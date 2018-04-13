DHA YURT BÜLTENİ-14

Tamamlanmayan evleri satın alınca mağdur oldular

İZMİT'te, bir kooperatiften yapımı tamamlanmayan evleri satın alan aileler, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat sırasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmayınca mağdur oldu. Vatandaşlar, kooperatifin eksikleri gidermesini talep etti.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Bucak Sokak üzerinde inşaatına 2000 yılında başlanan ancak halen yapımı tamamlanmayan evlerden satın alan aileler mağdur oldu. 6 blok ve 105 daireden oluşan kooperatifte, henüz tamamlanmayan ilk bloğa taşınanların evlerine, çevre düzenlemesinin bitmemesi ve inşaat aşamasında kaçak elektrik kullanılması nedeniyle doğalgaz ve elektrik bağlanmadı. Evlerde yaşayan 15 aile, kooperatifin eksikleri gidermesini, sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

4 yıl önce kooperatiften ev satın alan Özkan Çökren, "İnşaata 2000 yılında başlandı. Kendi aramızda yapmış olduğumuz sözleşmede, bize anahtar teslim şeklinde verileceği söylendi. Şu an burada elektrik sıkıntımız, yol sıkıntımız, doğal gaz sıkıntımız mevcut. Evimizde şu anda elektriğimiz yok, çamaşırlarımız var, yıkayamıyoruz. Benim hasta çocuğum var, astım hastası, mecburen aşağıdaki mahalledeki yakınlarıma götürüyorum oksijen cihazını kullanabilmek için. Doğal gaz olmadığı için soba yakıyoruz. Banyolarda şofbenlerimiz çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa başvurduk ama yönetim kooperatifte olduğu için yardımcı olamayacaklarını söylediler. Kooperatif burada çevre düzenlemesini sağlamadığı için sorunlarımız çözülemiyor. Elektrik kullanmadığımız halde yüklü miktarda elektrik faturası talep ediliyor bizden. Yıllardır mühürlerin açılmasından dolayı yüksek cezalar geliyor. Kooperatif de bu cezaları bizden tahsil etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Vatandaşların kooperatife inşaat bitmeden taşındığını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy ise şöyle dedi:

"Bu inşaat 18 seneden beri devam etmektedir. Vatandaşlar buraya inşaat bitmeden, her şey tamamlanmadan taşınmışlar. Bundan dolayı da vatandaşlar ve müteahhit arasında bazı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş mağdur durumda. Biz elimizden geldiği kadar kurumlarla iletişim kurarak bazı şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Burada yol sorunu var, elektrik sorunu var, doğal gaz sorunu var. Buranın mahalleden uzak ayrı bir yerde olmasından dolayı bu sıkıntılar devam ediyor. İnşaat bitmediği için de bu sorunlar prosedür gereği çözülemiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlerden görüntü

Ev sahipleri ile röp.

Muhtar ile röp.

HABER-KAMERA: Uğur AYDIN

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Diyarbakır'da yağış etkili oldu

DİYARBAKIR'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kaldı.

Kış mevsiminde kar yağışı olmayan ve az miktarda yağmur alan Diyarbakır'da bugün şiddetli bir yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde saat 16.00 sıralarında hava kapandı ve ani bir yağış başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık 45 dakika şiddetli şekilde yağan yağmur, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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- Yağıştan görüntüler

- Caddelerdeki su taşkınları

- Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar

- Binaların saçaklarında bekleyenler

- Yağmur altında koşturanlar

- Şiddetli yağıştan görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() -

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Liseli kızın geleceğini çalan sanıklara tutuksuz yargılama



MARDİN'in Derik ilçesinde 2014 yılında, silah ve sopalarla 17 kız öğrencinin olduğu okul servisinin önünü keserek, o zaman 17 yaşında olan Hanife Ç.'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçıran 6 kişi hakkında 19'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. 6 sanığın yargılandığı dosyanın tek tutuklu sanığı Resul O., 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılırken, Hanife Ç. kaçırılma olayı nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi. Üniversiteye hazırlanırken hayalleri yarıda kalan genç kız, mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.

Derik ilçesinde taşımali eğitim sistemi ile Mezopotamya Kız Teknik Meslek Lisesi'nde eğitim gören 17 kız öğrenciyi evlerine götüren okul servis aracının önü, 25 Aralık 2014 günü silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Arkadaşları ile birlikte servisin önünü kesen Resul O., araçtaki öğrencilere önce silah çekip tehdit etti, sonra 2 ay önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hanife Ç.'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçırdı. Hanife Ç.'yi araçla kaçıran Resul O. ve arkadaşları Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Takibe başlayan polis, trafik ışığında yavaşlayan araçtan 2 kişinin kaçtığını gördü. Bir süre sonra aracı durduran polis, Resul O.'yu gözaltına aldı. Aracın arkasında oturan Hanife Ç., polisleri görünce baygınlık geçirip, hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde olayı anlatan Hanife Ç., araçtakilerin kendisini kaçırdığını söyledi.

