DHA YURT BÜLTENİ-14

Meriç'te botun alabora olması sonucu kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Edirne'den Yunanistan'da kaçmak isterken bindikleri botun Meriç Nehri'de alabora olması sonucu 2 çocukla birlikte FETÖ şüphelisi Ayşe Abdulrezzak'ın cesetlerinin bulunmasının ardından, sud akaybolan ve kimlikler itespit edilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'a kaçmak isterken bindikleri botun önceki gün Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu suya düşüp boğularak hayatını kaybeden FETÖ/PDY şüphelisi Ayşe Abdulrezzak'ın yanı sıra 2 çocuğun kimliklerini belirlendi. Ölen çocuklardan Abdulkadir Enes'in(11), Ayşe Abdulrezzak'ın oğlu, diğer çocuğun ise Fahrettin Doğan(2) olduğu tespit edildi. Ölen 3 kişinin cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Botun alabora olması sonucu nehirde kaybolan ve arama çalışmaları süren 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Koybolanların Aslı Doğan, eşi Fahreddin Doğan, çocukları İbrahim Selim Doğan ile Ayşe Abdurrezzak'ın oğlu Halil Münir Abdulrezzak(3) olduğu tespit edildi. Aslı Doğan ile eşi Fahreddin Doğan'ın Bolu'nun Gerede İlçesi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından arandıkları belirlendi. AFAD ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meriç Nehrinde AFAD'ın aramaları

-AFAD ekipleri detay

-Aramadan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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AK Parti'de yeniden Şengül dönemi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na Aydın Şengül atandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, görevden alındı yerine bu görevi daha önce de yapmış olan AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül (50) atandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama eğitimi alan Şengül, İzmir'de 1994 yılından itibaren Özde Planlama Harita Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'ni yönetiyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Şengül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şengül, Cumnurbaşkanı Erdoğan, tarafından göreve atandı. Şengül, daha önce de İzmir'de 2007- 2009 yılları arasında il başkanı olarak görev yaptı, 2011 yılında milletvekili oldu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül'ün atanmasının ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, partililere ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu görevi 4 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Delican, parti çatısı altında pek çok görev aldığını belirterek, şunları söyledi:"Belediye meclis üyeliği, büyükşehir grup sözcülüğü, il başkan yardımcılığı, demokrasi hakem heyeti başkanlığından sonra 2014 yılının Temmuz ayında AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini devraldım. Aynı yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 yılı 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile son olarak 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerini il başkanı sıfatıyla layıkıyla yürütebilmek için gayret ettim. İktidarımız reformlar ve hizmet yarışlarını sürdürürken İzmir'in hassas bir yer olduğunu hep göz önünde bulundurduk. İzmir'den yetişen bir AK Parti sevdalısı olarak partimizin İzmir'e bakışını anlatmaya çalıştım. 15 Temmuz gibi ihanetler zincirinin yaşandığı gece, bu binanın ışığı hiç sönmedi. Teşkilatımızın ve halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu il binasını tesis ettik. Bülent Delican olarak il başkanlığı boyunca tüm görevlerimi ifa ederken, partimin yol haritasına siyasette süreklilik ve tutarlılık ilkesine bağlı kalmak suretiyle ülke ve kentteki gelişmeleri karşılaştırıp sorgulamayı uzlaşmacı bir yaklaşımla sorunların çözümlerini şehrimizin dinamikleri ile birlikte ve kendi teşkilatımız içinde köklü olarak ele almayı yararlı buldum."

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Siyaseti kişilere indirgemediğini ifade eden Delican, hep tutarlı olmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Milletimiz, sırtımızı yasladığımız dağdır. Zalim olan her kimse düşmanımızdır. AK Parti çatısı altında görev almış hiç kimse, bu gerçeğin dışında bir zafiyet taşımaz. Kişisel ikbal peşine düşmez. Ben de düşmedim. Alnım aktır ve gönlüm rahattır. Bugün partimiz ülkedeki insanların umududur. Yerlerde sürünen sağlık ve eğitim sistemi, bizim sayemizde ayağa kalktı. İl başkanlığı bir ilin teşkilatındaki en onurlu makamdır. Şimdi görevimi bu onuru taşıyacak ve önümüzdeki süreci göğüsleyecek başka bir hizmet yarışçısına devrediyorum. Kutlu yürüyüşün parçası olmaya devam edeceğiz. Ve elbette yolumuz uzun. Önümüzde kongre süreçleri var. Bu süreci iyi okumak gereklerini iyi tahlil etmek gerekli. Bugüne kadar vatan millet sevdalısı hiçbir ak gönüllü yol arkadaşımın bu değişim sürecini kişisel görmeyeceğine inanıyorum." AK Partili Delican yarın (cuma) saat 11.00'de düzenlenecek törenle makamını yeni İl Başkanı Aydın Şengül'e teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan genel ve detay görüntü

- Bülent Delican'ın konuşmasından görüntü

Haber Nevra Uckac Kamera Mücahit Bektaş / İZMİR, ()

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3 sahte polis 90 Bin TL'lik vurgun yaparken yakalandı

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıttıkları iki kız kardeşe babalarının FETÖ'den gözaltına alındığını ve bununla ilgili yapılan soruşturmada mal varlığı araştırması iddiasıyla evde bulunan 90 bin TL tutarındaki altın TL ve euroları alan 3 dolandırıcı yakalandı.

