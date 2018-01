DHA YURT BÜLTENİ-14

Kayıp 5 kişilik ailenin ceset parçaları, yanan evin enkazında bulundu (2)



Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetlerinin kalıntıları, evin enkazında bulundu. Ailenin, gece hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra cesetlerinin yakılarak yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da evlerinde çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili arama çalışmalarında, 42'nci günde acı haber geldi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü, cesetlerinin de yakıldığını açıkladı. Savcılık, olayla ilgili tutuklu bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K. ile kayınpederi Ali Ş. dışında başka şüpheli bulunmadığını belirtti.

DOSYADAKİ KISITLILIK KARARI KALDIRILDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, gelişmelerle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcı Bülent Kantarcı, olayın kamuoyunu yakından ilgilendirmesi, soruşturmayı yanlış yönlendirebilecek çeşitli söylentilerin halk üzerinde olumsuz etkileri de değerlendirilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyulduğunu belirtti. Soruşmanın gizlilik içerisinde yürütüldüğünü ve gelinen son aşamada şüpheli ifadeleri ve delillerin büyük bir kısmı toplanarak dosyadaki kısıtlılık kararının bugün itibarıyla kaldırıldığını vurgulayan Başsavcı Kantarcı, açıklamasında şunları kaydetti: "Soruşturma sırasında tutuklanan şüphelilerin alınan ikrar yollu savunmaları ve yer göstermeler ışığında, hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan ev ahalisini tabanca ve tüfeklerle ateş ederek öldürdükleri, daha sonra da evin içerisinde Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu yakarak cesetleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları, olay sırasında bir kısım hayvanların telef olduğu gibi bir kısmını da olay yerinden kaçırırken fiziki imkânsızlık nedeniyle olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra terk etmek zorunda kaldıkları, soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bir kısım eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş protezi olan Sebahat'a ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ve implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl'a ait olduğu değerlendirilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiği anlaşılmakla; bugün itibarıyla arama faaliyetlerine son verilmiş olup, tutuklu olan üç şüpheli şahıs dışında olaya dahli bulunan başkaca şüpheli şahıslar bulunmadığı gibi gözaltında veya tutuklu başkaca kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus, define, husumet vs. gibi amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok iddialar ortaya atılmış ise de bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."

CESET KALINTILARINI ADLİ TIP İNCELEYECEK

Başsavcı Bülent Kantarcı, ceset kalıntılarının Adli Tıp Kurumu'nda inceleneceğini belirterek, şunları ifade etti: "Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 adet farklı hırsızlık olayı da aydınlatılmış olup, bu suçlardan dolayı haklarında ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir. Silahlarla ilgili kriminal raporlar ile ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup, ceset kalıntıları işlemler bittikten sonra yakınlarına teslim edilecek olup, en kısa sürede kamu davası da açılarak şüpheliler yargı önüne çıkartılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesi'ne ait 4 büyükbaş hayvan ağıllarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Karaosmanoğlu'ndan 'silahlı kamp' iddialarına yanıt

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Kocaeli'de silahlı kamp' olduğu iddiaları üzerine Başiskele'de yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Diriliş Gençlik Kampı'nı tanıtarak, "Silahlı eğitimi ordumuz, polisimiz ve jandarmamız veriyor. Burayı tanımayan insanların kafasındaki karanlık düşüncelerin bir ürünü olarak görüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 200 rakımlı Başiskele Aytepe Yaylası'nda kurulan Diriliş Kampı'nda basın toplantısı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İyi Parti Kurucu Üyesi Cumali Durmuş'un, Başiskele'de silahlı kamp bulunduğu iddialarına cevap verdi. Gençleri hayata hazırlamak amacıyla Diriliş Gençlik Kampı Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, "Silahlı eğitimi ordumuz veriyor, polisimiz veriyor, jandarmamız veriyor. Biz burada böyle bir ihtiyaç hissetmedik. Bunu bir bilgisizlikten kaynaklanan, burayı tanımayan insanların kafasındaki karanlık düşüncelerin bir ürünü olarak görüyorum. Bu iddiayı söyleyenler gelsin baksın buraya, burası herkese açık. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle gençlere yönelik yaptığı bir yer. Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak istiyoruz. Güzel gönüllü olsunlar, birbirlerini ve çevreyi tanısınlar. Doğayı tanısınlar, doğayla barışık olsunlar istiyoruz. Allah ne güzel yerler yaratmış. Buralar insanı dinlendiriyor. İnsanımızın sağlığı açısından bu tür yerler çok çok önemli. Hem beden sağlığı açısından, hem ruh sağlığı açısından önemli" dedi. Diriliş Gençlik Kampı'na katılan gençlerden ücret alınmadığını yeme, içme ve barınmaların karşılandığını ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: "Burada 3 gün kalıyor çocuklar. Yemesini, içmesini, her şeyini biz temin ediyoruz. Ücret almıyoruz. Gençlerimiz kalkıyorlar, sabahları spor yapıyorlar. Yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyorlar. Burada gençlerin hoşlandığı bir sürü aktivite var. Doğa içerisinde bu aktiviteleri yapıyorlar. Çocuklarımız hem dinleniyor hem güzel şeyler görüyor, güzel şeylerle yetişiyor. Çevre güzel olduğu zaman insanın gönlünü, gözünü, beynini etkiliyor. Ben eğitimciyim, ben bunları görüyorum ve ülkemin güzel insanlarının gençlerinin buna ihtiyacı var. Kocaeli'de şu ana kadar bize ait bir tane gençlik kampımız var. Yeterli değil bence. Bunlardan onlarca yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlardan ben beklerim ki, 'Bu yeterli değil. Bu ne kadar güzel bir şey olmuş. Bu bizim çocuklarımız için, bizim çocuklarımızın hayata güzel hazırlanması için daha onlarcasını yapalım. Her yerde bütün ormanlarda yapalım, ormanları da tahrip etmeyelim. Bozmayalım, koruyalım' demeliler. Bizim düşüncemiz bu gençlerimizi hayata güzel hazırlamak güzel eğitmek, geleceğin güzel düşünen güzel proje çizen mühendisi olsun güzel karar veren savcısı, hakimi, öğretmeni, kaymakamı olsun, işçisi olsun, işvereni olsun, patronu olsun. Bizim güzel insana her zaman ihtiyacımız var ve çevre insanı dinlendirir. Beyni, gönlü dinlenir. Beyni ve gönlü dinlenmiş olan insan çevreye karşı daha sevgi dolu olur sağlıklı olur. Bu tür yerlere ihtiyacımız var bizim, biz bunu söylüyoruz"

İyi Parti Bolu İl Başkanı: Bozkurt'u biz her zaman yaparız

Bolu’da, İyi Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Mehmet Aydın, "Bozkurt'u biz her zaman yaparız. Bizim hiçbir zaman 'Bozkurt işareti' yapmayacağız diye bir düşüncemiz yok. İsteyen istediği işareti yapabilir" dedi.

İyi Parti Bolu kurucu il yönetimi ve ilçe başkanları düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. İyi Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya partililer ve il başkanı Mehmet Aydın katıldı. Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Biz iktidarı hedefliyoruz. Kamuoyu araştırmalarına göre bizim oyumuz yüzde 20 bandındadır. Bolu'da da şu anda bugün itibariyle resmi üyeliklerimiz başladı. Üyelikleri ilçe teşkilatları yapabiliyor. İlçe teşkilatlarımız kuruldu" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Aydın, "Partinizin işareti ne olacak?" sorusuna, "Ben milliyetçi cenahtan gelen bir insanım. Bozkurt sadece bir partinin, zümrenin değil. Türk milletinin bir sembolüdür. Bu Metehan'dan gelen bizim bütün destanlarımızda, tarihimizde kullanılan bir semboldür. Bozkurt somut bir şey değildir. Bozkurt'un anlamı kurdun özgür yaşama ve evcilleştirilememe, ailesine bağlı olma özelliğidir. Ön plana çıkardığımız soyut kavramları vardır. Bozkurt bizim için önemlidir. Bozkurt'u biz her zaman yaparız. Bizim hiçbir zaman 'Bozkurt' işareti yapmayacağız diye bir düşüncemiz yok. İsteyen istediği işareti yapabilir" diyerek cevapladı.