SERVİS ŞOFÖRÜ 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ

Genç kızın ifadesi üzerine gözaltına alınan Resul O. tutuklanırken, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, servisin asıl sürcüsü Cahit Ç.'nin 2 bin 500 lira para karşılığında genç kızın kaçırılması için Resul O. ile anlaştığı tespit edildi. Cahit Ç.'nin olay günü aracının arızalı olduğunu bahane ederek işe gitmediğini belirleyen polis, 17 kız öğrencinin okulda herhangi bir kaydı bulunmayan Aziz B. tarafından taşındığını belirledi.

19'AR YIL HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı 27 Mart 2015 günü tamamlayan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı kaçıran Resul O., okul servisinin asıl sürücüsü Cahit Ç., kayıtlarda ismi olmadan servis aracını kullanan Aziz B. ile Ömer D., Hamdin O. ve Aziz D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından 19'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Servisteki 17 kız öğrencinin mağdur olarak yazıldığı iddianamede, mağdur Hanife Ç.'nin ifadesi de yer aldı. Hanife Ç. ifadesinde, "Olay günü servisimiz arızalandığı için başka araca binmek zorunda kaldık. Resul ile 4 yıldır duygusal ilişkimiz vardı ve 2 ay önce ayrıldık. Beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan eski arkadaşım Resul ve 3 kişi indi. Resul'un elinde silah, diğerlerinde sopa vardı. Servis şoförünü indirip, silahla tehdit ettiler. Sopa ile vurdular, Resul beni zorla araçtan indirdi. O anda bayıldım" dedi.

SERVİS SÜRÜCÜSÜ GEÇTİKLERİ GÜZERGAHI BİLDİRMİŞ

Servis aracında bulunan 16 öğrenci ise, okul servislerinin arızalanması üzerine Aziz B.'nin aracına bindirildiklerini belirterek, "Aziz yol boyunca telefonla konuştuğu kişiye nerede olduğumuzu söylüyordu. Virajlı, kör noktaya geldiğimizde bir araç önümüzü kesti. Ellerinde silah ve sopalar vardı. Biri öğrencilere silah çekip, 'Bağırana, sesini çıkarana sıkarım. Servisten inerseniz sizi öldürürüm' diye bağırdı. Hanife'yi zorla indirmeye çalıştılar. Hanife inmemek için direndi. Sonra sopa ile ayağına vurdular. Araç sürücüsü ne yaptıklarını sordu, ancak tavırları çok yapmacıktı. Bu kişiler, şoföre vuruyormuş gibi yaptı. Sonra Hanife'yi yanlarına alıp gittiler. Şoförden aracın kapısını açmasını istedik. Çok geç davrandı ve bu kişiler uzaklaştıktan sonra açtı. Sürücüden telefonunu istedik, telefonu da vermedi" dediler.

OKUL SERVİSİNİN ŞOFÖRÜ İLE 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞTIK

Genç kızı kaçıran Resul O. iddianameye yansıyan ifadesinde, Hanife'yi okula götüren servis şoförü Cahit Ç. ile anlaştığını belirterek, "Cahit'e, Hanife'yi istemeye gittiğimizi ancak ailesinin vermediğini söyledim. Cahit yardımcı olabileceğini söyledi. Cahit, servisin önünü kesmemi, kendisinin karşı koymaya çalışacağını, o sırada kızı götürmemi söyledi. Cahit, kızı vermesine karşılık 2 bin 500 lira para istedi. Bin 500 lirasını verdim, bin lirayı kızı alınca verecektim. Olay günü Hanife ile okul önünde görüştük. Hamile olduğunu ve kendisini kaçırmamı istedi. Hanife rızasıyla araçtan indi. Cahit ile 2 bin 500 liraya Hanife'yi ikna etmesi için anlaşmıştık" dedi.

Kayıtlı sürücü olmamasına rağmen servis aracını kullanan Aziz B. ise ifadesinde, servisin asıl sürücüsü Cahit Ç.'nin kendisini planlanmış bir kaçırmanın içine çektiğini söyledi. Servisin asıl sürücüsü olan ve aracının arızalandığı bahanesiyle işe gitmeyen Cahit Ç. ise "Kasıtlı birşey yapmadım. Hanife'nin kaçırılmasından haberim yoktu. Resul'un para karşılığı anlaştığı iddiası yalandır" dedi.

İLK CELSEDE SERBEST BIRAKILDI

İddianamenin kabulünün ardından Resul O.'nun tutuklu, 5 sanığın tutuksuz yargılanmasına Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında başlandı. 28 Nisan 2015 günü yapılan ilk duruşmada savunması alınan ve suçlamaları reddeden Resul O., 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mağdur Hanife Ç. ise mahkemeye başvurup, sanıklardan şiddet gördüğünü belirterek, koruma kararı istedi.

