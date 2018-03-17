DHA YURT BÜLTENİ-14

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 57'NCİ GÜN; 3 BİN 569 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)

GENELKURMAY HAFTALIK BİLGİLENDİRME YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 10-16 Mart tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. 27 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 36 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar makineli tüfek, 5 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 av tüfeği, 5 tabanca, 1 bombaatar, 1 lav olmak üzere toplam 54 silah, 2 güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 anti personel mayın, 120 milimetrelik 3 havan mühimmatı, 3 havan mühimmatı, 45 bin 240 muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 37 el bombası,1 aydınlatma fişeği, 73 roketatar mühimmatı, 57 roketatar sevk fişeği, 1 kilo 275 gram amonyum nitrat, 5 kilo tahrip kalıbı, 221 kilo C-4 patlayıcı, 49 fünye, 32 muhtelif şarjör, 5 el dürbünü, 4 el telsizi ve 8 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise 27 el yapımı patlayıcı, 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun imha edildiği ifade edilerek, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 569 kişinin yakalandığı açıklandı. Bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25 kilo 900 gram uyuşturucu, 507 litre kaçak akaryakıt, 27 bin 200 paket kaçak sigara, 22 kaçak silah ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildiği aktarıldı.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırıları önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı verme, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."

İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK'nın haftalık bilgilendirmesinde, İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik, özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Afrin’de yaşayan ve tahliye olmak isteyen sivillerin emniyetle tahliye edilebilmeleri ve tahliyeleri engelleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir."

3 bin 569 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başlangıcından itibaren 3 bin 569 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 45 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 226 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 143 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

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BAKAN ZEYBEKCİ'DEN, 'TÜRKİYE G-20 VE OECD ÜLKELERİ İÇİNDE EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE' VURGUSU

DENİZLİ'de düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2017 yılında G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke olduğunu söyledi. AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı, Karahayıt Mahallesi'nde bir otelde düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kütahya, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Manisa, İzmir ve Uşak illerinin AK Partili belediye başkanları, İl Genel Meclisi başkanları ve üyeleri toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili kredi derecelendirme kuruluşlarının rakamlarına değindi. Türkiye'nin 2017 yılında G-20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülke olduğunu söyledi. Türkiye'de ekonominin olumlu bir gidişat izlediğini ifade eden Zeybekci, son 1 yılda özel sektörde 1 milyon 600 bin kişinin istihdam edildiğinin altını çizdi.

Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyümesini 4-5 kez revize ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 7-8, kredi derecelendirme kuruluşu yüzde 2.5-2.75'ler seviyesinde tahmin etti. Hala Türkiye'nin gelmesi gereken yeri yakalayamadılar. Yıllık ortalamamızda 7.4-7.5'e kadar gidebileceğimiz bir alan görüyoruz. Türkiye'nin 2017 büyümesini kimisi 4.5 kimisi 5 diyor. Biz daha yukarıda bekliyoruz. 2017 yılında bizim 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81.5 artmış. Kapasite kullanım oranına bakıyoruz, yüzde 80'inin üzerine çıkmış. Onun için 2018'de beklentimiz daha yüksek. İhracatla ilgili yaptığımız çalışmalarda 2 haneli bir ihracat büyümesi 2018 yılında gerçekleşecek. İşsizlik ve istihdamda gayet iyi olacak" dedi.

Bakan Zeybekci, daha sonra toplantıdan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Zeybekci'den görüntü

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

Haber- Kamera.Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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BELEDİYE BAŞKANI İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN TER DÖKÜYOR



KAYSERİ'nin merkez Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 65 yaşından sonra ikinci üniversitesini bitirmek için ter döküyor. Başkan Büyükkılıç "Okumanın yaşı başı olmaz. Üstelik bu yaşlarda okumak alzheimer hastalığını önlüyor" dedi.

Merkez Melikgazi Belediyesi'nde 19 yıldır başkanlık yapan evli ve 3 çocuk babası Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 2'nci sınıf öğrencisi. Nisan ayında yapılacak sınavlara evde saat 22.00'den sonra, yurt içi ve yurt dışı seyahatlarınde ise arabada ve uçakta hazırlanan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Herkesin söylediği gibi okumanın yaşı başı olmaz. Yıllardır milletvekilliği,,il başkanlığı ve 4 dönemdir belediye başkanlığı ile kamu görevini uygulamada tecrübe sahibiyim. Ancak, bunun bir de teoriğini ögrenmek istediğim için Anadolu Üniversitesi'ne kaydoldum" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Büyükkılıç, "İşin bir de sağlık boyutu var. Bir nörolog olarak şunu rahatlıkla söşleyebilirim, bu yaşlarda okuma yazma, bulmaca çözme gibi aktiviteler belli yaş grubundaki kişileri alzheimer olmaktan da kurtarıyor. Kaba bir hesapla ülkemizde en az 800 bin alzheimer hastası var. İlerleyen yaşlarda okuma-yazma konusunda hassas olanlarda bu hastalık da görülmüyor" diye konuştu.

Başkan Memduh Büyükkılıç, konuk olarak katıldığı üniversite, lise ve ortaokullardaki sohbet ve kariyer etkinliklerinde ögrencilerle aynı sıraya oturup, "Beni sadece başkan olarak görmeyin. ben de şu anda sizin gibi ögrenciyim, Yani sizden farkım yok. Çok çalışın, çok okuyun. Farklılık yaratın. kariyer yapın" diye nasihat verdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile röportaj

-Memduh Büyükkılıç ders çalışırken görüntüsü

-Vatandaşlarla sohbeti

-Okulda öğrencilere verdiği konferans

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 10 dakika / 620 MB

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CHP'Lİ YÜCEER: SÖZDE İTTİFAK, ÖZDE TEMSİLDE ADALETSİZLİK

CHP Milletvekili Candan Yüceer, AK Parti ve MHP'nin ittifak kararına tepki gösterdi. Yüceer, "Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili ve CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı Candan Yüceer, partisinin Çorum teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katılmak için kente geldi. Konferans öncesinde parti yöneticileri ile birlikte basın toplantı düzenleyen Milletvekili Candan Yüceer, siyasi gündemi değerlendirdi. Yüceer ittifak çalışmaları ve çocuk istismarı konusunda açıklamalarda bulundu. Candan Yüceer, TBMM'den seçim ittifakı ilgili çıkarılan yasa ile AK Parti ve MHP'yi eleştirerek, "Sözde ittifak ama özünde temsilde adaletsizlik var, özünde seçim güvensizliği var. Yüzde 10 barajı askeri faşist darbenin bir ürünüdür. 'Ben istediğim zaman istediğimi yaparım' anlayışı hâkim. İttifak kurmaktaki asıl amaçları seçimlerde baraj altında kalmamak" dedi. Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi konusunda AK Parti'nin kapalı kapılar ardında tek başına çalıştığını söyleyen Yüceer, "Bu konu tek başına değil, organize yapılması gereken bir çalışma olmalı. AK Parti, tarafları ve katkı sunacak kimseyi dinlemeden kendi başına çalışma yapıyor. Bizler STK'larla çalıştay ve toplantılar yaparak, onların da önerilerini alarak bir rapor halinde görüşlerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- CHP Tekirdağ Milletvekili

- Candan Yüceer açıklama

- Salon

- Detaylar

(SÜRE: 04.00 Dk) - (BOYUT: 180 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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AK PARTİLİ KARAYEL: ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK üyesi İsmail Emrah Karayel, partisinin Kayseri il teşkilatında yaptığı açıklamada, erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan nöbetçi vekil uygulamasında bu hafta milletvekili İsmail Emrah Karayel vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Karayel, parti binasında yaptığı basın toplantısında ittifak, erken seçim iddiaları ve Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile 'Cumhur İttifakı' kurulduğuna dikkat çeken Milletvekili Karayel, "Daha önceden hukuken mümkün olmayan ittifaklar kanun ile mümkün hale geldi. Kurulan Cumhur ittifakı ile saflar netleşti. Bu ittifaka karşı ana muhalefet partisinin ciddi bir muhalefeti vardı. Yapılan kanununda seçim kanunda oy pusulalarında ve mühürsüz zarf konularında yasal düzenlemeler yapılmış oldu. Bunun üzerinden mühürsüz oy pusulaları hakkında yapılan ana muhalefet açıklamaları muhalefet seçim yenilgisine bahane hazırlıyor diye şimdiden onların cevabını şimdiden verelim" dedi.

Çiftlik Bank'ta yapılan dolandırıcılıkla ilgili de açıklama yapan Milletvekili Karayel, "Son aldığımız bilgiye göre 82 bin kişinin para yatırdığı ancak direk ve dolaylı olarak bu rakamların daha fazlasının olduğunu söylemek de mümkündür. Dolandırıcılığın boyutlarıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Mali ve mağduriyetin giderilmesi için çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Mecliste yapılan ve partide yapılan MYK toplantılarında erken seçimin söz konusu olmadığını ifade eden Karayel, seçim için seçim takviminde yer alan 2019 yılını işaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Milletvekili Emrah Karayel'in açıklaması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,)

DV 1 Dosya 3 dakika 06 saniye / 347 MB

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ORDU'DA AFRİN'DE Kİ MEHMETÇİĞE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

ORDU'da, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı yürüten mehmetçiğe destek amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi tarafından, mehter eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı Ordu Şubesi, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı yürüten mehmetçiğe destek amacıyla Altınordu ilçesinde yürüyüş organize etti. Mehter takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, büyük Türk bayrağı da taşıyarak tekbir getirdi. Altınordu Belediyesi önünden başlayarak İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Mehter takımından görüntü

-Türk bayrağı taşıyan vatandaşlardan görüntü

-Yürüyüşten görüntü

(SÜRE: 3.37 Dk ) (BOYUT: 394 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-