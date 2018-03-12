DHA YURT BÜLTENİ-14

AYTO hizmet binası, Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı

AYDIN Ticaret Odası (AYTO) tarafından yapımı tamamlanan hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. 6 milyon TL'ye mal olan hizmet binasının iki salonuna İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi verildi.

Aydınoğulları Beyliği mimarisinden esinlenerek 15 ayda yapılan yeni AYTO hizmet binası, yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. Yeni hizmet binasının toplantı ve konferans salonlarına, yapımı sırasında Aydın'da görev yaptığı dönemde destek veren İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun isimleri verildi. Açılışa; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve ilçelerden gelen oda başkanları, siyasiler ve oda üyeleri katıldı.

"EFELİK SADECE AYDIN'A BAĞLI DEĞİL"

AYTO Başkanı Haka Ülken, "Çok şeyler öğrendiğim, tecrübeler kazandığım, Türk özel sektörünün baş efesi olan Rifat Hisarcıklıoğlu bizim onur konuğumuzdur. Efelik sadece Aydın'a bağlı değil, Efe olmak için Aydınlı olmaya gerek yok, Kayseri'den de efe olabiliyorsunuz. Üyelerimizden aldığımız güçle üye odaklı hareket ettik. 2000'li yıllardan beri Aydın'ın yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğunu hep söylüyorduk. Bizim meclis dönemimizde yerini tespit ettik, projelendirdik, inşaatını yaptık ve bugün de açılışını yaptık. Binaya Aydın'a özgü Aydınlıoğulları motifi ve üçgözleri de işledik. Binamız 6 bin 300 metrekare kapalı alana sahiptir. 25 metre genişliğinde, 38 metre yüksekliğinde ve 26 metre yüksekliğindedir. En önemlisi binanın her tarafı üyelerimizin kullanabilmesi için yapılmıştır" dedi.

"AYDIN'A BEŞ YILDIZLI HİZMET VERİYOR"

AYTO'nun Aydın'a 5 yıldızlı hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu da, "Aydın bizim için istiklal meşalesini yakan şehirdir. Adaletsizliğe ve zulme uğrayanları cesurca savunan, milletin izzetini ve namusunu koruyan efelerin ve zeybeklerin şehridir. 100 yıl önce ecdadın sahip olduğu ruh ve iman, bugün Aydın'daki torunlarında yani sizlerde mevcuttur. Afrin'deki Mehmetçiklerimizin için yollamış olduğunuz incirler için de ayrıca teşekkür ediyorum. AYTO Aydın için güzel işler yapmaktadır. Zaten akredite olan odamız üyesine beş yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bugün Londra, Berlin ve Paris odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Aydın Ticaret Odası da aynı şekilde hizmet vermektedir. Yıldıza yakışır yeni bir yıldızı kazandırdınız Aydın'a hayırlı olsun" diye konuştu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bugün Aydın camiasının ve Ticaret Odası'nın düğün günüdür. Bugün hakikaten öyle bir gün yaşanıyor. Bol ve bereketli kazançların başlangıcı olsun" dedi. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem de yapılan hizmet binasının Aydın'a daha iyi hizmet vereceğini ve ekonomiye can geleceğini ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AÇILIŞ DUALARLA YAPILDI

Konuşmaların ardından AYTO Hizmet Binası'nın açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın adını taşıyan salonun açılışı ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.Hisarcıklıoğlu ayrıca açılış sonrası, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Rıfat Hisarcıklıoğlu, Hakan Ülken ve Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşması

- Açılıştan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Türk askeri Afrin’i izliyor

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve 50’nci gününde gözüken Afrin kent merkezi, Türk askeri tarafından anbean takip ediliyor. Afrin’i gören hakim tepelere konuşlanan Türk askerleri, kent merkezindeki teröristlerin hareketliliğini İHA ve SİHA’ların yanı sıra dürbünlerle de izliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında sınır hattındaki köyleri özgürleştiren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri daha sonra iç kesimlere yönelerek teröristlerin denetimindeki yerleşim alanları ile hakim noktaları tek tek terör unsurlarından arındırdı. Harekatın 50’nci gününde Afin kent merkezini gören hakim tepelere ulaşan TSK ve ÖSO güçleri burada konuşlandı.

AFRİN 24 SAAT İZLENİYOR

Afrin kent merkezinde bulunan teröristlerin hareketliliğini havadan İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile adım adım izleyen TSK, aynı zamanda konuşlandığı hakim tepelerde de dürbünler ve kameralar aracılığıyla teröristleri takip ediyor. Afrin’in doğusundaki hakim bir noktada da TSK güçleri, yüksek bir binanın çatısından Afrin kent merkezini dürbünlerle izleyerek, teröristlerin hareketliliğini izliyor.

HAREKETLİLİĞE ANINDA MÜDAHALE

Afrin’de hareketliliğinin saptanması durumunda ise terör unsurları savaş uçakları, SİHA ve sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alınarak imha ediliyor. Teröristlerin kaybettikleri Afrin’e yakın noktadaki yerlere yönelik düzenlemeye çalıştığı havan ve roketli saldırılar da TSK’nın anında müdahalesi ile engelleniyor.

ASKERDEN ÇOCUĞUNA DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Öte yandan Afrin kent merkezini gören tepede görevli bir Türk askeri ise kameraları görünce doğum günü olan kızına mesaj gönderdi. İsminin Mert olduğu öğrenilen asker, kameralar aracılığıyla kızı Ceyda Nur’un doğum gününü kutladı. Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli asker, “Kızım Ceyda Nur doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorumö diyerek kameralar aracılığıyla kızına mesaj gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Türk askerleri

- Afrin'in uzaktan görüntüsü

- Doğum günü mesajı gönderen asker

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

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Giresun'da köy okulundan 'Bir Mısra da Sen Oku' projesi

GİRESUN'un Bulancak ilçesine bağlı Ahurlu köyünde, ortaokulun 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında hazırladığı 'Bir Mısra da Sen Oku' projesinde, Türkiye'nin birçok ilinden, değişik kesimlerdeki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Bulancak'ın Ahurlu köyündeki Ahurlu İlk ve Ortaokulu Müdürü Recep Öztürk, 'Bir Mısra da Sen Oku' projesinin, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97'nci yılı nedeniyle, geçmişten bugüne tüm şehitler ile Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda mücadele eden askerlere moral için hazırlandığını söyledi.

'FARKLI KESİMLERDEN İNSANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTIK'

Amaçlarının farklı kesimlerdeki insanları aynı bayrak altında toplamak olduğunu ifade eden Öztürk, "Yaklaşık bir ay süren çalışmamızdaki bir başka amacımız da toplumun farklı kesimlerinden insanları aynı bayrak altında toplamaktı. Projeyi yürüten arkadaşlarımız çeşitli illerdeki tanıdıklarına ulaştı. Sanatçılardan esnafa, memurdan öğrenciye, ustadan ev hanımına, kaymakamından sporcusuna, kısacası elimizden geldiği kadar farklı kesimlerden insanlara ulaşmaya çalıştık" diye konuştu.

GÖRÜNTU DÖKÜMÜ

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Okulun hazırladığı video

Detaylar

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA:

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Mehmet Akif ve milli mücadele sergisi

BURDUR'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılı dolayısıyla PTT Başmüdürlüğü tarafından 'Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadele' konulu pul sergisi açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi fuaye salonundaki serginin açılışına Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, PTT Başmüdürü Aysel Varlıker ile PTT çalışanları katıldı.

PTT Başmüdürü Aysel Varlıker, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerek İstanbul, gerekse Anadolu'da vatanın her türlü işgal ve baskısından kurtarılması gayesiyle çeşitli çalışmalarda bulunarak milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasında büyük rol oynamış fikir adamı, tarihe sığmayan İstiklal mücadelemizin destanı İstiklâl Marşı'mızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bu sergiyi açtık" dedi.

Varlıker, 3 gün açık kalacak sergide çeşitli tarihlerde basımı yapılan Atatürk, kronoloji, turizm, taşıtlar, doğa ve tarih konulu tematik pulların da sergilendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Serginin açılışı

- Protokolün sergiyi gezmesi

- Aysel Varlıker ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Afrin'deki siviller ayrılıyor (2)

TEK İSTEKLERİ BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Afrin’e ilerleyiş devam ediyor. Hafta sonu Afrin’e birkaç kilometre uzaklıkta kenti gören hâkim tepelere ulaştı. Terör örgütünün, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kente girmesi durumunda canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı siviller araçlarıyla, Afrin merkezinden, rejimin bulunduğu bölgeye geçmeye başladı. Araçları ile kentten ayrılan siviller, rejim kontrolündeki Nubul ve Zehra bölgesinden iç kesimlere yöneliyor.

KÖYLER DE BOŞALTILIYOR

Bu arada, TSK ve ÖSO güçlerinin hedefinde olan terör örgütü denetimindeki köylerde bulunan siviller de evlerini terk ediyor. Bazı ailelerin yanlarına aldıkları çocukları ve az sayıdaki eşyaları ile zeytin tarlaları içerisinde yürüyerek ÖSO denetiminde olan güvenli olarak gördükleri köylere gittikleri görüldü. ÖSO güçleri de teröristlerin baskısından kaçan ve olası çatışma durumunda zarar görme endişesi yaşayan sivillere yardımcı olarak, gitmek istedikleri yerlere ulaştırdı. Bazı ailelerin ise kamyonetlerle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere ilerledikleri görüldü.

