DHA YURT BÜLTENİ-14

İçişleri Bakanı Soylu: Bu büyük mücadelede herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için polis ve jandarma özel harekat ile korucuların intikallerinin Cuma günü tamamlanacağını belirterek, "Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak. Orada Genelkurmay komutasına da verilecek görev neyse onu icra edecekler" dedi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte katıldı. Süleyman Soylu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından mehter marşlarıyla karşılandı. Süleyman Soylu yaptığı konuşmada ilerlemenin en temel şartlarından birisinin birlik içersinde hareket etmek olduğunu belirterek, "Bu anlamda hemşeri derneklerimizin ortaya koyduğu değerler onur vericidir. 20-25 yıl önce büyükşehirlere göç esnasında hemşeri derneklerine bakış açısıyla, bugün bakış açısında büyük fark var. Şehirlerin ruhu, dili vardır, tarihleri canlıdır bugüne gelmiştir. Bugün burada çok iyi bir birliktelik yaşanıyor. Bu birliktelik sadece burada değil, bugün milyonlarca insanımız 81 milyon vatandaşımızın hepsi ülkemiz etrafında çöreklenmeye çalışan terör örgütlerine karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyuyorsa, orada mücadele eden askerlerimize, evlatlarımıza dualar ediyorsa bu akıl, bu birikim, bu tecrübe, bu sadakat ve bu şuur önemlidir" dedi. Türkiye'nin önüne önemli bir süreç konulduğunu söyleyen Soylu, "Siyasette yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Hele dünyanın en kritik topraklarında tırnak içerisinde söylemek gerekirse dünyanın en pahalı arazisinde yaşayan bir ülke için hiçbir şey tesadüf değildir. Türkiye'nin önüne önemli bir süreç koydular. Türkiye bu sürecin tamamını güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla kendi lehine çevirmeye çalışır. 21. asıra iyi başladık. Hiç kimsenin beklemediği kadar iyi başladık. Geçmişten almış olduğumuz dersleri, elde ettiğimiz tecrübeleri tekrar aynı kazalara uğramamak için elbirliğiyle demokrasiye sıkı sıkıya sarılarak gerçekleştirmeye çalıştık. Son 10 yıldır bizi bir koridora sokmaya çalıştılar. Yerinde duramayan binlerce kilometre ötede bir haksızlık yapıldığında kendi kendine dövünen, inancını, kimliğini, anlayışını etrafındaki tüm coğrafyaya kendini anlatmaya çalışan bu milleti uzaklaştırmaya çalıştılar. Biz bundan kendimizi kurtardık. 8 yıldır 10 yıldır Türkiye bu koridorun içerisinde büyümenin, değişim, zenginlik, kendi hedeflerinden uzaklaşmamanın başarısını bir mucize ile ortaya koymuştur" diye konuştu.

CUMA GÜNÜ İNTİKALERİ TAMAMLANACAK

Bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı'nda polis özel harekat ve korucuların ne görev yapacağı sorusunu Soylu, "Başbakanlığımız bu konuda bir direktif yayınladı ve jandarma komando taburlarımızın ve yine jandarma özel harekat taburlarımızın ve polis özel harekat ve korucularımızın Afrin'de büyük mücadele veren Zeytin Dalı harekatında terörizme büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek ve onlarla birlikte orada mücadele etmek Genelkurmay Başkanlığımızın da emrinde bu harekata destek olmak için görevlendirildiler. Allah yardımcıları olsun. Bu büyük mücadelenin içerisinde herkes elinden gelen gayreti ortaya koyacak. Hem jandarma komandolarımız, hem jandarma özel harekat ve korucuların yarın Cuma intikali tamamlanacaktır. Orada Genelkurmay komutasına da verilecek görev neyse onu icra edecekler" diyerek cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehter takımı ile karşılanması

-Stantları gezmesi

-Konuşması

-Açıklama yapması

HABER:Ergün AYAZ-Uğur AYDIN-KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()