TÜBİTAK projesi adı altında öğrencilere dini sorular soruşması tepki çekti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisede TÜBİTAK araştırma projesi olduğu belirtilen, 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak için lise öğrencilerine uygulanan anket çalışması eleştiri topladı. Öğrencilere, 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir', 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı mezhepten olmalı mıdır', 'Dini cemaatler olmalı mıdır', 'Din seçiminde kişi özgür olmalı mıdır' soruları yöneltildi. Eğitim İş Manisa Şubesi, ankete tepki gösterirken; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anketi başlatan öğretmenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Turgutlu ilçesindeki Halil Kale Fen Lisesi'nde TÜBİTAK projesi için olduğu belirtilen bir projede kullanılmak üzere öğrencilere sorulan sorular, tepki çekti. 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli proje çalışması kapsamında hazırlanan iki ankette, öğrencilere yöneltilen sorulara katılıp katılmadığı soruldu. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olurunun alındığı anket çalışmasında sorulan sorular, Eğitim İş Manisa Şubesi'nin tepkisini çekti. Turgutlu'da 4 lisede öğrencilere bu soruların yöneltildiği öğrenilirken, beşinci lisede durumdan haberdar olan Manisa Eğitim İş Şubesi Başkanı Cem Ok, anketi durdurmak için harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine, bazı öğretmenler tarafından yapıldığı belirtilen anket çalışması durduruldu. Öğrencilere sorulan dini sorular arasında 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır', 'Dini cemaatler olmalı mıdır', 'Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız' soruları yer aldı. Ayrıca ikinci ankette öğrencilere yöneltilen bazı sorulara katılıp katılmadıkları soruldu. Öğrencilere, 'İnanan kişinin dini uğruna bir takım zorluklara katlanması gereklidir', 'İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir', 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir', 'Türkiye'de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır', 'Evleneceğim kişi dindar olmalıdır' ve 'Birey hayatını dine göre düzenlemelidir' gibi sorular yöneltilerek, 'katılıyorum' veya 'katılmıyorum' cevaplarını vermeleri istendi. Eğitim İş Manisa Şubesi Başkanı Cem Ok, anketle ilgili açıklama yaptı. Cem Ok, bu ankedin üç öğretmen tarafından hazırlandığını belirterek, "Son derece vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İnfial derecesinde bir anket, Turgutlu ilçesinde 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Bu ankette din kültürü öğretmeni, coğrafya öğretmeni, felsefe öğretmeni bu konuyla ilgili hazırlık yapmışlar. Bu anketleri okullara dağıtmışlar. Anketteki sorular özel yaşama ve insan haklarına müdahaledir. Konuyu hemen Milli Eğitime bildirdik. Bu anketin çocuklara yaptırılamayacağını ve çocuklarda ciddi tahribatlar oluşturacağını söyledik. Hemen anketin toplatılması kararı hayata geçirildi. Ancak bu ankette İl Milli Eğitimin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olurunun bulunması son derece dramatiktir" dedi.

"HUKUKİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Bu tür bir anketin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Cem Ok, şöyle devam etti: "Ankette öğrencilere sadece adı değil açık adresleri bile sorulmuştur. Öğrencilerin ve ailelerinin dini yaşamlarına ve özel yaşamlarına dair soruların sorulması eşit ve adil eğitim ilkesine aykırıdır. Okullarda yapılan bu çağdışı fişleme metotlarını kınıyoruz. Biz bu konuyla ilgili hukuki girişimlerin tamamını gerçekleştiriyoruz. Şikayetlerimizi yaptık. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Burada tamamen zihinsel bir tecavüz vardır. Bu kadar olmaz." Anketlerin 4 okulda öğrenciler tarafından cevaplandığını anlatan Cem Ok, uyarılarının ardından ise anketlerin toplatıldığını söyledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise, "Soruşturma açıldı, devam ediyor. Bu anket çalışmaları durduruldu. Bize TÜBİTAK projesi diye başvurulmuş. TÜBİTAK projesi zannedilerek böyle bir şey imzalanmış ve biz şu an durdurduk. Gereğini yapıyoruz. Bize içeriğini söylemediler" dedi.

