DHA YURT BÜLTENİ-14

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

AFRİN'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes'te el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tankçı Uzman çavuş Taner Kart'ın naaşı Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Törende anne Nurlu, baba İlhan Kart ile şehidin eşi Ayşe Kart yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Taner Kart'ın yaklaşık 1 yıllık evli olduğu belirtildi. Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında şehit babası İlhan Kart, Bakan Bülent Tüfenkci ve Vali Seddar Yavuz ile birlikte saf tuttu. Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından şehit Taner Kart'ın cenazesi Akkuş ilçesine bağlı Tuzak mahallesinde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit cenazesinden görüntü

-Cenaze namazı kılınırken görüntü

-Tören alanından görüntü

-Şehit babası ve eşinden görüntü

-Bakan Bülent Tüfenkçi'den görüntü

(SÜRE: 05.00 Dk ) (BOYUT: 545 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mücahit GÜREL/ÜNYE(ORDU),()

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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı 11 ölü, 21 yaralı - Yeniden



Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, arıza yapınca sürücüsü tarafından yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otobüs alev topuna dönerken, kazada 11 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Kazanın hemen öncesinde TIR şoförünün telefonu üzerine bölgeye gelen trafik ekiplerinin, dubalarla önlem aldığı, buna rağmen otobüs şoförünün TIR'a çarptığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü Ardıç mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne doğru giden doğalgaz borusu yüklü Gürcistan plakalı TIR arıza yapınca sürücüsü, aracı yolun sağına çekip, telefonla Trafik Şube Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi. Bunun üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arızalanarak yol kenarında park halinde duran TIR'ın bulunduğu bölgeye, öncesinden itibaren dubalar koydu. Duble yolun bu bölümü, 1 şeridi dubalarla kapıtılarak önlem alındı. Bir süre sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dubaları da önünde sürükleyerek park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem otobüs hem de TIR, alev aldı. Alevlerin arasında kalan yolculardan bazıları, otobüsün camlarını kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da otobüste bulunan yaralıları dışarı çıkardı. Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan bazıları ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAHREDEN BİLANÇO, YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

Kazanın hemen ardından 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüste yapılan incelemede, korkunç manzarayla karşılaşıldı. Otobüsten toplam 11 kişinin cesedi çıkarıldı. Cesetler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç da kazanın ardından hemen bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

BAŞSAVCI: 11 ÖLÜ

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerinde yaptığı açıklamada, otobüsteki incelemelerin tamamlandığını belirtti. Otobüsün 35 yolcu ve 3 personel ile Çorlu'dan hareket ettiğini ifade eden Yurdagül, bazı yolcuların yol üzerinde inmiş olabileceğini dile getirdi. 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yapılan incelemelerde başka herhangi bir dokuya ulaşılmadığını dile getiren Yurdagül, kimlik tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Kaza ile ilgili bilirkişi heyeti de detaylı inceleme başlattı. Şoförün uyuduğu ya da başka bir sağlık sorunu nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirip yitirmediği ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

UYANDIĞIMDA HER YER DUMAN KAPLIYDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan 5 çocuk babası Mehmet Şerif Kalkan (50), “Kaza anında uyuyordum. Çarpışmanın etkisiyle uyandım. Uyandığımda her yerde duman ve alevler vardı. Herkes panik halindeydi. Yaralı kurtulanlar, ayakta olanlar camlara yöneldi ve kırarak dışarı çıktılar tabi, ben de çıktım. Daha önce hiç kaza geçirmemiştim. Ambulanslar çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Yaralılar hastanelere götürüldü. Keşke bu kaza hiç olmasaydı. Kaza nasıl oldu onu da görmedimö dedi.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-İncelemelerin yapılması

-Hastaneden detay

-Kazadan yaralı olarak kurtulan Mehmet Şerif Kalkan ile röportaj

Haber:Mustafa ULUSOY- Yusuf ÇINAR/OSMANCIK (Çorum), ()

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Afrin'de çatışma anları kamerada

TÜRK silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Afrin kırsalında teröristlerle gece girdikleri çatışma, kameralara yansıdı. Gece çekilen görüntülerde sıcak çatışma anları ve terör hedeflerinin vurulduğu görülüyor. Görüntülerde, mermi izleri de yer alıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatışma anları

- Kameralara yansıyan mermi izleri

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

Haber: Yılmaz BEZGİN-Kamera: SURİYE,()

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Şırnak'ta PKK'nın kullandığı 2 sığınak ile depoda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda tespit edilen 2 sığınak ve 1 depo içerisinde 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 adet roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bestler-Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bağlık birliklerin müşterek olarak 11 Mart tarihinde başlattığı operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca müşterek olarak 11 Mart 2018 tarihinde icrasına başlanan Pençe-8 Operasyonu'nda 2 sığınak ve 1 depo içerisinde; 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet taarruz el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 20 adet dinamit, 33 adet RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 42 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 bin 100 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 12 adet antitank roket mühimmatı, 1 adet roketatar optik nişangâhı, 1000 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 adet Doçka mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 adet met, 8 adet büyük pil, 20 metre kablo, 15 adet şarjörlük, 10 adet palaska, 11 adet çorap, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet el feneri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Haber:ŞIRNAK,()

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Uçak kazasında ölen Urfalı'nın acı haberi, anneannesini gözyaşlarına boğdu

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı'nın acı haberini alan, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde yaşayan anneannesi Bilge Sadiki (75), gözyaşlarına boğuldu.

Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, içinde iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı, 2 pilot ve 1 hostes ile geçen pazar akşamı İran'da düşmüş ve toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı'nın anneannesinin, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Bayramiç'te oturan anneanne Bilge Sadiki, torununun acı haberiyle yıkıldı. Bilge Sadiki ve erkek kardeşi Bekir Bider, cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitti. Bekir Bider, "Uçak kazasında ölen Burcu, ablamın torunuydu. Ölümü ailemizi yasa boğdu" dedi.Bayramiç'teki Bider Pasajı'nın da sahiplerinden olan anneanne Bilge Sadiki'nin, ilçenin kurucusu olarak bilinen Hadımoğlu Ailesi'nin mensubu olduğu öğrenildi.

Haber:Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Kayseri’de 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi



KAYSERİ’de ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan 'Zekeriya' kod adlı Oğuzhan Korkmaz’ın da bulunduğu, 2’si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada başka bir suçtan tutuklu DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz ve Safa Sarıbek ile tutuksuz sanıklardan Suriye uyruklu Yusuf İ., Yunus S., Amir S., Loay S., Erdin S., Barış E. ve Ahmet T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Suriye’ye gittikten sonra babası M.K tarafından ihbar edildiğini belirten Oğuzhan Korkmaz, “Babamın ifadelerinden bir kısmı doğru. Kayseri’de kötü bir çevrem vardı. Ardından İslam dinine yönelip, Suriye’de yaşanan iç savaş dolayısıyla oraya gitmeye karar verdim. Sosyal medyada Zübeyir T. ve Hüseyin T. ile irtibata geçtim. Orada neler yaşandığını ve Suriye’ye nasıl geçebileceğimi sordum. 2015 Mart ayında Hatay üzerinden Suriye’ye geçtim. Haritam bölgesinde Cephetül Nusra isimli grupla 1.5 ay kaldımö ifadelerine yer verdi.İdeolojik ve dini bir eğitim almadığını söyleyen Korkmaz, “Silahlı ya da dini bir eğitim almadım. Eğitim için beklettikleri sırada Esad rejimine bağlı hava unsurları bulunduğumuz bölgeyi bombaladı. Sol kolum ve çenemden yaralandım. Türkiye sınırında bulunan Suriye’de bir hastanede tedavi gördüm. Kaçakçı yardımıyla yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye geldim. Suriye’de Cephetül Nusra, Ahraru Şam ve Falaku Şam adlı gruplarla temas halindeydim. Örgüt içinde Zekeriya kod adını kullanıyordum. Sıhhiye eğitimi aldımö diye konuştu.

'CİHADIN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Tutuklu sanıklardan Safa Sarıbek ise, hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyerek, “Cihad kelimesi Kuran'da geçiyor. Hem de sünnettir. Tüm bunlar varken cihadın suç olduğunu düşünmüyorum. Sağ el işaret parmağımı havaya kaldırarak fotoğrafım var. Fotoğrafla örgüt üyesi olduğum söyleniyor.Allah’a inanan her Müslüman bu işareti yaparö dedi.Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Haber:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()

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Sulama birliklerinden hükümete çağrı: Birliklerimizi özelleştirmeyin

Kahramanmaraş'ta bir araya gelen 5 sulama birliği başkanı, yeni bir kanunun tasarısı ile sulama birliklerinin özelleştirilmek istendiğini belirterek, hükümete "Sulama birliklerimizi özelleştirmeyin" çağrısında bulundu.

Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Mehmet Ergücen, Kartalkaya Sağ Sahil Sulama Birliği başkanı İsmail Kaynar, Göksun Sulama Birliği Başkanı Ramazan Kılınç, Gaziantep Hancağız Sulama Birliği Başkanı Mehmet Bozkurt, ve Kayacık Sulama Birliği Başkanı Fikret Kurt, çiftçilerle bir araya geldi. Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'ndeki Kartalkaya Sol Sahil Sulama Birliği'nde yapılan toplantıda konuşan Mehmet Ergücen, yeni kanun tasarısı ile sulama birliklerinin bir Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü haline dönüştürülme gayreti olduğunu söyledi. Ergücen, şöyle konuştu: "6200 sayılı kanuna da bir madde konulmuş. Bir yıl içinde işletme çalışmadığı taktirde özelleştirme, şirketlere devretme yetkisi vermiş ve ücret tarifesini de yalnızca şirketler belirliyor, kimsenin müdahale hakkı yok. Bakanlığın bile müdahale hakkı yok. Şu anda mecliste çalışmalar devam ediyor ve bu maddenin, bu özelleştirmenin çıkarılması için milletvekilleriyle de görüşüldü. İnşallah özelleştirme kapsamında çıkar diye düşünüyorum. Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne girerken belirlenen kriterlerden biri suyu özelleştirmek olmuş. Sulamalar özel Fransız şirketlerine devredilmiş. Fransızlar önce 2 Leva yapmışlar, sonra 5 Leva, üçüncü sene 10 Leva yapmışlar. O insanların maksatları başka olduğu için 4'üncü yıl da 80 leva yapmışlar sulama ücretini. Çiftçinin hiçbiri ödememiş ve amaç da zaten ödettirmemek. Sonunda 120 Leva'ya tarlaların hepsini Fransızlar almış. Bulgaristan'ın arazilerinin 3'te 1'i şu an Fransızların elinde. Biz de bu örneği dikkate alarak iş işten geçmeden birliğimize sahip çıkalım." Kartalkaya Sağ Sahil Sulama Birliği başkanı İsmail Kaynar ise Türkiye'de 378 sulama birliği bulunduğunu ve bunların 8'inin fesih aşamasında, 17'sinin de kötü durumda olduğunu söyledi.

'EN ETKİLİ OLACAK PARTİ MHP'

Kanun tasarısının engellenmesi için çiftçilerden başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partililerle görüşmelerini isteyen İsmail Kaynar, "HDP'yi dinelemezler, CHP'yi de dinelemezler. Ama en etkili olabilecek parti bugün için MHP. Tabi her siyasi görüşten başkanlarımız var, lobilerimiz var, ama MHP'nin üzerinde çok ciddi duruyoruz. Biz de Maraş olarak milletvekillerimizle, AKP kanadıyla istişare halindeyiz. Yapabiliyorsanız özellikle MHP'li ve AKP'li arkadaşlarımız kimlere nasıl ulaşabiliyorsanız sulama birliklerine sahip çıkmak istiyorsanız, onlara ulaşmaya çalışın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Ergücen'in konuşması

- İsmail Kaynar'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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TIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, facia ucuz atlatıldı

ZONGULDAK'ta TIR'ın dorsesinden düşen iş makinesi arkasında seyir halinde olan 4 araca zarar verdi. Kaza anı TIR'ın arkasındaki taksinin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnağzı Mahallesi'nde yapımı devam eden tünel inşaatına giden 06 DS 6572 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi, Kadırga rampasında düştü. İş makinesi, TIR'ın arkasında seyir halinde bulunan 4 araca zarar verdi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı taksinin araç kamerasına da yansıdı. Kazayı anlatan taksi şoförü Ali Şahintürk, "Tır sallanınca zincirlerin koptuğunu ben arkadan gördüm. Sonra önünde panel vardı. O yere düşünce lastiği havaya kalktı. Sırayla araçlara vurdu. Ben geri kaçmaya çalıştım. Çok hızlı geliyordu. Çok fazla geri kaçarsam beni öldürür düşüncesiyle bana vurup durmasını bekledim. Herkesin verilmiş büyük bir sadakası varmış." dedi.

İş makinesi ve maddi hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksinin güvenlik kamerası

-Kazadan detaylar

-Araç şöförleriyle rop

Süre:(3.45)Boyut:(2.48)MB

HABER-KAMERA:Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK-