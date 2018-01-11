DHA YURT BÜLTENİ-14

Donanma'da görevli 3 asker, FETÖ itirafçısı oldu

Donanma Komutanlığı'nda görevli Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılarının olduğunu belirtip, itirafçı oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda görevli olan Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyerek teslim oldu. İtirafçı olmak istediği iddia edilen yarbay ile astsubayların, kripto FETÖ'cüler içerisinde yer aldığı ve haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi. 3 asker ile ilgili Emniyet'te işlem başlatıldı.

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Bakan Zeybekci'den Mustafa bebek için seferber oldu

Denizlili Gazeteci Fedai Oruç ile Elif Oruç çiftinin 1 ay erken doğumla 2 kilo 200 gram dünyaya gelen Mustafa Alp Oruç adlı erkek bebeğinin kalp rahatsızlığı ortaya çıkınca ameliyatına karar verildi. Konudan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması sırasında haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin devreye girmesiyle gönderilen ambulans uçak, Mustafa bebeği İstanbul'daki bir hastaneye gönderildi. Hayati tehlike riski bulunan Mustafa bebeğin, İstanbul'daki VİA Hospital Hastanesi'ne sevki yapıldı.

Denizlili Gazeteci Fedai Oruç'un 8 aylık hamile eşi Elif Oruç, geçen pazartesi günü Özel Sağlık Hastanesi'nde erken doğum yaptı. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat Gül tarafından gerçekleştirilen doğumda, 2 kilo 200 gram dünyaya gelen ve Mustafa Alp Oruç adı verilen bebek kuvöze alındı. Bir süre hastanede kuvözde kalması kararı verilen bebek, aynı akşam fenalaştı. Bu kez hastanede devreye, Çocuk Doktoru Hazal Tancer Elçi girdi. İlk muayene ve tahliller sonucu Mustafa bebeğin aort damarında 7 milimetrelik darlık olduğu tespit edildi. Mustafa Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Gazeteci Fedai Oruç ile sağlıkçı eşi Elif Oruç'un iki günlük bebeği Mustafa Alp Oruç'un ortaya çıkan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak bu tür bebek kardiyoloji ameliyatının Denizli'de yapılamayacağı ve bunun için bebeğin uzman bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Uzman Doktoru Kazım Küçüktaşçı, ameliyat için görüşmeler yaptı. Bu arada Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk de devreye girerek Acil 112'nin genel ağı ve Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Kriz Koordinasyon Birimi'ni harekete geçirdi. İzmir, İstanbul ve Ankara'da bebeği kabul edecek ve ameliyata alabilecek uzman hastane ve hekimler araştırılmaya başlandı. Ancak bu kez de boş yer ve yatak sorunu ortaya çıktı.

GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARKEN ÖĞRENDİ

Ameliyat ve hastane araştırmaları sürerken, Denizlili gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken sıkıntıdan haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci devreye girdi. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarından biri Zeybekci'nin girişimleri ile bebeğin bulunan ilk hastaneye taşınması için hazır hale getirildi. İzmir, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da çocuk kardiyoloji operasyonu yapabilecek tüm sağlık merkezleri tarandı. Bu arada İstanbul VİA Hospital Hastanesi bebeği kabul edeceğini bildirdi. Ameliyatın yapılacağı hastanenin bulunmasının ardından ambulans uçak Denizli'nin Çardak Havaalanı'na gönderildi. Bebek Mustafa Alp ile anne babası Elif-Fedai Oruç, uzman doktor eşliğinde ambulansla dün (çarşamba) saat 21.00 sıralarında Çardak'a gönderildi. Ambulans uçakla İstanbul'a götürülen bebek Oruç, hastanede kalbinden aort darlığı ameliyatı olacak. Bebek Mustafa Alp Oruç'un ameliyat, bakım, yatak ücretlerinin ve sağlık maliyetlerinin Bakanlık aracılığıyla VİA Hospital Hastanesi ve İstanbul Siyami Hersek Hastanesi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Gazeteci Fedai Oruç ve eşi Elif Oruç, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve adeta ülkenin sağlık olanaklarını minik yavruları için seferber eden Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür etti. Gazeteci Fedai Oruç bebekleri için gösterilen çabalardan dolayı duygusal anlar yaşadı.

