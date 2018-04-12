DHA YURT BÜLTENİ- 14

Tartıştığı sevgilisini otomobilde tabancayla vurarak öldürdü /EK

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sevgilisi Esen Dülger'i, otomobil içinde başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçtığı İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirilen Bekir Y., emniyetteki soruşturması tamamlandı. Bekir Y. ifadesinde, "Yemekte aramazda tartışma çıktı. Lokantadan çıktıktan sonra tartışma otomobilde de devam etti. Daha sonra da istemeyerek bu olay meydana. Üzgünüm" dedi. Çorlu'da bir geri dönüşüm fabrikası sahibi olduğu öğrenilen Bekir Y.'nin sevk edildiği adliyede savcılıktaki soruşturması devam ediyor.Bu arada öldürülen Esen Dülger'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın yarın memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Çorlu Emniyet Müdürlüğü

-Zanlının çıkartılması

-Zanlının polisler arasında götürülmesi

-Çorlu adliyesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

===============================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel'in babası vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan babası Abdullah Özel (88) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdullah Özel'in cenazesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manavgat'ta oturan Abdullah Özel, 2011 yılında kolon kanserine yakalandı. Kolon kanseri tedavisi devam eden Özel, bu süre içinde kalp ameliyatı oldu. Kolon kanserini yenen Abdullah Özel, ağır böbrek rahatsızlığına yakalandı ve hareket etme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Geçen günlerde durumu ağırlaşan Abdullah Özel tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdullah Özel, dün yaşamını yitirdi. Abdullah Özel için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Ak Parti İl Başkanı Ethem Taş, Ak Partili milletvekilleri, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, turizmci Fettah Tamince ve Tolga Cömertoğlu ile vatandaş katıldı. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çelenk gönderdi.

Bilal Erdoğan, Ahmet Özel ve ağabeyi İsmail Özel'e taziye dileğinde bulundu. Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla'nın kıldırdığı namazın ardından Kavaklı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilen Abdullah Özel'in kabrine Bilal Erdoğan da toprak attı.

ERDOĞAN 2013'TE ZİYARET ETMİŞTİ

3'ü erkek 4 çocuk babası olan Abdullah Özel'i 2013 yılı aralık ayında başbakanlığı döneminde Manavgat'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte evinde ziyaret etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Bilal Erdoğan'ın gelişi

- Evin önünde dua edilmesi

- Balkon ve pencereden duaya eşlik eden kadınlar

- Cenazenin cenaze arabasına konulması

- Mezarlıkta bekleyenler

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin defnedilmesi

- Bilal Erdoğan'ın toprak atması

- Kuran tilaveti

275 MB /// 02.27"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

===============================================

Beş yıl sonra ilk sesi duyan Yiğit'in sevinç gözyaşları

Denizli'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, kulağına takılan işitme cihazıyla ilk kez anne ve babasının sesini duydu. Minik Yiğit Efe, o anlarda sevinç gözyaşı döktü.

Denizli'de 5 çocuklu Ramazan ve Melek Kavak çiftinin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Aşırı kilodan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı Afyon, İzmir gibi illerdeki hastanelerde tedavi gördü. Geçen yıl ise bir kulağının hiç, diğerinin yüzde 80 oranında duymadığı anlaşıldı. Pamukkale Üniversitesi'nde işitme sorunu tespit edildi, işitme cihazlarıyla sorunun çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi. Minik Yiğit Efe'nin duyması için harekete geçen Denizli Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği ve gönüllüleri, Pamukkale İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, işitme cihazı satan ve uygulayan bir merkezle çalışma yaptı. Yiğit Efe, kulağına takılan işitme cihazı ile ilk kez sesleri duydu. İlk kez anne ve babasının sesini duyan Efe, sevinç gözyaşı döktü. Beş yıldır hayatı sessiz olan Yiğit Efe, işitme cihazı ile artık duyabilecek ve ilerleyen aylarda konuşmaya başlayacak. Duymadığı için konuşamadığı belirtilen Yiğit Efe'nin, verilecek eğitimler ile kısa sürede konuşmaya başlayacağı öğrenildi. Maddi imkansızlıklardan dolayı Yiğit Efe'nin tedavisinin bugüne kadar yapılamadığını belirten baba Ramazan Kavak, "Efe'nin doğumdan itibaren yaşamış olduğu rahatsızlıklardan dolayı işitme engelli olduğunu hiç fark etmedik. Bu durumu Pamukkale Üniversitesi'ndeki hocalarımız tespit etti ve teşhisi koydu. Tabi ki maddi imkansızlıklarda tedavide büyük engel oldu" dedi. Çocuğunun duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten anne Melek Kavak, "Beni ancak anneler anlar. Çocuğum 5 yıldır duymuyordu. Şimdi Yiğit Efe duyacak ve konuşabilecek. Bir anne için bundan büyük mutluluk olabilir mi? Oğlumun duymasında bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yiğit Efe'den detay görüntü

