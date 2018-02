DHA YURT BÜLTENİ-14

YURT BÜLTENİ-14

'Zeytin Dalı Harekatı’ şehidi Uzman Çavuş Kaya, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın (28) cenazesi, memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinin bulunduğu Fatih Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazenin getirildiği Gülşehir'deki Kurşunlu Camii'nde, şehit Uzman Çavuş Kaya için tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve il protokolü, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda Nevşehirli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehit babası Ramazan Kaya'yı telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit eşinin asker şapkasını takarak, törene katılan ve 20 gün önce Afra isimli kız bebek dünyaya getiren Rabia Kaya, Türk bayrağına sarılı tabuta başını koyup, "Şehidim, emanetine iyi bakacağım" diyerek, gözyaşı döktü. Kurşunlu Camii'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, ilçedeki asri mezarlıkta defnedildi.

Haber:Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR

Kayseri'de silahlı banka soygunu/EK



Kayseri'de, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki özel bir banka şubesini soyan kar maskeli soyguncunun ilk belirlemeye göre kasadan aldığı miktarın 68 bin lira olduğu, elindeki tabancanın ise kurusıkı olduğu saptandı. Soyguncunun önce banka şubesindeki güvenlikçiyi tehdit ederek, vezneden uzaklaştırdığı, sonra aldığı paraları bir çantaya koyup, beyaz renkli, sahte plakalı otomobille kaçtığı ortaya çıktı. Soygunun ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri binada ve çevrede araştırma yaptı. Bankanın güvenlik kamerasındaki görüntülerden, soyguncunun eşkalinin saptanması için çalışma başlatıldı.

68 BİN TL İLE KAÇTI

Kayseri'de, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki özel bir banka şubesini soyan kar maskeli soyguncunun ilk belirlemeye göre kasadan aldığı miktarın 68 bin lira olduğu, elindeki tabancanın ise kurusıkı olduğu saptandı. Soyguncunun önce banka şubesindeki güvenlikçiyi tehdit ederek, vezneden uzaklaştırdığı, sonra aldığı paraları bir çantaya koyup, beyaz renkli, sahte plakalı otomobille kaçtığı ortaya çıktı. Soygunun ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri binada ve çevrede araştırma yaptı. Bankanın güvenlik kamerasındaki görüntülerden, soyguncunun eşkalinin saptanması için çalışma başlatıldı.



İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

Yalova’ya gelişinde partililer tarafından karşılanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız. Sokakta varız. Milletin gönlünde varız. Sandıktan çıkmak kolay da vicdanlarda var olmak çok zorö dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren İnce, “Sayın Genel Başkanın tek başına karar verdiği bir aday dayatması olursa bu seçenek o zaman 100 bin imzayla mümkündür. Geçen sefer aman parti zarar görmesin diye ses çıkarmadık ama bu sefer beni hiçbir kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gönderemeyecekö diye konuştu.

"GENEL BAŞKANA HAKARETLERİ TASVİP ETMİYORUM"

İstanbul’dan kara yolu ile memleketi Yalova’ya gelen Milletvekili Muharrem İnce’yi Yalova’nın girişinde partililer çiçekle karşıladı. Karayolunda konvoy oluşturan partililerle il binasına gelen İnce, ardından bir de basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan yapılan hakaretleri tasvip etmediğini söyleyen İnce, şunları kaydetti: "Bir mücadele verdik. Bu mücadele kişisel bir hırs değil, bu bir ego tatmini değil. Ben genel başkan olayım mücadelesi değil. Bu mücadele geleceğimizi geri alma mücadelesi. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği tehlikede. Geleceğimizi geri almak için bir değişim mücadelesi başlattık. CHP’de değişim, Türkiye’de değişim dedik. CHP değişirse Türkiye değişir dedik. CHP umut olursa insanlarımızın yüreği kıpır kıpır olur dedik. CHP’de umutları yeniden yeşertmek için, umutları çoğaltmak, yaşatmak için bir değişime ihtiyaç olduğunu, mevcut yapının, statükonun bu büyük başarıyı gerçekleştiremeyeceğini defalarca yenildiğini, yine yenilirse 2019’da çok kötü olacağını ve her şeyimizi kaybedeceğimizi, bunları anlatmaya çalıştık. Sokakta bunu anlattık. Tribünlerde anlattık. Parti tabanında anlattık. Her yerde anlattık. Bir sıkıntımız kaldı oy kullananlarda tam anlatamadık. Onlar da bu memleketin evladı. Göstersem şaşırırsınız. ‘Oyumu sana vermedim çok üzgünüm, pişmanım’ diye mesaj atan mı istersiniz, ‘İmza istedin vermedim, kendimden utanıyorum’ diyen mi istersiniz. ‘Emrindeyim’ diyen mi istersiniz. ‘Yanlış yaptık’ diyen mi istersiniz? Pek çok şeyler var ama sonuçta bir genel başkan seçildi. İtirazlarım var. Yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğim ama beni seven dostlarımın sosyal medyada Genel Başkana hakaretlerini görüyorum. Bunları tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum ve istemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil."

