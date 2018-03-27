DHA YURT BÜLTENİ-14

Tel Rıfat kasabasında kontrol TSK ve ÖSO'da (İLK GÖRÜNTÜ)

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat kasabası da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçti. ÖSO birlikleri sosyal medya hesaplarından Tel Rıfat bölgesinden paylaştığı görüntüleri paylaştı.

TSK ve ÖSO tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin merkezi, 6 beldesi ve yüzlerce köyde kontrolün sağlanmasının ardından gözler, Afrin ile Münbiç arasında yer alan stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabasına çevrilmişti. Afrin'in ardından yeni hedef olarak belirlenen ve 2 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Tel Rıfat'ı, dün geceden itibaren teröristler terk etti. Yerel kaynaklar, bu sabahtan itibaren Tel Rıfat'a giren ÖSO güçlerinin, teröristlerin kaçtığı kasabada direnişle karşılaşmayarak kontrolü sağladığını bildirdi.

Münbiç bölgesine giden teröristlerin terk ettiği Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri tuzaklanmış patlayıcı arama, tarama ve imha çalışması başlattı. ÖSO birlikleri sosyal medya hesaplarından Tel Rıfat bölgesinden paylaştığı görüntüleri paylaştı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-ÖSO birliklerinin Tel Rıfat bölgesinde çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüleri

Haber: GAZİANTEP ()

===========================================

Samsun'a şehit ateşi düştü

Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Hatay Amanoslar'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberi memleketine ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Samsun'un Salı Pazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Samet Tokur ile ilgili Samsun Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hatay Amanoslar’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, 28 Mart 2018 Çarşamba günü Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir." Şehidin cenazesinin bu akşam Samsun'a getirileceği ifade edildi.

Haber:SAMSUN,()

==========================================

Akçakale'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda Z.F., M.H. ve H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Güvenlik önlemleri

- ŞÜphelilerin hastaneden çıkarılması

- Genel görüntü ve detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA,()

============================================

'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'ne tepki

Gaziantep'te Eğitim Bir-Sen Şubesi, son dönemlerde öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek tepki gösterdi.

Balıklı Pakı'nda 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi Taslağı' ve 'Öğretmenlerin Şiddete Maruz Kalmalarıyla' ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek 'Performans Değerlendirme Sistemi Taslağı'na ilişkin itirazlarımızı haykırmak bazısı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldik. Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu'nda pilot illerde uygulaması başlatılan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan, 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'nin pilot illerdeki uygulanmasına son verme hususunda hükümet tarafı ile görüşülmüş olmasına ve konunun imza altına alınmasına rağmen böyle bir taslağın hazırlanması. Bakanlığın attığı imzanın gereğini yerine getirmekten imtina ettiğini göstermektedir."

Basın açıklaması, katılanların ellerindeki dövizlerle bir süre slogan atmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Slogan atılması

- Ahket Gök'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

========================================

Alman Rita’nın katiline müebbet hapis

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde işlenen Alman vatandaşı Rita Darı Winkler (39) cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Cinayet zanlısı Ali Kemal Seyhan (48) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. H.M.Seyhan’a (46) ise delilleri yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, zanlının tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 2016 yılında Alman vatandaşı Rita Darı Winkler cinayetiyle ilgili katil zanlılarının yargılamasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 2016 yılının Mart ayında, öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bodrum katına gömülen ve üzerine beton atılan 39 yaşındaki Alman Rita Darı Winkler’i öldürdüğü öne sürülen zanlılar, duruşmaya Silivri Cezevi’nden Ses ve Görüntülü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ali Kemal Seyhan ve kardeşi H. M. Seyhan’ın, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Muhittin Üzmez, mütalaasında Ali Kemal Seyhan’ın Çınarcık’ta cinayeti işlediği, maktulün öldükten sona bacaklarının kesildiğinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belli olduğu gerekçesiyle 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçu yerine 'Kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti. Savcı Üzmez, H. M. Seyhan’a ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan ceza verilmesini talep etti. H. M. Seyhan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi bulunmadığını dile getirerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Ali Kemal Seyhan ise son söz olarak, “Ben suçumu kabul ettim. Ailem boşanma davası açtı, durumu bu vaziyete geldi. Bunu ben istemedimö diye konuştu. Ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Dursun Hayati Yurtbaşı, kararı açıkladı. Yurtbaşı, sanık Ali Kemal Seyhan’ın tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de kabul edilen oluş şekline binaen sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması kararı verildi. Sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanığa ayrıca ruhsatsız tabanca taşımasından dolayı 6 yıl hapis ve 500 gün adli para cezası verildi. Mahkeme Başkanı Yurtbaşı, yine aynı suçlamalarla hakkında dava açılan H. M. Seyhan hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hapiste kaldığı süre de göz önüne alınarak adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