MAĞDUR AVUKATI, 14 CELSEDİR TUTUKLANMALARINI İSTİYOR

Yargılamayı başından beri takip eden Hanife Ç.'nin avukatı Nezahat Almaz, 14 celse boyunca sanıkların tutuklanmasını talep etti. Son duruşmada sanıkların tasarlayarak olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Almaz, "Bu suç 17 çocuğa karşı işlenmiştir. Hanife'nin yaşam ve eğitim hakkı elinden alınmıştır. Okul Müdürlüğü onayı olmadan olay günü Aziz B. servis şoförlüğü yapmıştır. Bu da göstermektedir ki; tasarlayarak ve anlaşarak kız kaçırma vardır. Suç silahla işlenmiştir. Bu nedenle sanıklar tutuklanmalıdır"dedi. Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

ÜNİVERSİTE HAYALLERİ YARIM KALDI

6 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın mağduru Hanife Ç. ise yaşanan olay nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi.

Üniversiteye hazırlanırken okuldan alınan Hanife, evlendiği kişi ile mevsimlik işçi olarak tarlalarda ve fabrikada çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.

Öte yandan Hanife Ç.'nin okuduğu dönemde tehdit edildiğini öğretmenine anlattığı, öğretmenin ise "Servisle okula gidip geliyorsun, bir şey olmaz" dediği iddia edildi. Davanın mağduru Hanife Ç., Manisa'da mevsimine göre tarlada veya fabrikada çalışarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Avukat Nezahat Almaz ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Felat BOZARSLAN-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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CHP'li Özgür Özel, dövizdeki yükselişi OHAL'e bağladı



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki odaları ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dövizdeki yükselişi OHAL'e bağlayarak, "Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor. OHAL güvensiz ortam oluşturdu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, partilileriyle Turgutlu'da esnaf odalarını ziyaret ederek, oda başkanlarını sorunlarını dinledi. Oda başkanlarını sorunlarını not alan CHP heyeti, çözüm yollarını arayacaklarını ve en kısa sürede çözüm çabası içinde olacaklarını söyledi.

Dövizdeki yükselişi OHAL'e bağlayan Özel, "Bugün Türkiye'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, Euro yükseliyorsa bunun bir tek sebebi var hepiniz biliyorsunuz. Piyasalarda güven yok. Öngörülebilirlik denilen insanların önünü görmesi, şirketlerin önünü görmesi şu an mümkün değil. Bunu TUSİAD söyledi. TUSİAD'a laf ediyorlar. Bazı işveren temsilcileri söyledi, söylüyorlar. Sizin de bunları cesaretle söylemeniz lazım. Bugün Türkiye'de olağanüstü hal var. Olağanüstü hal demek, bir ülkenin öngörülebilir olmaktan çıkması demek. Yani olağanüstü hal demek, ülkenin ekonomisinin gelecekte ne olacağının görülmemesidir. Hukuk sisteminin ne olacağının görülmemesi demektir" dedi.

OHAL'i eleştirmeyi sürdüren Özel, "Bugün dolar 4.20'ye dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3.50'nin altına iniyor. Euro 5 lirayı geçti demi, OHAL kalksın 4.30'un altına iniyor. Bugün faizler yüzde 20'leri zorluyor brüt olarak. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yüzde 10'a yaklaşıyor. Bugün OHAL varsa, kimsenin hukuk güvencesi yok. Kimsenin iş güvencesi yok. Yurtdışından para gelmiyor. Sıcak para akışı kesildiği için Katar'dan getirilen bir takım zorlama desteklerden bahsetmiyoruz. Bütün dünyadaki serbest ekonomilerden Türkiye'ye paranın gelmesi, Türkiye borsalarındaki hisse senetlerinin satın alınması, Türkiye'ye yatırım yapma kararlarının verilmesi OHAL'den dolayı erteleniyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması

- CHP'li Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer görüntü

Haber- Kamera; Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Muğla), ()

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Para talep eden sahte hakim yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendini ağır ceza hakimi olarak tanıtarak yargılanan kişilerin yakınlarından para talep eden M.K. (60) yakalandı.

İddiaya göre, kendini ağır ceza hakimi olarak tanıtan M.K., dosya bilgilerine ulaştığı kişilerin İstanbul ve Gebze'de bulunan yakınlarını aradı. M.K., İstanbul Başakşehir'de bulunan P.Ö. ve İstanbul Şişli'de bulunan F.S.K.'yı arayarak yakınlarının dava durumundan bahsetti. M.K. görüştüğü kişilere, 10 bin TL vermeleri durumunda yakınlarının kefaletle serbest bırakılabileceklerini söyledi. Durumdan şüphelenen P.Ö. ve F.S.K. polisi aradı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri M.K.'yı İstanbul Şişli'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Uğur AYDIN / Kocaeli ()

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