"PARTİMİZİN İÇ İŞLERİ BİZİ İLGİLENDİRİR"

"Bizim partimizin iç işleri bizi ilgilendirirö diyen İnce, “Biz parti içerisindeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla geri adım atmak yok. Ben yolumdan dönmüş değilim. Ne diyordu Pir Sultan, ‘Kadılar, müftüler fetva yazarsa işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan’ diyor. Bizim yolumuz doğru bir yoldur. Bizim yolumuz özgürlük, demokrasi, değişim yoludur. Türkiye’yi bu haramilerden kurtarma yoldur. Mücadelemize devam edeceğiz. Bunu yaparken de AKP’nin Türkiye’ye yaptığı zulmü, adaletsizliği, hukuksuzluğu nasıl eleştiriyorsak CHP’de de yapılanları eleştireceğiz ama onlar da bir taraftan Tayyip Erdoğan, bir taraftan yandaşları, ‘Bak gördünüz mü, CHP’de de neler oluyor? diyerek topa girmeye çalışıyorlar. Onlara söyleyeceğim şey şu; oturun oturduğunuz yerde. Bizim partimizin iç işleri bizi ilgilendirir. Biz bir mücadele veriyoruz. Siz Saray darbesiyle başbakan değiştirdiniz. Halkın seçtiği belediye başkanlarını ağlata ağlata istifa ettirdiniz. Sizden öğrenecek demokrasi dersimiz yok. Oturun oturduğunuz yerde. Biz AKP’deki, MHP’deki yaşananları CHP’de istemiyoruz. Bizim ölçümüz AKP ve MHP değil. Biz kendimizi onlara göre konumlandıramayız. Bizim ölçümüz kendi değerlerimiz, kendi tarihimiz, birikimimiz. Bizim ölçümüz çağdaş dünya. Avrupa’daki partilerden nasıl değişimler gerçekleşiyorsa bizde de öyle olsun. Biz bunun mücadelesini veriyoruz ve haklı bir zemindeyiz" diye konuştu.

"SANDIKTAN ÇIKAMADIK AMA VİCDANLARDA VARIZ"

CHP kongresinde seçimi kazanamadığını ancak vatandaşların vicdanlarında var olduğunu söyleyen İnce, şöyle devam etti:"Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız. Sokakta varız. Milletin gönlünde varız. Sandıktan çıkmak kolay da vicdanlarda var olmak çok zor. Biz zor olanı başardık. Sırada kolay olan var. Yani 2 gündür nereye gitsem, sokakta, mazot alırken, markete girsem, uçağa binsem, nereye gidersem gideyim, ‘Üzülme başkan, sen gönüllerin başkanısın’ diye millet bir teveccüh gösteriyor. Kazansaydım ne olacaktı ben de bilmiyorum. Bazen insanlar kazanırken kaybeder, bazen de kaybederken kazanırsınız. Asla değişim demekten vazgeçmeyiniz. Değişimin gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bunu başaracağız. 3 Kasım 2002’de Yalova’dan başlayan bu serüven, bu yürüyüş Allah’ın izniyle, milletin isteği ile çok daha üst noktalara gerçekleşecek. Sizlerden istediğim bazı kızanlar, fevri davranan arkadaşlarım var. Fotoğrafını çekip bana gönderiyorlar. Partiden istifa ediyorlar. Buna çok üzülüyorum. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Biz mücadelemizi burada sürdüreceğiz. İnsanlık tarihi demokrasi, özgürlük mücadeleleriyle doludur. Biz de Türkiye’de bunu yeniden başlatacağız. Bu mücadele sona erecek. Bu haramileri iş başından gönderene kadar. Bu devleti yönetenlerden bahsediyorum. Önce CHP’de değişimi sağlayacağız, istifa mistifa, herkes bıraksın bunları bir kenara. Önümüze bakalım. Sayın Genel Başkana, Sayın Kılıçdaroğlu’na asla hakaret istemiyorum. Asla böyle bir şey yok. Ben haklı zeminde her şeyi tartışmaya devam edeceğim. Herkesin gözü önünde oldu bu. İmza buldu, bulamadı. Gördün işte 447 oyu. 447 oy alan adam 125 tane imza mı bulamayacak. Bu tartışmaların hepsi geride kalmıştır. Önümüze bakacağız. 2-3 gün Yalova’dayım, köydeyim. Biraz dinleneceğim, sesimi toparlayacağım. Sonra hemen yola çıkıyorum yine. İlleri gezmeye devam ediyorum. Herkesin haberi olsun. Hemen önümüzdeki hafta gezmeye devam ediyorum, çalışmalarımı sürdürüyorum."

"BİR ADAY DAYATMASI OLURSA..."

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren İnce, “Ben CHP’nin gençlik kollarından bu yana bir neferiyim. Benim bu partiyle bir gönül bağı var. Bu partiyle aramda tarifi mümkün olmayan derecede bir bağlılık var. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam. Partimi oy kaybettirecek, onu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmam ama şunun da bilinmesini isterim: Yeni anayasaya göre bir siyasi parti bir aday gösterebiliyor. Birden fazla aday şansı yok. Ya da 100 bin imzayla kişi kendisi aday olabiliyor. Eğer 2014’te olduğu gibi hemen baskın bir seçim olursa, 2014’te olduğu gibi, il başkanlarının bilmediği, ilçe başkanlarının bilmediği, milletvekillerinin bilmediği, parti meclisi üyelerinin bilmediği, yalnızca, sadece ve sadece Sayın Genel Başkanın tek başına karar verdiği bir aday dayatması olursa bu seçenek o zaman 100 bin imzayla mümkündür. Geçen sefer aman parti zarar görmesin diye ses çıkarmadık ama bu sefer beni hiçbir kimse tıpış tıpış oy kullanmaya gönderemeyecekö dedi.

İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı (5)

EĞİTİM- SEN 9 SORU SORDU

Eğitim- Sen İzmir 5 No'lu Şube Yürütme Kurulu, İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kazan dairesinin etrafında bulunan duvarların yıkıldığı, kapı ve pencelerin kırıldığı, yaralananların patlayan duvarların altında kaldığı belirtildi. Açıklamada 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında hizmete açılan Abdülhamit Han Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim, grafik, çocuk, büro yönetimi, halkla ilişkiler ve tekstil bölümleri bulunan yaklaşık 70 personelin çalıştığı 1000'in üzerinde öğrencinin bulunduğu bir okul olduğu bildirildi. Okulun İMKB Lisesi'nin ve Mimar Kemalettin Teknik Meslek Lisesi'nin bazı bölümlerinin taşınmasıyla oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki yıl önce açılan okulun 2018 yılı ocak ayına kadar hiçbir şekilde ısıtılmadığı, öğrencilerin soğukta ders yaptığı öne sürüldü.

Eğitim- Sen İzmir 5 No'lu Şube Yürütme Kurulu, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını isteyerek, yetkililere şu soruları yöneltti: "2017- 2018 Eğitim öğretim yılında faaliyete açılan bu yeni okul binası eğitim öğretime hazır olmadığı halde neden eğitim öğretime açılmıştır? Okulun doğalgazının bağlanması 2017 ocak ayına kadar neden yapılmamıştır? Daha 1 ay önce bağlanan doğalgaz tesisatında nasıl kaçak oluşmuş ve patlamıştır? Doğalgaz kaçağı için herhangi bir uyarı sistemi var mıdır? Var ise neden alarmlar çalışmamıştır? İnşaatı yeni biten ve eğitim öğretime açılan okul binasının kalorifer dairesi duvarları neden basınca dayanıklı olarak yapılmamıştır? Yaralananların hepsi patlayan duvarların arkasında yaralanmışlardır. Okul binasını yapan şirketin bir sorumluluğu var mıdır? Yapılan binayı teslim alan milli eğitim personellerinin bir eksikliği var mıdır? Doğalgaz ve ısınma tesisatını bağlayan şirketin ve bu çalışmaları ve işleri denetleyen milli eğitim personelinin bir sorumluluğu var mıdır? Gerekli denetimleri yapan İzmirgaz'ın bu yaşananlardan sorumlulukları var mıdır?"

TTK'da çalışan 8 taşeron işçinin iş akitleri sonlandırıldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Hızar Servisi'nde taşeron firmada çalışan ve kadroya geçemeyen 8 işçi, sabah işe geldiklerinde iş akitlerinin sona erdirildiğini öğrendi. İşsiz kalan 8 işçi, yetkililerden destek bekliyor.

TTK, Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocaklarında kullanılan tahta direk ve tahkimatların hazırlandığı Hızar Servisi'ni kapatmaya karar verdi. Müteahhit firma, Mart ayı itibariyle TTK ile ihalenin yenilenmeyecek olması nedeniyle 8 çalışanını işten çıkardı. Sabah gittikleri iş yerinde iş akitlerinin sonlandırıldığını öğrenen işçiler, duruma tepki gösterdi. İş yerinden ayrılmayarak eylem yapan işçiler, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir sözleşmelerinin yıllık olması nedeniyle kıdem tazminatı alamadıklarını, kadroya da geçemediklerini söyledi. Kış mevsiminde işsiz kaldıklarını anlatan Demir, şöyle dedi: "13 yıldır burada çalışıyorum. 3’üncü ay sonunda ihalenin sona ermesi nedeniyle bizim de iş yerimiz kapanacaktı. Bizler KİT’lerde yaşanan sorunun sona ereceğini düşünerek bekliyorduk. Ancak bir haber geldi. Hafta sonunda iş yeriniz kapanıyor denildi. Nedenini sorduk. Müteahhitten kaynaklı dediler. 8 işçi ne olacak? Bunlar mağdur olacak dedik. Biz bilmiyoruz, 'başınızın çaresine bakın' dediler. Biz nasıl başımızın çaresine bakalım? Kışta kıyamette nasıl iş bulalım? Bize bunu söylesinler, bir çözüm bulsunlar. TTK’nın koltuklarında rahat rahat oturan arkadaşlar bize burası kapandı ama biz sizi şuraya alacağız desinler, başka bir şey istemiyoruz."

İŞÇİ DEMİR: 'BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?'

6 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen Cüneyt Demir de kadroya geçme umuduyla beklerken işlerinden olduklarını anlatarak, "Her yıl müteahhit değişiyor ama bizler tecrübeli olduğumuz için ihaleyi alan firma bizimle çalışmaya devam ediyordu. Bizi bir insan kılığına sokup da ‘Siz böyle böyle olacaksınız’ demediler. Ben şimdi kışın nerede iş bulurum, inşaat deseniz olmaz. Ben şimdi ne yapacağım? Ben canımı veririm ama işimi vermem. Yetkililer gelip bana iş verecekse ben çıkarım ama bana iş verilmediği sürece ben işimi terk etmem. Benim burada canım çıkar ama işimi vermem. Ben çocuklarıma ekmek getiremedikten sonra ne yapacağım." diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

İHTİYAÇ KALMAYINCA SERVİS KAPATILDI

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Üzülmez Müessesi'ne bağlı maden ocağında yarı mekanize üretime geçileceği için hızar servisine ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığı söyledi. Küçük ihtiyaçları Kozlu ilçesindeki servisten karşılayacaklarını anlatan Eroğlu, "Üzülmez'de artık ahşap direk kulanmayacağız. Yarı mekanizeye geçiyoruz orada. Müteahhit firmaya durumu bildirdik. İhaleyi yenilemeyeceğimizi söyledik." dedi.

Şehit ailesini duygulandıran kütüphane açılışı

Şanlıurfa'da 3 yıl önce otogarda üst araması yapmak istediği emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu tarafından 2 arkadaşıyla şehit olan polislerden Hasan Hüseyin Çalışkan adına kütüphane açıldı. Törene katılan şehit polisin ailesi duygulanıp, gözyaşı döktü.

Şanlıurfa'da 10 Temmuz 2016 tarihinde otogarda üst araması yapmak istedikleri emekli uzman çavuşun 17 yaşındaki oğlu H.D.E. tarafından 2 arkadaşıyla birlikte şehit edilen Şanlıurfalı polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan adına Karaköprü İlkokulunda kütüphane yaptırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan Zenginleştirilmiş Kütüphanesinin açılışına; Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehit Çalışkan’ın ailesi ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışında Afrin’de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı hatırlatan Vali Erin, bu mücadelenin basit bir terör grubuyla olmadığını, emperyalist güçlerin kurtuluş savaşından beri uğradıkları hizmet ve yenilginin öcünü almak, kutsal vatan topraklarında operasyonlar gerçekleştirmek niyetinde olduklarını söyledi. Vali Erin, yurt içinde zenginlik sayılan farklılıkları kullanarak milletin birbirine düşürülmeye çalışıldığını kaydederek, bunun daha önce gizli yapıldığını ancak artık aşikâr yapmaya başladıklarını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak "Karaköprü’de açtığımız bu kütüphaneye de 10 Temmuz 2016 tarihinde, bu milletin ırzını, namusunu, canını korumak için görev yaparken, namussuzca bir saldırı sonrası şahadet şerbetini içen Hasan Hüseyin kardeşimizin adını verdik. Hayırlı olmasını diliyorumö diye konuştu. LKonuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesini Vali Erin ile birlikte kesen şehit polis Hasan Hüseyin Çalışkan’ın annesi Necla, babası Fatih ve eşi Aslı Çalışkan, kütüphane bilgisayarlarındaki ekranlarda şehit polisin fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşandı. Şehit polisin annesi ve eşi gözyaşlarını tutamazken, Vali Erin şehidin annesinin gözyaşlarını eliyle silip kendisi de gözyaşlarını da tutamadı. Şehit polisin ailesiyle birlikte okuldaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Erin ve beraberindekiler, kütüphaneyi de çocuklarla birlikte gezdi.