- Kulağına cihazın takılmasından

- Duymaya başlaması ve ağlaması

- Annenin konuşması

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

===============================================

Sağlık kanalı GAPS TV yayın hayatına başladı

İnternet üzerinden yayın yapan sağlık kanalı GAPS TV, yayın hayatına başladı.

İnternet üzerinden yayın hayatına başlayan GAPS TV için Antalya Kaleiçi'ndeki bir otelde kokteyl düzenlendi. Sağlık üzerine yayınlar yapacak olan GAPS TV'nin kokteyline, kentin tanıdık simalarının yanı sıra GASP diyetini hazırlayan ve konuya ilişkin yazdığı kitapla gündeme gelen Dr. Natasha Campbell Mcbride, GAPS Türkiye Temsilcisi ve GAPS TV ortaklarından Gonca Zeybek, GAPS TV kurucu ortaklarından Dr. Asuman Kaplan Algın, GAPS TV ortaklarından Celal Vecel katıldı.

HASTALIKLAR BAĞIRSAKLARDA BAŞLIYOR

İngiltere'de tıp doktoru olan Natasha Campbell McBride, kronik hastalıkları iyileştirme şansı olduğunu söyledi. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat'ın bütün hastalıkların bağırsaklarda başladığını söylediğini hatırlatan Dr. Mcbride, "Biz modern tıbbın araçlarıyla Hipokrat'ın haklı olduğunu anladık. İster akıl hastalıkları ister fiziksel hastalıklar olsun hepsinin altında sindirim sistemindeki bozukluklar yattığını artık biliyoruz. Sindirim sisteminin içerisinde mikropların bir araya gelmesiyle oluşan bağırsak florası var. Sağlıklı bir insanın bağırsak florası düzenli çalışır. Modern dünyada beslenme tarzımızla bu bağırsak florasını bozuyoruz. Bağırsak florası anormal bir duruma geldiği zaman içerisinde patolojik mikrop üreyebiliyor. Bu da hastalıklara yol açabiliyor" dedi.

'GAPS TV SAĞLIK İÇİN KURULDU'

Bağırsak duvarının saldırılar karşısında geçirgen ve sızıntılı hale gelmesi durumunda vücuda çok sayıda toksin madde girebildiğini belirten Dr. Mcbride, "Bu durumda aldığımız besinler fayda vermek yerine toksin etki gösterebiliyor. Biz bu duruma genel olarak GAPS adını veriyoruz. GAPS'in açılımı bağırsak ve psikoloji sendromu demek. Pek çok kronik hastalığı bağırsağı iyileştirerek iyileştirebiliriz. GAPS beslenme protokolünün yaptığı şey ise bu patojenleri vücuttan uzaklaştırarak, normal ve dengeli bağırsak florası oluşturmak. Kitabımda bu beslenme protokolünü anlattım, kitabın en önemli bölümü de GAPS diyeti. Yayın hayatına başlayan GAPS TV'de projenin bir parçası" diye konuştu.

'SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞSİN'

GAPS TV kurucu ortaklarından Dr. Asuman Kaplan Algın ise GAPS TV sayesinde daha fazla insanı bilinçlendirebilecekleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Açılışta konuşan GAPS TV ortaklarından Celal Vecel de "Aslında en çok değer vermemiz gereken ve en çok geri planda tuttuğumuz şey sağlık. GAPS ile tanışana kadar, bu benim için de öyleydi. Ben GAPS'i hayatımın içine yerleştirdiğimden beri, herkes GAPS'le tanışsın ve sağlıklı nesiller yetiştirilebilsin diye böylesine güzel bir projenin içinde yer aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Gaps'ın antalyadaki toplantılarından detay görüntü

- Açılıştan detay görüntü

- Natasha Campbell le röp

- Detay görüntüler

278 MB///2.28"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

===============================================

ÇOMÜ'de 'Yerlilik ve Millilik' sempozyumu

Çanakkale'de, Atatürk Kültür Merkezi’nin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen, 'Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu' başladı. İki gün sürecek sempozyumun altı oturumunda tam bağımsız Türkiye olma hedefi için, her alanda hayata geçirilmesi zorunlu olan 'yerlilik ve millilik' kavramları birçok yönüyle ele alınacak.

ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu' bugün Troia Kültür Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başladı. Çanakkale ve ÇOMÜ'nin kısa tanıtım filmi ile devam etti. Sempozyuma, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yerlilik ve millilik kavramlarının Türk siyasi düşünce hayatında yepyeni kavramlar olmadığını söyledi. Bu kavramların özellikle siyasi hayatta sıkça telaffuz edilmeye başlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, şöyle konuştu:"Ancak vurgulanmalıdır ki, bu kavramlar özellikle Osmanlı'nın nasıl yeniden güçlendirilebilir tartışmaları içerisinde bu çerçevede en az 100 yıl öncesinden beri ele alınmış bir kavramdır. Fakat, bugün bu önemli kavramlar yepyeni bir bakış açısıyla ele alınması gereken kavramlardır. Zira 1923'te kurduğumuz yeni Cumhuriyetin güçlenip, arzuladığımız derecede bağımsız hareket edebilmesine dair umutların yeşerdiği bir dönemden geçiyoruz. 1923'ten beri belki de ilk defa bu derece Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız, kendi ayakları üzerinde hareket edebilen bir ülke olmaya başladığı ve başladığının bir heyecanını son dönemde hissediyoruz. Tam da bu noktada bu kavramlar özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden ifade edilmeye başlandı. Ancak yerliliği, yerellikle karıştırıp, yanlış yorumların yapıldığı, bu kavramla sanki dünyanın geriye kalanından soyutlanıp, kopmaya yol açılan bir anlayışın ifadesiymiş gibi sunulmaya çalışıldığı bir dönemi de yaşıyoruz. Bu değerli kavramlarla ilgili doğru yaklaşımların ne olduğunun, yerliliğin ve milliliğin aslında ne anlama geldiğinin, bir toplumun gücünün ne derece de önemli unsurları olduğunun anlaşılabilmesi için iki gün boyunca hocalarımız, düşünürlerimiz görüşlerini ifade edecekler. Bu görüşlerin sahipleri bu alanda çalışmalar yapmış, fikirler oluşturmuş değerli düşünürlerdir."Rektör Acer'in konuşmasının ardından, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan'a, ÇOMÜ Senatosu tarafından verilen fahri doktora unvanının töreni gerçekleştirildi. Törende, Rektör Acer, fahri doktora unvanı verilen Mehmet Doğan'a cübbesini giydirdi. Töreninin ardından sempozyum, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan'ın yerlilik ve millilik kavramları üzerine görüş ve düşüncelerini anlatması ile devam etti.Bugün ve yarın gün boyu boyunca altı oturumunda devam edecek olan sempozyumda, tam bağımsız Türkiye olma hedefi için, her alanda hayata geçirilmesi zorunlu olan 'yerlilik ve millilik' kavramları birçok boyutu ile ele alınacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sempozyumdan genel ve detay görüntü