ÜST MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Winkler’in ailesinin avukatı Salim Baki, şunları kaydetti: “Bundan sonraki süreç yüksek mahkemedir. Bu süre içerisinde bizim bir takım eksiklikler gördüğümüz maddi vakaların incelemesiyle ilgili dilekçe verdik. Sanıkların ve tanıkların ifadelerindeki bir takım çelişkilerin açıklanması için. Bunları mahkemenin takdirine bıraktık. Mahkemenin takdiri bu yönde değildi. Yeterli gördü şimdiye kadar olan açıklamaları. Tabii ki öldürülen, katledilen kişinin ailesini bir nebze rahatlatır mı bu karar bilmiyorum. Bundan sonra üst mahkemeyle devam edecektir her iki taraf açısından da. Bu suça katılmış olan kişilerin ifadelerindeki bir takım çelişkileri raporlarla beraber teyit ettik, delillendirdik. Bu konunun biraz daha araştırılmasını düşünüyorduk ancak mahkeme yaptığı araştırmada bunu yeterli gördü. Ancak bu hukuki süreçte devamını düşüneceğiz. Bu karar bir noktada öldürenin tespiti konusunda doğrudur. Bu bizim kabul edeceğimiz bir nokta. Ancak orada ek unsurları ve bu suça katılanlar açısından araştırmanın tamamının yapılıp yapılmadığı konusunda tekrar değerlendirip üst mahkemeyle ilgili sürece devam etmeyi düşüneceğiz.ö Türkiye’deki mahkemeleri takip eden maktulün teyzesinin arkadaşı Abraham Akbıyık ise, “Ancak beni üzen mahkemenin adli tıp raporunu ben istediğim, düşündüğüm tarzda kale almadı. Hunharca, eziyet ederek üzerinde sigaralar söndürerek, ellerini tellerle bağlayarak, arkadan vurulduğu şeklinde gayet açık adli tıp raporları varken mahkeme çok erken karar aldı. Türk adaletine güvenmekten başka da yapacak bir şey yokö dedi.

OLAY

Antalya’da kuaförlük yapan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler, 2016 yılında İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rita Darı Winkler’in arkadaşı Ali Kemal Seyhan’ın ifadesi alındı. Seyhan, ilişkisinin olduğu Rita Darı Winkler ile birlikte Yalova’nın Çınarcık ilçesine gidip geldiklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ardından vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Rita Darı Winkler’in cesedi bacakları kesilerek varile yerleştirilmiş ve Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bodrumunda gömülmüş ve üzerine beton atılmış olarak bulundu. Bunun üzerine cesedin gömülmesinde yardımcı olduğu öne sürülen H. M. Seyhan tutuklanıp Metris Cezaevi’ne konuldu, katil zanlısı Ali Kemal Seyhan ise 2017 yılının Eylül ayında Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi. Seyhan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp kardeşi ile aynı cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Avukat ile röp

-Aile dostu ile röp

-Adliye görüntüsü

1 dk 45 sn 55.8 mb

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

=========================================

Kendisini 'komiser' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı tutuklandı

