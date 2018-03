DHA YURT BÜLTENİ-14

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4-5 KİLOMETRE KALDI AFRİN'E GİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'nun ardından AK Parti'nin Sakarya İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Adapazarı'nda konuşma yapacağı salon önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, Afrin'e girmeye 4-5 kilometre kaldığını söyledi. 2019'daki seçimleriyle Türkiye'nin yeni bir döneme geçeceğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben sizden burada bir şey istiyorum. Hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik. İşte Afrin'deyiz. O teröristlere 'Durmazsınız inlerinizde boğarız' dedik. İyi gidiyoruz ve daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı Afrin'e giriyoruz. Biz işgalci değiliz, biz ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz, onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin'de askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik ve korucularımızla o teröristleri kovalıyoruz. Gelinen o noktada tabi ki şehitlerimiz de var. Emin adımlarla yürüyoruz. Sahiplerine de adım adım teslim ediyoruz. Biz bugüne kadar soytarıların, alçakların, adilerin, PKK, PYD, DEAŞ' ın bekçiliğini yapmadık. Onlara bekçilik yapanları iyi biliyoruz. 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik. 'Gelin DEAŞ la birlikte mücadele edelim' dedik. 5 bin TIR silahı oraya gönderdiler. Hani dosttuk? Hani NATO'da beraberdik. Gene söylüyorum; Ey NATO sen ne zaman yanımızda olacaksın? Biz denileni yapıyoruz ama siz yapmıyorsunuz. Biz dik durmaya devam edeceğiz. Biz dürüst olmaya devam edeceğiz."

'KİMSE HESAP YAPMASIN ALNINI KARIŞLARIZ'

Erdoğan, "Unutmayın her an ölümle beraber yaşayacağız. Ölecek miyiz? Öleceğiz. Gireceğimiz 2 metre. Boydan dolayı bana biraz daha gerekecek. Annelerinizin değerini bilin, anneleriniz ayaklarını da buradan gidince öpün. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Babaların ayaklarının altında değil. Anam ayağını çekerdi, 'Ana cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?' derdim. Analar bu kadar önemli. Anne insandır biz ise insanoğluyuz. Bu kadar önemli faktör. Kardeşlerim bizim bir de Rabiamız var. Birileri Rabiayı terör örgütü olarak biliyor. Zavallı bay Kemal. Bay Kemal bunun hangisi hoşuna gitmedi. Bu bizim Rabiamız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Gençler biz 18 milyon kilometre kareden verdik verdik 780 bin kilometre kareye düştük. Kimse hesap mesap yapmasın hepsinin alnını karışlarız. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok. Bu devleti de kimseye böldürtmeyiz. Ezanımıza dil uzatanların da dilini koparırız" diye konuştu.

2)BAKAN ARSLAN: SIRA AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALARINI BAŞINA YIKMAKTA

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Artık sıra Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil, masum halka teslim etmekte. Ülkemizde misafir olan mazlumların ve mağdurların kendi memleketlerine kendi köylerine huzur içerisinde dönmeleri için çabalıyoruz." dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman- Mersin karayolundaki Sertavul Geçidi'ne yapılan 3 bin 300 metrelik Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü'nün temel atma törenine katılmak için Karaman'da geldi. Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Arslan, ardından temel atma törenine geçti. Törene Bakan Arslan, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ile davetliler katıldı.

Bakan Arslan, törende yaptığı konuşmada Türkiye devleti güçlendikçe, bir takım unsurların önünü kesmeye çalıştığını ifade etti. Arslan, şöyle konuştu:" Biz ülke olarak güçlendikçe, devlet olarak güçlendikçe, millet olarak ecdadının bizlere güçlü bir şekilde bıraktığı bu toprakları gelecek nesillere güçlü bir şekilde bırakmak adına gayret sarf ettikçe, bizlerin önünü kesmeye çalışacaklar. Birileri Türkiye'nin büyümesini bu kalkınma hamlesini çekemiyor. Bu projeleri nasıl durdurabiliriz, bu projeleri nasıl engelleriz diye her türlü gayreti gösteriyorlar. Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi ve dünyaya kafa tutarak 'Dünya 5'ten büyüktür, bu coğrafyada milletimin, memleketimin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' diyen ve sözü daha çok dinlenen bir Cumhurbaşkanı olduğu sürece, Türkiye Cumhurbaşkanı ile birlikte yüceldikçe, dünya Türkiye'nin yolunu kesmek için yine oyunlar oynamaya devam edecek."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Bakan Arslan, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti sadece içerideki hainleri temizlemek için içerideki terör örgütlerini temizlemek için değil, dışarıda da onların bataklıklarını kurutmak için o hainlerin tepesine binmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Oradaki sivillerin başına herhangi bir şey gelmesin diye kendi canını ortaya koyuyor. Bu güne kadar 3 bin 191 terörist etkisiz hale getirildi. Onların bir çok mühimmat depoları yok edildi, yok edilmeye devam ediyor. Artık sıra Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmak, bataklıkları kurutmak ve oraları sivil masum halka teslim etmekte. Ülkemizde misafir olan mazlumların ve mağdurların kendi memleketlerine, kendi köylerine huzur içerisinde dönmeleri için çabalıyoruz. Rabbim orada mücadele eden Mehmetçiğimize yardımcı olsun" dedi.

Temel atma töreninin ardından Karaman tren garında incelemede bulunan Bakan Arslan, DMO (Dizel Motorlu Ünite) treninin makinist koltuğuna geçip Konya'ya hareket etti.

3)YEŞİLAY BAŞKANI ÖZTÜRK: TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÇOK BÜYÜK PROBLEM

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 'teknoloji bağımlılığı' olarak ifade edilen internetle ilgili araçların kullanımıyla ilgili bağımlılığın dünyada çok büyük bir problem olmaya başladığını söyledi. Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi Salonu'nda düzenlenen 'Teknolojik bağımlılık' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof.Dr.Mücahit Öztürk, toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Öztürk, teknoloji bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı olarak kullanmak gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Genel anlamda bizim teknoloji bağımlılığı diye ifade ettiğimiz internetle ilgili araçların kullanımıyla ilgili aslında dünyada çok büyük bir problem oluşmaya başladı. İnternet artık nerdeyse herkesin evine girdi. Türkiye'deki oran yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Yani 100 evden 80'inin üzerinde internet var. Tabi ki teknolojiyi, interneti, iletişim araçlarını pozitif anlamında, olumlu anlamda kullanmak gibi bir durumumuz olacak. Yani biz teknolojiyi hayatımızı kolaylaştıran, hayatımızı basitleştiren bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran her şekilde kullanacağız, kullanıyoruz da. Buradaki sorun şu; biz problemli kullanıma ve bağımlılığa karşı mücadele ediyoruz Yeşilay olarak. Yeşilay bağımlılıkların bütünüyle mücadele ediyor. Yani sadece bir alanla mücadele etmiyor. Başta alkolle başlayan bu mücadele, daha sonra tütünle, uyuşturucu maddeyle, kumar ve teknolojiyle devam etti. Bu anlamda da aslında dünyada örnek bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bağımlılığın her alanında mücadele eden sivil toplum kuruluşu sayısı dünyada çok az. Biz bu noktada da 3 yıl içerisinde 40'ı geçen ülkede Yeşilay şubeleri açılmasına katkı sağladık."

'ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEN İTİBAREN EĞİTİM'

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, teknoloji bağımlılığına karşı çocukluk döneminden itibaren eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Özelinde teknoloji bağımlılığının problem olarak karşımıza çıkması tabi ki çok ilginç. Çünkü teknoloji dediğimiz şey işte akıllı telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla hayatımızın ortasında ve biz bunları terk edemeyiz. Bunlar olmadan da maalesef ve maalesef olmuyor. O zaman yaşacağımız şey şu; daha çocukluk döneminden itibaren, erken dönemden itibaren çocuklarımızı ve gençlerimizi bu aletlerin kullanımıyla ilgili olarak sağlıklı eğitebilmek. Evet bu noktada gerçekten bağımlılık bir problem olmaya başladı. Bir problem olduğu içinde insanlar artık çocuklarını, gençlerini, hatta zaman zaman kendilerini de bu bağımlılıktan uzak tutmak için çaba da içerisine giriyorlar. Bu konuda açılan polikliniklere başvuruyorlar, yardım alıyorlar."

'ÇOCUĞUN SOSYAL HAYATINDA GERİYE GİDİŞ'

Teknolojik bağımlılığın çocuğun sosyal hayatını olumsuz yönden etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

"Kriter nedir? Ne zaman biz bağımlılıktan bahsediyoruz. Bağımlılıktan bahsetmek için kriterimiz şu; Bir, onsuz yapama. Yani eğer bir çocuk oyun oynuyorsa, o oyun oynamadan duramama. Giderek saatini artırma, masanın başında tabletin başında, bilgisayarın başında kalma süresini artırma. Bırakıldığında, terk edildiğinde yani aile bunu 'bırak' dediğinde, 'terk et' dediğinde büyük tepkiler gösterme, krizler çıkartma, evde problem çıkartma. Çocuğun sosyal hayatında bir geriye gidiş, akademik başarısında düşme. Okula olan ilgisinde, derslere olan ilgisinde azalma ve en önemlisi de artık yavaş yavaş sosyal izolasyon, sosyal hayattan geri çekilme. Şimdi biz öyle çocuklar görüyoruz ki masanın başından kalmadığı için sabaha kadar, sabah okula gidemiyor. Çok başarılı çocukken artık başarısı düşüyor ve okulda devamsızlıklar yüzünden problemler yaşamaya başlıyor. Bu nedenle bizler ailelere daha iş bu hale gelmeden teknolojinin kullanımıyla ilgili, internetin, bilgisayarın kullanımıyla ilgili mutlaka ve mutlaka önlem almaları gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda da daha erken dönemden itibaren, anaokullarından itibaren tüm okullarda çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize eğitimler düzenliyoruz."

4)ANTALYA'DA GÜNEŞLİ HAVA SAHİLLERİ DOLDURDU

ANTALYA'da mart ayında güzel havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı.

Antalya'da hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olmasını fırsat bilenler, Lara sahillerini doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denize girip piknik yaptı. Sahile gelenlerden Ferit Kaya, havanın güzelliğinin insanları kıskandıracak derecede olduğunu söyleyerek, “Allah'a şükür Antalya'da yaşıyoruz. Turistik, güzel bir yer. Herkesi buraya bekliyorum. Bazı yerlerde kar var. Ama Antalya her zamanki gibi günlük güneşlik. Mart ayı da olsa gördüğünüz gibi denize giriyorlar" dedi.

Orhan Ceylan ise güzel havanın keyfini yaşadıklarını belirterek, “Güzel hava o kadar hoşumuza gitti ki, kızlarımla birlikte mart ayında eğlenmek için geldik. Denize girmek istiyoruz. Kendimizi tutamıyoruz ama biraz da korkuyoruz üşürüz diye. Çocukları tutamıyorum. Denize girmek istiyorlar sürekli" diye konuştu.

Rahve Ceylan ise Antalya'da yaşamanın avantajlarını yaşadıklarını belirterek güzel günde eğlenmeye geldiklerini söyledi. Denizden çıkarken az da olsa üşüdüğünü söyleyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nurullah Turna, “Abi ben Yozgatlıyım. Git orada donarsın. Soğuk orası. Burası güzel memleket" dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Fatih Binici ise arkadaş grubuyla denize geldiklerini belirterek, “Arkadaşlarla hafta sonunu değerlendirmek istedik. Önce piknik yaptık, ardından buraya geldik. Hava iyi. Denize girince alışıyor insan" diye konuştu.

5)BURHANİYE'DE DENİZ SEZONU AÇILDI

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, termometreler 21 dereceyi gösterirken, çocuklar parkları doldurdu. Güzel havayı fırsat bilip denize girenler oldu. Burhaniye'de erken bahar havası vatandaşları hareketlendirdi. Burhaniye'de hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla birlikte çok sayıdaki vatandaş park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören Plajında deniz keyfi yaşadı. Parkları dolduran vatandaşlar yazdan kalma bir hava yaşadı. Emekli müfettiş Erdoğan Çoktutal, "Bu gün tam bir bahar havası var. Çok memnunuzö dedi.

Emekli bekçi Muharrem Yüksel'de, "Bahar havası yaşıyoruz. Havalarımız çok güzel. Bilhassa Ören'imizde hareket başladıö diye konuştu.

Ören plajında denize giren gençlerden Kenan Karataş da, "Bu gün havayı güzel bulduk, denize geldikö dedi.

Denize giren İdris Kargın ise, "Bu gün sezonu açtık. Şu an denize giriyoruz. Görüyorsunuz hava çok güzelö dedi.