Köylerinden ayrılan siviller, teröristlerin kalmaları için kendilerine baskı kurduğunu ancak fırsatını bulunca evlerini terk ettiklerini belirterek, tek isteklerinin bir an önce bölgede terör unsurlarının yok edilerek topraklarına geri dönmek olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyerek ayrılan siviller

- Kamyonetlerle ayrılan siviller

- Yaşadıklarını anlatan kamyonet şöförü

- Genel ve detay

Haber-Kamera Hasan KIRMIZITAŞSURİYE, ()

TEK İSTEKLERİ BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Afrin’e ilerleyiş devam ediyor. Hafta sonu Afrin’e birkaç kilometre uzaklıkta kenti gören hâkim tepelere ulaştı. Terör örgütünün, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kente girmesi durumunda canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı siviller araçlarıyla, Afrin merkezinden, rejimin bulunduğu bölgeye geçmeye başladı. Araçları ile kentten ayrılan siviller, rejim kontrolündeki Nubul ve Zehra bölgesinden iç kesimlere yöneliyor.

KÖYLER DE BOŞALTILIYOR

Bu arada, TSK ve ÖSO güçlerinin hedefinde olan terör örgütü denetimindeki köylerde bulunan siviller de evlerini terk ediyor. Bazı ailelerin yanlarına aldıkları çocukları ve az sayıdaki eşyaları ile zeytin tarlaları içerisinde yürüyerek ÖSO denetiminde olan güvenli olarak gördükleri köylere gittikleri görüldü. ÖSO güçleri de teröristlerin baskısından kaçan ve olası çatışma durumunda zarar görme endişesi yaşayan sivillere yardımcı olarak, gitmek istedikleri yerlere ulaştırdı. Bazı ailelerin ise kamyonetlerle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere ilerledikleri görüldü.

Köylerinden ayrılan siviller, teröristlerin kalmaları için kendilerine baskı kurduğunu ancak fırsatını bulunca evlerini terk ettiklerini belirterek, tek isteklerinin bir an önce bölgede terör unsurlarının yok edilerek topraklarına geri dönmek olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Yürüyerek ayrılan siviller

- Kamyonetlerle ayrılan siviller

- Yaşadıklarını anlatan kamyonet şöförü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

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Afrin kırsalında ÖSO operasyonlarını sürdürüyor



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Afrin’in terör örgütlerinin denetiminde olan köylerine yönelik özgürleştirme operasyonlarına devam ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması amaçlanın Afrin’in çevresinde bulunan köylerde bulunan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik TSK ve ÖSO operasyonları sürüyor. Kırsalındaki köyleri tek tek terörden arındıran TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezine yakın noktada bulunan yerleşim alanlarını da terör örgütlerinden temizlemeyi sürdürüyor. Bugün de TSK destekli ÖS güçleri Afrin kent merkezinin doğusunda bulunan bazı köylere operasyon başlattı. Operasyon kapsamında toplanan ÖSO güçleri hep birlikte teröristlerin kontrolünde bulunan köylere ilerledi. Ağır silahlarla ilerleyen ÖSO askerleri, bu sırada yapılan havanlı saldırı üzerine teröristlerden alınan bir kulenin altındaki sığınağa girerek korundu. Bölgede ilerleyişini sürdüren ÖSO üyeleri, sınırda konuşlu birliklerin Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar ile baskı ateşi altına aldığı terör unsurlarının bulunduğu köyleri özgürleştirmeye yönelik operasyonları sürüyor.

ELE GEÇİRİLEN KÖYLERE TÜRK BAYRAĞI

Bu arada TSK desteğiyle Özgür Suriye Ordusu güçlerinin teröristlerden arındırarak kontrolü sağladığı bazı köylere Türk bayrağı asıldığı görüldü. Teröristlerden temizlenerek özgürleştirilen köylerde olası tuzaklanmış patlayıcı kontrolü yapan ÖSO güçlerinin bazı köylerdeki yüksek binalara Türk bayrağı astı.

ÖSO ÜYELERİ KÖPEĞE SU İÇİRDİ

Bu arada teröristlerden arındırılan köylerde arama tarama yapan Özgür Suriye Ordusu askerleri, günlerdir susuz kalan bir köpeğe rastladı. ÖSO askerleri özgürleştirilen köyde yaptığı kontrolde bir evde kalan ve susuzluktan bitkin düşen bir köpek buldu. ÖSO üyesi köpeği yanında araca götürüp pet şişe ile su içirdi. Köpeğe daha sonra ÖSO askerleri yanında bulunan yiyeceklerden vererek besledi.

Görüntü Dökümü:

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-ÖSO güçlerinden görüntü

-Asılan Türk bayrağından görüntü

-Susuz kalan bir köpeğe su ve yiyecek verilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()