Bakan Zeybekci'ye teşekkür eden Oruç, "Bu benim için en ulvi gazeteciler günü hediyesi oldu. Tüm sağlık teşkilatı çok sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çiftin hastanede odasında doğumdan önceki görüntüleri

- Bebeğin ambulansla havalimanına götürülmesi

- Ambulans uçaktan görüntüler

- Bebekten görüntüler

- Anne Elif Oruç'un konuşması

- Bebeğin uçağa alınması

Haber- Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Marmaris'in cennet adalarından 5 ton çöp çıktı

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin güneydoğusunda bulunan, Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait Palmiye, Keçi, Cennet ve Bedir adalarında temizlik yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 60 personel ve 3 balıkçı teknesi, bir hafta süreyle adalardan atık topladı. Denize atılarak kıyıya vuranlar ile karadaki, çoğunluğu cam, pet şişe olmak üzere buzdolabı, halı, paspas, naylon poşet, ayakkabı, sandalet, kablo ve çeşitli metal atıklar toplandı. Toplanan çöpler, balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık 5 ton çöp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

TEMİZLİĞE DEVAM

Vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Ekibimizle beraber yıl boyunca temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özelikle turizm sezonu sonunda sorumluluk alan gözetmeden doğanın korunması için planlı olarak temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için bu çalışmaları yapıyoruz. 4 adada 1 hafta süreyle çöp ve atık toplanma yapıldı. Denizde atılan çöplerin karaya vurması yanı sıra adaların içinde çok sayıda atıklar mevcut. Duyarsız insanlar yüzünden yeşil alan zengini adalarımız, çöp içinde kalmış. Kendi elimizle cenneti cehenneme çevirmişiz. Duyarsız insanlar çöp atmaya devam etse bile bizler bıkmadan doğamıza sahip çıkmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adaların denizden görüntüsü

- Belediye ekiplerinin adalarda temizlik çalışmalarından genel-ayrıntılı görüntüsü

- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü ile röportaj

Toplam: 4 dakika 12 saniye-304 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Trafik kazasında can pazarı yaşandı

Adana'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde sıkışan 5 yaralı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kozan Yolu Hakkıbeyli Han mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 33 N 1509 plakalı otomobil, Nabi Alakabak'un idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü Mustafa Kaçar, Zeynep Kaçar, Recep Zorlu ve Hülya Zorlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Nabi Alakabak sıkıştı. Çevredik vatandaşların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.Yaralılar gelen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri cep telefonu çekilen görüntü

- Araçta sıkışan adamın görüntüsü

- İtfaiye ve cankur yaralılara müdahalesi

SÜRE:00'16" BOYUT:172,2 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera: ADANA, ()

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Kuveyt Emirliği, Şanlıurfa'da Suriyeliler için ekmek fırını açtı

Kuveyt Arap Emirliği tarafından Şanlıurfa'da Suriyeliler için ekmek fırını açıldı. Fırında her gün üretilecek ekmekler, Suriyeli 4 bin aileye ücretsiz dağıtılacak.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Tarahum Kuveyt-Türk Fırını'nın açılışına; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İstanbul Kuveyt Konsolosu Waleed Al Monays ve Kuveyt Emiri adına Saad Thamer Al-Ajmi ile çok sayıda Suriyeli iş adamı katıldı. Fırın açılış konuşmasında konukları Arapça olarak selamlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'da yaklaşık 550 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle dedi: "Tarahum Derneği'nin çok değerli başkanı değerli müsteşarım, Kuveyt büyükelçiliğinden bugün burada aramızda bulunan çok değerli beyefendiler, İstanbul’dan Şanlıurfa’dan bu hayırlı faaliyetin açılışını gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bu kadar güzel anlamlı ve hayırlı bir yerin açılışını burada beraber açılışını gerçekleştirmekten gerçekten Şanlıurfa valisi olarak, burada misafir ettiğimiz 550 bin Suriyeli kardeşimiz adına ne kadar mutlu olduğumu ne kadar mesut olduğumu bu duygularımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu vesile ile özellikle Şanlıurfa Valiliği'nde 6 aylık yaptığım bu görev süresi içerisinde birçok İslam ülkesinden ve değişik devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve başkanlığında bu kardeşlerimizi bağrımıza basmaya acılarını ve sıkıntılarını hafifletmeye yönelik devam ettirilen faaliyetlerin daha verimli daha etkili olabilmesine yönelik gerçekleştirdikleri yardımlardan ve desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletirken Kuveyt ile birlikte emirine ve yine onun talimatı yol göstericisinde faaliyet gösteren hayırsever kuruluşlara derneklere ve vakıflara teşekkür ediyorum." Konuşmaların ardından ekmek fırının açılış kurdelesin kesen protokol heyeti, fırındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyelilere yönelik lavaş ekmek tarzında yapılan ekmeklerin günlük 4 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırın açılışına katılanlar

- Açılışta yapılan konuşmalar

- Fırında üretilen özel ekmekler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 427 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()