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BBP Lideri Destici: Türkiye'nin en kapsamlı sınır ötesi operasyonu yapılıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. BBP Lideri Destici Hatay'ı ziyaret etme amaçlarının Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve Mehmetçiğe destek veren Hatay halkına teşekkür etmek olduğunu söyledi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman ordusu hem uç güvenliğini garanti altına almak hemde sınır ötesini teröristlerden temizleme adına çok ciddi bir operasyon başlattı. Cumhuriyet tarihinin sınır ötesine yapılan en kapsamlı operasyonudur bu askeri harekat. Tabi başarılı bir şekilde, planlandığı gibi yürütülüyor ve bizde yakından takip ediyoruz. Kahraman ordumuza hem içerde hem de dışarıda terör örgütleriyle mücadelede, özellikle bölgede olmamız hasebiyle Afrin Operasyonunda, Zeytin Dalı Harekatında başarılar diliyoruz" dedi.

BÖLGE HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Operasyona katılan Mehmetçiği, adeta düğüne uğurlar gibi gönderen bölge halkına teşekkür eden Destici şöyle devam etti: "Tabi bölge halkımızın gerçekten bu operasyona verdiği destek, Türkiye tarafından, milletimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Özellikle roket saldırısına maruz kalan bölgemiz halkının tüm bunlara rağmen bölgeye ve ordumuza sahip çıkması, Mehmetçiği buradan sanki bir düğüne uğurlar gibi uğurlaması, her kesimiyle maddi manevi sahip çıkması gerçekten, Türk Milletinin bölgemizde yaşayan halkımıza karşı bir vefa borcu da gelişti. Dolayısıyla bölge halkımıza da sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Hassa'ya, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a tüm Hatay ve Kilis'e teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Destici'nin Vali Ata'yla konuşması detay

- Partililerden detaylar

- Mustafa Destici'nin konuşması

SÜRE:04' 11'' BOYUT: 488 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Fikri Işık: Adım adım Afrin'e ilerleyiş sürüyor/EK

BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK BATMAN'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Batman'daki ziyaretlerinin ardından çarşı esnafını ziyaret etti. Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u ziyaretinin ardından Gülistan ve Komando Caddesi esnafını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık'ın yolunu kesen bazı vatandaşlar iş talebinde bulundu. Yazılı iş taleplerinin bulunduğu dilekçeleri alan Işık, bunları değerlendireceğini söyledi. Esnaf ziyareti ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gençlik merkezi programını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye ziyaret

-Esnaf ziyareti

-İş isteyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

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Bitlis'te, PKK sığınaklarında patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu



Bitlis kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınakta basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla, merkeze bağlı Kaşıklı ve Ağaçpınar köyleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 1 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birinde 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, mağarada ise 2 bin 500 metre kablo ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilirken, mağara ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Gökçekler Caddesi üzerinde yaşandı. Abbas Aktaş yönetimindeki 58 EK 327 ile Sedat Karabulut yönetimindeki 58 LB 859 plakalı hafif ticari araç cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir ekmek fabrikasının bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abbas, eşi Emine ve 4 aylık çocukları Zeynep Aktaş ile hafif ticari araçtaki sürücü Sedat Karabulut, Özge Karabulut ve Hatice Karabulut yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4 aylık Zeynep Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Görgü tanıklarının konuşması

-Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

(176 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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Teknolojinin endüstriyel çözümleri bu fuarda

Fuar İzmir, FIT'18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojilerine kapılarını açtı. Fuarda barmenlerin yaptığı işi üstlenen robot şef, herhangi bir fabrikada normal bir işçinin gün içerisinde taşıması gereken ağırlığı taşıyan, bir anlamda çalışanların yükünü hafifleten Kuka adlı robot ilgi çekti.

