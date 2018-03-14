DHA YURT BÜLTENİ-14

Aydın'da akılalmaz vahşete hayvanseverlerden tepki

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2'si yavru 3 sokak köpeğinin demiryolundaki raylara bağlanarak ölüme terk edilmesi ve trenin geçmesiyle birinin başının gövdesinden ayırılarak yaşamını yitirmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Aydın Hayvan Dostları eski başkanı ve sözcüsü Fırat Sert, kimin yaptığının belirlenip cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen pazartesi akşamı, Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru olmak üzere 3 köpeği, farklı saatlerde demiryolundaki raylara iple bağlayarak ölüme terk etti. Hayvanlardan birinin üzerinden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Kısa süre sonra, bölgede iki yavru köpeğin daha aynı şekilde raylara iple bağlandığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, treni durdurarak bağlı olan yavruları ezilmekten kurtardı. Başı kopan köpeği gören vatandaşlar, vahşet karşısında şok yaşadı.

"BU İŞKENCE CEZASIZ KALMASIN"

Vahşete tepki gösteren Aydın Hayvan Dostları eski başkanı ve sözcüsü Fırat Sert, "Dün basında da geniş yankı bulan sokak hayvanlarının tren raylarına bağlanarak birinin ölümüne neden olunması bizleri çok üzdü. Tüm hayvanseverler olarak yıllardan beri söylediğimiz sokak hayvanlarına yapılan bu eziyetlerin, bu ölüm ve işkencelerin cezasız kalmaması gerekiyor. Para cezası haricinde ağır cezalar uygulanması gerekiyor. Verilen cezaların ise ertelenmemesi, bu kişilerin ömür boyu denetime tabi tutulması lazım. 90 ülke şunu söylüyor; Hayvana yapılanın ikinci aşaması çocuğa, kadına ve daha sonrada topluma yapılacaktır" dedi.

"EĞİTİM VERİLSİN"

Okullarda hayvan sevgisi eğitimi verilmesini isteyen Sert, "6 yıldan beri gönüllü olarak okullarda hayvan sevgisi seminerleri veriyorum. Bundan dolayı bulunduğum ilçede böyle bir şey olmadı. Eğitim verdiğim çocuk sayısı 43 bin oldu. Yerel yönetimler ve hayvanseverlerin okullarda şiddeti önleme ve hayvan sevgisini aşılamaları gerekmektedir. Bu tür şiddete sessiz kalmasından dolayı her kim olursa olsun tepkisiz kalmamalı. Çünkü bu ateş yarın, bugün belki de onların evine düşecek bu ateş. Onlara zarar vermeyelim onların da bizim gibi bu dünyada yaşama hakkının olduğunu unutmayalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hayvanın tren raylarında vahşice ölümü (arşiv)

- Hayvansever Fırat Sert ile röp;

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Yavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladı (2)

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis, 3 yavrusuyla dolaşan dişi köpeğe pompalı tüfekle ateş ederek kaçan kişinin Mücahit B. olduğunu belirledi. Ekipler, Mücahit B.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.

Haber: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA ()

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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçakçılığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 115 kilo 500 gram esrar ile gümrük kaçağı 43 bin 200 paket sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında Diyarbakır'dan Gaziantep'e giden plakası açıklanmayan kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada kamyonetin kasasında 115 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'den Gaziantep'e giden olan bir tankerin deposunda yapılan aramada ise 43 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonete arama yapan polis

- Kamyonet kasasında ele geçirilen esrar

- Yakıt tankerinin deposunda ele geçirilen kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Doktora silahla tehdit iddiası (2)

AİLE HEKİMLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tayyar Asrık, silahla tehdit edildiği iddia edilen Dr. Şevket Adem Öztürk ve beraberindeki aile hekimleri, Kemer'e bağlı Göynük Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Dr. Tayyar Asrık okudu. Dr. Asrık, "Bugün 'bayram' diyoruz ama ne yazık ki sağlıkta şiddet her güne olduğu gibi bayramlarımıza da damgasını vuruyor. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu, bulaşıcı hastalıklar, kanserler, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları değildir artık. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu sağlık çalışanlarına uygulanan şiddettir. Böyle giderse yakında hiç kimse hekim, sağlık çalışanı olmak istemeyecektir" dedi.

'BAYRAM GELMİŞ NEYİMİZE'

BİMER beyaz kod verilerine göre şiddete uğrayan ve mağdur olan sağlık çalışanlarının yaptıkları 9 bin 977 başvurunun 5 bin 61'inde soruşturmaların devam ettiğini, 2 bin 343'ünde ise iddianamesinin hazırlanarak mahkemeye intikal ettiğini vurgulayan Dr. Tayyar Asrık, "2013 yılında 10 bin 715 sağlık çalışanı, 2014 yılında 11 bin 174 sağlık çalışanı, 2015 yılında 12 bin 245 sağlık çalışanı, 2016 yılında 11 bin 867 sağlık çalışanı, 2017 yılının ilk 6 ayında ise 5 bin 347 sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmıştır. 2017'nin ilk 6 ayında şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 55'i hekim, yüzde 37'si hekim dışı sağlık personeli, diğerleri ise idari personeldir. Bugün artık sağlık politikalarına yön verenlerin yapması gereken ilk iş etkin bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılmasıdır. 'Bayramınız kutlu olsun' diyorlar, bayram gelmiş neyimize, bize 'geçmiş olsun' demek lazım" diye konuştu.