Çanakkale'de, kendisini 'komiser' olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Durdu Mehmet Aslan (37), polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinde 13 bin 25 TL, 725 euro ile değerli ziynet eşyaları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Bayramiç ilçesinde yaşayan ev kadını C.Ş.'yi (62) telefondan arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıttı. Telefondaki kişi, C.Ş.'ye adının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına karıştığını belirtip, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını buzdolabının içine koymasını ve bir polis göndereceğini söyledi. Eve gelecek polisin parola olarak 'bayrak' kelimesini söylediğinde, C.Ş.'nin kapıyı açması istendi. Paniğe kapılan C.Ş., telefonda söylenenleri yerine getirdi. Kısa bir süre sonra gelen bir kişi, eve girdi ve C.Ş.'yi başka bir odaya gönderdikten sonra buzdolabı içinde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak evden kaçtı. Dolandırıldığını anlayan C.Ş., Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Ekipler, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. İlçe merkezinde yapılan aramalar neticesinde şüpheli Durdu Mehmet Aslan, Bayramiç otogarında, Çanakkale'ye gitmek üzereyken yakalandı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 13 bin 25 TL, 725 euro, 9 çeyrek altın, 1 pul altın, 1 inci kolye, 1 sarı renkli bileklik, 3 taşlı, 1 taşsız yüzük, 1 iç içe geçmiş halka, 1 tane 5 taşlı yüzük, 1 tane 7 taşlı yüzük, 1 desenli yüzük, 1 gümüş taşlı bileklik ve 1 kadın kol saati bulundu. Gözaltına alınan Durdu Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerin ardından para ve ziynet eşyaları, C.Ş.'ye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Telefon dolandırıcısı Durdu mehmet Arslan'ın polis tarafından yakalanma anı

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

==========================================

Kuyuda doğuran köpek ve 8 yavrusunu itfaiye ekibi çıkardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 metre derinliğindeki susuz bir kuyunun içinde doğum yapan köpek ve 8 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni saat 01.30 sıralarında arayan bir vatandaş, Ayvalık ilçesi Zekibey Mahallesi'nde bulunan boş araziden yavru köpek seslerinin geldiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen noktaya ulaşarak, arama kurtarma çalışması başlattı. Bir süre sonra köpek yavrularının olduğu kuyu bulundu. Yeni doğdukları anlaşılan 8 köpek yavrusu ve anneleri, yarım saat süren bir operasyonla itfaiye erleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, önce sağlık kontrolünden geçirilen yavrular, daha sonra da hayvan barınağına götürüldü. Anne köpek ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiye ekiplerinin, yavru köpekleri kuyudan çıkarması

-Koliye konulan yavru köpeklerden görüntü

Haber:BALIKESİR,()

==========================================

Öğrenciler, yazar maskeleri takarak, halkı kütüphaneye davet etti

Tokat'ta Kütüphane Haftası nedeniyle 26 Haziran Ortaokulu 7’nci sınıf bir gurup öğrenci yüzlerine ünlü yazarların maskelerini takarak, vatandaşları kütüphaneye davet etti.

26 Haziran Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri ünlü yazarların maskelerini takarak Cumhuriyet Meydanı’ndan Halk Kütüphanesine kadar yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, 'Biz kütüphaneye gidiyoruz. Siz de gelin' şeklinde sloganlarıyla vatandaşları kütüphaneye kitap okumaya davet etti. 26 Haziran Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mevlüt Taşkın, "Yazarlarımızın bir çoğu bilinmiyor. Çocuklarımız tarafından da bilinmiyor. Dikkat çekmek amaçlı, vatandaşları da kütüphaneye çekmek için maske takalım dedik. Yazarlarımızın bazıları halen hayatta, bazıları ise hayatlarını kaybetmiş durumda. Kütüphaneye kadar yürüyüş yaparak halkımızı davet edeceğiz" dedi. Kitap okumanın önemine değinen 7’nci sınıf öğrencisi Busenur Fırıncıoğlu ise "Kitap uygar bir topluma kavuşmamıza, kendi ayakları üzerinde yürüyen bireyler olmamıza katkı sağlar. Okumak yaradılış sebebimizi bilmemize dinimizi ve gerecek hayat kurallarını öğrenmemizi sağlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Öğrencilerin görüntüsü

-Yüzlerinde maske ile yürümeleri

-Konuşmalar

(308 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

