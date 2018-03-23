DHA YURT BÜLTENİ-14

Fünye ile patlatılan şüpheli valizden bebek bezi çıktı

DİYARBAKIR Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3'ncü Sanayi sitesinde bir işyerinin önüne Suriye'li olduğu belirtilen bir kişinin bıraktığı şüpheli valiz, bomba uzmanları tarafından fünye bağlanarak patlatıldı. Korku yaratan valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı.

Merkez Kayapınar İlçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'ncü sanayi sitesinde bir işyerinin önüne Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişi bugün öğlen saatlerinde bir valiz bırakarak oradan ayrıldı. Bölgede bulunan Suriye uyruklu dilenci kadın bir kadın ve esnaflar durumu polise bildirdi. Valizi bırakarak uzaklaşan adamın canlı bomba olduğu söylentisi esnafta korku ve panik yaratırken, olay yerine bomba imha uzmanları ile ekipler sevk edildi. Polis, valizin bırakıldığı dükkan ve çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların geçişine izin vermedi. Görgü tanıkları, Valizi inceleyen bomba imha uzmanlarının, valize fünye bağlayarak imha edeceği sırada valiz sahibinin geldiğini ancak, o sırada valizin patlatıldığını söyledi. Fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı.

Görüntü Dökümü:

-Bomba imha ekiplerinin şüpheli valize müdahalesi

-Şüpheli valizin fünyeyle patlatılması

-Valizden çıkan eşyalardan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, DİYARBAKIR,()

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Eskişehirsporlular Şehit Binbaşı'nın mezarını ziyaret etti

ESKİŞEHİRSPORLULAR, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca'nın mezarını ziyaret etti, şehidin mezarına karanfiller bırakıp üzerine Türk bayrağı örttü.

Geçen 15 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan kaldırıldığı Hatay'daki hastanede kurtarılamayarak şehit düşen ve daha önce arkadaşına gönderdiği mesajında "söyle, Es-Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri" vasiyetinde bulunan Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın Hava Şehitliği'ndeki mezarını bugün ilk olarak eşi Lütfiye Dunca ile kızı Zeynep Naz Dunca ziyaret etti. Lütfiye Dunca eşinin mezarı başında dua okudu, eline aldığı fotoğrafına uzun süre baktı.

Şehidin mezarını daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, takım kaptanı Hürriyet Güçer, futbolcular ile Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Diri ile bir grup taraftar ziyaret etti. Albay Ağaoğlu ile Eskişehirsporlular, şehidin eşi Lütfiye Dunca'ya başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehidin mezarına kırmızı karanfil bırakıldı, daha sonra mezarın üzeri Türk Bayrağı ile örtüldü. Şehidin mezarının yanındaki ağaçta ise 'Mithat Dunca' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması asılı durdu.

ERDOĞAN: ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA DA GELİRİZ

Eskişehirsporlular şehidin mezarı başında dua okuduktan sonra Hava Şehitliği'nden ayrıldı. Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Doğan ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehitlerimizi sadece böyle günlük sahiplenme değil, onları ilelebet kalbimizde taşımamız lazım. Biz de takım olarak böyle acılı bir günde ailenin yanında olmak istedik. Takım izinli olduğu için biz cenazeye katılamadık. Ondan yana bir üzgünlüğümüz var. Bugün hem o açığı kapatalım hem aileye vasiyeti gereği desteği verelim diye burada toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabi acı büyük. Kendisini biz tanımıyorduk ama taraftarın hepsi bizim kalbimizde bir yeri var. Bir şehit taraftarımızın olduğunu öğrendik. Vasiyeti de zaten futbolcularımız gereken cevabı verdiler. Allahın izniyle önümüzdeki sene inşallah Allah bizi mahçup etmez, şehidimizi şampiyon olduktan sonra inşallah mezarını ziyarete geliriz. Vasiyetini de yerine getiririz diyoruz."

Görüntü dökümü:

-Şehidin eşi Lütfiye Dunca'nın şehidin mezarı başında çekilen görüntüsü,

-Eskişehirsporluların mezarın yanına gelişi,

-Şehidin mezarına karanfil bırakılması, üzerine Türk Bayrağı örtülmesi,

-Şehidin mezarı başında dua okunması,

-Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü İzzet Erdoğan'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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İnşaata devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

KARABÜK'te, bir inşaat alanına beton dökmek isteyen mikser, toprağın kayması sonucu devrilirken sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki apartman inşaatında meydana geldi. Satılmış Arık yönetimindeki 06 GC 8105 plakalı beton mikseri, inşaat alanına beton dökmek için geri manevra yaptığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi. İnşaata devrilen mikserin sürücüsü işçilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Satılmış Arık, olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satılmış Arık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnşaata devrilen mikserden görüntü, detay

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Baba ile oğlunu öldüren taksiciler yakalandı



GAZİANTEP'te taksi durağında çıkan kavgada fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz'un (28) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan taksici S.K. ile amcası M.K. yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, taksi durağında çalışan S.K., babası B.K. ve amcası M.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleri ile ateş etti. Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz, S.K. tarafından ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara yaşamlarını yitirdi. B.K. ise yaşanan arbedede yüzünden yaralandı. S.K. ve amcası M.K. kaçarken, B.K. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ve M.K.'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonla amca ve yeğeni gözaltına aldı. Polis, emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., M.K. ve hastanede tedavisi tamamlanan B.K.'yı alınan sağlık raporunun ardından adliyeye götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet hastanesi

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin hastenden çıkması

- Şüphelilerin polis otosuna binmesi

- Genel ve detay görüntüler

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()

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Okul müdürü sırtından bıçaklandı

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay bugün Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda (YBO) meydana geldi. Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.

Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanenin dış görüntüsü

-Olayın yaşandığı okulun önündeki merdivenler

-Okul müdürü Varol'un fotoğrafları

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI)

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