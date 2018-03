DHA YURT BÜLTENİ - 14

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katılacağı 'Seyit Onbaşı'yı Anma Töreni'nin sağanak olabileceği bahane edilip, saatinin öne alındığını söyleyerek, tepkisini dile getirdi. Akşener, "Hani bir söz vardır; ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdirö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'in Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Meydanı’nda halka hitap etti. Yaklaşık 4 bin kişinin doldurduğu alanda, ‘Başkan Akşener’ sloganı atıldı. Kadınların yoğun katılım gösterdiği mitingde Meral Akşener, AK Parti iktidarının iç- dış ve ekonomi politikasını eleştirdi.

Edremit mitinginin ardından katılmayı planladığı, Çanakkale kahramanı, ‘Kocaseyit’ lakaplı Seyit Onbaşı'nın anıtında saat 15.00'te düzenlenecek anma törenlerinin saat 12.30'a alınmasına tepki gösteren Akşener, “Bugün Kocaseyit’i anma devlet törenine katılacaktım. Ben devlet umuru görmüş bir insanım. Kalkıp, orada ben sanki siyaset mi konuşacaktım? Kalkıp, orada Seyit Onbaşı’nın ruhunu incitecek bir cümle mi söyleyecektim? Ama onlar, her bir fırsatı değerlendirip, hepimizi rencide etmeye ve her yerde propaganda yapmaya alışık oldukları için kendileri gibi herkesi gördüğünden bükemedikleri bileğin karşılığı olarak, yıllardır yapılan o devlet törenini, anma törenini iptal ettilerö dedi.

‘FERMAN PADİŞAHIN, DAĞLAR BİZİMDİR’

Mitingin ardından Havran’ın kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne gelen İYİ Parti Lideri Akşener, burada yüzlerce kişi tarafında karşılandı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik koridoruna rağmen sevenleri tarafından sürekli durdurulan Akşener, Seyit Onbaşı’nın mezarına çiçek bırakarak, dua okudu. Akşener, hatıra defterine "Kocaseyit, Seyit Onbaşı minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum" yazıp, imzaladı. Kocaseyit Anıtı önünde kendisini karşılayanlarla toplu fotoğraf çektiren Akşener, Kocaseyit Müzesi'ni gezdi.

Burada soruları yanıtlayan Akşener, “Resmi törenler yağmur sebebiyle edildi; çünkü o törenlere katılmayı arzu etmiştim. Öyle uygun gördü, hükümet edenler. Çok güzel bir hava var; ama iptal ettiler. Biz programımıza devam ettik. Milletimizle birlikte olduk. Seyit Onbaşı’nın, Kocaseyit’in torunlarıyla bir arada olduk. Hem Edremit hem Havran'da yaşayanlarla birlikte olduk. Hani bir söz vardır, ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir'. Ferman padişahın; ama köyler, Edremit ve Havran bizimdir.ö

‘İŞTE HALK BAĞRINA BASTI’

Kocaseyit Anıtı’nda düzenlenecek törenlerin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in mitingiyle çakışacak şekilde öne alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise halkla buluşulmasına kimsenin engel olamayacağını söyledi. İYİ Parti'li Ok, şöyle konuştu:

“Biz devleti ve devletimizin temsilcilerini seviyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımızla problemimiz olmasını bırak, onların devletin en uç temsilcileri olduğuna inanıyoruz. Ama bunlara baskı yapılarak, sağanak yağış bahanesiyle müdahale edilerek, burada resmi tören iptal edildi. İptal edilse dahi halkla buluşmaya hiç kimse engel olamıyor. İşte halk bağrına bastı, sayın Genel Başkanımız Meral Akşener burada. Hem de kadınıyla erkeğiyle, 7’den 70’e herkes sahip çıktı."

Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı, Havran Kaymakamlığı tarafından organize edilen tören ile her yıl 18 Mart tarihinde anılıyordu. Bu yıl da daha önce açıklanan programa göre, saat 15.00’te başlayacak anma etkinliklerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılacağı açıklanmıştı; ancak saat 12.30'da başlayan Kocaseyit Anıt Mezar alanındaki resmi devlet törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Havran Belediye Başkanı AK Parti'li Emin Ersoy, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Terörden arındırılan Mahmudiye'deki sivillere yardım eli



ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.

Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor. Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı.

Köyde yaşayan siviller, Türkiye'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

Başına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı



İZMİR'in Balçova ilçesinde, hafif ticari aracın içerisinde başına kurşun isabet etmiş şekilde bulunan 30 yaşındaki Gökhan Pala ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çeşme-İzmir Otoyolu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Evlenip boşandığı öğrenilen Gökhan Pala, 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içerisinde, tabancayla başından kurşunlanmış şekilde bulundu. Pala'yı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını tespit ettikleri Pala'yı, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı



ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı. Meşalelerin aydınlattığı fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyen gençler kenti “Mustafa Kemal’in askerleriyizö sloganlarıyla inletti. Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, “Mustafa Kemal’in askerleriyizö sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve vatandaşlar katıldı.