Dün, meydana gelen olayda kız kardeş M.K (27) ve C.K'yı (22) telefondan arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan B.K (41) ve beraberindeki A.E (60) ve A.Y.(46), kızlara babalarının FETÖ/ PDY kapsamında gözaltına alındığını ve bununla ilgili mal varlığı araştırması için Kocasinan ilçesi Uğur evlerdeki evlerinde bulunan para ve ziynet eşyaların getirilmesini söylediler. Dolandırıcılar , buluşma yeri olarak da Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Yoğunburç bölgesindeki Sur dibinde bekleyen polise, ziynet eşyalarını ve paraların teslim etmelerini istediler. Paniğe kapılan M.K ve C.K kardeşler değeri yaklaşık 90 Bin TL tutarındaki olan ziynet, Euro ve TL'yi Sur dibinde bekleyen ,polis sandıkları dolandırıcıya elden teslim ettiler. Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen 2 kardeş durumu " Alo 155 Polis İmdat "hattına bildirdi. Olay yerine gönderilen gerçek polisler, parayı alan dolandırıcının eşkali belirledikten sonra çalışma başlattı. Zanlının Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesine gitme ihtimali değerlendiren Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler paraları ve ziynet eşyalarını alan B.K (41) ve beraberindeki A.E (60) ve A.Y.'yi (46) gözaltına aldı. 3 dolandırıcının otomobillerinde yapılan aramada kız kardeşlerden alınan ziynet eşyaları ve nakit paralar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan sorgularında suçları itiraf eden ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan sabıkaları bulunan 3 kafadar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Dolandırılan nakit paralar ve ziynet eşyaları ise, M.K ve C.K kardeşlere teslim edildi

Görüntü Dökümü:

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- Dolandırıcıların sağlık kontrolü için adli tabipliğe getiriliş

- Dolandırıcıların muayene sonrası polis otomobillerine bindirilişi

- Genel ve detay görüntü

1 dakika 16 saniye / 78 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()

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Şanlıurfa'da kapkaç ve hırsızlığa 5 tutuklama

Şanlıurfa'da kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan polis, Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde tenha olan sokaklarda yürüyen kadınların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan Y.H., H.T. ve M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ayrıca otobüs duraklarında akşam saatlerindeki kalabalıktan faydalanarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan Suriye uyruklu S.M.'yi ise suçüstü yakaladı. Kent merkezinde 7 adet otomobilden teyp ve değerli eşya çalan M.N.'nin de yakalandığı hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş Şubesinden çıkartılan şüpheliler

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()

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Adana İnşaat Fuarı açıldı

Adana'da bu yıl 12'inci kez gerçekleştirilen İnşaat - Kent ve IHS Fuarları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı.

Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Akyürek, TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, oda ve borsa başkanları, iş dünyası ve inşaat sektörü temsilcileri yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Afrin Harekatı'na katılan silahlı kuvvetlere başarılar diledi. Demirtaş, "İçinde bulunduğumuz bu koşulları kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde aşmalıyız. Ekonominin her alanında kamu ve özel sektör el ele vermeli, devletimizin ve hükumetimizin sağladığı teşvik ve istihdam paketleriyle sıkıntıları bertaraf etmeliyiz" diye konuştu.

'ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TÜYAP Fuarcılık olarak 11 yıldır Adana’da çeşitli sektörlerde fuarlar düzenlediklerini, inşaat fuarlarının da bu fuarlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz ise, şöyle konuştu: "İnşaat sektöründe önemli bir potansiyeli içinde barındıran Çukurova Bölgesi, fuarlar sayesinde iş hacmini ve ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışı alım heyetlerine gösterebiliyor. Yeni iş bağlantıları kuran firmalar ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl inşaat fuarlarımız kendi katılımcı ve ziyaretçi rekorunu kırarken bu yılda aynı başarıyı sürdürüp çıtayı daha yükseğe taşımak için çalışmayı amaçlıyoruz." Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri standları dolaşarak firma temsilcilerine 'hayırlı işler' diledi. İnşaat sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda, izolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma yer alıyor. Fuar 18 Şubat'a kadar açık olacak

Görüntü Dökümü

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- Fuara katılan konuklardan genel görüntü

- Adana valisi mahmut demirtaş'ın konuşması

- Adana valisi mahmut demirtaş'ın fuarı gezmesi

SÜRE: 01'14",BOYUT:75,7 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,()