İzmir, endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren sıra dışı bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT'18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılıyor. Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtıldığı FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 25 Şubat’a kadar katılımcıları ağırlayacak. Fuarda, otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda en ileri teknolojiler ile üretilen çözümler sergileniyor. Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 10 bin metrekare alan üzerinde, 6 bin 90 metrekare stant alanı ile yapıldı. Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün, Türkiye'de içinde bulundukları sektörde yenilikçi yaklaşımla daima öncü bir rol üstlendiklerini söyledi. FIT Fuarı'nda daha önce Türkiye'de ve hatta belki dünyada hiç yapılmayan bir sistem başlattıklarını kaydeden Melis Üstün, çok yakın gelecekte bu fuara uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Üstün, "Bu aslında bir çatı fuar. Aslında endüstiriye dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir fuar. Firmaların kendi yol haritalarını çizmeleri için dönüşüme nereden başlayacaklarını bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuarlar, etkinlikler, sektör buluşmaları. Bunlar çok önemli" dedi.

GELECEĞİN FORMÜLÜ 3Y

Fuara konuşmacı olarak katılan ekonomist ve fütürist (gelecekçi) Ufuk Tarhan ise iş dünyasında türbülansın çok yüksek, ev ödevinin çok fazla olduğunu belirtti. Tam bir dönüşüm çağından geçildiğine işaret eden Ufuk Tarhan, özellikle iş insanlarının, karar vericilerin sürdürülebilir bir ilerleyiş, gelişme, büyüme trendine girebilmesi için 'T İnsanlaşması'nın (Teknoloji ile bütünleşmiş, Tasarımcı, Tedarikçi/Takım Oyuncusu) gerekli olduğunu söyledi. Tarhan, "Kısacası hem bugünü kurtarmalı hem de geleceğe hazırlanmalı, yani hibridleşmeliyiz. Yakın geleceğin iş yapış biçimi dairesel, akışkan, esnek proje gruplarının baskın olduğu çok dallı, çok amaçlı organizasyonlarla şekillenecek. Artık iş dediğimiz meselenin herhangi bir renge, kalıba, forma sığabileceğini düşünemiyorum. O yüzden hangi iş, alan, model olursa olsun, her şeyin 'çevre, sağlık, eğitim ve teknoloji' entegrasyonunun sürdürülebilir biçimde yarar sağlaması gerekiyor. Yeni dünyaya hizmet edecek yeni nesil insanların, hem kendisine hem de çevresine duyarlı, saygılı, teknolojiye çok ama çok hakim, çalışkan, disiplinli, fütürist bakış açısına sahip olması yeterli. Bu belirleyicilere sahip kişiler kaçınılmaz olarak 3Y’li, yani; yetenekli, yetkin ve yetkili olacak" dedi.

"ADAPTE OLMAYAN İŞSİZ KALIR"

Bundan 5 yıl sonra aynı fuarı gezmesi halinde çok daha farklı şeyler göreceğini ifade eden Tarhan, şuanda fuarda olan robotların genelde tek kollu olduklarına dikkat çekerek, bu robotlara başka uzuvların da eklenmesi gerektiğini dile getirdi. Ufuk Tarhan, şuanda mavi yakalı işçilerin yerini alan robotların kısmi olarak yapıldığını ancak 5 yıl içerisinde bu teknolojinin gelişeceğine inandığını kaydetti. Sektörde Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunu fakat bunun yetmediğini vurgulayan Tarhan, daha hızlı ilerleme olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka uygulamalarının pek yaygın olmadığını gözlemlediğini de aktaran Ufuk Tarhan, "3 boyutlu teknolojiyi hemen hemen hiç görmedim. Şuandaki endüstri demir ustalarının yerini aldı. Teknoloji ve gelişmeye adapte olunamazsa insanlar ve kurumlar işsiz kalacak, işlerini kaybedecek ve fabrikaları kapatacaklar. Adapte olmak için de yüksek seviyede dijitalleşme gerekiyor. ingilizce öğrenmeleri gerekiyor, kodlama öğrenmeleri gerekiyor. Bunlar yapılmazsa işsiz kalınabilir" dedi.

KUTU-1

FUARIN ROBOT ŞEFİ

Fuarda sergilenen ve barmenlerin yaptığı işi üstlenen robot şef, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Robot şef hakkında bilgi veren Emre Özmüş, "Amacımız elbette barmenlerin yerini almak değil. Biraz şova yönelik bir uygulama. Robot şef, endüstride kullandığımız robotların günümüzdeki hayata nasıl yavaş yavaş girmeye başladığını gösteren uygulamlardan bir tanesi. Robot şef ile içmek istediğiniz içeceği panelinden seçerek alabiliyorsunuz. Ne içmek istiyorsanız, onu operatör panelinden seçip robota 'içeceğimi hazırla' dedikten sonra tüm geri kalan karışımları otomatik olarak hazırlayıp size servis eden bir uygulama. Gelecekte, hamburger yapan robottan, dondurma veren robota kadar bir çok tür çıkacak" dedi.

