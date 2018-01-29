DHA YURT BÜLTENİ-14

Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak bulundu

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında YPG'li teröristler tarafından revir olarak kullanılan sığınak bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak buldu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek buradaki tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavi edildikleri ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Revir olarak kullanılan sığınak

- Sığınaktaki tıbbi malzeme ve ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Murat VAROL- KAMERA: KİLİS,()

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Otobüsün motoruna giren kapak açılınca kurtuldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, özel halk otobüsünün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin aracın motor kapağının açması ile dışarı çıktı.

Sapanca'da 54 J 6550 plakalı özel halk otobüsünün motoruna kedi girdi. Otobüs sürücüsü yolcuların uyarması üzerine aracı durdurarak kediyi bulmaya çalıştı. Sürücü aracı, Sapanca Otobüs Terminali'ne getirdikten sonra itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi sıkışan kediyi kurtarmak için otobüsün motor kapaklarını açtı. Kedinin çıkması için su tutulurken, itfaiyeci aracın altına yatarak kediyi bulmaya çalıştı. Yavru kedi bir süre sonra dışarı çıkarak gözden kayboldu. Otobüsün sahibi Ferhat Yılmaz, "Seferden dönüyordum, ilçe merkezine geldiğim sırada yolcular alt taraftan kedi sesi geldiğini söyledi. Aracı durdurdum, baktım bir şey göremedim. Sonrasında aracımı bekleme noktamız olan Sapanca Otobüs Terminali'ne çekerek kendi imkanlarımızla kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık, ancak başarılı olamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedik. Sağ olsunlar ekipler hemen geldi detaylı bir arama yaptı. Onların müdahalesi sonucunda minik dostumuzun hayatını kurtuldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin gelişi

-İtfaiye erinin aracın motor kısmında arama yapması

-İtfaiyecinin motor kısmına su sıkması

-İtfaiye erinin aracın altına yatarak arama yapması

-Araç sahibi ile röportaj

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

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Gelinle tartışan damadın intihara kalkıştığı iddia edildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde, resmi nikahı önceden kıyılan gelinle yaşadığı tartışma sonrası planlanan düğünü kız tarafının kararıyla iptal edilen damat, iddiaya göre bunalıma girip bir otomobilin önüne atlayarak intihara teşebbüs etti.

Soğuk demircilik yapan 24 yaşındaki Soner K. (24) ile 23 yaşındaki Mehtap K. 3 ay önce nikahlandı. Genç çift, dün (pazar) yapılması planlanan düğün töreni için önceden hazırlıklara başladı. Geçen cumartesi günü kız evinde, kına gecesi eğlencesi yapıldı. Eğlencede gelin ile damat arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaya bir ara aileler de karıştı ama olay çok büyümeden yatıştırıldı ve eğlence devam etti.

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Dün (pazar) ise, düğün hazırlıklarını tamamlayan damat ve ailesi, gelini almak için kız evine gitti. Ancak Mehtap K.'nin ailesi, kızının Soner K. ile evlenmesi için izin vermedi. Gelini alamayan damadın ailesi, kız evinden eli boş döndü. Düğün iptal oldu. Düğünün bozulmasına öfkelenen damat Soner K., dün akşam bir yerde alkollü içki içti. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen Soner K., iddiaya göre, Soğukkuyu Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli Karayolu'na çıkarak yoldan geçen bir otomobilin önüne atlayarak intihara teşebbüs etti. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve olayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen ambulansla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner K., tedaviye alındı. Soner K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kına gecesi eğlencesi

Haber: Burhan CEYHAN- Kamera: AYDIN, ()

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Tokatlı kadınlar Mehmetçik için seferber oldu

Tokat Belediyesi bünyesindeki Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezlerinde kadınlar, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için kazak, atkı, bere, boyunluk örerek, yemeleri için zeytinyağlı dolma sarıyor.

Tokat Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında hizmete açılan Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezlerinde kadınlar Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için seferber oldu. Kadınlar, askerlere ulaştırılmak üzere kazak, atkı, bere, boyunluk örmeye başladı. Bazı kadınlar ise zeytinyağlı dolma sarıyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezinde askerler için örgü yapan ve zeytinyağlı dolma saran kadınları ziyaret etti. Başkanı Eroğlu, "Şu anda annelerimiz, teyzelerimiz, bacılarımız Afrin'deki Mehmetçiğimize göndermek üzere, onların üşümemesi için bere, boyunluk, eldiven örmeye devam ediyorlar. Hepsinin eline sağlık, Allah razı olsun. Bu bacılarımızın duaları olduğu sürece evvel Allah bu milletin sırtı yere gelmez ve gelmeyecektir de. Yıllardan beri hep soruyorlar, 'Bu Türk milleti nasıl böyle dimdik durabiliyor. Nasıl böyle savaşlarda galip geliyor' diye, İşte bunun sırrı bir defa Allah'a olan inanç, alınan dualar ve şehitliğin gaziliğin bizim örfümüzde, adetimizde, dinimizde ne kadar önemli bir mertebe olmasında yatıyor. Şu anda bereler, eldivenler, boyunluklar örülüyor. Biz onlara yünler aldık. Onlarda şu anda el emekleriyle örüyorlar. Birkaç gün daha devam edecek. Bittikten sonra biz bu ürünlerimizi Afrin'deki Mehmetçiğimize göndereceğiz. Ordumuz ve devletimizin onlara her türlü teçhizatı veriyor ama bu bir manevi destektir. Bu manevi anlamda onların yanında olduğumuzu göstermektir" dedi.

'ÇANAKKALE RUHU HİÇBİR ZAMAN SÖNMEDİ'

Askerler için atkı ören Nihal Dizerci Gümüşel ise oğlunun sınırda görevli olduğunu ifade ederek, "Benim oğlum sınırda görev yapıyor. Biz bu projeye başlarken, ilmikleri atarken dua ederek onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bere, eldiven örüyoruz. Devletimiz onlara her türlü imkanı sağlıyorlar. Onlara bunların içerisinde yazdığımız küçük notları da göndereceğiz. Çanakkale ruhu hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek. Bizler dualarımızla her zaman onların yanlarındayız" diye konuştu. Cuma gününe kadar tamamlanacak ürünler, belediye tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Merkezden görüntüler

-Örgü ören kadınların görüntüleri

-Başkanın ziyareti ve konuşması

-Örgü ören kadınların konuşması

-Dolma saranlar

(261 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()