Basın açıklaması öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacer Nur Yüce ve Kemer İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce de olayın yaşandığı Göynük ASM'ye gelerek Dr. Şevket Adem Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ASM tabelası detay

- Alandakilerden detay

- Dr. Tayyar Asrık ve Dr. Şevket Adem Öztürk detay

- Basın açıklamasına katılan doktorlar genel detay

- Tayyar Asrık basın açıklaması

- Göynük ASM genel detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Yunanistan'ın el koyduğu yat Bodrum'a getirildi

YUNANİSTAN'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de el konulan 'Halis Temel' isimli Türk bayraklı turistik yat, 6 ay sonra teslim alındı. Yat ve personeli, bugün öğle saatlerinde Bodrum'a döndü.

Bodrum'da charter turizm yapan 42 metre uzunluğundaki, 12 kabinli, Türk bayraklı, 1.5 milyon Euro değerindeki 'Halis Temel' isimli ahşap yat, geçen yıl 20 Eylül'de, 18 ABD'li yolcusu ile Akdeniz'de mavi yolculuk için denize açıldı. Yunanistan'a ait Rodos Adası'ndan giriş yapan yat, geçen yıl 23 Eylül'de, Astipalya Adası'na da uğradı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı adada polis, eksik evrak gerekçesiyle kaptan 30 yaşındaki Hakan Tekerek'i gözaltına aldı. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahkemeye çıkarılan kaptan Tekerek'e, 110 bin Euro ceza kesilerek serbest bırakıldı. Kaptan Tekerek ile yat personeli gemici Olcay Garip (27), yağcı Osman Desti (26) ve gemici Erman Gökkaya (27), Kilimli (Kalimnos) Adası limanına getirilerek bağlanan yatı almak için beklemeye başladı. 6 aylık bekleyiş sonlandı. Yat, bugün personeliyle birlikte Bodrum'a getirildi. Şirket yöneticisi Aykut Uzunşimşek ve Erhan Berber, tekneyi karşıladı.

muhabirine açıklama yapan Yönetici Uzunşimşek, "Yunan polisi, başıdan itibaren hukuksuzluk ile yürüttü süreci. Yatımızın kaptanına kesilen 110 bin Euroyu, ki bu bugüne kadar Türk teknelerine kesilen en büyük cezadır, ödeyerek kurtarabildik. Yatın kaptanına kesilen ceza varsa, tekneyi bağlamamaları gerekirdi. Ancak birçok bahane üreterek yatı 6 ay bağladılar. Türk ve Yunan hükümetlerinin yaptığı görüşmeler sonunda belgelerimizi istenilen şekilde tekrar düzenledik. Bu yıl ilk turist kafilemizi 12 kişilik olarak 28 Nisan tarihinde İstanköy-Kilimli -Patmos adalarına göndereceğiz. İki ülke arasında halen devam eden siyasi gerginlikler, inşallah bir kez daha yaşanmaz. Yunan'ın uyguladığı bu baskı ve kanunsuzluk nedeniyle bazı şirketlerin yat bayraklarını Yunan bayrağına çevirdiğini duyuyoruz ancak biz şirketimizde hiçbir bayrağımızı değiştirmeyeceğiz. Ege ve Akdeniz'de Türk bayrağı ile deniz turizmine hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Bizim Yunan halkı, vatandaşları ile hiçbir sorunumuz yok. Onların da bizimle sorunu yok. İnşallah siyasi olduğunu düşündüğümüz bu kriz kısa zamanda çözülür, gerginliğin Ege gibi bir barış denizinde kimseye faydası yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gelen tekneden görüntü

- Yatın içinde personelden görüntü

- Kaptan ile röp.

- Aykut Uzunşimşek ile röp

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Şehit Astsubay, yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ümmet Ufacık'ın cenazesi bugün Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya'da oradan da karayoluyla Akşehir'e getirildi. Cenaze helallik alınmak için baba evine getirildiğinde 3 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta durabilen anne Gülay Ufacık'a da kadın astsubay yardımcı oldu. Baba Bahattin Ufacık da, oğlunun cenazesini görünce ağladı.

Şehit Ufacık'ın cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na götürüldü. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Ufacık'ın cenazesi kılanın namazın ardından Akşehir Şehitliğine defnedildi.

Bekar olan şehit Ufacık'ın, 1'i üniversite de olmak üzere 2 kız kardeşinin okul masraflarını karşılayıp, onların da eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

(Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi

- Cenaze töreninden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA ))

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