-Yücel Acer konuşma görüntüsü

-Mehmet Doğan'a verilen Fahri doktora unvanını töreninden görüntü

-Mehmet Doğan'ın Yerlilik ve Millilik kavramları üzerine konuşmasından görüntü

3 dakika 35 saniye. 398 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

===============================================

Kalpli dev köprülü kavşaklar projesinde sona gelindi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin trafik akışının kalbi noktasındaki Üçgen Kavşağı'nda başlattığı dev köprülü kavşaklar projesinde sona gelindi. Muğla, İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının birleştiği üç katlı yapılan Üçgen Köprülü Kavşakları'nda, yapımı biten köprülerin trafiğe açılmasının ardından bugün de diğer bağlantı yolları araç trafiğine açıldı. Ayrıca projede dikkat çeken ayrıntı ise yayaların kalp şeklinde yapılan üst geçitlerden gidecekleri yerlere ulaşması oldu. Denizli'nin şehir içi ve şehirler arası trafiğinde ana arter konumundaki Üçgen Köprülü Kavşakları projesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın katılımıyla trafiğe açıldı. Bir süre önce İzmir- Antalya, Antalya- İzmir ve Ankara- Antalya yönü trafiğe açılan Üçgen Köprülü Kavşakları İzmir- Ankara- Antalya yönlerine gidiş, geliş olmak üzere yan yollarıyla birlikte hizmete girdi. Peyzaj düzenlemeleri süren dev projenin tüm yönleriyle trafiğe açılması dolayısıyla Zolan, kavşaktan ilk kez geçmeye başlayan sürücülere el salladı, sürücülerde sevinçlerini korna çalarak belirtti. Zolan, Üçgen Köprülü Kavşakları'nı Denizli'nin kalbi denilebilecek Antalya, Ankara ve İzmir yollarının kesiştiği bir noktada olduğunu belirterek, "Denizli'ye gelen herkesin geçtiği ve tüm Denizlililerin kullandığı yoğun bir yol. Günde 110 binin üzerinde aracın geçtiği bir yer. Burada bekleme süreleri 15-20 dakikadan yarım saate kadar uzayabiliyordu. Burada insanlarımızın sabrı zorlanıyor, gitmesi gereken yerlere zamanında gidemiyordu. Aynı zamanda çok yakıt kullanılıyor, hava kirliliği, stres ve büyük zaman kayıpları yaratıyordu. Bunun üstesinden gelebilmek için Üçgen Köprülü Kavşakları projesini gerçekleştirdik. Denizli'nin kendi projesidir. Biliyorsunuz Üçgen'in bir bölümünü trafiğe açmıştık. Zaman kısaldı, yakıt azaldı, emisyon gazı azaldı ve hava kirliliği de azaltıldı, stres de azaltıldı. Şimdi önemli noktaları da trafiğe açıyoruz. Daha önceki 15-20 dakika bekleme süreleri artık olmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Köprülü kavşakların havadan drone görüntü

- Kalp şeklindeki yaya geçitlerinden proje çiziminden görüntü

- Köprülerden ve tünel geçitlerinden görüntü

- Osman Zolan'ın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

===============================================

Şehrim 2023' otobüsü Adana'da

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana'ya ulaştı.

Uğur Mumcu Meydanı'na gelen otobüsünün önünde konuşma yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da büyükşehirlerimiz ile yapacağımız çalışmalarda geleceğe yönelik çok önemli projelere hayata geçireceğiz" dedi. 2019 mart ve kasım aylarında gerçekleşecek seçimlerin önemi vurgulayan Karaaslan, "Ülkemizi ilgilendiren meseleler çok büyük projeler. Tüm küresel krize, bütün bu meselelere rağmen dünyada yürütülen 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapılmaktadır. Bütün zorluklara, bütün hainlere ve planlara rağmen ne kadar dik ayakta durabildiğimizin gösteriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın gelişi

- Halk oyunu ekibi ile birlikte oynaması

- Çiğdem Karaaslan'ın konuşması

- Belge vermesi

SÜRE: 01'44" BOYUT:106 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()