YÜKÜ HAFİFLETEN ROBOT

14 kiloya kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan 'Kuka' isimli robot da fuarın gözdelerinden oldu. Herhangi bir fabrikada normal bir işçinin gün içerisinde taşıması gereken ağırlığı taşıyan, bir anlamda çalışanların yükünü hafifleten Kuka, operatörlere daha rahat çalışma ortamı sunuyor. Robot hakkında bilgi veren Aykut Odabaş,"7 eksenli bir robot. İş güvenliğine aykırı bir durumu yok. Üretimde kullanılan robotlardan biri" dedi. Delta robot da fabrikalarda işleri kolaylaştıran bir diğer ürün. Oğuz Deniz Mardin, Delta robota dair şu bilgileri verdi:"Çok hızlı üretim alanlarında, parçaları bir yerden bir yere alarak hızlıca paketleyen ve yerleştiren bir sistem. Biz burada sadece yazı yazdırıyoruz. Japon markasının hazır robotu. Biz bunun içerisine kendi yazılımlarımızı katarak sistemler geliştiriyoruz. Genellikle gıda sektöründe çok kullanılan bir makine."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan genel detay

-Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün ile röp.

-Katılımcı firmalar ile röp.

Haber:İZMİR,()

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GETOB'dan otelcilere "Eski kontratlar üzerinden anlaşma yapmayın" uyarısı

GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde, konaklama sektöründe hizmet veren turizmcilere, tur operatörleri ile eski kontratlar üzerinden anlaşma yapılmaması için çağrıda bulundu.

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, büyük tur operatörlerinin konaklama tesisleri ile geçen sene yaptıkları kontratlar üzerinden zamsız anlaşma yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Tur operatörleri ile yeni yapılacak kontratlar öncesinde turizmcilerden kendilerinden bilgi almalarını isteyen Bülbüloğlu, "Marmaris'in marka değerini koruyarak ve konaklama tesislerimizin kıymetini bilerek tur operatörleri ile kontrat imzalamalısınız. Marmaris'te 2014 yılında turizmde düşüş başladı. 2016 yılında darbe girişimi ile dağıldık. Geçen yıl ise yaşanan olayların etkisiyle istenilen bir turizm geliri olmadı. Bu yıl toparlanacağız ama istenilen berekette geçmeyecektir. 2019 ve 2020 yılında turizmde toparlanma yılımız olacaktır. Geçen hafta büyük tur operatörleri konaklama tesisleri ile kontrat yapmak için ilçemize geldi. Otelcilerle eski kontratlarına göre 2019-2020 anlaşması yapmak istiyorlar. Sakın buna izin vermeyin" dedi. Tur operatörlerinin İspanya, İtalya, Arjantin, Portekiz gibi ülkelerin kar marjları yüzde 1-5 arasında olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, "Bizde ise bu oran yüzde 25-35 arası. Tur operatörleri bunu çok iyi bildiği için karlarını daha çok yükseltmek amacıyla zamsız ve eski kontratlarla anlaşma sağlamak istiyor. Türkiye turlar konusunda çok iyi satış yapıyor. Biz olmasak tur operatörleri bir hiçtir. Marmaris otelcileri olarak yüzde 7 ile 12 arasında zam yapmadan sakın kontrat yapmayın. Tur operatör kontratçıları sizleri sıkıştırır, çeşitli süslü cümlelerle eski anlaşmanıza göre imza attırmak isterlerse mutlaka bizleri arayın. Sakın eski kontratlarınızdaki şartlarla veya fiyatlarla anlaşma yapmayın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marmaris'ten genel görüntü

-GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu'nun açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

(3 dakika 27 saniye-249 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



