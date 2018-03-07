DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şehit yakınları ve gaziler Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin'de savaşan Mehmetçiklere destek vermek için Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

Kadirli Belediyesi tarafından hazırlanan otobüs ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şubesi üyesi Şehit yakınları ve Gaziler Hatay'ın Hassa ilçesine uğurlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneği Kadirli Şube Başkanı Gazi Tayfun Çiftçi, "Mehmetçiklerimize destek olmak için 'Kurşun yok, Yürek var' sloganı ile çocukları Güneydoğu'da şehit olmuş aileler ve gazilerimizle birlikte Zeytin Dalı harekatına katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olmak için yola çıkıyoruz. Kurşun yok yürek var. Biz Mehmetçilerimizle beraberiz. Devletimizin yanındayız" dedi.

Şehit Annesi Nuriye Demirci ise " Hatay'a askerlerimize destek olmaya gidiyoruz. Allah Yar ve yardımcıları olsun. Onlar için dua ediyoruz. Allah'ım onları korusun" dedi.

Kafileyi Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat birlikte uğurladı.

Görüntü Dökümü

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- Şehit ailelerinden görüntü

- Dernek Başkanı Tayfun Çiftçi'nin konuşması

- Şehit annesi Demirci'nin konuşması

- Otobüs içerisinden görüntü

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), ()

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Kocaeli kadınları şehitler için bir araya geldi.

KOCAELİ'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehitler ve şehit anneleri için bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Kadınlar Konseyi'nin düzenlediği "Kocaeli Kadınları Bütün Şehitler ve Şehit Anneleri için Bir Araya Geliyor" programı Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye Başkanları şehit yakınları ve kadınlar katıldı. Şehitler için dualar okundu. Derinceli Şehit Emre Kaan Arlı'nın annesi Emine Arlı "Çektiğiniz sıkıntıları ve yaşadığınız duyguları burada en derinden hissediyoruz. İleri'de Afrin'de yazdığınız destanı çocuklarımıza anlatacağız diyerek Afrin'de yaşayan annelere yazdığı mektubu okudu. Anneler mutlu olursa herkesin mutlu olacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kadın, insanın annesidir. Biz şehrimizde çok güzel hizmetler yapıyoruz ama en çok da anneler için yapıyoruz. Annenin yüzü gülerse toplumun yüzü güler. Annemizi, kadınımızı önemsiyoruz. Kadınlara değer vermeyen toplum huzurlu bir toplum değildir." dedi. Ardından Uğur Işılak ve Esat Kabaklı programa katlan kadınlara konser verdi. Programa katılan kadınlara şehit isimlerinin yazılı olduğu yelekler ve Türk Bayrakları dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitler için biraraya gelen kadınlar

-Oğlu şehit düşen anne Emine Arlı'nın mektup okuması

-Konuşmalar ve kadınlardan detaylar

HABER: UGUR AYDIN / KAMERA: DİNÇER AKBİR-İZMİT ()



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İşadamı not bırakıp, tabancayla intihar etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde restoran işleten işadamı Mustafa Ü. (56) 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum' notu bırakarak evinin yatak odasında tabancayla yaşamına son verdi.

Atatürk Caddesi'nde bulunan Zeki Ünlü Apartmanı'nın zemininde restoran işleten, ikinci katında ise yaşayan Mustafa Ü., yatak odasında, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Artık sırtımdakileri kaldıramıyorum" notu bırakarak, intihar etti. Tabancasını çene altına dayayan Mustafa Ü., tek kurşunla yaşamını sonlandırdı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Ü.'nün cesedi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar olayını öğrenen akrabaları sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hiç evlenmediği öğrenilen işadamının Mustafa Ü.'nün borcu bulunmadığı, çevresinde sevilen biri olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Apartmanın dışından polis ve cenaze aracının olduğu caddede genel görüntü

