olarak gidilen kongrede Sefa Küçükali AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Soylu konuşma

-Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,()

=================================================

Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan Konya semalarında gösteri



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Solo Türk ve Türk Yıldızları, Konya semalarında nefes kesen gösteri yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Türk Yıldızları Parkı'nda düzenlenen gösteriyi izlemek için yüzlerce kişi alana geldi. Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın konuşlu olduğu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yanındaki parkta, ilk olarak Solo Türk gösterisi yapıldı. F-16 uçağıyla yapılan gösteride zaman zaman alçak uçuş gerçekleştirildi. Pilot ise kokpitten 'Vatan canım sana feda olsun' diyerek, izleyenleri selamladı. Solo Türk'ün ardından NF-5 2000 uçaklarıyla Türk Yıldızları gösteri yaptı. Akrobasi timinin gösterisi nefes kesti. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Solo Türk gösterisi

- Türk Yıldızları gösterisi

- Vatandaşlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,()