500 metre uzunluğunda Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi. Yürüyüşte, 250 öğrenci Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin giydiği kıyafetleri giydi.

Afrin'in 'Kurtuluşu Kongresi' toplanıp, karar aldı



GAZİANTEP’te, Afrin'in kanat önderleri bir araya gelerek 'Afrin'in Kurtuluş Kongresi'nde 30 kişilik meclis seçip, kentin yeniden inşası ve halkın evlerine dönüşüyle ilgili 11 maddelik karar aldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında özgürleştirme süreci devam eden Afrin'in önde gelenlerinin yer aldığı 100 kişilik ekip, 6 saat boyunca toplantı yaptı. Kentin kanaat önderlerinin yer aldığı toplantıda, 30 kişilik meclis seçildi ve 11 maddelik karar alındı.

Kongrenin sonuç beyannamesi okuyan kongre üyesi Azad Osman, şunları söyledi:

"Şuan durumlara ve mevcut koşullara bakarak yardım edilmesiyle, Afrin halkımızın geçirdiği bu günler için halkın isteklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Afrin’i yöneten PKK ve sağ kolu terörist partisini temsil eden PYD'nin o başarısız siyaset sonucunda yıkıcı bir savaşa sebep olmaları nedeniyle, hiçbir zaman Afrin halkının siyasi görüşlerini önemsememişlerdir. Bunlara istinaden Afrini temsil eden tüm siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve önde gelenlerle ‘Afrin’in Kurtuluş Konferansı’nın düzenlenmesi kararını aldık. Amacımız siyasi barış bir çözüm yoluyla Afrin halkını, PKK'nın uyguladığı ölüm ve yıkım ortamından çıkarmak. Halka destek olup, sivil insanların yaşamlarını korumak, politik çözümler, barışçıl çerçevelere dayanarak kentimizi savaş ve yıkımın dehşetinden kurtulmasını sağlamak için bir aradayız. Yapılan toplantıda Suriye iç ve dış çevre ile kardeşlik duygularını sağlamak için Afrin kentinin temsilcileri olarak aşağıdakileri vurguladık."

Kongre sözcüsü Hasan Şindi ise "Toplantıda önemli kararlar aldık. 30 kişilik Yerel Meclis seçtik. Afrin’i yeniden düzenleyerek inşaa etmek istiyoruz. Bunu Türkiye’nin yardımı ile yapacağız. Toplantıda Kürt, Türk, Arap her kesimden insanlar var. Biz buradan aldığımız kararları Türkiye’ye sunacağız. PYD’nin yaptığı işgali biliyorsunuz. Orada birçok problem var inşallah bunları çözeceğiz" dedi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1- Zeytin Dalı Operasyonun yönetimini uluslararası yasalara, sözleşmelere ve sözleşmelere tam uygunluk içinde talep etmek ve suç işleyen sorumlu tutulmasını sağlamak.

2- Afrin halkı için uluslararası garantilere huzurlu ve güvenli bir yol temin etmek.

3 -PKK silahlı kuvvetleri ve diğer yabancı partileri Afrin’den çıkmaları gerekmektedir.

4- Afrin şehrini tarafsız bir şehir ve güvenli bir alan olarak tüm tarafların askeri varlığından uzaklaştırmak, PKK'nın ayrılmasından sonra tüm silahlı tezahürleri ve Afrin'den yabancı unsurları bitirmek.

5- Afrin hapishanelerinden tüm mahkûmları ve diğer tarafları (partileri) serbest bırakmak ve halkı için ulusal uzlaşma çağrısında bulunmak.

6- Kentin yönetimini ve çevresini Afrin halkına teslim edilmesi.

7- Şehrin idari işleri için Afrin halkının seçtiği bir yerel meclis kurulması, bağımsız ve yetkili insan hakları örgütlerini denetlemeyerek düzenlemesi.

8- Kentteki ve köylerdeki son olaylardan etkilenenleri telafi etmek için komiteler oluşturarak etkilenen alanları ve yerleri yeniden inşaa etmek, savaşın ve diğer durumların sonucu olarak şehir halkının köylerine ve şehirlerine dönmesini sağlamak.

9- Afrin kentinden yerel polis güçlerinin kurulması ve şehri koruyan kişiler herhangi bir partiye ait olmamaları.

10- Zorunlu askerlik olmaması ve kentin korunması, yönetim tarafından sağlanan bir maaşla çalışmalara başlanılması.

11- İç ve çevre ile ve yurt dışında uzlaşma ve tüm taraflara Afrin şehrinin bir güvenlik ve barış kaynağı olduğu konusunda güvence verilmesi.

Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı



ŞANLIURFA’da kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyyübiye mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kara yönetimindeki 63 M 0714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksin hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Kara ile araçta bulunan ismi öğrenilmeyen 2 yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DP Lideri Uysal: Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi hakkıdır



DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Afrin'e, Türkiye'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl, niçin geldik?" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hamasetle çözecek meselesi olmadığını söyledi. Ülkeyi yönetenlerin zihninde karışıklıklar olduğunu savunan DP Lideri Uysal, şöyle konuştu:

"Türkiye maalesef devletiyle demokrasisiyle hukukuyla yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyeti olduğu günde pek çok zihin karışıklığı yaşadığını sadece ve sadece son 1 hafta içindeki 'dinin güncellenmesi' laflarından, İstiklal Marşı'nın yeniden güncellenmesine varıncaya kadar bu sözlerden üzülerek, anlıyoruz ki bu ülkeyi yönetenlerin zihninde birtakım karışıklıklar var. Oysa bizim zihnimiz berrak. 'Bizim için eski Türkiye yok, yeni Türkiye yok' diye defalarca ifade ettik. Bizim için varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti vardır. Pek çok can alıcı, can yakıcı meselesi varken milletimizin pembe tablolarla pembe verilerle ölçüm metotlarını güncelleyerek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun neredeyse Türkiye ilizyon kurumu haline getirerek, her hanede işsizlik gibi bir belaya geniş işsizlik tanımı içerisinde 6 milyonu aşan bir işsizliğin olduğu Türkiye'de bu gerçekleri konuşmak yerine dini, milli, hamasi bir iklim içerisinde bu gerçeklerin perdelenmeye çalışıldığına şahidiz. Oysa bugün hamasetle Türkiye'nin çözecek meselesi yoktur. Elbette bu milletin üzerine oturduğu değerlerin ne manaya geldiğini biliyoruz. Onun için de ısrarla demokrat gelenek olarak, her bulduğumuz kürsüde milletin kürsüsünde ısrarla vurgulamaya çalıştığımız gibi gelin bu milletin müştereki haline getirdiği değerleri siyasi alan içerisinde bir rekabet meselesi haline getirmeyin."

'ANLAMSIZ TARTIŞMALARIN İÇİNE DÜŞMEYELİM'

Mehmetçik, Afrin'de mücadele ederken, birtakım tartışmalardan kaçınılması gerektiğini savunan Uysal, "Mehmetçik'imiz cephede savaşıyor bir yandan iktidar kendi siyasi emellerine bu mücadeleyi alet ederken, diğer taraftan iktidara muhalefet edeceğiz diyerek, birtakım sorumsuz ağızlar argüman üretircesine Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokacak birtakım sözlerin sahibi olmaktadır. İşte biz bu paranteze sıkıştırılmaya çalıştırılan Türkiye'de makul çoğunluğun sesi olarak, milletimizin hür ve gür sesi olarak diyoruz ki 'Gelin bu meseleleri, siyasi mücadelede bir rekabet unsuru olmaktan çıkartalım. Ülkeyi yönetenlerin şahsi zafiyetlerini, bu ülkenin milli güvenlik açığı ve zafiyeti haline getirmek adına mücadele veren Mehmetçik'imiz, orada mücadele ederken, burada birtakım anlamsız tartışmaların içine düşmeyelim" dedi.

'TÜRKİYE, TARİHİ MAKAS DEĞİŞİMİNİN EŞİĞİNDEDİR'

Türkiye'nin Afrin'e müdahale etme hakkı olduğunu vurgulayan DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"Türkiye, vurgulayarak, ifade ediyorum, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Bu noktada orta ölçekli bir devlet olarak önümüzde 10- 15 yıllık süreç içerisinde gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir kavgayı. Kontrollü bir mücadeleyi vererek bu aziz milletin soğuk savaş dönemi iklimi içerisinde kendi gücünü inkişaf ettirebilmek adına bütün milli güç unsurlarını sahada aktif hale getirebilmesi için bir büyük fırsatın doğduğu kanaatindeyiz. 911 kilometreye varan bir sınırı açık kapı politikanızla beraber gelene geçene açtınız, bugün Türkiye'nin ne tür milli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığını milletimize beka sendromu içerisinde düşürenler, bugün 'Beka meselemizdir' diyerek, milletimize pazarlama gayreti içerisindeler. Bugün elbette Afrin'e Türkiye'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl geldik? Buraya niçin geldik? Buraya kim getirdi? Bir yanlışlar silsilesi içerisinde bugün Ortadoğu'da uzun asırlar sıcak denizlere inme hayali güden Rusya ile niçin komşu olur hale geldik? Niçin Amerika Birleşik Devletleri'yle Fırat'ın doğusunda komşu olur hale geldik? Niçin 30 yılı aşkın süredir terle mücadele verdiğimiz PKK'yla mücadelesini verdiğimiz bir terör örgütü büyük devletlerin, başta müttefikimiz olduğunu iddia eden, ama hiçbir sorumlu devlete, merkezi devlet hukukuyla anlaşılamayacak, bizim için de kabul edemeyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı neredeyse özel güvenlik şirketi haline getirdi. Bu süreç niçin bu noktaya geldi. Bu soruların da cevabını hepimiz almak istiyoruz."