- Olay inceleme polislerinin delilleri götürmesi genel görüntü

- Cenazenin apartmandan çıkartılarak cenaze aracına konulması ve akrabalarının feryatları

- Mustafa Ünlü'nün kimlikten fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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KANSER HASTALARI HORON OYNAYIP, DANS ETTİ

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından düzenlenen etkinlikte, kanser hastaları, yakınları, hemşireler ve doktorlar müzik eşliğinde dans edip, horon oynadı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği tarafından 'Sevgi Günü' programı düzenlendi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çalan canlı müzik eşliğinde onkoloji kliniğinde tedavi gören hastalar ve yakınları ile sağlık çalışanları gönüllerince eğlendi. Hastalar, yakınları, hemşireler ve doktorlar hep birlikte müzik eşliğinde dans edip, horon oynadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik ikramın ardından sona erdi.

Etkinliği her yıl yaptıklarını belirten Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, "Kanser hastalarımıza hayatın devam ettiğini, bu hastalığın diğer hastalıkların dışında bir hastalık olmadığını, artık tedavi edilebildiğini, önemli olan normal hayatın, sürecin devam ettiğini hatırlatmaya çalıştık. Burada hem müzikle tedavilerine katkı sunmak hem de eğlenmelerini sağlamak istedik. Onlar eğlendikçe biz çok daha mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Horon oynayan hastalar ve sağlık çalışanları

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı okudu, Zeybek oynadı, türkü söyleyip, Mehmet marşı okudu

KAYSERİ’de eğitim gören Suriyeli çocuklar, “Türkiye Şefkat Yuvası” etkinliğinde hazırladıkları gösterileri sundu. Suriyeli öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okuyup, zeybek oynadı ve aynı zamanda “Burası Muştur” türküsü ile Mehter Marşı’nı söyledi. Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ise ”Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz” dedi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin dramı yürek burkarken, devlette sığınmacılara her türlü desteği sunuyor. Kayseri’de yaşayan Suriyeli çocuklarda eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’de eğitim gören Suriyeli öğrenciler, “Türkiye Şefkat Yuvası” etkinliği ile hünerlerini sergiledi. İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Süleyman Kmaçı, , Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, öğrenciler ve aileleri katıldı. İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, , Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, öğrenciler ve aileleri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri’de 8 bin 839 Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, “Geçen yıl itibariyle 4 bin 500 olan bu sayı yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Bu coğrafyanın çocukları bize emanet. Bugünde ülkemize sığınan ve okullarımızda eğitim gören Suriyeli kardeşlerimizin Türk eğitim sistemine uyum nasıl sağladıklarını göreceğiz” dedi.

Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı ise, etkinliğin Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi Kapsamında yapıldığını söyledi. Kamçı, “6 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ediyoruz.Ülkemize sığınan sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz ve düşünmek zorundayız. Suriyeli çocukların sevgi, şefkat ve eğitime ihtiyaçları var. Bu konuda da eğitimlerini okullarımızda sürdürmeleri için gerekli fırsatlar sağlanıyor. Biz bu hizmetleri sunarken Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve eşit şartlarda eğitim hizmetini veriyoruz. Onların bu gösterileri de milletimize gösterilen vefa ve minnet duygularını ortaya koyuyor” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından önce Kur’anı Kerim tilaveti ardından Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Kayseri’de eğitim gören Suriyeli çocukların teşekkür mesajlarının yer aldığı proje tanıtım film gösterisinin ardından Suriyeli Türkmen öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından Suriyeli öğrenciler zeybek oynadı. Yine Suriyeli öğrencilerden oluşan koro “Burası Muştur” türküsünü ve ardından Mehmet Marşı- Ceddin Deden ‘i seslendirdi. Etkinlik, “Şefkat Eli Türkiye” adlı tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Suriyeli öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

-Milli Eğitim Müdürü Elmalı ve Vali Kamçı’nın açıklamaları

-Suriyeli öğrencilerin gösterileri

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )