DHA YURT BÜLTENİ-14

Kocaeli'ne şehit ateş düştü

Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er 27 yaşındaki İlker Ağçay'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Anne Gülhanım Ağçay, "Yavrum yavrum" diyerek fenalık geçirdi.

Bugün, Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu sözleşmeli er İlker Ağçay şehit düştü. Şehidin Gebze Güzeller Mahallesi 917 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu, şehidin babası Erol Ağçay'a şehadet haberini verdi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenerek ticari taksi ile evine gelen Gülhanım Ağçay araçtan inerken, "Yavrum yavrum" diye feryat ederken, fenalık geçirdi. 112 Acil ekibi şehit annesine müdahalede bulundu. Şehidin yaşadığı eve dev Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri şehit haberini alınca eve akın etti. İlker Ağçay'ın bir süre önce sözlendiği öğrenildi.



Haber:Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli)

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapan polis, bir otomobilde, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ve üniversitede halen görevli 2 yardımcı doçent doktoru, cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşme yapıp, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izlerken yakaladı. Genişletilen operasyonda, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, adreslerden birinin önündeki park halinde bulunan otomobilde, örgüte ait olduğu değerlendirilen paraları sayıp, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen ve cep telefonuna yüklü gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' ile görüşmeler yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerin, örgütün 'akademisyenlerden sorumlu imamı' olduğu iddiasıyla aranan İ.B. ile Adıyaman Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçent doktorlar H.P. ve R.K. olduğu belirlendi. Araçtaki 3 bin lira para ile İ.B.'ye ait içerisinde gizli haberleşme uygulaması 'Falcon' yüklü cep telefonuna el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, Adıyaman Üniversitesinde doktor S.Ç., araştırma görevlisi L.A. ile aile hekimi O.S. ve A.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Olay yeri

- Polislerin araçlardan şüphelileri indirmesi

- Şüpheliler yere yatırılması

- Şüpheliler kelepçelenmesi

- Video izlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN

İş için Antalya'ya gelen Rus kadın otobüs durağında yaşıyor

RUSYA'dan Antalya'ya çalışmak için gelen Rus Yuliva Oluşeva (46), işe alınmadığı için sokakta kaldı. 5 gündür otobüs durağında kalan kadına, bir esnaf geceleri uyuması için otomobilini verdi.

Rusya'dan iddiaya göre kendisine söz verilen işe başlamak üzere Antalya'ya gelen Yuliya Oluşeva, işe alınmadı. Gidecek bir yeri olmayan Oluşeva, bir tanıdığının yanına sığındı. İddiaya göre tanıdığı kişi tarafından 5 gün önce kapı önüne konan Oluşeva, sokakta yaşamaya başladı. Sığındığı bir otobüs durağında gün boyu oturup zaman geçiren Oluşeva'nın durumu çevredeki esnafın dikkatini çekti.

GECELERİ KALABİLMESİ İÇİN OTOMOBİLİNİ VERDİ

Oluşeva ile iletişime geçmeye çalışan vatandaşlar bir taraftan da yardım teklifinde bulundu. Yakındaki bir restoran 5 gün boyunca yemek ihtiyacını karşılarken esnaf Celal Kolak ise iş için kullandığı otomobilini geceleri içerisinde uyuması için Oluşeva'ya verdi. İnsanlık görevi olarak sokakta kalana yardım etmek istediklerini belirten Celal Kolak, "Biz esnaf olarak arabanın içinde yatmasına izin verdik. Kahvaltısını çayını veriyoruz. Yetkililer buna bir çözüm bulsun. İletişim kurmaya çalıştık ama biraz sorunları var tercüman aracılığıyla sorduğumuz sorulara cevap vermiyor. Arabada kalmasına izin verdik, battaniye ve yastık verdik. 3-4 gündür burada, biz de yardımcı oluyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR' İDDİASI

Esnafın tercümanlığını yapan İsmet Tunç, kadının psikolojisinin iyi olmadığını öne sürdü. Birkaç kez iletişim kurmak istemelerine rağmen olumsuz yanıt aldıklarını belirten Tunç, "Burada arabanın içerisinde yatıyormuş. Evsiz kalmış. Çevredeki camcı ve diğer esnaf yardım etmek istedi. Ben de tercümanlık yapmak istedim. Anlamak istemiyor. Psikolojik sorunları var sanırım. Arabada kalıyor. Saklıyor bir şeyleri. Sabah yemeklerini restoranda yiyor. Akşamları arabada yatıyor. Bazen çay içmeye geliyor" dedi. Yuliya Oluşeva ise yakınlarında kimseyi görmek istemediğini, bu şekilde yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.

Kadının durakta otururken ve vatandaşlarla konuşurken görüntüsü

RÖP 1: İsmet Tunç

Kadının akşamları kaldığı arabanın içinden görüntü

RÖP 2: Celal Kolak

Kadının durakta otururken görüntüsü

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Kırıkkaleli çobanlardan Afrin’deki Mehmetçiklere 71 kurbanlık desteği

Kırıkkale’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçikler için Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) üyesi çobanlar bölgeye 71 adet kurbanlık koyun ve keçi gönderdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz’ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve vatandaşlar katıldı. TÜDKİYEB Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy törendeki konuşmasında, operasyona katılan askerlere destek olmak istediklerini belirterek, “Ülkemizi tehlikeye sokan her durumla mücadele eden kahraman ordumuza, peygamber mesleği olan çobanlarımızın peygamber ocağına da desteği olsun istedik. Bunun için yetiştiricilerimizin talebi üzerine ilimizin plaka numarası olan 71 adet koyun ve keçi yardımı yaptık. Ancak yetişicilerimize ‘sayı tamamlandı, ihtiyaç yok’ dememize rağmen yetiştiricilerimizden gen gelen yoğun istek ve talebin karşısında bu isteği durdurmak zorunda kaldık. Hala yardım etmek isteyen yüzlerce yetirticilerimizden de bağışlarını alamadık” dedi.

‘ÇOBANLIK BİR PEYGAMBER MESLEĞİDİR’

Peygamber mesleğini yürüttüklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve her daim hazır olduklarını belirten Başkan Ulusoy, “Bizi çoban diye küçük görenler, ‘benim oyum çobanın oyuyla bir mi?’ diyerek kendini bilmezler ve diğerleri bir kere daha görmeleri gerekir ki çobanlar bu milletin asil evlatlarıdır. Ben hep söylüyorum çobanlık bir peygamber mesleğidir. Peygamberimizin temel eğitimlerinde çobanlık vardır. Bu kutlu görev bir kez daha Allah’ın lütfu olan bu mesleği yürütmekten gurur duymamıza vesile olmuştur” diye konuştu.



-Detay Görüntüler

-Kürşat ulusoy un konuşması

-Vali haktankaçmaz ın konuşması

-Nihat çelik in konuşması

-Mehmet saygılının konuşması

-Ramazan can ın (Milletvekili) konuşması

-Dua edilmesi

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE