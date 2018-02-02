DHA YURT BÜLTENİ-14

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (5)

REYHANLI'DA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:

"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."

GAZETECİ DE YARALANDI

TSK'nın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sarp Özer de yaralandı. Görev yaptığı bölgeye atılan roket ve havan topu nedeniyle Özer'in eline ve bacağına şarapnel parçası isabet etti. Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY ()

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Tekirdağ’da yolcu taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'da şehirler arası yolcu taşıyan ticari minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Muratlı karayolu cezaevi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ’dan aldığı yolcular ile Muratlı ilçesine giden Ergin E. idaresindeki 22 BK 188 plakalı minibüs, cezaevi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yolculardan Zeynep K., Pınar D., Fatih A. ve sürücü Ergin E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen Yolcu minibüsü

-Olay yerindeki İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Olay yerinden detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Çeşitli suçlardan aranan 90 kişi yakalandı

ANTALYA'da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonda, aranması bulunan 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı 50 mahallede 100 adreste yapılan operasyonda 10'u kadın 90 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında yakalama kararı bulunan ve hükmü kesinleşmiş 30'u tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin elinde silahla binaya gelmesi

-Aparmana girmesi

-Kapıyı açtırmaları

-İçeri girip yat yat sözleri ile şahsı gözaltına almaları

-Şüphelilerin adliye sevk edilmeleri

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Antalya ()

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Üniversitedeki yangına süngere sıçrayan kıvılcımlar neden olmuş

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde meydana gelen yangın ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Yangına 2 işçinin spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımların odanın ses yalıtımı sistemi olarak kullanılan ve 100 dereceye kadar ısıya duyarlı olduğu belirtilen süngerlerin tutuşması sonucu çıktığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, yangın ihbarını alır almaz olay yerine intikal ettiklerini ve anında yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Semerci, yangın ile ilgili görüntülere ulaştıklarını aktararak, "Olayın nasıl olduğunu araştırdık. Yangının olduğu odanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştık. Kamera ile bu odanın görüntüsünü aldıktan sonra belki de meslek hayatımda ilk defa karşılaştığım bir durum gözlemledim. Genelde sinemalarda ve müzik salonlarında gürültünün dışarıya verilmemesi için akustik sünger adı altında bir malzeme kullanılmış yalıtımı sistemi olarak. Yetkililerle görüştüğümde bu süngerlerin 100 derece ısıya dayanıklı olduğu söylendi. Görüntüyü seyrettiğim anda spiral çalıştıktan 5 saniye içerisinde odanın içerisinde her taraftan bir parlama meydana geldiğini gördük" dedi.

Ses yalıtımı olarak kullanılan sünger malzemenin kıvılcımlara maruz kaldığında neler yapabileceği konusunda itfaiyecilere bilgi aktardığını belirten Semerci, bu konuda ülke genelindeki tüm itfaiye birimlerinin acil önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangının çıkışı ve sonrası (güvenlik kamerası)

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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