Kars'ta yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kars'ta yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana glen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında Kars- Erzurum karayolu Kümbetli Köyü kavşağında meydana geldi. Mecit İşçi yönetimindeki 44 BE 594 plakalı kamyonet ile tali yoldan ana yola çıkan Yusuf Erta'ın kullandığı 36 AH 335 plakalı yolcu minibüsü kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Yusuf Ertaş, Mecit İşçi ile yolcu Zühtü Aydın yaralandı. Kümbetli Jandarma Karakol ekiplerinin olay yerine kısa süre içerisinde intikal etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve UMKE ekibi sevk edildi. Trafik tek şeritli olarak sağlanırken, yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici ile kazaya karışan araçların karayolundan kaldırılmasının ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.

Atık malzemelerden hareket eden biyonik el yaptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine orta okul öğrencisi atık malzemelerden biyonik el yaptı.

Bahçelievler mahallesinde bulunan Siverek Ortaokulunda okuyan Muhammed Hüseyin Tanrıverdi, parmakları hareket ettirilebilen ve uzaktan kumandayla çalışabilen biyonik tasarladığı biyonik elin farklı alanlarda kullanılabileceğini ve destek verilirse daha güzelini yapacağına dikkat çeken 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Tanrıverdi, "Bazı kimyasalların karıştırılması sonucu patlamalar meydana geliyor ve bu patlamalarda bazı insanlar zarar görebiliyor, bunları düşünerek böyle bir şey tasarlamaya karar verdim. Çevremde tahta ve atıl durumdaki oyuncaklardan elde ettiği malzemelerden yaptım böle bir şey yaptım. Bana destek sağlanırsa bu cihazı çok daha fazla geliştirebilirim. Örneğin mayın temizlemesinde, sarp dağlarda çalışan kepçelerde kullanılabilir. Bu sayede can kaybının önüne geçilebilir tek hayalim mühendis olmak" dedi.

Yozgat’ta öğrenciler görme engelliler için engel algılama cihazı yaptı

Yozgat’ta, 6’ncı sınıf öğrencisi Metehan Selvi, bir görme engellinin açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşerek yaralanmasını konu alan görüntüleri izledikten sonra öğretmeniyle birlikte, 'engel algılama' cihazı geliştirdi.

Yozgat Çözüm Koleji, 6’ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Metehan Selvi görme engellilerin, günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları araştırdıktan sonra, görme engellilerin yolda yürürken, önlerine sürekli engeller çıktığını Bilişim Teknolojileri öğretmenine anlattı. Okulun Bilişim Teknolojileri Kulübünde öğretmenleriyle birlikte çalışmalarına başlayan öğrenciler 'engel algılama' cihazını geliştirdi. Elektronik devreler ve sensör kullanılarak geliştirilen cihaz, ayakkabı üzerine, diz veya bele takıldıktan sonra önüne çıkan engeli, sesli, ışıklı ve titreşimli olarak sinyal vererek kişiyi uyarıyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan proje hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Büşra Karabacak, "Öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri dersinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirip insanlara faydalı olmak için projeler geliştirmek için çalışıyorlar. Metehan Selvi isimli öğrencimizin önerileriyle başladığımız bu proje bütün öğrencilerimizin ilgisini çekti. Engel algılama sistemini geliştirmek için bilişim kulübü öğrencilerimiz yoğun çaba harcıyorlar. Öğrencilerimizin yaptığı bu cihazın maliyeti 200 lira civarında ancak maliyeti daha da düşürebiliriz" dedi. Metehan Selvi, izlediği bir haber görüntüsünde engelli bir vatandaşın açık bırakılan kanalizasyon şebekesi kapağına takılarak düştüğünü gördükten sonra, duygularını öğretmenine anlattığını ve bir şeyler yapmak istediğini söyleyerek, "Ayakkabıya bağladığımız düzenek sayesinde görme engelli vatandaşımız yolda yürürken önüne bir eşya, engel çıkarsa sistem sesli ve titreşimli sinyal verip görme engelli vatandaşımızın yön değiştirmesini sağlıyor. Bu da engelli vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Cihaz, pil ile çalışıyor ama isterseniz hem adaptör hem de şarj ile de çalıştırabilirsiniz" diye konuştu. Selvi daha sonra gözlerini kapatarak, engel algılama cihazını test ederek tanıtımını yaptı.

