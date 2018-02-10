DHA YURT BÜLTENİ-14

Anamur'a şehit ateşi düştü



AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Serdar Can Gökçe ve sağlık ekipleri, Akine Mahallesi'nde yaşayan aileye haber verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki 10. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenilen şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Haber: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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İzmir'e şehit ateşi düştü

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİT YÜZBAŞI KARAMAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman'ın cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Mahalledeki kalabalıktan görüntü

- Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerin evden ayrılmasından uzaktan görüntü

- Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN, Davut CAN / İZMİR, ()

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İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'de, işçileri taşıyan servis aracının kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi 1. OSB çıkışında meydana geldi. Enes Yıldırım idaresindeki işçi servisi Engin Özbey idaresindeki kamyona çarptı. Enes Yıldırım hasar gören minibüste sıkışırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada, Enes Yıldırım ile birlikte servis aracı içerisinde bulunan Emine A., Jale F., Elif S. ve kamyon sürücüsü Engin Özbey yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Yaralıların görüntüsü

Servis sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Anıtın altına bırakılan valiz fünye ile patlatıldı

İZMİT'te, Atatürk anıtının altına bırakılan valiz panik yaratırken, fünye ile patlatıldı. Güvenlik şeridinin gerisinde toplananlar sosyal medyadan canlı yayın yaparken, valiz boş çıktı.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alanda bulunan Atatürk anıtının kaidesinin altında duran valizi görenler şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak güvenlik şeridi çekip, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridinin gerisinde toplananlardan bazıları cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı valiz boş çıktı. Valiz incelenmek üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerindeki güvenlik önlemleri

Vatandaşların cep telefonlarıyla olayı çekmesi

Bomba imha ekibinin valizi incelemesi

Patlama anı

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin (2)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak'ta Bitlis'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz'ün Karşıyaka'daki evini ziyaret etti. Babaya taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından evden çıktığında kendisini bekleyen çocukları sevdi. Başbakan Yıldırım vatandaşları selamladığı sırada yanına gelerek kendisine Türk bayrağı vermek isteyen Muhammet Arıkan, birlikte fotoğraf çektirdi. Arıkan, Başbakan Yıldırım'ın kendisine "Bu bayrağı hayatın boyunca sakla" dediğini söyleyerek, "Ben de bayrağı hayatım boyunca saklayacağıma söz veriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Yıldırım'ın evden çıkması

- Çocukları sevmesi

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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